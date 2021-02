L’omicidio di cinque studenti in una fattoria a Buga, nel sud-ovest della Colombia, il 24 gennaio evidenzia la fragilità dell’accordo di pace del 2016 che ha posto fine a oltre cinquant’anni di conflitto civile tra i governi successivi e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC).

Secondo l’ONG colombiana INDEPAZ, gennaio 2021 è stato il mese più violento da quando è stato firmato l’accordo di pace, con 12 uccisioni di massa e un totale di 45 persone uccise. La Missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia e Human Rights Watch hanno registrato la morte di 261 ex combattenti delle FARC e più di 400 difensori dei diritti umani e leader sociali dal 2016.

La feroce guerra civile colombiana tra il governo centrale e membri della milizia di sinistra delle FARC si era finalmente conclusa nel novembre 2016 dopo anni di negoziati. Un primo referendum sull’accordo il 2 ottobre è stato respinto dal 50,2%degli elettori, ma dopo ulteriori negoziati, un accordo di pace modificato è stato finalmente firmato al Teatro Colón di Bogotá il 24 novembre e ratificato dal Congresso della Colombia il 30 novembre. Tutto ciò ha segnato ufficialmente la fine del conflitto armato in Colombia.

Álvaro Daza è stato uno dei tanti leader della comunità locale che hanno guardato in televisione la firma dell’accordo di pace. Come presidente della Community Action Board Organization (JAC) della piccola città di El Vado nel dipartimento del Cauca, nel sud-ovest della Colombia -e come residente in una delle regioni più pesantemente colpite dal conflitto armato- si sentiva estremamente ottimista per il futuro. Come ha detto ai membri del JAC quel giorno:

L’accordo di pace è un’opportunità per aiutarci come comunità a ‘voltare pagina’ rispetto alle passate violazioni dei diritti umani e voltare pagina della violenza. Le nostre vittime avranno pace il giorno in cui potremo raggiungere la giustizia. Questo è il modo migliore per onorare i nostri morti. Ma per ottenere la riconciliazione dobbiamo promuovere lo sviluppo sostenibile e la coesistenza pacifica in tutta la Colombia. Questa è la nostra responsabilità come leader sociali.

Il 29 aprile 2020, due uomini armati –presumibilmente ex combattenti delle FARC–hanno ucciso Daza nella sua casa di El Vado, insieme a sua moglie, al figlio e al nipote. Pochi mesi dopo, il 30 ottobre, uomini armati non identificati hanno invaso la stessa casa e ucciso sua sorella, suo cognato e suo nipote.

La Polizia colombiana ha detto all’epoca che questi omicidi erano opera di gruppi armati illegali che vedevano l’intera famiglia Daza come un ostacolo al raggiungimento del controllo della regione. Ma un rapporto di Human Rights Watch afferma che i massacri sono avvenuti con la complicità e l’inazione delle forze statali che operano nel sud-ovest della Colombia.

Il caso della famiglia Daza è tutt’altro che unico. In tutta la regione, ex gruppi paramilitari, organizzazioni per il traffico di droga ed ex membri delle milizie delle FARC stanno usando i massacri come un modo per risolvere le controversie. Questi si svolgono principalmente in territori precedentemente controllati dalle FARC, dove c’è concorrenza per dominare il traffico di droga e l’estrazione illegale e c’è poco sostegno del governo per attuare l’accordo di pace.

I massacri sono stati usati strategicamente per decenni in Colombia come mezzo per diffondere paura e terrore. Secondo il Centro nazionale per la memoria storica della Colombia, ci sono stati più di 1.982 massacri di civili tra il 1980 e il 2012. Solo nel 2020, l‘ONU e l’ONG colombiana INDEPAZ hanno registrato che 375 persone sono morte in 89 massacri (l’ONU definisce un massacro come il uccisione di tre o più persone contemporaneamente).

La mia ricerca suggerisce che ci sono due ragioni principali per la recrudescenza dei massacri in Colombia. In primo luogo, l’accordo del 2016 ha istituito vari meccanismi per raggiungere la pace, tra cui la riconciliazione e le indagini sulla verità e sulla giustizia. Si tratta di una seria minaccia per le organizzazioni illegali nella Colombia postbellica, e gruppi criminali stanno usando uccisioni di massa per informare i civilidell’alto costo del sostegno all’accordo di pace.

In secondo luogo, i massacri -specialmente durante i conflitti armati a lungo termine- tendono a contribuire a una cultura della ‘teatralizzazione’ della violenza. Lo smembramento e la mutilazione delle vittime -in questi casi principalmente difensori dei diritti umani e leader di comunità- inviano potenti messaggi di umiliazione e lavorano per disumanizzare gli oppositori degli autori. Nella Colombia postbellica, i corpi massacrati di difensori dei diritti umani e leader sociali sono spesso usati come trofei dai gruppi che hanno rifiutato l’accordo di pace.

La rinascita dei massacri è la sfida più critica che la Colombia deve attualmente affrontare. Il presidente, Iván Duque, eletto nel giugno 2018, è salito al potere con la promessa che avrebbe rinegoziato quello che ha definito un accordo di pace ‘indulgente‘, ma si è anche impegnato a non ‘strappare l’accordo a brandelli’.

Ma il governo nega, riferendosi eufemisticamente a ‘omicidi multipli‘ piuttosto che a ‘massacri’, e incolpando l’accordo di pace e la precedente Amministrazione per ciò che Duque considera le carenze dell’accordo.

Nonostante gli appelli delle Nazioni Unite al governo colombiano affinché agisca per proteggere i civili, i critici affermano che il governo non sta facendo nulla di concreto per fornire una soluzione alla violenza.

L‘impatto dei massacri sull’attuazione dell’accordo di pace è colossale. Il consolidamento della pace è un processo lungo che richiede impegno e impegno a lungo termine da una vasta gamma di persone e istituzioni I leader delle comunità ei difensori dei diritti umani svolgono un ruolo chiave nel rappresentare gli interessi della gente comune durante l’attuazione dell’accordo di pace e sono vitali nel tessuto della vita sociale dopo la guerra.

Ma queste sono le persone che vengono uccise in gran numero. Se il governo colombiano continua a negare la verità dei fatti, l’accordo di pace del 2016 è gravemente minacciato.

