Bisogna riportare le lancette dell’orologio a due anni fa almeno per non essere disorientati in quanto sta accadendo nella penisola coreana. Il tutto è iniziato per ‘colpa di una mongolfiera’, anzi, più mongolfiere, quelle che gli esuli nord coreani dal Sud Corea lanciano sui territori della Corea del Nord per diffondere volantini propagandistici contro il regime di Kim Jong-un, che Pyongyangaccusa Seul di non voler fermare.

La mattina del 9 giugno (KST), la Corea del Nord ha annunciato al pubblico interno ed esterno che avrebbe «completamente interrotto tutte le linee di comunicazione e di collegamento tra il nord e il sud», definendo questo un un primo passo di «piani graduali per il lavoro contro il nemico».

Ma la campagna mediatica contro Seul era già iniziata il 4 giugno, con la dichiarazione della sempre più visibile e forse potente sorella del dittatore, Kim Yo Jong, che annunciava mosse militari, dichiarando che «il diritto di agire è stato dato allo Stato Maggiore del nostro Esercito», e minacciava «l’inutile edificio di collegamento tra Nord e Sud presto potrebbe essere visto in macerie». Così sarebbe stato.

Nei giorni a seguire si susseguono le dichiarazioni del partito, minacciose ma non troppo contro Seul, e una riunione del Politburo del partito.

L’escalation culmina con il bombardamentodell’‘inutile edificio’. Martedì 16, nel primo pomeriggio nordcoreano, Pyongyang ha distrutto l’ufficio di collegamento con la Corea del Sud a Kaesong, all’interno del territorio nordcoreano, in prossimità del confine, dove sorgono il complesso industriale inter-coreano e l’ufficio di collegamento tra i due Paesi. L’esplosione è stata resa nota dalMinistero dell’Unificazione sud-coreano, e confermata -«completa distruzione dell’ufficio»-dalla ‘Korean Central News Agency’, l’agenzia di stampa del regime di Kim, segnalando di avere tagliato «tutte le linee di comunicazione» con la Corea del Sud.

Gli analisti fanno notare che «Le relazioni nord-sud sono in atto da oltre un anno, ed è difficile credere che il recente incidente di volantini di propaganda sia stato di per sé sufficiente a spingere l’UFD», l’United Front Department, il dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea (WPK) incaricato delle relazioni con la Corea del Sud, «a cercare idee per minacciare ciò che resta dell’inter-dialogo coreano». Il volantinaggio è sembrato a molti una scusa, una scusa utile per una motivazione tutta interna: dare un diversivo alla popolazione nordcoreana.

La crisi coronavirus Covid-19 pare abbia avuto pesanti effetti, in particolare nelle zone rurali, la crisi economica morde, il dialogo avviato due anni fa con la Corea del Sud e i tentativi di accordo con gli USA sul nucleare non hanno dato esiti tangibili, concreti per una popolazione in difficoltà economica, insomma la strategia del dialogo non pare aver funzionato agli occhi della popolazione, «Kim Jong-un non è riuscito a portare prosperità economica al suo popolo e restano in vigore severe sanzioni internazionali».Probabilmente il regime ha considerato la situazione sociale potenzialmente pericolosa e ha deciso per un diversivo. Questa sarebbe l’ipotesi al momento più accreditata.

Nè si esclude che Pyongyang punti a ottenere altri fondi da Seul, piuttosto che mandare l’ennesimo segnale a Washington, fingendo di aver abbandonato la via negoziale di non crederci più, ma nella realtà sperando in una riapertura del dialogo, anche qui con l’obiettivo di ottenere risultati sul fronte economico, cioè riduzione delle sanzioni, forzando la mano sul Governo sudcoreano perché interceda su Washington. Secondo altri analisti, invece, l’azione di martedì potrebbe stare a significare che ‘Pyongyang ha finito di parlare’ con la Sud Corea, sì, ma forse anche con gli USA. Questi analisti sottolineano una frustrazione da parte di Pyongyang che è stata sottovalutata sia da Seul che da Washington.

Altresì potrebbe esserci la necessità di rafforzarela posizione di Kim Yo Jong, presso la popolazione nordcoreana in primis ma anche sullo scenario internazionale, quale degna erede del fratello, se –come alcuni osservatori sostengono da dopo la scomparsa dalle scene di aprile-, Kim avesse davvero problemi di salute tanto gravi da dover ipotizzare un ritiro dalla guida del Paese.Potrebbe essere tutte queste ragioni insieme a consigliare a Pyongyang azioni come quelle che si sono viste in questi giorni.

Ieri il regime ha annunciato che sta riposizionandosoldati in due zone di confine con la Corea del Sud, respingendo l’offerta di Seul di mandare inviati speciali per disinnescare le tensioni, mentre il Ministro sudcoreano per l’Unificazione, Kim Yeon-chul, si è assunto la responsabilità delle forti tensioni e ha presentato le sue dimissioni.

Con Ross Darrell Feingold, esperto di Asia, cerchiamo di approfondire meglio quanto dietro i fatti e le ipotesi

La Corea del Sud, da Pyongyang, è nuovamente classificata come ‘nemico’. Ci eravamo lasciati, nell’aprile 2018, con sorrisi e abbracci, perfino visibilmente affettuosi e commossi, di Kim con Moon. Ci vuoi ripercorrere questi due anni e spiegarci come è stato possibile tornare indietro di colpo di due anni?

Negli ultimi 25 anni, la Corea del Nord e la comunità internazionale hanno vissuto diversi cicli di distensione e tensioni ridotte, seguiti da cicli di aumento delle tensioni generalmente dovuti ai programmi e ai test di sviluppo delle armi nucleari e dei missili della Corea del Nord.

Alcuni dei principali eventi di distensione in questo ciclo includono la visita del 1994 in Corea del Nord dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, seguita dal ‘Framework Accordo’ per fornire alternative energetiche alla Corea del Nord diverse dall’energia nucleare, il vertice del 2000 tra il Presidente della Corea del Sud Kim Dae-jung e il leader supremo della Corea del Nord Kim Jong-il, il vertice nel 2007 tra il presidente della Corea del Sud Roh Moo-hyun e Kim Jong-il e i ‘Six Party Talks’ tra il 2003 e il 2007. Visite periodiche in Corea del Nord di anche altre persone di spicco come l’ex presidente Bill Clinton o il giocatore di basket Dennis Rodman hanno fornito brevi momenti di speranza che la Corea del Nord potesse moderare il suo comportamento. Alcuni avevano sperato che la transizione della leadership a Kim Jong-un, data la sua giovinezza e lo studio all’estero da giovane, potesse anche cambiare il comportamento della Corea del Nord. Certamente (all’indomani delle tensioni durante il 2017), anche il periodo tra l’inizio del 2018 e gli eventi degli ultimi giorni è stato pieno di speranza in quanto includeva la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 seguite dai molteplici vertici della leadership tra Kim Jong-un e il presidente Donald J. Trump, e tra Kim Jong-un e il presidente Moon Jae-in, insieme a una pausa nelle azioni più aggressive della Corea del Nord.

Tuttavia, ogni ciclo di speranza ha comportato un ritorno al comportamento precedente della Corea del Nord. Quindi, se succede di nuovo, non è una sorpresa. I motivi tipici per cui la Corea del Nord ritorna a comportamenti aggressivi è di solito un tentativo di ottenere più cibo, assistenza medica o altri aiuti da altri paesi e / o organizzazioni multilaterali. A seguito di severe sanzioni (anche se ci sono alcune sanzioni violate tollerate da Cina e Russia), la Corea del Nord si trova ad affrontare gravi difficoltà economiche, e se non si conoscono gli effetti di Covid-19 sulla Corea del Nord.

È anche possibile che la Corea del Nord stia valutando la possibilità che Joe Biden vinca le elezioni presidenziali degli Stati Uniti e pensi quindi che possa posizionarsi meglio per i futuri negoziati tornando per ora a politiche più aggressive. Se il presidente Trump viene rieletto, la Corea del Nord può semplicemente tornare a un approccio più amichevole se lo desidera, e Trump probabilmente accoglierà con favore l’opportunità di continuare le relazioni con Kim nella speranza che possano essere raggiunti accordi sostanziali.

C’è chi sostiene che la campagna mediatica partita il 4 giugno sia molto ben orchestrata tanto da far ritenere che a monte vi sia un piano ben preciso. E’ così? Se si, quale il piano e quale gli obiettivi? Si può davvero ritenere che sia una operazione a solo uso interno?

I commentatori spesso si affrettano a ritenere che la politica estera nordcoreana o le azioni militari siano il risultato della disunità nella leadership, o della disunità tra civili e militari, o di altri fattori che derivano dalla disperazione. Sebbene possiamo dire con fiducia che la situazione alimentare, energetica e medica della Corea del Nord è disperata, semplicemente non sappiamo fino a che punto la leadership è unificata o in caso di disaccordo, sono in arrivo epurazioni e / o funzionari potrebbero essere giustiziati come è successo allo zio di Kim Jong-un Jang Song-thaek nel 2013.

Piuttosto che supporre che la Corea del Nord si stia ‘scagliando’ per disperazione, è probabilmente più sicuro presumere che almeno per ora, Kim Jong-un abbia un controllo fermo sul governo e sui militari, e qualsiasi improvviso cambio di politica è il risultato di discussioni (anche se le persone coinvolte sono limitate a un piccolo gruppo) in cui sono stati discussi i rischi e i benefici della politica, tenendo presente che questo ciclo di distensione e amicizia è un tipico approccio nordcoreano.

Pertanto, l’attuale campagna mediatica, la distruzione dell’ufficio di collegamento e altri annunci negli ultimi giorni sono probabilmente il risultato di una decisione di cambiare l’approccio della Corea del Nord per i prossimi mesi.

Pyongyang ha in programma di riprendere le esercitazioni militari lungo il suo confine con la Corea del Sud e intende inviare soldati nelle zone che erano state smilitarizzate in seguito agli accordi del 2018. Cosa comporterà questo? e di fatto è l’annullamento degli accordi del 2018?

A partire da ora è sempre più probabile che la Corea del Nord riprenderà esercitazioni militari lungo il confine e invierà soldati in aree che erano state smilitarizzate in seguito alla Dichiarazione di Panmunjom firmata da Kim Jong-un Moon Jae-in quando si sono incontrati il ​​27 aprile 2018 nell’area di sicurezza comune. Pertanto, piuttosto che concentrarsi sul fatto che ciò accada o meno, è più importante concentrarsi sul tipo di schieramenti militari in cui la Corea del Nord si impegnerà. Il ritorno di soldati leggermente armati nella zona demilitarizzata o persino esercitazioni di artiglieria lungo il confine, probabilmente non indurrà la Corea del Sud o gli Stati Uniti a rispondere con esercitazioni o dispiegamenti militari significativi. I responsabili politici della Corea del Sud e degli Stati Uniti potrebbero ritenere che rispondere a ogni provocazione nordcoreana non cambierà il comportamento della Corea del Nord in quel momento, né aumenterà la probabilità che la Corea del Nord avvierà negoziati sostanziali.

Ciò che dovremmo cercare quindi è se la Corea del Nord si impegna in schieramenti significativamente più robusti in termini di uomini e beni militari rispetto a qualsiasi cosa abbia fatto negli ultimi mesi o anche nei mesi immediatamente precedenti l’inizio della distensione all’inizio del 2018 Cioè, vogliamo cercare segni che indichino se la Corea del Nord vuole o meno aumentare drammaticamente le tensioni o sta semplicemente cercando una leva negoziale minima. A partire da ora, semplicemente non lo sappiamo

Cosa questi eventi stanno dicendo agli Stati Uniti?

Come spesso accade con le azioni della Corea del Nord, le sue azioni e dichiarazioni recenti (e imminenti) hanno lo scopo di ricordare alla comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, che la Corea del Nord vuole essere ascoltata. Le elezioni negli Stati Uniti, una pandemia globale o le tensioni tra Stati Uniti e Iran e Cina e Stati Uniti non sono, secondo la Corea del Nord, ragioni accettabili per altri paesi e specialmente gli Stati Uniti per evitare il dialogo con la Corea del Nord. Pertanto, il messaggio nordcoreano verso gli Stati Uniti è “Siamo qui e vogliamo parlare” anche se la Corea del Nord invia questo messaggio cercando prima qualche leva aggiuntiva aumentando le tensioni militari e altri gesti drammatici come far esplodere il collegamento comune ufficio.

Quale reazione ci dobbiamo attendere da Sud Corea e da USA?

Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha costruito la sua presidenza, e la sua eredità futura, sul potenziale per progressi significativi nella de-nucleare sulla penisola coreana e altri accordi a lungo termine con la Corea del Nord. Moon continuerà a offrire alla Corea del Nord un’ampia latitudine per impegnarsi in azioni provocatorie, senza che il Presidente sudcoreano si affretti a interrompere il contatto (ovviamente, Moon non può controllare se la Corea del Nord cessa o meno il contatto).

Per gli Stati Uniti, la realtà è che l’agenda comprende Cina, Covid-19, Iran, un risorgente ISIS in Medio Oriente e, naturalmente, le elezioni di novembre. Certamente gli Stati Uniti preferirebbero che la Corea del Nord mantenga le loro politiche relativamente non provocatorie del 2018 e del 2019, anche se gli Stati Uniti potrebbero non essere inclini a impegnarsi in negoziati sostanziali nei prossimi mesi.

Pertanto, sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno l’incentivo a non rispondere in modo significativo a qualsiasi azione intrapresa dalla Corea del Nord. Ciò potrebbe indurre la Corea del Nord ad agire in modo più aggressivo, il che non darà altra scelta alla Corea del Sud e agli Stati Uniti se non rispondere con le proprie esercitazioni militari aeree, terrestri o marittime.

C’è anche la possibilità di un altro scambio di lettere tra Kim e Trump e di visite da parte di funzionari statunitensi a Pyongyang, poiché queste azioni hanno avuto un certo successo negli ultimi due anni.

Cina appare silente, idem la Russia. Cosa stanno facendo in questa situazione?

Nelle ultime settimane e nei giorni scorsi la leadership cinese ha dovuto gestire l’incontro ‘Due sessioni’ del Congresso nazionale del popolo e della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, le critiche internazionali alla proposta legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, esercitazioni militari vicino a Taiwan, tensioni con il Giappone sulle isole Diaoyutai e uno scontro militare con l’India. Sebbene la leadership della Cina abbia dimostrato negli ultimi mesi e anni che può affrontare contemporaneamente più sfide nazionali e internazionali, è improbabile che la Cina voglia, in questo momento, la Corea del Nord aumentare significativamente le tensioni con la Corea del Sud e il Giappone o gli Stati Uniti. Quando la Cina farà un commento pubblico, tuttavia, sarà per chiedere la pace e in generale sostenere ancora il suo alleato Corea del Nord, il che potrebbe significare che la Cina potrebbe anche incolpare gli Stati Uniti per costringere la Corea del Nord a intraprendere tali azioni.

Nei giorni scorsi la Russia sta cercando di gestire la continua diffusione di Covid-19, una grande fuoriuscita di petrolio, e diffondendo proteste in Siria che potrebbero indebolire la presa di Bashar Assad sul potere. Il presidente Vladimir Putin non ha semplicemente il tempo e le risorse per rispondere rapidamente ai cambiamenti improvvisi nella politica della Corea del Nord.

Ci pare che la Chiesa cattolica tenti di emergere come facilitatore del dialogo. E’ davvero così? E se sì, quali possibilità e forza effettiva può avere?

Tenendo presente che Moon Jae-in è cattolica e gli inviti passati dalla Corea del Nord per la visita di Papa Francesco, il potenziale coinvolgimento della Chiesa cattolica apparirà inevitabilmente nei rapporti dei media. In realtà, la Chiesa può fare ben poco per quanto riguarda le questioni più significative, che sono i negoziati sui programmi di armamenti nucleari e missilistici della Corea del Nord. Sebbene possa esserci spazio per la Chiesa cattolica per facilitare cibo o aiuti medici alla Corea del Nord, la comunità internazionale (oltre a Cina e Russia) sostiene il mantenimento di severe sanzioni economiche, e quindi è improbabile che la Chiesa cattolica sostenga questo. Sebbene papa Francesco sia desideroso di migliorare le relazioni con la Cina, al momento non ci sono indicazioni che la Cina e la Chiesa cattolica vogliano lavorare insieme sulle questioni della Corea del Nord.

In questa vicenda emerge il ruolo di Kim Yo Jong. Quale lettura ti senti di dare? Cosa si vuole ottenere per Kim Yo Jong?

Kim Yo-jong ha ricevuto un’enorme quantità di attenzione da parte dei media globali nei giorni scorsi per il suo presunto ruolo nei cambiamenti politici della Corea del Nord. Tenendo presente che ha partecipato alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 in uno dei primi passi della Corea del Nord per dimostrare che voleva distensione con la comunità internazionale, la realtà è che è già da oltre due anni che ha avuto un ruolo di alto profilo nella distensione della Corea del Nord politiche e politiche nei confronti della Corea del Sud e degli Stati Uniti.

Anche se la recente speculazione sulla salute di Kim Jong-il ha portato alla speculazione che Kim Yo-jong potrebbe essere il suo successore nel caso in cui Kim Jong-il morisse (e ha anche portato alla speculazione che potrebbe perdere il potere se Kim Jong-il morisse), purché Kim Jong-il è al potere Kim Yo-jong ha avuto un ruolo politico significativo. Dato quanto poco sappiamo dei processi decisionali della leadership della Corea del Nord, se Kim Yo-jong improvvisamente perdesse la sua posizione anche mentre Kim Jong-il è il leader, anche questo non sarebbe una sorpresa, per quanto improbabile.

Pensi che all’ultimo momento, come in altri casi, Pyongyang si fermerà e tirerà sui suoi passi? Insomma: quali sviluppi ci dobbiamo attendere? E quali possibilità restano al processo di riconciliazione?

A breve termine è probabile che la Corea del Nord intraprenda alcune azioni per dimostrare le sue capacità militari e dare seguito alle dichiarazioni fatte in questi giorni. La mancata conferma delle sue dichiarazioni intraprendendo azioni metterebbe in imbarazzo la Corea del Nord. Pertanto, dovrebbero essere previsti esercizi militari e / o il dispiegamento di truppe lungo il confine e dovremmo prestare attenzione al campo di applicazione di tali azioni per analizzare ulteriormente il livello di gravità della situazione.

A prescindere dagli esercizi o schieramenti militari, per ora, dovremmo ancora supporre che la Corea del Nord alla fine voglia riprendere i negoziati a medio o lungo termine, anche se a breve termine potrebbe anche richiedere assistenza alimentare, medica e / o energetica.

Questa situazione come impatterà sul fronte della denuclearizzazione della penisola coreana? E avrà riflessi sugli incontri Russia-USA in partenza il 22 giugno sul New Start?

Per ora la Corea del Nord non sembra voler mostrare pubblicamente cambiamenti significativi nella sua ricerca sulle armi nucleari e non sta minacciando un test sulle armi nucleari. Pertanto, le sue prossime azioni militari, probabilmente, saranno probabilmente con armi convenzionali. Tuttavia, il processo di denuclearizzazione è bloccato per ora e quindi la Corea del Nord conserva capacità sconosciute per riprendere la ricerca sulle armi o per testare un’arma. Un fatto significativo e ripetuto sul programma di armi nucleari della Corea del Nord è la sua capacità di sorprendere gli osservatori con le sue capacità tecniche.

Il trattato del 2010 sulle misure per l’ulteriore riduzione e limitazione delle armi strategiche offensive, noto anche come nuovo trattato strategico di riduzione delle armi, o New START scade nel febbraio 2021 e le speranze stanno svanendo per le parti di estendere l’accordo attuale o negoziare un nuovo accordo prima di allora. Le tensioni militari stanno aumentando con la Russia impegnata in esercitazioni aeree provocatorie. La mancanza di interesse da parte della Russia e / o degli Stati Uniti su New START precede i recenti eventi nella penisola coreana, ma se il presidente Trump e il presidente Putin vedono improvvisamente valore se per motivi politici o militari nel raggiungere un accordo, prenderanno quella decisione indipendente da eventi altrove come in Corea del Nord. C’è poco da guadagnare per la Russia collegando la Corea del Nord a New START, proprio come in Siria, la Russia può essere un attore chiave in presenza di continue tensioni.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti