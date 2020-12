2.219 km dall’arida La Guajira sulla costa atlantica attraverso le catene montuose e poi giù fino alle savane e alla foresta pluviale amazzonica. Stiamo parlando del confine tra Venezuela e Colombia, che percorre terre tanto diverse quanto estese e, soprattutto, criminali.

Poche città fiorenti si trovano in tratti di campagna assediati da una povertà schiacciante. Gruppi armati, tra cui guerriglieri, ex paramilitari e bande criminali, combattono per il boom di affari illeciti.

Il crimine e la violenza hanno ribollito per decenni lungo lunga questa frontiera. Ora, la diffusione regionale del conflitto politico e del collasso economico del Venezuela ha provocato lo sfilacciamento anche dei legami tra i due Stati, logorati tra chiusure delle frontiere, l’esodo di migranti ed esercitazioni militari rivali. Sfiducia reciproca, opportunità criminali e miseria umana, aggravata dalla pandemia COVID-19, fanno di questo confine una terra dove lo scontro politico tra Bogotà e Caracas potrebbe diventare scontro armato. A denunciare il rischio è un dettagliato report di Crisis Group.



Numerosi gruppi armati si scontrano tra loro e danneggiano i cittadini lungo un confine segnato da abbondanti raccolti di coca e attraversamenti informali. Le forti tensioni bilaterali, affermano gli analisti del think tank, «potrebbero stimolare l’escalation delle ostilità al confine». Il confine tra Colombia e Venezuela è il sito «del più importante stallo tra Stati dell’America Latina e della sua peggiore emergenza umanitaria». La frontiera ora è «intrappolata nella turbolenta politica regionale. Il conflitto politico del Venezuela ha portato a una faida tra i governi di Caracas e Bogotá, mettendo in allerta entrambi i militari».

Le persone in queste aree hanno vissuto per decenni in un limbo di abbandono statale, in balia al potere criminale e guerriglia perenne. I conflitti a bassa intensità hanno martoriato l’area per anni. La capitale della Colombia, Bogotá, si trova a circa 500 km dal passaggio principale in Venezuela, vicino a Cúcuta, che a sua volta si trova a 675 km dalla capitale del Venezuela, Caracas, vicino al Mar dei Caraibi. La distanza fisica delle terre di confine dalle metropoli spiega in parte la scarsa influenza delle autorità statali lungo la frontiera, in particolare sul lato colombiano durante il conflitto interno del Paese dalla metà degli anni ’60 in poi. Raggruppandosi in queste aree, i gruppi armati hanno preso il potere de facto in diversi punti.

I recenti eventi su entrambi i lati della frontiera hanno determinato cambiamenti fondamentali nel panorama di insurrezioni e criminalità della regione.

L’accordo di pace della Colombia del 2016 con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia(FARC) ha segnato la fine del conflitto tra Bogotá e il più grande gruppo guerrigliero del Paese. Pur aprendo la prospettiva di uno sviluppo economico formale e di un miglioramento dei servizi pubblici nelle regioni di confine colpite dal conflitto, l’accordo non ha potuto impedire a gruppi armati più piccoli di entrare in competizione per afferrare le iniziative imprenditoriali illegali rimaste scoperte.

Nel frattempo, il Presidente venezuelano Nicolás Maduro ha risposto alla crescente minaccia politica dei partiti di opposizione e alla forte contrazione economica passando a un Governo sempre più autoritario. Il suo Governo si è rivolto allo sfruttamento minerario nel sud del Paese come ancora di salvezza, mentre le forze di sicurezza venezuelane hanno approfondito i loro legami con i guerriglieri colombiani -sia precedenti che attuali.

I cartelli criminali e i gruppi armati, nel frattempo, hanno cercato di trarre profitto dalle chiusure ufficiali delle frontiere, compresa la chiusura a seguito dell’epidemia di COVID-19, mentre conducevano guerre locali per controllare le economie illecite.

Da quando le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) hanno smobilitate, a seguito dell’accordo di pace del 2016, una poderosa varietà di attori armati hanno gareggiato per appropriarsi del bottino di confine, sia che si tratti di produzione e traffico di coca e cocaina, contrabbando, racket di estorsioni o miniere illegali. La più grande forza di guerriglia colombiana rimasta, l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), ha colto l’opportunità di espandersi su entrambi i lati della frontiera. I resti paramilitari colombiani e le bande emergenti che si aggirano nei territori indigeni, i dissidenti ribelli delle FARC, la para-polizia venezuelana e i cartelli della droga messicani completano il mosaico mutevole delle bandearmate.

Le ripetute chiusure di valichi di frontiera ufficiali dal 2015 hanno arricchito gruppi armati più grandi e imprenditori locali che contrabbandano carburante, merci e persone attraverso attraversamenti illegali. I raccolti di coca hanno continuato a crescere nello stato di Norte de Santander, che secondo le Nazioni Unite vantava nel 2019 la più vasta area coltivata di tutta la Colombia, a sua volta il più grande fornitore di coca al mondo. Alcuni venezuelani che vivono alla frontiera esprimono persino gratitudine per il fatto che l’ELN, ora sostenuto o almeno tollerato dallo Stato venezuelano e dalle forze di sicurezza, è diventato il nuovo gruppo armato dominante nella loro zona e ha contribuito a debellare la microcriminalità.

Oltre cinque milioni di migranti e rifugiati sono fuggiti dal Venezuela, la maggioranza in cerca di opportunità economiche; quasi due milioni, compresi alcuni dei migranti più poveri, si sono stabiliti in Colombia. Funzionari corrotti, gruppi armati predatori e gente del posto spregiudicatahanno succhiato molti dei loro risparmi. Altri affrontano la minaccia dello sfruttamento sessuale. Ora la pandemia COVID-19 li ha esposti a ulteriori disagi. Coloro che tornano in Venezuela devono affrontare una triste quarantena nelle strutture statali, con le autorità che li etichettano come ‘armi biologiche’. Chi parte per la Colombia per il momento non ha altra scelta che accettare l’estorsione di gruppi armati che presidiano i valichi illegali.

La povertà e le istituzioni statali in difficoltà lungo il confine richiederanno una attenzione costante per anni, sostengono gli analisti di Crisis Group, idealmente attraverso l’adempimento delle disposizioni sullo sviluppo rurale dell’accordo di pace colombiano e una poderosa e ampia ricostruzione economica in Venezuela.

Nel frattempo, i due vicini dovrebbero prenderemisure urgenti per contenere il rischio di aggravamento della violenza e dell’instabilità. La pandemia ha promesso fugacemente un disgelo nelle relazioni poiché entrambi i governi hanno creato un canale per lo scambio di informazioni sanitarie. Ora devono fare molto di più per evitare malintesi lungo il confine e le loro conseguenze potenzialmente letali. La Colombia e il Venezuela dovrebbero concordare un metodo comune per il monitoraggio del confine, «forse attraverso la creazione di un meccanismo per risolvere gli incidenti sotto gli auspici internazionali. Entrambi i Paesi dovrebbero sostenere gli sforzi per tornare ai negoziati tra Bogotá e l’ELN, accantonati all’inizio del 2019 dopo un micidiale attentato. Nel frattempo, un aumento degli aiuti umanitari sarà fondamentale per impedire che la riapertura formale del confine generi enormi movimenti di persone povere e non protette in entrambe le direzioni». L’ Organizzazione internazionale per le migrazioni e l’ Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati hanno lanciato un appello per 1,44 miliardi di dollari per soddisfare le esigenze dei rifugiati e migranti venezuelani e delle comunità ospitanti nel 2021.

Da parte dei due Paesi sono necessarie misure urgenti per ridurre il rischio di aggravamento della violenza e della instabilità. E ciò in uno scenario in cui sia da parte venezuelana che da parte colombiana i governanti sono alleati ai criminali che controllano il traffico illegale. Il che rende queste necessità quasi una impresa impossibile.

«Ristabilire canali di comunicazione mentre ci si prende cura delle vittime del crimine e della violenza alla frontiera sarà fondamentale per prevenire un disastro che nessuna delle due parti vuole».

