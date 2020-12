Ieri la sonda cinese Chang’e 5 è arrivata sulla Luna. Dopo 44 anni un veicolo è arrivata sulla Luna per raccogliere campioni di rocce, stavolta da Mons Rümker, una cupola di basalto di 70 km di larghezza e 500 metri di altezza nella regione dell’Oceanus Procellarum sul lato sinistro della Luna, e portarli a Terra. Finora le ultime rocce lunari erano state portate a Terra nel 1976, dalla missione Luna 24 dell’ex Unione Sovietica. Era una missione robotica, come lo è la cinese Chang’e 5.

Prima di quella missioni, le rocce del suolo lunare erano invece stati raccolti dagli astronauti della storica missione Apollo 11 della Nasa, la prima a portare l’uomo sulla Luna, e poi le missioni Apollo 12, 14, 15, 16 e 17. Furono raccolti un totale di oltre 382 chilogrammi di rocce lunari.

Era stata lanciata il 23 novembre dalla base di Wenchang, nell’isola di Hainan, con il razzo Lunga Marcia 5, la missione dell’agenzia spaziale cinese Cnsa potrebbe fare della Cina il terzo Paese al mondo a poter raccogliere rocce lunari, dopo gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica.

L’arrivo è avvenuto puntualmente nell’Oceanus Procellarum, o Oceano delle Tempeste. Subito dopo essersi posato al suolo, Chang’e 5 ha dispiegato i pannelli solari e le antenne per comunicare con la Terra. L’obiettivo di questa intensa settimana di lavoro è raccogliere due chilogrammi di materiali: la sonda dovrà perforare e scavare il suolo lunare per raccoglierne campioni, confezionarli e ripartire per tornare a Terra a metà dicembre.

La ripartenza di Chang’e 5 è prevista per giovedì per tornare in orbita attorno alla Luna, utilizzando la sua piattaforma di atterraggio come rampa di lancio. Il veicolo dovrà agganciarsi al modulo orbitale sabato, dove dovrà trasferire i campioni. Il rientro a Terra è previsto il 17 dicembre in un’area interna della Mongolia.

La difficoltà maggiore della ripartenza è nel fatto che la traiettoria del lancio non potrà essere calcolata con precisione se non dopo l’atterraggio, in base al punto preciso nel quale si è posato il veicolo.

Come afferma John Bridges, Docente dell’University of Leicester, le sue recenti missioni Chang’e (il primo allunaggio era avvenuto nel 2013 con la missione Chang’e 3 e il secondo nel 2019, con la Chang’e 4, il primo veicolo spaziale a posarsi sulla faccia nascosta della Luna) hanno dimostrato che la Cina non solo poteva orbitare e atterrare sulla Luna, ma anche utilizzare con successo un rover.

I recenti atterraggi falliti sulla Luna da parte di una missione israeliana finanziata da privati ​​e il lander indiano Vikram mostrano quanto siano ancora impegnative queste missioni.

Se la missione avrà successo, sostiene John Bridges, gli scienziati potranno testare alcune teorie chiave sull’origine della Luna e sui pianeti rocciosi del Sistema Solare interno, che risalgono all’era Apollo. L’età di un corpo roccioso può essere stimata in base alla sua densità di crateri. Più a lungo esiste un corpo, più detriti avranno colpito la sua superficie. Ma non è una misurazione molto precisa. Le stime dell’età di Mons Rümker e dell’area circostante, derivate dal numero di crateri da impatto su di esso, hanno oscillato da oltre 3 miliardi a 1 miliardo di anni.

L’età assoluta dei campioni raccolti – dice il docente – sarà determinata con la datazione radiometrica. Questo è un metodo per datare campioni geologici elaborando le proporzioni relative di particolari isotopi radioattivi (elementi con più o meno particelle nel nucleo atomico rispetto alla sostanza standard) che contengono. Questo ci aiuterà a capire meglio come la densità del cratere corrisponde all’età. E questo può quindi essere utilizzato per migliorare i modelli dell’età della densità dei crateri delle superfici sulla Luna e Marte, Mercurio e Venere. Pochi sosterrebbero il fatto che l’ascesa del programma spaziale cinese – che coinvolge satelliti, missioni umane e una stazione spaziale pianificata per il 2022 – è stata rapida e di successo.

Il programma Artemis guidato dagli Stati Uniti ha fissato l’obiettivo di riportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2024, che in particolare sarebbe prima di qualsiasi atterraggio di taikonauta cinese. Anche l’Agenzia spaziale europea ha i suoi piani per la Luna, incluso l’European Large Logistics Lander EL3, che mira a fornire un lander da 1,3 tonnellate con nuovi esperimenti scientifici alla fine degli anni ’20. Tuttavia, la Cina ha già creato una squadra di 18 taikonauts tirocinanti che hanno recentemente iniziato il loro addestramento con obiettivi a lungo termine di equipaggio della loro nuova stazione spaziale, camminare sulla Luna e infine raggiungere Marte.

Il carburante per questa rapida crescita, conferma Bridges, è la spesa per la ricerca in Cina, quasi il 2,5% del suo crescente PIL in ricerca e sviluppo, colmando il divario rispetto agli Stati Uniti.

Le capacità della Cina continueranno senza dubbio a crescere. Ci sono ragioni di ottimismo, come una potenziale collaborazione, almeno tra Europa e Cina. Il fatto che molti modelli geochimici di formazione lunare e planetaria abbiano le loro radici nei 380 kg di campioni riportati dalle missioni Apollo significa che c’è entusiasmo in tutto il mondo tra gli scienziati per il campionamento di una nuova area della Luna.

Gli scienziati in Occidente stanno infatti dimostrando un vivo interesse per Chang’e 5 e il programma lunare cinese e diventi una strada per una futura collaborazione.

