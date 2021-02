Le applicazioni per scaricare video hanno la caratteristica di base di scaricare video da siti di streaming video.

Alcune applicazioni per il download di video hanno anche caratteristiche avanzate.

Comprimere i video specificando un tasso di codifica, risoluzioni e dimensioni di uscita.

• Limitare la velocità di download.

• Salvare le playlist.

• Salvare i video su unità online come Google Drive, OneDrive o Dropbox.

• Invia i video via e-mail al tuo account o a quello di un’altra persona.

Perché usare un YouTube Video Downloader?

Non è possibile scaricare video direttamente da YouTube. Usando un’applicazione Video Downloader, puoi scaricare i video di YouTube dalla piattaforma online direttamente sul tuo PC o dispositivo mobile. Alcune app ti permettono anche di scaricare video da diverse piattaforme come Facebook, Instagram o Youtube.

Le app per il download di video sono in genere sicure per il download di video. Tuttavia, alcune app possono contenere malware. Quindi, è necessario assicurarsi di utilizzare un sito affidabile per il download di video. Le app menzionate in questa recensione sono state testate e sono sicure per scaricare video online.

Per utilizzare un’applicazione youtube downloader, è necessario incollare l’URL del video nella barra di ricerca. Questo è tutto. L’applicazione elaborerà il video e ti permetterà di scaricare i video nella cartella specificata sul tuo telefono o PC. Il software di download video può salvare i video in diversi formati. È possibile salvare i video in MP4, WMV, MOV, AVI, FLV, 3GP, e altri ancora, anche in HD.

MP3 Studio permette agli utenti di scaricare e convertire qualsiasi video da YouTube in vari formati, come MP3, MP4, WMV, MOV, ecc. Oltre a YouTube, supporta anche Instagram, Facebook e altro.

Molti convertitori online possono essere pericolosi, inserendo nei vostri PC o smartphone virus o malware.

MP3 Studio è il migliore tra i downloader per YouTube sul mercato. E’ sicuro, veloce e facile da utilizzare. Velocità illimitata, un sacco di scelte di formato accoppiate con eccezionali capacità di download in batch, e un design elegante sono le prime voci di una lunga lista di privilegi.

Legale o illegale?

YouTube offre il servizio YouTube Red per consentire di scaricare legalmente i video di YouTube, ma è un servizio in abbonamento. Tecnicamente, convertire un video di YouTube in Mp3 non è illegale, ma scaricare contenuti protetti da copyright e usarli per il proprio lavoro o esercizio commerciale, lo rende illegale. Scaricare video o audio da youtube per utilizzarlo a scopo privato non è illegale.

Utilizzare Mp3 Studio

MP3 Studio è uno dei migliori video downloader per Windows e macOS che consente di scaricare video alla migliore qualità con facilità. Supporta molti siti web oltre a youtube e può scaricare video ad alta velocità.

Rende possibile scaricare video in 4K, 1080p HD, 720p, e molte altre risoluzioni e convertirli in formato MP4 o MP3 senza alcun problema. La cosa migliore di questo software è che è molto semplice da usare e non complicato, rendendolo utilizzabile anche ai meno esperti.

