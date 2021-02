Il problema di far rispettare le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19 senza entrare in conflitto con parti significative della popolazione ha afflitto molte forze di polizia durante la pandemia. Rapporti, inimmaginabili un anno fa, di matrimoni, battesimi e altri incontri sociali che venivano interrotti hanno naturalmente portato a preoccupazioni per lo strappo nelle relazioni tra la società civile e la polizia.

In Irlanda del Nord, questo problema è acuito da problemi che in fatto di relazioni difficili arrivano dal passato. Durante gli anni del conflitto, le forze di polizia (la Royal Ulster Constabulary) erano associate allo Stato britannico. La Royal Ulster Constabulary (RUC) godeva di uno stretto rapporto con la comunità unionista in gran parte protestante, ma con uno assai problematico–‘fractious’– con la comunità nazionalista in gran parte cattolica, che non riconosceva la sua autorità. I casi di trattamento ingiusto hanno peggiorato la situazione.

La riforma della Polizia postbellica nell’Irlanda del Nord mirava a rimediare a questo problema.

Sono stati apportati cambiamenti simbolici, come la ridenominazione della forza in Police Service of Northern Ireland (PSNI) –Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord–, e il tentativo di reclutare più cattolici. Questo aveva lo scopo di creare supporto alle nuove forze di polizia in tutte le comunità. Rimane dubbio se abbia comportato un cambiamento troppo piccolo o eccessivo.

Anche prima della pandemia, molte comunità della classe lavoratrice si sentivano ingiustamente prese di mira dalla PSNI quando si trattava di controllare le proteste politiche, e, allo stesso tempo, ricevevano un servizio scadente dalla forza quando si trattava di indagare sulla criminalità e sui comportamenti anti-sociali.

Nel nord dell’Irlanda, le attività di polizia vengono interpretate attraverso ciò che accade in altre comunità e aree tanto quanto ciò che accade nella propria comunità. La PSNI è stata quindi sotto costante controllo sulla gestione della pandemia. Ogni mossa che la Polizia ha deciso, o non ha deciso, è stata attentamente osservata da coloro che vivono in comunità ‘difficili da raggiungere’ che tradizionalmente hanno avuto un rapporto difficile con la polizia.

Da marzo 2020 ci sono stati vari livelli di restrizioni su raduni come matrimoni e funerali, che si sono estesi anche ad altri incontri sociali e pubblici nell’Irlanda del Nord. Agire in una situazione, ma non in un’altra, ha portato a rinnovate rivendicazioni di eccesso di polizia e di sorveglianza.

La PSNI è accusata di non aver impedito raduni di massa in una serie di funerali di alto profilo nelle comunità lealiste sia repubblicane irlandesi che dell’Ulster. Presto sono seguite lamentele secondo cui alcune famiglie in lutto erano al di sopra della legge mentre altre sono state sottoposte ad essa.

Allo stesso modo, è stata fortemente criticata anche la decisione di applicare ammende ai manifestanti per le proteste di Black Lives Matter, pur non avendo intrapreso un’azione simile contro coloro che si erano riuniti per ‘proteggere’ le statue a Belfast.

Due incidenti più recenti hanno causato una tensione ancora maggiore. Nel primo, è emerso un filmato di ufficiali della PSNI che non sono riusciti a fermare dozzine di lealisti mascherati che scendevano per le strade di East Belfast nel contesto di una disputa locale.

La vista degli ufficiali della PSNI che non hanno tentato di arrestare coloro che violano le norme di pubblica sicurezza relative al coronavirus ha fatto rapidamente sorgere affermazioni secondo cui la PSNI stava chiudendo un occhio su quella che sembrava un’attività paramilitare lealista. Ancora scosso dalle critiche per la cattiva gestione di questo incidente, alla fine della stessa settimana, le cose sono andate di male in peggio.

Un certo numero di persone si sono radunate per una deposizione di ghirlande nel negozio di un bookmaker in Ormeau Road dove, 29 anni prima, uomini armati lealisti avevano ucciso cinque clienti. Ci sono resoconti contrastanti sul numero esatto delle persone coinvolte e se l’evento abbia violato le restrizioni COVID. Ma quando l’evento si è concluso, gli ufficiali della PSNI sono intervenuti e hanno arrestato un partecipante. Questo partecipante, è emerso, era un sopravvissuto che aveva perso suo cognato nell’attacco del 1992.

Mentre il filmato dell’arresto girava sui social media, il capo della Polizia della PSNI, Simon Byrne, è stato costretto a scusarsi in preda al panico. Questo, però, non è servito a smorzarel’inquietudine per le azioni della PSNI.

Non solo l’arresto ha lasciato l’amaro in bocca alle vittime e ai sopravvissuti dell’attacco del 1992, ma ha anche danneggiato incommensurabilmente il tentativo della PSNI di raggiungere le comunità nazionaliste della classe operaia.

La forza ha tentato di reclutare persone da queste comunità per garantire che i suoi ufficiali rappresentassero meglio le aree che sorvegliano. E’improbabile che le azioni della PSNI durante la pandemia incoraggino potenziali reclute ad aderire e, quindi, potrebbero rallentare i progressi verso la risoluzione di questo annoso problema. Ciò che le comunità ‘difficili da raggiungere’ hanno visto durante la pandemia ha solo rafforzato,piuttosto che sfidato, i loro dubbi sulla PSNI.

