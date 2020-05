Questo articolo è stato prodotto da ‘Globetrotter’, un progetto dell’Independent Media Institute.

Il 14 aprile 2020, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto a una conferenza stampa alla Casa Bianca, in cui ha affermato che la sua amministrazione avrebbe “bloccato [tutti]i finanziamenti” per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’OMS, fondata nel 1948, è la principale agenzia delle Nazioni Unite incaricata di migliorare la salute del mondo; è anche ampiamente riconosciuto come l’agenzia che si adatta meglio alle emergenze sanitarie.

L’11 marzo, un mese prima dell’annuncio di Trump, l’OMS aveva dichiarato una pandemia globale a causa della sua profonda preoccupazione sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Fino ad aprile, questo virus altamente infettivo ha ammalato almeno 2 milioni di persone e ucciso 183.000 persone in tutto il mondo. Il numero di persone che sono morte a New York City, la città natale di Trump, a causa del nuovo focolaio di coronavirus è molto più alto di quello dell’11 settembre. Tagliare i finanziamenti all’unica agenzia in grado di coordinare la risposta globale ha attirato la preoccupazione di persone da tutto il mondo.

Perché Trump dovrebbe tagliare 400 milioni di dollari – il 15 percento del budget dell’OMS – nel mezzo di una crisi che non sembra pronta a ridursi? La risposta di Trump è che l’OMS “ha fallito in questo dovere di base” “gestendo gravemente e coprendo la diffusione del coronavirus”. È essenziale precisare perché le accuse di Trump contro il governo cinese e l’OMS sono sbagliate, a partire dal perché le autorità cinesi hanno appreso del coronavirus e come l’OMS e le autorità cinesi hanno trovato e condiviso informazioni sul virus.

Emergenza

I medici di Wuhan hanno osservato un insolito tipo di polmonite alla fine di dicembre. Il 31 dicembre un team di alto livello è arrivato da Pechino per indagare sui rapporti provenienti dagli ospedali. Quel giorno, l’ultimo giorno del 2019, le autorità cinesi hanno informato l’ufficio di Pechino dell’OMS di “casi di polmonite eziologia sconosciuta [termine medico per causa]”.

Il 2 gennaio, secondo il rapporto sulla situazione dell’OMS, “il sistema di gestione degli incidenti è stato attivato attraverso i tre livelli dell’OMS (ufficio nazionale, ufficio regionale e quartier generale)”. Entro il 20 gennaio, quattro Paesi avevano riportato incidenti di quello che sarebbe poi stato conosciuto come COVID-19: Cina, Thailandia, Giappone e Corea del Sud. Sei persone erano morte nella città di Wuhan.

Il 4 gennaio, l’OMS ha annunciato pubblicamente che le autorità cinesi l’avevano informata di “un gruppo di casi di polmonite – senza morti – a Wuhan”. Questo è stato segnalato anche dall’OMS sul suo account Twitter ufficiale. Il giorno successivo, il 5 gennaio, l’OMS ha pubblicato la sua prima valutazione del rischio. “Esistono informazioni limitate per determinare il rischio complessivo di questo cluster segnalato di polmonite di eziologia sconosciuta”, ha scritto l’OMS. “I sintomi riportati tra i pazienti sono comuni a diverse malattie respiratorie e la polmonite è comune nella stagione invernale; tuttavia, il verificarsi di 44 casi di polmonite che richiedono il ricovero in ospedale raggruppati nello spazio e nel tempo dovrebbe essere gestito con prudenza. ”

È importante sapere che la popolazione della città di Wuhan è di 11,2 milioni e della provincia di Hubei di circa 58 milioni. I 44 casi di quella che allora era chiamata polmonite erano preoccupanti, ma a quel tempo non c’erano gli elementi per emettere un allarme globale.

Prova della trasmissione da uomo a uomo

Un virus provoca allarme se si può dimostrare che si sposta da un essere umano infetto a un altro essere umano. Ciò non era chiaro né alle autorità cinesi né all’OMS fino al 20 gennaio.

Il 31 dicembre, la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan dichiarò che non c’erano prove per mostrare la trasmissione da uomo a uomo (ad esempio, nessun operatore medico era stato infettato). Tale conclusione è stata verificata il 4 gennaio dal primo gruppo di esperti della National Health Commission cinese. A intervalli regolari, sia la National Health Commission che la Wuhan Municipal Health Commission hanno riferito che semplicemente non c’erano prove chiare della trasmissione da uomo a uomo. Il 15 gennaio, la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan lo ha ribadito, ma poi ha affermato che non si poteva escludere la possibilità di una trasmissione limitata da uomo a uomo; tuttavia, la commissione ha osservato che la possibilità di una trasmissione da uomo a uomo sostenuta è rimasta bassa.

La prima dichiarazione ufficiale che ha verificato la trasmissione da uomo a uomo è stata fatta il 20 gennaio dal principale esperto cinese di malattie respiratorie, Zhong Nanshan. Il giorno successivo, la National Health Commission riferì che il nuovo coronavirus era una malattia infettiva di classe B e che dovevano essere adottati metodi di prevenzione di classe A.

Con questa notifica, tutto è cambiato. Il 23 gennaio, Wuhan è stata chiusa e il governo cinese ha operato in caso di emergenza.

Coronavirus e OMS

La Cina ha informato per la prima volta l’OMS del virus il 31 dicembre. Il governo cinese ha inviato regolarmente informazioni all’ufficio dell’OMS a Pechino e, entro il 3 gennaio, ha informato Hong Kong, Macao e Taiwan e Paesi e regioni interessati. Il 4 gennaio, sul suo account Twitter, l’OMS ha riassunto per il pubblico che c’era un ‘focolaio’ a Wuhan e che erano in corso indagini.

Il 9 gennaio, le autorità cinesi hanno comunicato all’OMS i primi progressi nella determinazione della causa della polmonite virale. Bisogna capire che a quel tempo non c’era chiarezza sul virus. Solo due giorni prima, il 7 gennaio, il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ha identificato il nuovo coronavirus (nCoV). L’OMS ha pubblicato una nota sul suo sito web il 9 gennaio. Ha messo in evidenza due punti: primo, che gli investigatori cinesi avevano fatto un’identificazione preliminare del nuovo virus, che – in così breve periodo – è “un risultato notevole e dimostra che la Cina ha aumentato le sue capacità di gestire nuovi focolai ”; secondo, che tali virus sono complessi, poiché “alcuni trasmettono facilmente da persona a persona, mentre altri no. Secondo le autorità cinesi, il virus in questione può causare gravi malattie in alcuni pazienti e non si trasmette facilmente tra le persone. ” L’11 gennaio, l’OMS ha informato il pubblico di aver ricevuto “le sequenze genetiche per il nuovo coronavirus dalle autorità cinesi”; quel giorno, l’OMS ha pubblicato una guida provvisoria su come prepararsi alla diffusione di questo virus.

Due giorni dopo, il 13 gennaio, sulla base di una maggiore comprensione del virus letale, la Commissione Nazionale Sanitaria Cinese (NHC) disse a Wuhan City di ridurre gli incontri pubblici e di controllare la temperatura delle persone nei centri di trasporto. Questo era di dominio pubblico. Il 14 gennaio, il team tecnico dell’OMS ha tenuto un briefing con la stampa, in cui ha affermato che vi era “una trasmissione limitata del coronavirus da uomo a uomo (nei 41 casi confermati), principalmente attraverso i familiari, e che c’era un rischio di un possibile scoppio più ampio. ”

Entro il 14 gennaio, le autorità cinesi e l’OMS avevano chiarito quanto segue: esisteva un nuovo tipo di coronavirus che aveva una capacità di trasmissione da uomo a uomo limitata e fino ad ora era stato limitato in Cina, con una persona che aveva portato l’infezione in Thailandia da Wuhan. Queste erano tutte dichiarazioni pubbliche.

Stranamente, l’Associated Press ha pubblicato una storia il 15 aprile sostenendo che il governo cinese non ha riferito al pubblico la notizia dell’epidemia per sei giorni cruciali dal 14 al 20 gennaio; in effetti, il governo cinese aveva informato il CDC degli Stati Uniti e l’OMS il 3 gennaio e aveva reso pubbliche dichiarazioni di ciò che sapevano fino al 14 gennaio. Dopo l’annuncio del dott. Zhong Nanshan della mortalità del virus il 20 gennaio, tutto è cambiato.

Emergenza sanitaria pubblica

Dopo l’annuncio del dottor Zhong Nanshan e sulla base di un maggior lavoro epidemiologico, l’OMS ha dichiarato il 21 gennaio che c’erano prove di trasmissione da uomo a uomo, sebbene non vi fossero ancora prove conclusive che la trasmissione avvenisse in modo coerente. Mentre il Dr. Zhong ha fatto questa affermazione, una squadra dell’OMS era a Wuhan per condurre una visita sul campo. Il 22 gennaio, la dichiarazione della missione del team dell’OMS ha osservato: “I dati raccolti attraverso un’indagine epidemiologica dettagliata e lo spiegamento del nuovo kit di test a livello nazionale suggeriscono che la trasmissione da uomo a uomo sta avvenendo a Wuhan. Sono necessarie ulteriori analisi dei dati epidemiologici per comprendere l’intera portata della trasmissione da uomo a uomo. ”

Il 22 gennaio, il Direttore generale dell’OMS ha convocato il Comitato di emergenza dei regolamenti sanitari internazionali (2005) dell’OMS, che prende la decisione di dichiarare una “emergenza di sanità pubblica“. Il comitato di 15 membri è composto da funzionari di Stati Uniti, Francia, Australia, Singapore, Canada, Cina e Thailandia. Il comitato era diviso e alla fine ha rifiutato di dichiarare un’emergenza, ma ha suggerito di riunirsi 10 giorni dopo per valutare la situazione. Il comitato ha fornito consulenza ai Paesi di tutto il mondo: “Si prevede che ulteriori esportazioni internazionali di casi possano apparire in qualsiasi Paese. Pertanto, tutti i Paesi dovrebbero essere preparati al contenimento, inclusa la sorveglianza attiva, l’individuazione precoce, l’isolamento e la gestione dei casi, la tracciabilità dei contatti e la prevenzione della diffusione continua dell’infezione 2019-nCoV e la condivisione di dati completi con l’OMS”.

Quando il comitato si è riunito il 30 gennaio, prima dei dieci giorni che si era concesso, ha deciso di dichiarare “un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale“. Tale emergenza è definita come un “evento straordinario” che rappresenta un rischio a causa della “diffusione internazionale della malattia” e che richiede “una risposta internazionale coordinata”.

L’OMS ha fatto per la prima volta un annuncio pubblico del virus il 5 gennaio; tre settimane dopo, dopo aver raccolto ulteriori informazioni sul virus e dopo che la sua diffusione corrispondeva alla definizione istituzionale di un’emergenza di sanità pubblica, l’OMS ha fatto l’annuncio appropriato.

(Questa è la prima di un servizio in due parti. La seconda sarà pubblicata domani)

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti