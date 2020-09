Le relazioni nel Corno d’Africa sono complesse e complicate. Sono caratterizzate da rivalità profondamente radicate tra Eritrea, Etiopia e Somalia in una regione tormentata dal conflitto. Da decenni, spiegano Ingo Henneberg e Sören Stapel, ricercatori dell’University of Freiburg, è noto per la guerra civile, i conflitti e lo scarso sviluppo economico.

La Somalia è un esempio del collasso dello Stato e lo Stato più fragile del mondo. Durante gli anni ’90, lo Stato si era disintegrato a tal punto che le condizioni e le responsabilità di base del suo governo non funzionavano più adeguatamente. Eritrea ed Etiopia erano in guerra da anni. Anche l’Etiopia e la Somalia condividono una storia di violenti scontri. Un esempio di quel conflitto in corso è la lotta per il controllo della regione dell’Ogaden.

Ma quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha fatto la sua storica visita in Eritrea nel 2018, il conflitto tra i due Paesi è giunto al termine. Abiy Ahmed è stato successivamente insignito del Premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi. Questo accordo di pace, secondo i due esperti dell’University of Freiburg, ha avviato una dinamica che è stata seguita dalla rivoluzione in Sudan e da un recente accordo di pace in Sud Sudan.

E poi il 27 gennaio 2020 i leader di Eritrea, Etiopia e Somalia – il Presidente Isaias Afwerki, il Primo Ministro Abiy Ahmed e il Presidente Mohamed Abdullahi Farmajo, hanno tenuto il loro terzo incontro trilaterale. Hanno proposto di formare un nuovo blocco regionale, che è stato denominato ‘Cooperazione nel Corno d’Africa’.

Questo nuovo blocco sarebbe un’aggiunta alla loro appartenenza all’Unione africana, al mercato comune per l’Africa orientale e meridionale, alla forza di attesa dell’Africa orientale e all’Autorità intergovernativa per lo sviluppo.

Per Ingo Henneberg e Sören Stapel, il nuovo blocco rischia di alienare gli altri Paesi della regione dell’Africa orientale. Potrebbe anche minare gli sforzi di sicurezza di altre organizzazioni regionali. Questi includono l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, l’Unione africana e la Forza di attesa dell’Africa orientale.

Pertanto, le promesse e le insidie ​​di questa nuova forma di cooperazione, potrebbero causare nuove sfide politiche nella regione.

In documento pubblicato di recente da Henneberg e Stapel, sul blocco proposto, si sostiene che le sfide alla sicurezza nel Corno d’Africa e le preoccupazioni interne siano le motivazioni fondamentali per la creazione della cooperazione.

La cooperazione regionale affronta una serie di questioni chiave, tra cui il commercio transfrontaliero e l’ambiente sostenibile. È anche fondamentale per affrontare le minacce alla pace e alla sicurezza.

Un ente regionale dedicato alle questioni di pace e sicurezza, affermano i ricercatori, potrebbe aiutare ad affrontare i conflitti tra i tre Stati nella proposta di Cooperazione nel Corno d’Africa. Potrebbe anche aiutarli a gestire le minacce alla sicurezza interna. Da un punto di vista economico, non è chiaro come i tre Stati potrebbero rafforzare i loro legami economici. Questo perché una quantità significativa di commercio nella regione è su piccola scala, locale, informale e talvolta illegale. In termini di commercio, la complementarità tra i tre Stati è limitata.

Essendo il Paese più avanzato del blocco, l’Etiopia potrebbe rafforzare verso il mercato mondiale. Quando si parla di Somalia, il Paese non ha né una base economica affidabile per esportare merci né le risorse finanziarie per importarle. Nel caso di Eritrea ed Etiopia, il conflitto recentemente concluso tra i due paesi significa che i legami economici devono essere ristabiliti.

Tuttavia, una più stretta cooperazione nel Corno d’Africa ha il potenziale per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra tutti e tre gli Stati. La creazione di un nuovo blocco regionale è anche un’opportunità per i suoi leader di mostrare attività e successo sulla scena regionale. Mettere sul tavolo la proposta di cooperazione nel Corno d’Africa potrebbe sviare dalle sfide interne nei tre Paesi, come l’attuale crisi politica dell’Etiopia. Con l’avvicinarsi delle elezioni nazionali in Etiopia e Somalia, Ahmed e Farmajo devono ottenere il sostegno per la rielezione.

In Eritrea, il governatore autoritario Afwerki avrebbe spinto per la creazione del blocco regionale del Corno d’Africa, presumibilmente come un’opportunità per rafforzare la reputazione dell’Eritrea a livello regionale. È anche un’occasione per mettere da parte l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, che ha boicottato per diversi anni a causa della sua posizione sui principi di base del buon governo e dell’influenza del Kenya.

Una volta istituita, la Cooperazione nel Corno d’Africa diventerebbe un concorrente diretto dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, che comprende Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Uganda. I suoi sforzi per gestire i conflitti in Somalia, Sudan e Sud Sudan hanno avuto un discreto successo negli ultimi anni.

Tuttavia, manca una prospettiva di integrazione economica e le risorse sono insufficienti. La proposta di Cooperazione nel Corno d’Africa potrebbe essere un tentativo di spingere per la riforma all’interno dell’organizzazione.

Ma il nuovo blocco regionale avrà difficoltà a costruirsi una reputazione di fronte alle autorità. La cooperazione nel Corno d’Africa potrebbe anche influenzare gli sforzi di sicurezza della Forza di attesa dell’Africa orientale e, soprattutto, dell’Unione africana nella regione attraverso l’Architettura africana per la pace e la sicurezza.

La cooperazione significa, secondo i due ricercatori dell’University of Freiburg, anche alienare i partner regionali che devono affrontare la potenziale perdita di influenza nella regione. In effetti, le prime reazioni da Kenya e Gibuti furono gelide. Gibuti è un vicino diretto di tutti e tre gli Stati e un potenziale candidato per entrare a far parte del nuovo blocco.

Tuttavia, Gibuti è la sede dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo. Ospita anche la Combined Joint Task Force degli Stati Uniti – Corno d’Africa. Inoltre, la ferrovia Addis Abeba-Gibuti è attualmente l’unico accesso dell’Etiopia al mare e le attività commerciali etiopi generano entrate significative per i porti di Gibuti. Pertanto, i collegamenti di trasporto attraverso l’Eritrea o la Somalia potrebbero minare la posizione di Gibuti come centro economico e logistico.

Per la potenza regionale del Kenya, una più stretta cooperazione tra i tre vicini potrebbe comportare una minore influenza nella regione. In qualità di attore dominante nell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, l’influenza del Kenya nel Corno sarebbe influenzata da una cooperazione in competizione nel Corno d’Africa.

Inoltre, il progetto di collegamento dei trasporti del Kenya con l’Etiopia e il Sud Sudan potrebbe essere minacciata dalla nuova cooperazione. Non sorprende quindi che la Cooperazione nel Corno d’Africa sia stata bollata ‘anti-IGAD’.

In sintesi, la proposta di cooperazione nel Corno d’Africa promette di affrontare i problemi transnazionali tra i tre Paesi. Tuttavia, potrebbe creare ulteriore contrasto, provocare conflitti nella regione, influenzare le relazioni con i vicini più stretti e complicare la cooperazione con altre istituzioni regionali.

Ciò potrebbe avere, concludono i due esperti, un impatto negativo sulle attività di mantenimento della pace nel Grande Corno d’Africa, soprattutto in Somalia e Sud Sudan. Ma per ora, resta da vedere se la nuova iniziativa unirà o separerà gli Stati.

