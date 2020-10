Distingit i Altíssim (dos metres, segons fonts ben informades) senyor Borbó.

Permeti’m expressar-li el meu condol pels mals moments que passa cada cop que trepitja terra catalana, o un estadi on juga el Barça. Comprenc que sentir-se xiulat i escridassat per una gernació de republicans catalans no ha de ser agradable. Suposo que sap que, quan vostè passeja per Barcelona, abans centenars d’homes armats han hagut de buidar els carrers i col·locar franctiradors a les teulades per a protegir-lo. No sé si vostè es fa preguntes sobre les causes de tot això. A mi em sembla que són molt clares.

A més de cap d’estat, vostè és pare de família. Els pares sempre desitgem el millor pels nostres fills. Si no vaig errat d’osques, vostè té dues filles. Una d’elles està destinada a ser reina, segons la Constitució espanyola -seguint el criteri del general Franco.

Voldria que pensés en el demà. Si tot continua igual, un dia la seva filla també haurà d’anar a Barcelona a lliurar despatxos, a presidir actes i a inaugurar esdeveniments. Molt probablement, també serà escridassada i xiulada. Les forces de seguretat l’hauran de protegir d’una gran hostilitat ciutadana.

Reflexioni-hi, sisplau. Estic segur que no li desitja aquesta dissort a la seva princesa. Està a les seves mans evitar-ho. Una forma elegant d’estalviar-li el tràngol seria una abdicació. En una república vostè podria seguir dedicant-se a la política. Estic segur que no li faltarien ofertes per encapçalar alguna candidatura d’extrema dreta. I a més, podria dir el que pensa dels socialistes, comunistes i separatistes sense que l’acusessin de falta d’imparcialitat. Quin descans per a vostè!

Però si prefereix l’opció de seguir la dinastia que va fundar el seu avantpassat, aquell Felip V que va arrasar Barcelona fa més de tres-cents anys, també té una solució; torni als catalans el que el besavi del rebesavi del seu rebesavi els va prendre: les seves constitucions i llibertats. Quan la unitat s’ha d’aconseguir amb invasió militar i repressió penal no és unitat, és colonització.

Cregui’m. És molt millor un divorci a temps que no pas mitja vida tirant-se els plats pel cap. I no ho dic per la seva amantíssima esposa, sinó pel conflicte territorial. Després, quan tothom va a la seva, les relacions milloren. El poble català i l’espanyol, tots dos sobirans, segurament s’entendrien molt millor que no pas ara. I vostè i les seves filles podrien anar de vacances a Catalunya i la gent els aplaudiria pel carrer. Jo els convidaria a sopar amb molt de gust. I presentaria els meus xicots a les seves filles. Potser encara tindríem una sorpresa.

Quedo a la seva disposició per si vol que ultimem els detalls de la festa.

Salutacions el seu venerable pare. M’inquieta pensar que, amb la seva migrada pensió, potser passa estretors en la seva merescuda jubilació.

Atentament.

