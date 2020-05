Ciò che va storto, finisce male. Il regno di Spagna è molto vicino all’abisso.

In Spagna, le conseguenze economiche della pandemia si fanno sentire e causano preoccupazione e angoscia per milioni di lavoratori e migliaia di piccole aziende. Ci vorranno molti soldi per superare il viaggio nel deserto.

Le tasse sui lavoratori sono già aumentate drammaticamente dopo la crisi del 2009, il debito pubblico è già aumentato di oltre il 100% del PIL e le grandi aziende continuano a eludere le tasse e mantenere le case nei paradisi fiscali. In questa situazione, le cifre del bilancio della difesa sono scandalose e incomprensibili.

Il grande narratore, romanziere e editorialista Dino Buzzati ci ha lasciato un’interessante riflessione sulla questione militare nel suo libro ‘Il deserto dei tartari’. Nella guarnigione militare descritta dall’autore, persa nei confini dell’impero, i soldati e gli ufficiali osservavano i giorni e gli anni che passavano e il nemico non appare mai. La frustrazione di non poter essere utile all’impero per tutta la sua vita porta gli ufficiali a declinare e una profonda crisi esistenziale.

Dalle coste spagnole non si intravede alcun deserto e non sono in vista tartari. Tuttavia, anche le forze armate spagnole si sono preparate a fondo per la battaglia. In alcune occasioni, con scarso successo: il Ministero della Difesa acquistòun sottomarino molto costoso che affondava irrimediabilmente, e dopo aver speso un milione per ripararlo, si rese conto che non si adattava al porto di Cartagena, dove doveva essere custodito.

Non è l’unica brutta figura dell’Esercito spagnolo, che brucia di desiderio per dimostrare la virilità dei suoi ufficiali e non ha ancora trovato un modo di farlo. La penultima operazione armata è stata in Iraq, per accompagnare i soldati di Blair e Bush, per ordine di Aznar. Teoricamente, si trattava di smantellare un arsenale di armi di distruzione di massa nelle mani di Saddam Hussein. Tali armi non esistevano, e i rapporti che accreditavano l’arsenale si rivelarono falsi. Si trattava solo di rovesciare il regime di Saddam Hussein, mettere le mani sul suo petrolio e ottenere i contratti per la ricostruzione del Paese a favore di Halliburton, la società in cui aveva lavorato il Segretario di Stato nordamericano, Dick Cheney. La Spagna non aveva interesse per l’Iraq, al di là della pretesa di José María Aznar di farsi amico il Presidente degli Stati Uniti. Decine di migliaia di iracheni sono morti sul campo di battaglia, schiacciati dalle bombe o dalla carestia causata dall’embargo commerciale.

L’ultima operazione militare, ordinata anche dal Governo Aznar, è stata a Perejil, un isolotto situato tra la costa spagnola e quella del Marocco. Il Governo marocchino ha inviato sei gendarmi, nel 2002, per impossessarsi della roccia. Con un’esibizione mediatica degna di un film di Hollywood, l’Esercito spagnolo ha spaventato i gendarmi, ha riguadagnato la sovranità dell’isolotto e abbattuto due povere capre al pascolo tra le erbacce, ignari della tensione diplomatica internazionale.

Potrebbe essere per alleviare la frustrazione dei militari, per evitare quel complesso di inutilità che Buzzati ha così ben descritto, che il Governo spagnolo ha dato più risalto ai soldati che ai medicinella lotta contro la pandemia? È per questa ragione che ha esteso lo stato di allarme per la quinta volta, per la cui approvazione al Congresso dei deputati ha dovuto destreggiarsi e fare false promesse agli altri partiti per ottenere il loro voto?

Nel mezzo di una crisi, con cittadini in difficoltà e un futuro incerto, i politici che hanno posizioni istituzionali si stanno comportando in maniera deplorevole. Non solo non sono all’altezza della sfida, ma non arrossiscono nemmeno ne mostrare i loro egoistici interessi: mantenere i seggi governativi e i seggi nelle Cortes e ricevere gli emolumenti corrispondenti. Non hanno nemmeno rinunciato a riscuotere indennità di viaggio in isolamento. Ognuna di queste indennità costa molto di più di quella dei medici che stanno mettendo in gioco la loro pelle combattendo negli ospedali contro il coronavirus.

Ciò che va storto, finisce male. Il regno di Spagna è molto vicino all’abisso.

