L’ebola, una febbre emorragica virale dell’uomo e di altri primati, è tornata endemica nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). È l’undicesima volta in 40 anni.

Questo, secondo Yap Boum, Docente della facoltà di medicina della Mbarara University of Science and Technology, è quasi certamente dovuto alla coesistenza di esseri umani e animali (primati e pipistrelli) portatori del virus Ebola. Quando gli esseri umani entrano in contatto con questi animali – o frutti che sono stati parzialmente mangiati da loro – affrontano una maggiore possibilità di contrarre il virus.

Inoltre, racconta Yap Boum, il Paese ha un focolaio di morbillo di oltre 300.000 casi e oltre 6.000 decessi dal 2019. Ora la RDC sta affrontando la pandemia di COVID-19, con 4.637 casi confermati e 101 decessi al 13 giugno 2020.

Ciò, afferma il Docente della Mbarara University, solleva la questione di come un Paese così povero possa gestire tutte le epidemie contemporaneamente. La stessa domanda si applica a molti Paesi africani. Ad esempio, focolai di colera, morbillo e COVID-19 si verificano in Camerun e Nigeria.

Di fronte a un’epidemia come quella dell’Ebola, un Paese metterà tutte le sue risorse finanziarie, umane e materiali per rispondere – e porre fine alla crisi.

I governi africani dovrebbero iniziare a spostare la loro attenzione sul rafforzamento dei sistemi sanitari così da essere in una posizione migliore per rispondere a qualsiasi pandemia fornendo servizi sanitari di qualità a tutti.

La Repubblica Democratica del Congo ha iniziato a fare questo cambiamento. Il Professor Boum elenca i primi passi: l’impegno della comunità congolese, la capacità di ricerca e sperimentazione che è stata rafforzata durante i recenti focolai ha messo il Paese in una posizione migliore per rispondere simultaneamente all’epidemia più recente di Ebola, nonché all’epidemia di morbillo e COVID-19. Il Congo ha sistematicamente rafforzato le infrastrutture sanitarie, coinvolgendo la comunità e facendo una ricerca migliore.

Si distinguono due passaggi secondo Yap Boum. In primo luogo, vi sono investimenti significativi nella capacità di laboratorio, come dimostrato dalla scala dei test congolesi dell’Institut National de Recherche Biomédicale.

Il secondo è stato lo sviluppo della sorveglianza genomica con database del DNA. Ciò offre al Paese l’opportunità di trasformare il modo in cui risponde alle epidemie tra cui Ebola, COVID-19, colera e morbillo.

Nella sorveglianza classica, spiega Boum, gli epidemiologi ricercano i contagi e cercano di capire i legami tra loro durante un’epidemia. La sorveglianza genomica, invece, consente ai ricercatori di collegare rapidamente le persone colpite dallo stesso virus. Possono quindi raccontare rapidamente la storia della sua trasmissione nella comunità. Questo aiuta a spiegare la dinamica dell’epidemia e come il virus si sposta da una persona all’altra e da una comunità all’altra.

Un terzo importante sviluppo, afferma il Docente, è stato l’impegno della comunità per garantire che la comunità contribuisca alla risposta. Ciò include il lavoro svolto dagli operatori sanitari della comunità e il posto assegnato ai leader della comunità nella risposta.

Nel caso dell’Ebola, i membri della comunità fanno parte del team di persone che rintraccia i casi di Ebola durante un’epidemia. La loro conoscenza della loro comunità accelera la ricerca di persone che sono state in contatto con pazienti Ebola.

La RDC ha anche rafforzato il suo sistema di ricerca. Attraverso varie collaborazioni e collaborazioni con Epicenter, il National Institute of Health degli Stati Uniti e la London School of Tropical Medicine and Hygiene, il DRC Institut National de Recherche Biomédicale guidato dal Professor Muyembe ha reso l’Ebola una malattia curabile, combattendo anche la diffusa superstizione e i pregiudizi. Hanno implementato uno studio randomizzato e controllato sulle terapie della malattia da virus Ebola, dimostrando che gli anticorpi MAb114 e REGN-EB3 erano superiori a ZMapp nel ridurre la mortalità da Ebola.

Oltre ai risultati della sperimentazione, il Congo è riuscita a creare la capacità di eseguire studi clinici, inclusi i test sui vaccini nel mezzo di un’emergenza.

Queste capacità dovrebbero ora essere utilizzate per valutare nuove terapie rispetto a COVID-19. Ciò dovrebbe includere la medicina tradizionale, nonché strumenti diagnostici e vaccini che sono fondamentali per migliorare la risposta a COVID-19 affrontando contemporaneamente colera e morbillo.

Le misure adottate dalle autorità congolesi per migliorare la risposta alle pandemie, compresa la prevenzione di epidemie, possono anche portare a una copertura sanitaria universale che mira a fornire servizi sanitari di qualità per tutti.

La speranza – sostiene Boum – è che l’epidemia di COVID-19 costringerà le autorità a riassegnare le risorse ai sistemi sanitari dato che la Repubblica Democratica del Congo è uno dei tanti paesi africani che non ha rispettato la dichiarazione di Abuja firmata 19 anni fa in cui si sono impegnati a spendere il 15% del loro Pil per la salute: solo l’Etiopia, la Gambia e il Malawi hanno infatti superato l’obiettivo del 15% di Abuja mentre il Congo spende meno del 4% del suo PIL nel settore sanitario, non rinunciando, però ad acquistare armi o ad aumentare il budget della difesa.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti