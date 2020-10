Distinguido y Altísimo (dos metros, según fuentes bien informadas) señor Borbón.

Permítame expresarle mis condolencias por los malos momentos que pasa cada vez que pisa tierra catalana, o un estadio donde juega el F.C. Barcelona. Comprendo que sentirse silbado y abucheado por una multitud de republicanos catalanes no debe ser agradable. Supongo que sabe que cuando usted pasea por Barcelona,previamente cientos de hombres armados han debido vaciar las calles y apostar francotiradores en los tejados para protegerle. No sé si usted se hace preguntas sobre las causas de esta situación. A mí me parece que son muy claras.

Además de jefe del Estado, usted es cabeza de familia. Los padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Según consta en las hemerotecas, usted tiene dos hijas. Una de ellas está destinada a ser reina, de acuerdo con la Constitución española (siguiendo el criterio del general Franco). Quisiera que pensase en su futuro. Si todo sigue igual, un día su hija también tendrá que ir a Barcelona a entregar despachos, a presidir actos e inaugurar eventos. Muy probablemente también será abucheada y pitada. Las fuerzas de seguridad la tendrán que proteger de una gran hostilidad ciudadana.

Reflexione sobre esto, por favor. Estoy seguro de que no le desea esta desdicha a su princesa. En sus manos está evitarla.

Una forma elegante de ahorrarse el mal trago sería una abdicación. En una república usted podría seguir dedicándose a la política. Estoy seguro de que no le faltarían ofertas para encabezar alguna candidatura de extrema derecha. Tendría sus ventajas: podría decir lo que piensa de los comunistas, socialistas y separatistas sin que les acusaran de falta de neutralidad. ¡Qué desahogo para usted!

Pero si prefiere la opción de seguir la dinastía que fundó su antepasado, aquel Felipe V que arrasó Barcelona hace más de trescientos años, también tiene una alternativa. Devuelva a los catalanes lo que el bisabuelo del tatarabuelo de su tatarabuelo les robó: sus constituciones y sus libertades. Cuando la unidad se debe conseguir a base de ocupación militar y represión penal no se llama unidad, sino colonización.

Créame. Es mucho mejor un divorcio a tiempo que media vida tirándose los trastos a la cabeza.Y no lo digo por su amantísima esposa, sino por el conflicto territorial. Después, cuando cada uno va a la suya, las relaciones mejoran. El pueblo catalán y el español, ambos soberanos, se entenderían mucho mejor que ahora.

Usted y sus hijas podrían ir de vacaciones a Cataluña y la gente les aplaudiría por la calle. Yo les invitaría a cenar con mucho gusto. Y presentaría mis muchachos a sus hijas. Quizás todavía nos llevaríamos una sorpresa.

Quedo a su disposición por si quiere ultimar los detalles de la fiesta.

Un saludo a su venerable papá. Me inquieta pensar que con su menguada pensión tenga que pasar estrecheces en su merecidísima jubilación.

Atentamente.

