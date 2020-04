Patrick Vallance, capo consigliere scientifico del governo del Regno Unito, ha recentemente affermato che molti gruppi stanno lavorando agli esami del sangue per COVID-19, aggiungendo: “Questo ci direbbe chi lo ha avuto e ora ha anticorpi, quindi non lo catturerà più. ”

Ma Vallance ha ragione? Una volta che abbiamo gli anticorpi, siamo protetti per la vita?

Per comprendere le prospettive e le insidie ​​di affidarsi agli anticorpi per proteggerci, aiuta a capire un po ‘il nostro sistema immunitario, come si comporta durante un’infezione da coronavirus e come potrebbe proteggerci in futuro.

Non è strettamente vero che nessuno che non abbia già avuto COVID-19 abbia immunità alla malattia. Abbiamo una certa capacità nei nostri corpi di proteggerci. Inoltre, il nostro sistema immunitario può imparare durante l’infezione e eliminare il virus dal nostro corpo. Questo è essenzialmente il pilastro dell’attuale trattamento in cui i pazienti COVID-19 sono supportati in ospedale mentre i loro stessi corpi combattono il virus. Sfortunatamente, per troppi, il virus vince questa battaglia e muoiono. (Al momento della stesura di questo documento, oltre 34.000 persone erano morte per COVID-19.)

Protezione multistrato

Il sistema immunitario ha diversi strati. Il primo e lo strato superiore è costituito da barriere meccaniche, come i peli del naso e il muco appiccicoso che riveste le vie respiratorie, che prevengono agenti patogeni come SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, che arriva alle cellule polmonari .

Successivamente, quelle cellule polmonari sono piene di difese ‘intrinseche’ che proteggono dalle infezioni in arrivo. Ma la maggior parte dei virus in grado di infettare le persone si sono evoluti per aggirare queste difese e possono rapidamente inondarle.

Questo assalto innesca la prossima ondata di immunità ‘innata’. Si tratta di un sistema di difesa rapido ad ampio spettro che comprende meccanismi diretti di uccisione antivirale o un’infiammazione potenziata per espellere il virus.

Nella maggior parte delle persone, questa risposta innata rallenta l’infezione e la controlla, permettendo allo strato immunitario finale – il sistema immunitario adattativo – di entrare in gioco. L’immunità adattativa è costituita dagli anticorpi prodotti dalle cellule B e dalle cellule T antivirali che uccidono le cellule.

Entrambe le cellule B e T si sviluppano per combattere minacce specifiche, imparando sul posto di lavoro durante un’infezione. Questa risposta di solito richiede un po ‘di tempo per dare il via, ma ha l’ulteriore vantaggio che quando è lì può rimanere in giro per anni, sviluppando un ricordo delle infezioni passate.

Questa memoria è la base per l’efficacia dei vaccini, come il jab MMR contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Ed è questo ricordo che sarà la chiave per combattere la SARS-CoV-2 nei mesi e negli anni a venire.

Il problema di ottenere l’immunità in modo naturale è che comporta un rischio significativo di ammalarsi e morire molto. La consapevolezza di questo fatto è ciò che ha guidato i primi sviluppi delle vaccinazioni, per cui si mira a limitare o quasi a negare il rischio mantenendo la capacità di ottenere l’immunità della memoria a lungo termine.

Quanto durerà l’immunità?

Dal lavoro svolto su SARS-CoV-2, è chiaro che quelli infetti montano la risposta immunitaria multistrato descritta sopra. In effetti, in alcune persone, questa risposta immunitaria può essere alla base di alcuni dei loro sintomi.

Nella maggior parte dei casi gli anticorpi prodotti durante l’infezione, si legano, riconoscono e bloccano l’infezione da SARS-CoV-2 in laboratorio. Non ci sono molte informazioni su ciò che stanno facendo le cellule T, il che significa che è stata studiata solo metà della nostra potenziale difesa immunitaria contro SARS-CoV-2.

Uno studio condotto su scimmie di laboratorio ha scoperto che una volta infettati con SARS-CoV-2, non possono essere infettati nuovamente una settimana dopo una volta guariti. Ciò indica un grado di immunità alle infezioni, che è quello che ci aspetteremmo. Sono stati segnalati casi di potenziali reinfezioni nelle persone, ma ciò non è stato confermato e, se corretto, è probabile che accada solo in alcuni casi.

La vera preoccupazione ora non è se si sviluppa l’immunità, ma quanto dura. Sappiamo dalla Sars che l’immunità può diminuire o diminuire nel tempo e per i coronavirus umani stagionali correlati, come OC43, il virus non riesce a indurre anticorpi di lunga durata e può evolversi sottilmente attorno ai nostri anticorpi, consentendogli di bypassare la nostra immunità a un certo livello .

Immunità di gregge

Man mano che sempre più persone vengono infettate, sopravvivono e accumulano anticorpi e cellule T contro la SARS-CoV-2, alla fine possiamo raggiungere una soglia in cui raggiungiamo l ‘’immunità di gregge’. Questo si riferisce al fenomeno in cui non tutti sono immuni, ma poiché la maggior parte delle persone nella popolazione lo è, le possibilità che quelle persone non immuni sensibili prendano una malattia sono molto piccole.

Il problema con il raggiungimento dell’immunità del gregge attraverso infezioni naturali è che, molto probabilmente, un numero enorme di persone vulnerabili, come persone con un sistema immunitario debole, donne in gravidanza o anziane, si ammaleranno e moriranno. Ancora una volta, questo è il motivo per cui raggiungere livelli elevati di immunità mediata dal vaccino è fondamentale per proteggerli. Idealmente, vorremmo invece un vaccino sicuro ed efficace per aiutarci a raggiungere l’immunità.

Detto questo, man mano che la pandemia si sviluppa, l’immunità di gregge probabilmente entrerà in azione in un secondo momento e aiuta a controllare l’infezione nel breve e medio termine. Ma questo non dovrebbe essere l’unico obiettivo per il controllo SARS-CoV-2. Piuttosto, come ha sottolineato l’Organizzazione mondiale della sanità, i test aggressivi e le misure di isolamento sono i modi migliori per rallentare la pandemia.

Dato che ci sono alcuni ottimi test sviluppati ora, identificare le persone con anticorpi SARS-CoV-2 (infetti e recuperati) aiuterà senza dubbio a determinare la diffusione della pandemia e probabilmente identificherà le persone con un certo livello di immunità al virus. Ma rimangono molte domande su quanto utili saranno queste informazioni, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà qualsiasi immunità. Non abbiamo nemmeno una buona idea di quanti anticorpi devi classificare come protetti. Avere un vaccino sicuro ed efficace eliminerà gran parte di questo dubbio e dovrebbe rimanere il nostro obiettivo chiave nella lotta contro COVID-19.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘Coronavirus: once you have antibodies, are you safe?‘ da ‘The Conversation’

