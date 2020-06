Molte persone in tutto il mondo hanno guardato alla cosiddetta risposta della Corea del Sud alla pandemia di coronavirus come modello da seguire per altre nazioni. Questa risposta è spesso in contrasto con le misure cinesi di blocco forzato nelle case.

La chiave di questo interesse globale – secondo Timothy Gitzen dell’University of Hong Kong – è la partecipazione volontaria dei cittadini sudcoreani alle tecnologie e alle tecniche di sorveglianza di massa, che vanno dai test obbligatori alla raccolta di dati finanziari al tracciamento GPS del cellulare e analisi dei social media.

Tuttavia, la ricerca di Gitzen rivela che l’omofobia diffusa nella Corea del Sud sta ostacolando una risposta più efficace alla salute pubblica e potrebbe mettere i sudcoreani a maggior rischio di contrarre il coronavirus. Ciò è stato particolarmente evidente nella risposta del governo a un focolaio di infezioni da coronavirus del maggio 2020 nelle comunità gay del Paese.

L’omosessualità non è illegale in Corea del Sud, ma esiste un forte stigma sociale nei suoi confronti, tra cui decenni di discriminazione nei confronti delle persone affette da HIV / AIDS.

Per molti anni, ricorda il Docente dell’Hong Kong University – alcuni ospedali hanno rifiutato di curare le persone affette da HIV / AIDS. Politici, influenti leader cristiani conservatori e persino medici hanno erroneamente affermato che l’omosessualità causa l’AIDS. E il governo ha criminalizzato la trasmissione dell’HIV e conduce una rigorosa sorveglianza sulle persone che risultano positive.

L’omofobia – spiega Gitzen – è diffusa anche nell’esercito sudcoreano, dove tutti gli uomini sono tenuti a prestare servizio per circa due anni. Di recente, nel 2017, l’organizzazione attivista Military Human Rights Center ha riferito di una ‘caccia alle streghe gay’ in cui il capo dell’esercito coreano ha costretto i soldati a utilizzare app di incontri gay, nel tentativo di identificare i soldati che potrebbero essere strani. Coloro che sono stati sospettati attraverso questo schema sono stati accusati dalla legge che rende apparentemente illegale l’omosessualità nell’esercito. Alcuni soldati sono stati anche incarcerati.

Nel 2015 quella discriminazione si è intersecata con una malattia in rapida diffusione, durante lo scoppio della MERS. I cristiani conservatori hanno iniziato a diffondere voci su tutto il territorio nazionale, anche nei media coreani, secondo cui esiste un cosiddetto ‘super virus’ che combina AIDS e MERS.

Le paure che ne derivano per l’HIV / AIDS e i pericoli percepiti delle persone strane hanno portato a centinaia di manifestanti anti-LGBTQ a un festival della cultura strana a Seul nel giugno 2015. Quell’anno, afferma l’esperto dell’Hong Kong University – i sudcoreani subirono il peggior focolaio di MERS al di fuori del Medio Oriente e incolparono in gran parte una risposta del governo inefficace per le malattie e le morti. Sulla scia di quell’epidemia, l’attuale governo sudcoreano ha rifatto i suoi piani di pandemia, che hanno aggiunto livelli senza precedenti di informazioni e test pubblici. Ma nel passaggio verso la trasparenza, conferma Gitzen, le comunità gay che fanno affidamento sull’anonimato per proteggere dall’omofobia stanno affrontando una nuova discriminazione.

Durante la settimana del 27 aprile 2020, i bar e i club coreani sono stati autorizzati a riaprire dopo che il governo ha allentato alcune restrizioni sulla vita notturna. Il 1 maggio, un uomo coreano di circa 20 anni ha visitato una serie di bar e club nel quartiere Itaewon di Seoul. Il giorno seguente si sentì male e si dimostrò positivo per il coronavirus.

In quel momento, il Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie iniziò a cercare di capire chi avrebbe potuto entrare in contatto con l’uomo. L’agenzia ha utilizzato i registri delle transazioni finanziarie di quei club e bar, il tracciamento GPS dei telefoni cellulari nell’area e le interviste dirette con persone potenzialmente colpite.

Alcuni dei resoconti dei media includevano i nomi degli stabilimenti in cui l’uomo era stato; altri li hanno identificati specificamente come locali gay. Ciò ha portato i gay coreani e il loro stile di vita ad essere accusati di 79 nuovi casi che si sono verificati nel maggio 2020.

Molti gay temevano che la traccia dei contatti li avrebbe forzatamente eliminati, specialmente da quando alcuni media coreani hanno iniziato a riportare le identità dei clienti dei luoghi e dove lavoravano. Quei sudcoreani, spiega Gitzen. si stanno ritirando dai social media e dalle app di appuntamenti.

Tutta questa omofobia ha reso più difficile per i funzionari della sanità pubblica rintracciare e testare le migliaia di persone che hanno visitato bar e club.

Per alleviare la paura di essere cacciati, il governo ha istituito test anonimi per coloro che sono collegati all’epidemia più recente. Ma questo non risolve il problema.

Il processo di ricerca dei contagi, dice l’esperto dell’Hong Kong University, include la conversazione con amici, parenti, colleghi e altre strette connessioni con una persona che potrebbe essere stata esposta al coronavirus. Le stesse tecnologie di sorveglianza sono il problema.

La sorveglianza è stata storicamente utilizzata in Corea del Sud per eliminare sospetti individui considerati immorali o in violazione delle norme sociali e politiche. Inoltre, alcune delle tecniche specifiche sono state utilizzate nella prevenzione della criminalità e nelle attività di polizia, come la raccolta e l’analisi dei dati dei social media e delle informazioni sugli abbonati al cellulare. Ciò significa che la salute pubblica può andare a scapito della privacy e dei mezzi di sussistenza delle persone.

Il programma di sorveglianza dei contagi di coronavirus sta avvisando la popolazione di nuovi focolai, ma a spese delle comunità emarginate che si affidano all’anonimato e alla privacy, come quella omosessuale. Una coalizione di 23 gruppi, che si autodefinisce ‘Queer Action Against Covid-19’, sta conducendo un sondaggio per vedere quanto siano diffusi questi problemi – nella speranza di trovare modi efficaci per proteggere la salute pubblica che rispettino anche la privacy delle comunità queer della Corea e altri popolazioni vulnerabili.

