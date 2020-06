L’accusa di corruzione contro Vital Kamerhe, capo dello staff del Presidente della Repubblica Democratica del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, si è svolto, afferma Peter Fabricius dell’ISS, con tutti gli ingredienti di un thriller: milioni di dollari che scompaiono, la caduta dalla grazia di un potente politico, l’omicidio di un giudice, minacce di morte e armi da parte degli Stati Uniti.

Mai prima d’ora una carica così alta nel governo e così vicina al Presidente era stata accusata di corruzione. E così il caso ha suscitato intense speculazioni.

Kamerhe è stato arrestato l’8 aprile insieme a due complici, tra cui l’uomo d’affari libanese Samih Jammal. Sono accusati di appropriazione indebita di oltre 50 milioni di dollari destinati a finanziare un progetto da 500 milioni di dollari per fornire alloggi e altri servizi in occasione dei primi 100 giorni di carica di Tshisekedi. Kamerhe è stato gettato nella prigione di Makala dove le dure condizioni hanno apparentemente danneggiato gravemente la sua salute e il rischio di contagio COVID-19 è alto.

Il primo giudice del suo caso, Raphaël Yanyi, è morto il 27 maggio, presumibilmente per un attacco di cuore. Tuttavia, spiega l’esperto ISS, i patologi forensi hanno concluso che la causa della morte non era naturale e che era ‘probabilmente stato avvelenato’. Ma perché Tshisekedi abbia ordinato o permesso l’arresto di un suo presunto fedele alleato?

Kamerhe e la sua Unione per il partito politico della nazione congolese avevano formato la coalizione Cap pour le Changement (CACH) con l’Unione per la democrazia e il progresso sociale (UDPS) di Tshisekedi per le elezioni del 2018. Tshisekedi fu quindi eletto ufficialmente – anche se quasi certamente non di fatto – Presidente.

Tshisekedi potrebbe anche aver agito sotto la pressione dell’amministrazione Trump per ripulire il personale governativo. Come spiega Fabricious, a febbraio Peter Pham, ancora inviato speciale USA per i Grandi Laghi, visitò Kinshasa e disse a Tshisekedi senza mezzi termini che gli Stati Uniti erano delusi dai suoi sforzi per combattere la corruzione.

Ed è stato poco dopo che Tshisekedi ha visitato Washington DC a marzo per incontrare Pham e altri funzionari che Kamerhe è stato arrestato. Furono rimossi anche diversi ufficiali militari che Pham aveva chiamato.

Inoltre molti congolesi credono che Kamerhe sia corrotto, quindi anche il Presidente è stato avviato di corruzione nonostante la lotta alla corruzione sia stata una delle principali promesse elettorali di Tshisekedi.

Kamerhe ha centralizzato il governo durante la presidenza e così facendo ha provato molti dei controlli e dei controlli ufficiali, rafforzando così il sospetto che stesse assorbendo denaro pubblico.

Ma un motivo ancora più grande per Tshisekedi di ribellarsi al suo ex alleato era probabilmente che lo percepiva come una crescente minaccia politica e un probabile rivale nelle prossime elezioni. La coalizione CACH prima del sondaggio del 2018 aveva deciso che Kamerhe dovesse essere il suo candidato alle prossime elezioni del 2023.

Secondo l’esperto dell’ ISS, Tshisekedi potrebbe pensarci due volte prima di inseguire Albert Yuma Mulimbi, il potente capo della compagnia mineraria statale Gécamines, come la prossima grande vittima nella sua campagna anticorruzione. Si è ipotizzato che anche gli Stati Uniti chiedessero la testa di Mulimbi.

Poiché è così vicino a Kabila, Tshisekedi lo perseguiterebbe a rischio e pericolo per la sua posizione. Se Tshisekedi accumula più potere, rispetto a Kabila, ciò può cambiare, ma è troppo presto per sfidare il suo predecessore ora.

Tuttavia ci sono forti sentimenti anti-FCC all’interno del partito di Tshisekedi che resisterebbero a una simile mossa. Tanto più che credono che FCC abbia orchestrato la recente uscita di Jean-Marc Kabund, il presidente ad interim dell’UDPS, dalla sua posizione di primo vice presidente dell’Assemblea Nazionale.

Avvicinarsi a Kabila ridurrebbe il potere di Tshisekedi – e quello del suo partito. Rovescerebbe anche la traiettoria iniziale della presidenza di Tshisekedi, fortemente sostenuta dagli Stati Uniti. La realtà è che la presidenza di Tshisekedi è talmente debole da doversi aggrappare a qualsiasi appoggio per poter sopravvivere.

Quindi, conclude Fabricious, il futuro politico del paese sembra ancora più sfocato del solito. Se Tshisekedi ripulirà la corruzione, sarà un risultato eroico. Ma mentre il dramma si svolge sul palcoscenico politico, i congolesi di lunga sofferenza affrontano un nuovo focolaio di Ebola, COVID-19, violenza cronica a est e un’economia trascurata vacillante.

