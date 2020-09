Il Vaticano lo aveva annunciato, l’‘Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi’ con Pechino, firmato il 22 settembre 2018 e che scadeoggi, entro il prossimo mese sarà rinnovato. Lo aveva annunciato il Segretario di Stato Pietro Parolin, eppure gli Stati Uniti di Donald Trump, sotto pressione per una rielezione che al momento appare tutt’altro che scontata, anzi, attraverso il falco più fedele al tycoon, il Segretario di Stato Mike Pompeo, ha lanciato un attacco senza precedenti a Francesco, ammonendolo a non rinnovare l’accordo, pena la perdita di credibilità del Vaticano, preannunciando che il 29 settembre, quando sarà ricevuto da Francesco, proprio dell’accordo con Pechino, del fatto che il Vaticano non dovrebbe rinnovarlo, vorrà parlare.

Scontata, pare, la risposta del Papa, ma intanto l’attacco è pesante, funzionale a raccogliere il voto dei cattolici americani (la fetta più conservatrice) e funzionale a proseguire a tenere il fiato sul collo a Pechino, tattica cardine della politica estera di Trump.

Pompeo richiama il ‘Rapporto sulla libertà religiosa in Cina’ del 2019 realizzato dal Dipartimento di Stato, e mette nero su bianco un avviso quasi minatorio: «Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Ma l’abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Il Vaticano metterebbe a rischio la sua autorità morale, nel caso in cui dovesse rinnovare l’accordo». E aggiunge: «Se il Partito comunista cinese riuscirà a mettere in ginocchio la Chiesa cattolica e altre comunità religiose, i regimi che disprezzano i diritti umani saranno incoraggiatie il costo della resistenza alla tirannia aumenterà per tutti i coraggiosi credenti religiosi che onorano Dio al di sopra dell’autocrate del giorno».

L’uscita di Pompeo che ha acceso i riflettori mondiali su di un accordo che in caso contrario probabilmente sarebbe rimasto un tema quasi per addetti ai lavori, ha dato la stura a una nutrita serie di interventi, molti dall’Asia, che mettono sotto accusa il Vaticano per essere succube nei confronti di una Cina che di fatto continua a perseguitare i cattolici.

Il rapporto richiamato da Pompeo denunciadetenzioni di massa, chiese distrutte, torture e abusi psicologici, discriminazioni, minacce, non soltanto dei cattolici, anche sterilizzazioni forzate dei credenti musulmani. «Il governo cinese ha continuato ad esercitare il suo controllo sulla religione e a comprimere le attività e la libertàindividuale dei credenti, che percepisce come minaccia nei confronti dello Stato o degli interessi del Partito comunista cinese», recita il rapporto, richiamando indottrinamenti forzati all’ideologia comunista e minacciando sia i gruppi religiosi registrati che quelli non registrati”. Insomma la situazione denunciata è quella di una repressione generale e capillare.

Per quanto il Vaticano si sia dimostrato molto attento a non alzare la voce contro Pechino, in questi due anni non ha mancato di richiamare il Governo ai suoi impegni, denunciando le intimidazioni al clero cattolico fedele al Papa. A seguito dell’accordo è iniziato il processo di emersione della Chiesa sotterranea, processo che ha creato non pochi problemi sui quali è dovuto intervenire il Vaticano, in particolare in quello che viene definito il processo di registrazione di preti e vescovi chiamati a registrarsi, appunto, presso lo Stato, firmando un modulo per l’accettazione del principio di indipendenza, autonomia e auto amministrazione della Chiesa in Cina. «La Santa Sede chiede che non vengano applicate pressioni intimidatorie alle comunità cattoliche ‘non ufficiali’, come purtroppo è già successo» recita una nota ufficiale di alcuni mesi fa.

Posto che l’Accordo sarà rinnovato, perché il Vaticano è disponibile a pazientare sulle violazioni dei diritti dei cattolici cinesi, Pechino è intenzionato a rafforzare e stabilizzare l’accordo, e Washington così preoccupato per questo ‘legame’?

Di fatto l’accordo è diventato un triangolo, e tre sono le partite che si stanno giocando.

La partita religiosa è quella che gioca il Vaticano di Francesco: l’ingresso in Cina, dove i cattolici sono certo una minoranza ma sono in crescita, significa rimettere la Chiesa di Roma là dove dovrebbe stare, nelle viscere del mondo,svecchiarla, metterla in condizioni di poter condurre la sua missione originaria. Alcuni osservatori hanno espresso così l’ambizione di Francesco: «il Vaticano vede nella Cina un colosso risvegliatosi da poco, in cui attuare non solo la libertà religiosa dei propri fedeli ma soprattutto sperimentare la ‘Chiesa in uscita’ [ … ] Una Chiesa dell’Inculturazione, quella che fa propria la cultura altrui per rigenerarla con la propria».

La partita politica è quella che giocano Cina e Stati Uniti.

Per la Cina di Xi Jinping, messa in difficoltà nel suo percorso assertivo dagli attacchi degli Stati Uniti, un accordo con il Vaticano è un marchio a fuoco di credibilità e autorevolezza sullo scenario internazionale capace di annientare gli attacchi americani e non solo.

La partita Pechino-Vaticano vista da Washingtonè tutta geopolitica: Cina-Vaticano potrebbero a medio-lungo termine avere una prestanza politica sull’area asiatica molto ingombrante, tanto da offuscare e mettere in secondo piano quella americana, specialmente con una presidenza Trump sempre più in ritirata dai vari scenari mondiali. Il vuoto più o meno grande che si può venire a creare causa l’isolazionismo trumpianopotrebbe essere occupato proprio da una Cina ‘benedetta’ dal Vaticano, con riflessi importanti anche altrove, a partire dall’Africa, dove la Cina è impegnata a scacciare l’Occidente -l’Europa, certo, ma anche gli USA. Ne parliamo con Ross Darrell Feingold, esperto di Asia.

In questi due anni, in forza di questo accordo cosa è cambiato concretamente per i cattolici in Cina?

Sfortunatamente sappiamo poco dei dettagli effettivi dell’accordo, dell’attuazione dell’accordo o di ciò che l’accordo significa in realtà sia per i partecipanti della chiesa cattolica che per il clero cattolico in Cina. Dalle critiche mosse dai cattolici al di fuori della Cina che hanno familiarità con le operazioni della chiesa cattolica in Cina e hanno familiarità con le esperienze quotidiane dei partecipanti alla chiesa cattolica e del clero cattolico, l’opinione è che l’accordo non ha cambiato la situazione in quanto rispetto a prima della conclusione dell’accordo.

E come è cambiata la Cina di Xi in questi due anni?

Negli ultimi due anni, in mezzo alle tensioni con gli Stati Uniti, il Giappone e l’Europa su varie questioni come Hong Kong, Xinjiang e il commercio, insieme alla pandemia COVID-19 di quest’anno, il nazionalismo è in aumento in Cina. In generale, questo è coerente con gli obiettivi politici interni, così come gli obiettivi di politica estera, di Xi Jinping e della leadership cinese. Allo stesso tempo, lo spazio in Cina per le organizzazioni non governative, le organizzazioni religiose o l’industria privata per organizzare attività o rilasciare dichiarazioni pubbliche su questioni politiche o altre questioni delicate è minore di quanto non fosse in precedenza, soprattutto se le attività o le opinioni non sono coerenti con quella del governo o del Partito comunista cinese. La sfida per Xi Jinping è gestire il sentimento nazionalista entro i confini del governo o degli obiettivi del partito, il che crea uno scontro intrinseco con un’organizzazione ecclesiastica come la Chiesa cattolica che risponde anche a un leader religioso, il Papa.

Si sa che le trattative per il rinnovo sono in corso. Cosa vorrebbe la Cina per il nuovo accordo?

Il miglior risultato per la Cina sarebbe un accordo pubblico e inequivocabile che le decisioni finali sul clero cattolico (come ad esempio quali ecclesiastici sono assegnati a quali chiese e, soprattutto, l’elevazione a posizioni di alto livello come vescovo, arcivescovo e cardinale) sono prese dal Governo cinese. Questa è una sfida per il Vaticano in quanto non è coerente con le normali procedure della chiesa. Quindi, un accordo ambiguo raggiunge gli obiettivi del Vaticano di avere un input sulle questioni del clero e sulle questioni operative generali, senza cedere troppa autorità al governo cinese. Anche altri aspetti delle operazioni ecclesiastiche sono importanti affinché la Cina abbia autorità, ma la nomina del clero sembra essere la questione più delicata. Oltre alle operazioni ecclesiastiche, la Cina si aspetta che la Santa Sede de-riconoscere la Repubblica di Cina a Taiwan e stabilisca relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese. Tuttavia, per ora, il punto di vista del Vaticano sembra essere che le discussioni e gli accordi con la Cina riguardano solo questioni relative alle operazioni della chiesa, e quindi non includono questioni politiche come le relazioni diplomatiche.

Il dissenso nei confronti dell’accordo da parte di alcune componenti dei cattolici cinesi, anche di vertice, dal 2018 ad oggi è cresciuto o è in qualche modo rientrato e i cattolici cinesi hanno capito il senso di questo accordo?

Le critiche all’accordo continuano a crescere non solo tra i cattolici cinesi, ma tra il clero cattolico in Asia, i cattolici di tutto il mondo e altri governi, studiosi e media. Tra il clero, le proteste a Hong Kong nel 2019 hanno dato al vescovo emerito cardinale Joseph Zen Ze-kiun maggiori opportunità di esprimere le sue preoccupazioni alla comunità internazionale sulle relazioni Vaticano-Cina, e il cardinale Charles Maung Bo di Yangon, Myanmar quest’anno ha parlato apertamente. La responsabilità della Cina per COVID-19. Anche il governo degli Stati Uniti e, in misura minore, i governi europei, negli ultimi anni hanno aumentato in modo significativo le critiche sulle politiche della Cina nei confronti delle organizzazioni religiose. Le condizioni in Cina rendono difficile misurare il modo in cui i partecipanti della chiesa si sentono riguardo all’accordo, anche se non abbiamo motivo di credere che sostengano con entusiasmo un accordo che non fornisce una maggiore indipendenza per la chiesa in Cina, o che non consente alla chiesa sotterranea di legalizzare . Se il Vaticano non critica l’azione del governo cinese contro la chiesa clandestina, i membri della chiesa in Cina potrebbero continuare a essere delusi dall’accordo.

Dopo l’uscita di Pompeo si sono accesi i riflettori sull’accordo e ci sono state molte prese di posizione contro da parte di svariati soggetti anche di ambienti cattolici in Asia. E’ una campagna costruita dagli Stati Uniti, o davvero c’è così tanta e diffusa contrarietà?

Ci sarebbe un’opposizione diffusa all’accordo Vaticano-Cina indipendentemente dal livello di interesse del governo degli Stati Uniti su questo tema. La preoccupazione negli ambienti cattolici circa la volontà del Vaticano di raggiungere accordi formali, o informali, con i governi di paesi in cui la chiesa non può operare indipendentemente dalle restrizioni del governo è una questione in corso che esisteva molto prima dei negoziati Vaticano-Cina che hanno portato all’accordo del 2018, o l’attuazione dell’accordo del 2018. Negli ultimi anni questa preoccupazione è stata espressa nei confronti di Cuba e del Vietnam, e durante l’era della Guerra Fredda, nell’Europa orientale. Ciò che è interessante qui è che i funzionari vaticani, conoscendo le preoccupazioni storiche sui negoziati o gli accordi con tali paesi, sono entrati nei negoziati e hanno firmato un accordo con la Cina senza un’adeguata strategia di pubbliche relazioni per persuadere le parti interessate come membri della chiesa, clero o altri governi perché l’accordo è prudente. Due anni dopo, quando è arrivato il momento di discutere una proroga, il Vaticano non ha ancora risolto l’aspetto delle pubbliche relazioni.

Oltre agli ambienti cattolici, chi è preoccupato e contrario all’accordo in Asia?

Negli Stati Uniti, in Europa, India, Giappone e Australia, tra gli altri paesi, i responsabili politici, i parlamentari e le organizzazioni non governative stanno cercando di creare alleanze regionali e globali su questioni cinesi come il commercio, la tecnologia, la libertà religiosa, la libertà dei media e la sicurezza. Se il Vaticano stipula accordi con la Cina, è in conflitto con l’unità che questi stakeholder vogliono raggiungere, soprattutto se la Cina non fa pubblicamente concessioni significative al Vaticano. È chiaro che questi stakeholder sono scontenti che l’autorità morale del Vaticano, e del Papa, sia abituata a concludere accordi con la Cina in un momento di così tanti disaccordi con la Cina. Anche se è attenta nel formulare critiche pubbliche al Vaticano, Taiwan continuerà a preoccuparsi che i negoziati e gli accordi tra il Vaticano e la Cina porteranno alla fine al de-riconoscimento della Repubblica di Cina da parte della Santa Sede e all’instaurazione di relazioni diplomatiche con il Repubblica Popolare Cinese. Purtroppo per Taiwan, l’esperienza recente è che di solito i paesi che hanno relazioni diplomatiche insisteranno sul fatto che le relazioni sono stabili e non è previsto alcun cambiamento, fino al momento in cui viene annunciato un cambiamento.

Pechino dà l’impressione di aver bisogno di questo accordo più di quanto ne abbia il Vaticano. Quali sono i motivi per i quali Pechino ha bisogno dell’accordo?

In mezzo a tante critiche globali alla politica interna ed estera cinese, stipulare (o estendere) un accordo con il Vaticano consente alla Cina di sostenere che le critiche sono illegittime o addirittura incoerenti con la realtà cinese. Ad esempio, la Cina può sostenere che la libertà religiosa esiste e che il Vaticano l’ha affermato stipulando accordi bilaterali. Ciò è analogo all’entusiasta partecipazione della Cina alle organizzazioni internazionali. Non solo la Cina frequentemente (nei media statali o nelle dichiarazioni di funzionari governativi) sottolinea l’importanza degli approcci multilaterali per risolvere i problemi globali, ma la Cina ha compiuto uno sforzo enorme per garantire che i funzionari governativi cinesi ricoprano posizioni di leadership presso le organizzazioni multilaterali. Ciò consente alla Cina di respingere le critiche secondo cui le sue politiche non sono per il bene globale più grande. Sebbene questo argomento non abbia successo con gli Stati Uniti e alcuni paesi in tutto il mondo, sembra rimanere un successo con i paesi in Asia, Africa e Medio Oriente. Così, proprio come la Cina ha bisogno di organizzazioni multilaterali, ha bisogno di un accordo con il Vaticano come forma di approvazione delle sue politiche.

Il Vaticano da parte sua dà l’impressione di essere molto accondiscendente nei riguardi di Pechino. Quali sono i motivi di questa accondiscendenza e della volontà di mantenere comunque in vigore questo accordo anche se il rinnovo non fosse migliorativo per il Vaticano?

Storicamente il Vaticano si impegnerà con enti governativi e non governativi in ​​tutto il mondo se è nell’interesse di servire i cattolici, risolvere conflitti o altre iniziative che la leadership vaticana ritiene siano per il bene più grande dell’umanità. Nonostante le preoccupazioni dei critici sulle interazioni in corso tra il Vaticano e la Cina, è sempre stato improbabile che Papa Francesco diventasse un critico schietto della Cina. Invece, il problema era la forma di interazione che avrebbe avuto con la Cina, sia che si trattasse di critiche dietro le quinte, sottili critiche pubbliche o, come si è scoperto, negoziati e accordi. Quindi, anche se dopo due anni di attuazione dell’accordo i risultati del Vaticano per i membri della Chiesa cattolica, o il clero, in Cina appaiono modesti o addirittura inesistenti, non sorprende che Papa Francesco e il Vaticano abbiano deciso di continuare questo processo. La probabilità di rinunciare al processo è piccola a meno che le azioni della Cina non costringano il Papa e il Vaticano a farlo. Sfortunatamente per i critici, le recenti azioni della Cina sono simili alle sue azioni precedenti a quando l’accordo è stato raggiunto per la prima volta nel 2018, e se le azioni passate della Cina contro la Chiesa cattolica non erano un motivo per cui il Vaticano si rifiutava di negoziare con la Cina, più recenti anche le azioni non sono un motivo per terminare il processo o non rinnovare l’accordo.

Nella partita tra i due l’impressione è che sia più forte il Vaticano ma che non sfrutti la posizione lasciando apparire Pechino il più forte. E’ così? Chi è davvero il più forte?

Il Vaticano ha la sua enorme autorità morale in tutto il mondo, anche se non necessariamente in Cina, dato il piccolo numero di cattolici nella popolazione cinese di oltre un miliardo di persone. La Cina ovviamente è economicamente e militarmente forte e potrebbe essere ancora più forte nel breve termine mentre altri paesi lottano per riprendersi dal COVID-19. Piuttosto che considerare quale sia il più forte dei due, la questione potrebbe essere più la personalità e lo stile di leadership di Papa Francesco e Xi Jinping. Se la personalità e lo stile di leadership di Papa Francesco non sono conflittuali, allora, possiamo capire perché non usa l’autorità morale del Vaticano in modi che i suoi critici preferirebbero. Per quanto riguarda Xi Jinping, se le critiche vaticane fossero dirette a lui personalmente o al governo cinese (a differenza di altri leader nel mondo potrebbero cambiare le loro politiche se vengono criticati dal Papa) non abbiamo motivo di credere che lo indurrebbe a cambiare la Cina politiche verso la chiesa in Cina.

Davvero come sostiene Pompeo il rinnovo dell’accordo fa perdere credibilità al Vaticano? Non è forse vero l’esatto opposto? Cioè che con questo accordo Cina e Vaticano svettano come le sole vere potenze politiche e ‘culturali’ che incidono la geopolitica dell’Asia a scapito degli Stati Uniti che scivola all’angolo?

Gli Stati Uniti preferirebbero che il Vaticano non estendesse gli accordi con la Cina in questo momento delicato nelle relazioni della Cina con gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti, poiché darà alla Cina una vittoria nelle pubbliche relazioni quando gli Stati Uniti vogliono l’unità con le maggiori potenze (incluso il Vaticano) su Problemi con la Cina. La critica pubblica e la delusione espresse dal Segretario di Stato Pompeo sono quindi comprensibili, ma, dal punto di vista del Vaticano, non sono convincenti e il Vaticano continuerà la sua attuale politica in Cina. È anche interessante che le opinioni dei cattolici americani non fossero sufficienti quando combinate con il governo degli Stati Uniti, per persuadere il Vaticano a cambiare la sua politica cinese. Tuttavia, in realtà l’accordo Vaticano-Cina non avrà molto effetto sulle politiche statunitensi nell’area dell’Indo Pacifico. La maggior parte dei paesi asiatici ha relazioni positive (formali o informali) con il Vaticano e stanno cercando di bilanciare le loro politiche cinesi con la realtà di essere vicini della Cina e le preoccupazioni degli Stati Uniti. I governi asiatici generalmente non partecipano ai dibattiti sulla libertà religiosa in Cina. Indipendentemente da ciò, gli Stati Uniti continueranno a lavorare con paesi affini nell’Indo Pacifico, o paesi in Europa con un interesse nell’Indo Pacifico, su iniziative per contrastare la Cina. Gli Stati Uniti sanno che non avranno successo con tutte le iniziative che perseguono, e il record su Huawei, Belt-and-Road, disponibilità per i paesi asiatici ad avere una cooperazione militare con la Cina e altre questioni è misto anche se gli Stati Uniti ha avuto alcuni notevoli successi.

Nell’attacco di Pompeo giocano di più le necessità elettorali o le preoccupazioni e gli interessi strategici effettivi?

I cattolici negli Stati Uniti che voteranno in modo schiacciante per il presidente Trump; la questione dell’aborto e il record di politiche di sostegno dell’amministrazione Trump per limitare l’aborto è sostenuta con entusiasmo dai cattolici osservanti. Per gli individui liberali che potrebbero essere nati cattolici ma non frequentano regolarmente la chiesa o hanno lasciato completamente la chiesa, voteranno per Biden che è cattolico ma liberale nella sua politica, compresi i diritti di aborto. Recenti sondaggi mostrano che Biden è preferito tra i cattolici, il che riflette come nel tempo meno persone siano cattolici osservanti che regolamentano frequentano la chiesa e seguono gli insegnamenti della chiesa. Tra la campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti, la pandemia del COVID-19, la recente morte del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg e il dibattito su cosa significhi per i diritti dell’aborto, e le numerose questioni USA-Cina, le dichiarazioni del Segretario di Stato Pompeo sulla Cina del Vaticano le politiche non riceveranno molta attenzione da parte dei media negli Stati Uniti, anche se le sue dichiarazioni saranno accolte con favore dagli elettori cattolici osservanti che voteranno per Trump.

