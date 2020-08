Mercoledì mattina il Libano si è svegliato con un incubo orribile. La Nazione ha vissuto una serie di episodi infernali che hanno afflitto il Paese dall’ottobre 2019, a seguito di un permanente equilibrio politico opportunistico del potere e alleanze imprevedibili negli ultimi 30-40 anni.

Martedì 4 agosto, una massiccia esplosione, soprannominata Beirut-Shima in confronto a Hiroshima, spazzò via il porto di Beirut, ha distrutto gran parte della capitale e ha provocato finora 137 morti e oltre 4.000 feriti secondo l’ultimo bilancio dei Red Attraversare. Ci sono ancora persone disperse e più di 300.000 famiglie sono rimaste senza casa.

I libanesi, mentre iniziano a star meglio, hanno raccolto i loro punti di forza e l’amore per un Paese che non sembra amarli. Alberghi e case private hanno aperto le loro porte per accogliere coloro che sono stati lasciati per le strade. Banche alimentari, banche del sangue, aziende private, iniziative individuali sia locali che internazionali hanno inondato i social media per aiutare, per quanto possibile, ad alleviare la profondità incomprensibile di questa tragedia.

Il danno a cui stanno assistendo la città e i suoi quartieri è incomparabile per qualsiasi delle guerre o disastri naturali che la città ha conosciuto. I danni ammontano a circa 15 miliardi di dollari secondo il Governatore di Beirut; la perdita della vita, insostituibile. Gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Kuwait, l’Iraq, l’Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia e persino Israele sono stati pronti a resistere ai libanesi, inviando principalmente aiuti, attraverso ospedali da campo, ponti aerei per cibo e medicine, squadre di ricerca e salvataggio, medici personale, tra gli altri. Il presidente francese Emanuel Macron è arrivato a Beirut oggi, giovedì.

I tempi di questa apocalisse non potrebbero essere peggiori – sapendo che non c’è mai un buon momento. La società libanese è stata colpita da un catastrofico collasso economico che sta lentamente sciogliendo la sua classe media e cancellando quella povera. Il Paese importa circa l’80% dei suoi prodotti e dipende dalla valuta in dollari per tale sostenibilità.

Negli ultimi mesi, il Paese ha lottato con iperinflazione, tragica riduzione dei risparmi personali, taglio indiretto ai conti bancari, debilitazione nel settore sanitario, mancanza di carburante, cibo, gas, medicine, tagli elettrici di 20 ore; tutto questo a causa della carenza di dollari.

Questo è il risultato di un’élite politica per lo più cronicamente incapace ed ego-centrica, che è al potere da anni. Il porto e le sue operazioni sono paragonabili alla stessa cattiva gestione e negligenza con cui è stato governato il Paese. Era la porta principale del cibo, delle medicine e di altre forniture vitali del Libano, per non parlare del porto chiave per ogni importazione ed esportazione di imprese locali. Per il momento, tutte queste attività sono state trasferite nel porto di Tripoli.

La rabbia e la difficoltà nell’assimilare la situazione derivano dal fatto che tutto ciò di sarebbe potuto evitare. Quando c’è stata l’esplosione, l’istinto di sopravvivenza libanese ha preso il sopravvento, incolpando i soliti sospetti, Israele, Hezbollah, Siria, militari tit-for-tat come un paio di giorni fa i confini meridionali hanno effettivamente assistito alla tensione tra Hezbollah e Israele.

Ma ciò che era iniziato come analisi politica si è lentamente trasformato nella scioccante realtà che questo incidente non era altro che cattiva decisione e negligenza. È quella banalità che sta amplificando la situazione. Non terroristi, fanatici o inviti alla guerra: è cattiva gestione pubblica, perché chi avrebbe immagazzinato circa 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio dal 2014 in un magazzino portuale vicino a fuochi d’artificio, medicine e silo di grano principale del Paese.

“Quindi ieri, un incidente di saldatura ha incendiato i fuochi d’artificio nelle vicinanze, provocando l’esplosione del nitrato di ammonio.”

Molte teorie sono circolate nei media su ciò che ha causato l’incendio iniziale. Sia che crediamo nell’incidente di saldatura, sia che Israele stia prendendo di mira un deposito di armi nel porto senza conoscere l’ammonio, o se venga avanzata un’altra teoria; Il risultato è lo stesso. L’ammonio non avrebbe mai dovuto essere lì.

Il Libano ha lottato per se stesso negli ultimi mesi con una situazione di stallo politico che, fino a ieri, non andava da nessuna parte. La Beirut che conosciamo non sarà più la stessa, e questa esplosione ci ha colpiti nella nostra storia contemporanea tanto quanto la guerra civile ha colpito i nostri genitori. Forse questa è la tabula rasa che aiuterà a ricostruire non solo una città, ma un paese che ha estremo bisogno di un restyling politico con nuovi volti e un nuovo contratto socio-politico che affronterà le mutevoli realtà sul campo.

Il Libano si è sempre ricostruito da solo, ma oggi la gente non vuole solo ricostruire per assistere alla sua demolizione in 10 anni; vogliono responsabilità, trasparenza e un sistema che difenda i loro diritti di vivere nel loro paese d’origine, in maniera decente. I libanesi vogliono giustizia per i fondi pubblici rubati e per anni di risparmi, di duro lavoro che è evaporato.

Le proteste che sono state al centro della scena in ottobre si sono placate per diversi motivi, ma la rabbia, l’umiliazione e la mancanza di rispetto per la vita umana li spingeranno ancora una volta nelle strade. I libanesi hanno perso i risparmi, le case, la città; con un sistema sanitario che non può soddisfare le loro esigenze e i prezzi dei generi alimentari che non possono permettersi. Con nulla da perdere, c’è molto da guadagnare.

“Marita Kassis è managing editor di ‘Al Monitor’ di Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non rappresentano necessariamente quelle di ‘Al Monitor’

