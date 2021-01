• Vuoi scoprire quali sono i vantaggi dei siti di scommesse stranieri?

• Ti piacerebbe capire quali sono le principali differenze rispetto a quelli italiani?

• Dove puoi trovare le migliori quote e bonus vantaggiosi?

• Quali eventi puoi trovare nei bookmakers con licenza AAMS e in quelli che hanno altre licenze?

Se ti sei posto almeno una volta queste domande continua a leggere questo articolo, i nostri esperti sapranno delucidarti le idee.

Quali sono le principali differenze fra i bookmaker stranieri e gli altri?

La principale differenza visibili fin dal momento in cui si effettua l’accesso nel sito di scommesse è la licenza. Infatti quelli stranieri presentano una licenza differente rispetto a quella AAMS. Quest’ultima è l’unica legale in Italia. Molti siti con licenze internazionali come quella del Curacao però accolgono giocatori italiani.

Puoi immediatamente capire se un sito di scommesse ha una licenza AAMS perché è presente nell’homepage il simbolo del timone con la scritta AAMS oppure ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Negli altri siti con regolari licenze viene comunque indicato l’ente che l’ha rilasciata. Se mancano questi dati fondamentali dovresti cercare di evitare questi siti che potrebbero nascondere delle vere e proprie truffe.

La licenza non è solo un documento che non ti fa comprendere nulla, infatti ci sono delle notevoli differenze che derivano dal possederne una piuttosto che un’altra. Vediamole insieme.

Grandi bonus

I siti di scommesse stranieri possono offrire grandi bonus anche molto superiori a quelli presenti sulle piattaforme italiane. Non hanno alcun limite in merito a questi da rispettare e quindi possono far sì che l’esperienza dell’utente sia molto vantaggiosa. Per questo motivo spesso e volentieri tanti giocatori scelgono questi piuttosto che altri. Possono permettersi di offrire questi bonus alti perché non versano le tasse in Italia e quindi agiscono in regimi fiscali differenti. Sarà quindi il giocatore a dover versare i pagamenti derivanti dai suoi prelievi.

Se vuoi saperne di più qui puoi trovare maggiori dettagli sui bookmaker stranieri, dove Luca Ricci, l’editore del sito scommessestranieri.com condivide la sua esperienza e dà consigli agli scommettitori sportivi italiani.

Quote più alte

Nei bookmaker stranieri spesso e volentieri sono presenti quote più alte rispetto agli altri siti di scommesse, sempre per la stessa ragione indicata precedentemente. Questo quindi spinge molti giocatori a scegliere questi piuttosto che altri. Stai però attento perché dovrai dichiarare le tue vincite e pagare le tasse su di esse.

Quali eventi sono presenti sui bookmaker?

Sia sui bookmaker con licenza AAMS che in quelli stranieri sono presenti tantissime tipologie di eventi. Sicuramente la maggior parte degli scommettitori sceglie gli eventi sportivi più famosi, come ad esempio il calcio in Italia con i vari campionati, come: Serie A, Premier League, Ligue 1, La Liga, Bundesliga e molti altri.

Ci sono anche moltissimi altri eventi su cui scommettere come: rugby, MMA, Moto GP, Formula 1, tennis, pallavolo, basket e tanti altri.

Anche gli eSports stanno avendo molto successo negli ultimi tempi. Nei bookmaker con licenza straniera questi in genere sono presenti in maggior quantità rispetto agli altri.

Inoltre le scommesse virtuali permettono ai giocatori di divertirsi a qualsiasi ora su diversi giochi tra cui l’ippica e il calcio.

Se un giocatore vuole scommettere anche mentre le partite sono iniziate può farlo attraverso la sezione live.

Sui siti stranieri è presente un servizio di assistenza clienti?

Sia sui siti di scommesse con licenza AAMS che su quelli stranieri è presente un servizio di assistenza clienti attraverso:

• Live Chat;

• Email;

• Contatto Telefonico

In genere anche sui siti di scommesse stranieri il servizio di assistenza risponde in lingua italiana.

Domande frequenti

I siti di scommesse stranieri hanno un’app?

Molto spesso i siti di scommesse stranieri hanno un’app scaricabile da Apple Store o Playstore. Se non posseggono un’app nella maggior parte dei casi hanno un’interfaccia che si adatta alla perfezione anche all’utilizzo da mobile.

Le transazioni sono sicure?

Le transazioni su tutti i siti che hanno una regolare licenza sono sicuri e affidabili. I metodi di pagamento variano di piattaforma in piattaforma. In genere quelle straniere permettono anche pagamenti attraverso criptovalute.

Conclusioni

Ora che abbiamo visto quali sono le principali differenze fra un bookmaker italiano e uno straniero non ti resta che scegliere quello che più soddisfa le tue esigenze. Ricordati che sui bookmaker stranieri sono presenti moltissimi eventi, ottimi bonus e soprattutto quote molto interessanti da considerare.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti