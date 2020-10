Cina, Romania, Colombia, Ecuador, Lituania, Germania, tutte Nazioni oggi sempre più propense ed aperte verso la applicazione del CBD estratto dalla canapa per scopo terapeutico. Soprattutto nel caso della Cina, si tratta del ripristino di una coltura tradizionale e che affonda le proprie radici nell’antico passato del Paese asiatico. Studi di settore confermano la profonda debacle dell’economia agricola statunitense, che impatta ulteriormente su un settore produttivo nazionale strategico già sofferente prima della manifestazione dell’epidemia da Covid-19. Sempre più diffusa e con sempre maggior successo, la coltivazione indoor di canapa. Oggi è -di fatto- la discriminante di maggior rilievo nel tipizzare e riconoscere la canapa mentre, solo poco tempo fa, ci si dedicava con maggior attenzione nel distinguere la tipologia delle infiorescenze e delle varietà genetiche delle piante

Le Nazioni da tenere d’occhio: dalla Cina dominante alla piccola Lituania, sempre più Nazioni abbracciano l’uso della pianta da cannabis

La canapa ha catturato l’immaginazione degli imprenditori da alcuni anni ormai e mentre gli Stati Uniti stanno vivendo una vera e propria mania del CBD, è facile dimenticare che -in verità- c’è tutto un mondo nel settore della canapa là fuori. E, a seconda del Paese, non tutto viene coltivato per estrarre il cannabidiolo.

Svolgiamo ora un rapido giro del Mondo e guardiamo i Paesi che sono diventati centrali elettriche della canapa, i luoghi che stanno vivendo una rinascita e quali nazioni stanno facendo i primi passi per diventare leader del settore:

Cina

Nessun quadro globale della canapa può dirsi completo senza considerare la Cina, che si ritiene sia il principale produttore mondiale di canapa. Migliaia di anni prima che il CBD derivato dalla canapa diventasse una merce di grande successo, la Cina stava coltivando la pianta per la produzione di fibre e semi.

Come gran parte del mondo, la Cina alla fine ha vietato la canapa. Ma non ci è voluto molto perché il Paese riprendesse il suo posto nell’industria della canapa, una volta che il divieto è stato revocato nel 2010. «L’industria è esplosa ed è destinata a crescere ancora», ha osservato un rapporto sulla Cina pubblicato a febbraio dal Servizio agricolo estero del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Secondo il rapporto FAS, la Cina produce più della metà della fornitura mondiale di canapa. Le vendite cinesi di fibre di canapa sono state stimate a $1,2 miliardi nel 2018, sebbene il Governo non rilasci dati ufficiali su coltivazione, produzione o vendita.

Secondo le stime del settore, la Cina ha piantato 164.819 acri di canapa nel 2019 e più della metà era destinata alla fibra. Nessun altro paese pianta tanta canapa per la fibra come la Cina, che rappresenta circa la metà dell’offerta mondiale di fibre di canapa, secondo il FAS.

Sebbene la Cina possa attrarre gli investitori, il mercato è ancora strettamente controllato dal governo e le normative possono essere complesse. Ma nonostante i blocchi stradali normativi e il mercato strettamente controllato, la Cina è una forza da non sottovalutare nel mondo della canapa.

«Il mercato mondiale dei prodotti a base di canapa rimane relativamente piccolo e la Cina, in quanto più grande produttore mondiale di fibre e semi di canapa, ha avuto e probabilmente continuerà ad avere una grande influenza sui prezzi di mercato e … (profitti) in altri Paesi», secondo il Rapporto del Servizio di ricerca del Congresso 2018, “La canapa come prodotto agricolo“.

Romania

Un tempo il più grande produttore di canapa in Europa, la Romania sta vivendo una rinascita dopo anni di declino. Le circostanze che hanno portato alla caduta della Romania dai vertici dei produttori europei di canapa – minore domanda, rigide normative governative e vecchi impianti di lavorazione – sono tutte capovolte: la domanda internazionale è cresciuta, sono in costruzione nuovi impianti di lavorazione e c’è più sostegno governativo per l’industria.

Le importazioni di semi di canapa dalla Romania hanno raggiunto $ 2,6 milioni durante i primi otto mesi del 2019, rispetto a $ 1,7 milioni durante lo stesso periodo del 2018, secondo il Foreign Agriculture Service dell’USDA. L’agenzia ha detto che la Romania è tra i primi cinque stati membri dell’Unione Europea a coltivare la canapa, principalmente per la fibra, l’olio, i semi o il grano. Legalmente, il livello di THC della pianta non può superare lo 0,2%.

I semi di canapa sono il prodotto più scambiato della Romania e gli Stati Uniti sono stati il ​​principale mercato di esportazione della Romania per i semi di canapa nel 2019.

Colombia

Negli ultimi anni, centinaia di milioni di dollari dagli investitori si sono riversati in questo paese sudamericano a cavallo dell’equatore. Il denaro è stato speso per costruire infrastrutture per estratti farmaceutici integrati verticalmente, ha detto Manuel Baselga, co-fondatore e membro del consiglio di Savanna Ventures, una società di venture capital a Bogotà che investe in società di cannabis a livello internazionale.

La Colombia è una delle tante parti del mondo in cui la parola cannabis è usata sia per la marijuana che per la canapa. Quando la Colombia ha legalizzato la cannabis per uso medico nel 2016, la pianta è stata separata in due categorie: cannabis psicoattiva, che include qualsiasi cosa con più dell’1% di THC, e cannabis non psicoattiva, che scende al di sotto di tale soglia.

Il clima tropicale della Colombia e l’abbondante terra la rendono ideale per la coltivazione in serra a basso costo tutto l’anno, consentendo ai coltivatori di generare fino a tre o quattro raccolti all’anno, ha detto Baselga.

Uno dei vantaggi della Colombia, il clima, è anche una delle sue principali sfide. Questo perché le cultivar più comuni per la canapa industriale non si comportano bene con il clima tropicale tutto l’anno. Ma Baselga ha detto che molte aziende stanno lavorando sulla genetica dei semi per trovare la cultivar giusta per il clima equatoriale.

Ecuador

L’Ecuador è ancora un’industria della canapa che muove i primi passi.

La legislazione approvata nel 2019 è entrata formalmente in vigore questo giugno. La semina, la coltivazione e la raccolta della canapa sono consentite purché la pianta non superi più dell’1% di THC e venga utilizzata per scopi medici, scientifici e di ricerca. Può anche essere utilizzato per scopi industriali, come la fibra per tessuti.

Tuttavia, non esiste ufficialmente un quadro normativo. Il governo ha 120 giorni dal 21 giugno per formalizzarli, ed è possibile che saranno pronti a partire da ottobre.

Baselga di Savanna Ventures ha affermato che un vantaggio che l’Ecuador condivide con la Colombia è il suo clima, che consente la produzione in serra a basso costo tutto l’anno. Un vantaggio che l’Ecuador ha sulla Colombia, tuttavia, è la capacità di esportare legalmente fiori e biomasse. La legge colombiana richiede la lavorazione della biomassa e solo i suoi derivati ​​o prodotti trasformati come gli oli possono essere esportati.

Si prevede inoltre che i regolamenti in Ecuador saranno più snelli e più facili da seguire di quelli della Colombia, un altro possibile appello per gli investitori.

Quando si coltiva la canapa per usi industriali, tuttavia, l’Ecuador deve affrontare la stessa sfida della Colombia: le piante di canapa coltivate per la fibra non si comportano bene nei climi equatoriali.

Lituania

Questo piccolo paese delle dimensioni della Virginia Occidentale è già uno dei maggiori coltivatori di canapa nell’Unione Europea e la produzione potrebbe aumentare con la legislazione in sospeso che consentirebbe agli agricoltori di creare prodotti utilizzando l’intera pianta. L’anno scorso la Lituania ha coltivato 22.689 acri di canapa industriale. È il doppio di quello che ha prodotto la Germania e la Germania è considerata uno dei principali attori dell’industria della canapa dell’UE. Attualmente, gli agricoltori possono coltivare ceppi approvati dall’UE per produrre fibre e semi di canapa, ma non possono lavorare foglie o fiori per nient’altro che ricerca e sviluppo. La vendita di biomasse è consentita solo a livello internazionale; le cime dei fiori di canapa devono essere esportate ei prodotti CBD sono illegali. Tali disposizioni fanno parte della prima legge lituana sulla canapa, entrata in vigore nel 2014. Tuttavia, i legislatori stanno lavorando per espandere l’uso della pianta. In base a una proposta in sospeso, i coltivatori di canapa autorizzati sarebbero autorizzati a utilizzare tutte le parti della pianta per la lavorazione. I prodotti derivati ​​dalla canapa che contengono meno dello 0,2% di THC sarebbero legali da produrre e vendere e potrebbero anche essere importati ed esportati.

Germania

Dopo un divieto di 14 anni, la Germania ha legalizzato la coltivazione della canapa nel 1996 e negli ultimi anni la domanda di prodotti derivati ​​dalla pianta è aumentata.

Nel 2019, il paese ha coltivato 11.140 acri (4.508 ettari) di canapa, con un aumento di circa il 45% rispetto al 2018.

In effetti, sia il numero di stabilimenti autorizzati a coltivare canapa sia la quantità di canapa coltivata sono aumentati costantemente dal 2013. Solo 86 stabilimenti stavano coltivando canapa nel 2013 e solo 1.080 acri sono stati coltivati ​​quell’anno, secondo i dati dell’Ufficio federale del paese per Agricoltura e alimentazione. Ora ci sono 575 stabilimenti che coltivano la canapa.

Nonostante la rapida crescita, la Germania segue alcuni dei coltivatori di canapa più prolifici in Europa come Francia e Lituania, che nel 2019 hanno piantato rispettivamente 35.944 acri e 22.550 acri.

Ma i rivenditori tedeschi affermano di vedere la domanda di prodotti derivati ​​dalla canapa come cereali e barrette di cereali, farine di canapa, oli e bevande, secondo un rapporto pubblicato a febbraio dal Foreign Agricultural Service dell’USDA.

Uno dei maggiori rivenditori tedeschi ha riferito di avere 100 diversi prodotti a base di canapa sugli scaffali, secondo i resoconti dei media; un altro noto drugstore aveva più di 40 di questi prodotti. E secondo l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi, più di 200 prodotti derivati ​​dalla canapa sono entrati nel mercato tedesco tra il 2012 e il 2017, circa 150 dei quali prodotti alimentari.

Anche i prodotti CBD sono popolari, ma come in molte parti del mondo, l’ambiente legale è complesso.

USDA: l’economia agricola era in cattive condizioni prima della pandemia, permane incerta fino al 2021

Gli agricoltori americani sono stati colpiti da venti contrari prima che la pandemia COVID-19 distruggesse le catene di approvvigionamento tradizionali e l’economia agricola potrebbe scendere ancora più in basso nel 2021, secondo un nuovo triste rapporto del capo economista del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

L’analisi pubblicata la scorsa settimana da Robert Johansson, ha evidenziato che i prezzi delle materie prime erano bassi prima dell’inizio della pandemia e hanno causato conseguenze “immediate e gravi” per le famiglie contadine.

Johansson dice che le cose sono migliorate negli ultimi mesi, ma che il settore agricolo rimane fuori controllo. Ad esempio, ha sottolineato, i consumatori statunitensi in agosto pagavano il 5% in più per un chilo di carne bovina, mentre i produttori di carne bovina quello stesso mese ricevevano il 20% in meno per il loro bestiame.

Johansson non ha menzionato i prezzi delle materie prime di canapa, anche se gli agricoltori riferiscono informalmente che i prezzi all’ingrosso della biomassa hanno subito un brusco calo quest’anno, anche se i consumatori americani hanno acquistato più prodotti di canapa come il CBD.

L’economista ha previsto un aumento delle esportazioni agricole nel 2021 e una forte domanda. Ma ha citato una previsione dell’Università del Missouri secondo cui il reddito agricolo previsto negli Stati Uniti scenderà di $ 21,9 miliardi nel 2021 rispetto alle previsioni precedenti al COVID-19.

Ha concluso con una nota incerta.

«È difficile dire se i tempi difficili per gli agricoltori sono finiti o se ne aspettano altri», ha scritto.

La crescita della coltivazione della canapa in interni

In passato la domanda più comune su una pianta di canapa era se fosse cannabis indica o cannabis sativa. Di recente, gli amanti della canapa hanno adottato una preoccupazione più immediata.Se si presta attenzione al mondo dei fiori di canapa CBD sin dal conteggio relativo all’azienda agricola 2018, si può subito notare che tre termini sono diventati di uso comune. Questi termini vengono utilizzati per classificare rapidamente la qualità delle piante di canapa: fiore da interno, fiore da esterno (o canapa “sungrown”) e fiore coltivato in serra.

In cima a questa piramide qualitativa c’è il fiore al coperto. Il fiore di canapa indoor è diventato rapidamente sinonimo di qualsiasi fiore di canapa CBD ultra premium e di alta gamma. Quando un cliente chiede le “varietà indoor” di un coltivatore di canapa, è più o meno simile a chiedere a un distillatore di whisky le sue bottiglie di “piccola serie, riserva privata”. In altre parole, stai chiedendo il “liquore di alta qualità”.

Il più delle volte, le varietà di fiori di canapa indoor possiedono ciò che gli intenditori di CBD chiamano “bag appeal ”: il fiore di canapa che ha “la merce” quando si tratta di aroma, aspetto e finiture.

Ma c’è qualcosa di vero in questa reputazione e distinzione tra cannabis outdoor, cannabis indoor e varietà di cannabis coltivate in serra? In che modo i fiori da interni hanno raggiunto questa reputazione di eccellenza? E lo ha fatto in modo giusto e quadrato? C’è qualche fiore da interni degno di questa pretesa di essere una pianta di cannabis superiore?

In questo post del blog esamineremo le differenze in questi stili di coltivazione e impareremo cosa ha portato la coltivazione della canapa indoor a diventare la metodologia di coltivazione preferita dagli intenditori di fiori di canapa. Cominciamo definendo i nostri termini.

Cos’è il fiore di canapa coltivato indoor?

Come suggerisce il nome, il fiore di canapa indoor si riferisce alla cannabis coltivata indoor. Ciò che è meno intuitivo è come la coltivazione della canapa indoor porti a una pianta di qualità più alta rispetto alla canapa coltivata all’aperto. Stare all’aperto non porterebbe a più sole, pioggia, spazio per crescere e quindi un raccolto più fertile?

Non è il fatto che la pianta sia tenuta al chiuso che porta a un prodotto di livello più alto di quello che si ottiene dalle piante all’aperto. Piuttosto, è il controllo completo che il coltivatore ottiene sull’ambiente delle proprie piante. Le piante da interno sono spesso coccolate da una ventilazione ottimizzata, un’atmosfera monitorata, cicli di luce artificiale attraverso le luci di coltivazione e integratori nutritivi attentamente misurati. Un coltivatore indoor può manipolare e apportare micro-regolazioni praticamente a ogni aspetto delle condizioni di crescita di una pianta.

Poiché le piante di canapa indoor hanno il loro ambiente che si adatta a loro, non devono spendere alcuna energia per adattarsi al loro ambiente.

Nella mano corretta di un coltivatore esperto e attento, le piante da interno producono cime più dense con maggiore resina. Ciò fornisce alle piante da interno un aspetto più sano, un aroma più forte e una grande potenza attraverso il contenuto di cannabinoidi.

Il fiore da interno è sempre più costoso per l’utente finale, ma questo è semplicemente perché è più costoso anche per il produttore di canapa. La quantità di energia, acqua e fertilizzanti utilizzati per coltivare varietà indoor è considerevole e ha un costo proibitivo per molti produttori di canapa. E questo non tiene nemmeno conto del costo delle apparecchiature o della quantità di tempo e manodopera necessari per il monitoraggio dell’ambiente interno.

Cos’è il fiore di canapa coltivato all’aperto?

Il fiore all’aperto si riferisce al fiore di canapa che viene coltivato all’aperto in natura, proprio come la maggior parte delle colture agricole.

OK, forse non è uno shock troppo grande. Ma “fiore all’aperto” è un termine molto più ampio di fiore per interni. Mentre apprendere che una pianta era una coltivazione indoor ti dice molto sul livello di cura e di risorse che sono andate in quella pianta, sentire che una pianta è stata coltivata al sole non ti dà quasi tutte le informazioni.

L’unica cosa che sappiamo quando apprendiamo che un fiore di canapa è stato coltivato al sole, è che è stato piantato all’esterno. Il fiore di canapa Sungrown potrebbe essere stato coltivato in una parte del mondo che è perennemente nuvolosa, o potrebbe essere stato coltivato dove non c’è quasi nessuna precipitazione. Potrebbe essere stato coltivato negli Stati Uniti, in Asia centrale o in Medio Oriente. Potrebbe essere stato coltivato da un principiante assoluto, o potrebbe essere stato coltivato da Shen Nung, il Divine Farmer in persona.

Mentre un abile coltivatore di canapa può controllare alcuni elementi di un ambiente di piante all’aperto (alimentando le piante con i nutrienti di routine, per esempio), altri fattori sono semplicemente fuori dal controllo di chiunque e possono variare notevolmente da stagione a stagione. Poiché le piante di canapa all’aperto spendono una quantità considerevole della loro energia adattandosi al loro ambiente, i loro boccioli possono essere meno densi dei loro cugini indoor, oltre che di un colore più scuro. Finora questo post sul blog potrebbe dare alle persone l’impressione che le piante di cannabis siano un raccolto incredibilmente fragile e sensibile. questo è lontano dalla verità. Mentre l’adattabilità può variare notevolmente tra le varietà, la maggior parte dei fiori di canapa è incredibilmente abbondante. Nelle mani giuste ed esperte, il fiore di canapa outdoor può fornire raccolti sorprendenti e produrre cime ricche di CBD che possono andare in punta di piedi con le varietà indoor in termini di aroma, estetica e contenuto di cannabinoidi. Molte delle varietà coltivate al sole della Berkshire CBD vengono regolarmente scambiate per varietà indoor e hanno vinto in test di degustazione alla cieca sui fiori di canapa coltivati ​​indoor.

Mentre la densità e l’aroma sono in genere gli aspetti più influenzati del fiore all’aperto (il fiore all’aperto avrà più note di terra) la potenza del CBD è quella meno influenzata. I fiori outdoor possono ancora avere una concentrazione di cannabinoidi perfettamente comparabile a quella delle varietà indoor.

Inoltre, il fiore di canapa sungrown rimarrà sempre più abbondante del fiore di canapa indoor. È davvero un coltivatore raro che può rivendicare la maggior parte dei loro prodotti di canapa come fiori da interni. Il livello di spesa e di risorse necessarie per produrre varietà di fiori indoor è semplicemente proibitivo per molti coltivatori di cannabis.

Cos’è il fiore di canapa coltivato in serra?

La coltivazione in serra è il fratello medio, spesso trascurato, della coltivazione dei fiori di canapa. Né completamente al coperto né completamente all’aperto, le piante di canapa da serra ricevono l’esposizione al sole mentre garantiscono al coltivatore un ambiente più controllato di quello che ricevono le piante di cannabis coltivate al sole.

Essere un compromesso tra indoor e outdoor è sia la benedizione del fiore di canapa coltivato in serra che la sua maledizione. Il fiore di canapa da serra ha tipicamente boccioli più densi rispetto alla maggior parte dei fiori da esterno, mentre richiede meno spese e meno risorse per coltivare rispetto ai fiori da interni.

Ma il nocciolo della questione è che il mercato spesso manca della pazienza per questa “opzione intermedia”. Le persone vogliono spendere il lusso di un fiore da interni di lusso o rimanere economiche nell’acquisto di fiori da esterno. Il fiore di canapa coltivato in serra ha in genere un prezzo da qualche parte nel mezzo. Questo fa sentire i consumatori come se non si fossero né trattati con un prodotto di fascia alta, né preso una decisione oculata in termini di costi.

Una breve storia della coltivazione dei fiori di canapa indoor

Per migliaia di anni, i semi di cannabis sono stati piantati all’aperto proprio come ogni altro raccolto. Il leggendario imperatore cinese Shen Nung è attribuito come il primo essere umano che iniziò a coltivare cannabis, intorno al 2.800 a.C.

Si potrebbe pensare che il Farm Bill 2018 e la legalizzazione federale della canapa siano ciò che ha permesso ai coltivatori di iniziare a sperimentare con le colture indoor.

Al contrario, è stato il divieto della canapa, non la legalizzazione della canapa, che inizialmente ha spinto i coltivatori all’interno. Negli anni ’80 dell’era Reagan, la guerra alla droga era più pesante e opprimente quando si trattava di cannabis.

I raid e la sorveglianza aerea hanno costretto i coltivatori a improvvisare e ad adattarsi alle condizioni di coltivazione indoor. Ironia della sorte, la guerra alla droga è ciò che ha dato vita a luci per la coltivazione, nutrienti avanzati del suolo e numerose innovazioni tecnologiche quando si è trattato di coltivazione di cannabis. Se non fosse stato per Ronald Reagan, il mondo potrebbe non aver mai scoperto quanto fosse adattabile la cannabis per essere coltivata indoor!

Oltre alle innovazioni tecnologiche che la coltivazione della canapa indoor ha facilitato, ha anche reso possibile la coltivazione per tutto l’anno, un controllo più stretto sulle condizioni di allevamento e una maggiore facilità nella standardizzazione del prodotto.

La più grande ironia della guerra alla droga che ha dato origine alla coltivazione indoor è che ora l’interno è spesso la metodologia necessaria per produrre cannabis legale e approvata dal punto di vista medico. La produzione di un raccolto di cannabis che soddisfi costantemente gli standard normativi richiede un controllo più stretto sulle condizioni di crescita. Spesso la coltivazione di fiori di canapa indoor è l’unica cosa che può fornire questo livello di consistenza standardizzata.

Al giorno d’oggi, alcuni stati hanno leggi che stabiliscono che tutta la cannabis coltivata per uso dispensario deve essere coltivata indoor. Le Hawaii, nonostante abbiano il terreno ideale per la canapa sungrown, richiedono che la cannabis venga coltivata indoor. I funzionari della California hanno l’autorità di richiedere che anche le colture di cannabis vengano coltivate all’interno.

Mentre le operazioni di crescita indoor sono iniziate come gli “speakeasies” del mondo della cannabis, ora si può scoprire che camminano mano nella mano con i legislatori statali e federali.

Il fiore di canapa indoor è migliore?

È improbabile che la reputazione dei fiori da interni come fiore di canapa di altissima qualità sul mercato cambierà presto. E in larga misura, l’interno si è guadagnato questa reputazione equa e quadrata. I rivenditori vogliono il fiore di canapa più fresco con i terpeni più alti, i boccioli più densi e il massimo fascino per le borse. Di solito è giusto presumere che i fiori indoor forniscano cime più dense e un aroma più pungente, supponendo che abbiano trovato un leggendario coltivatore di canapa. Nonostante la domanda di fiori da interni e la sua reputazione stellare, è probabile che rimanga una produzione “boutique”. Anche in questo caso un’analogia con il whisky sembra appropriata. Un sacco di pazienza, tempo ed energia sono necessari per realizzare uno scotch single malt invecchiato di 25 anni. Il tempo, l’energia e le risorse necessarie per i fiori indoor significano che sarà sempre più difficile da trovare rispetto ai fiori di canapa coltivati ​​al sole e in serra. Eppure non siamo così veloci a ignorare i fiori di canapa coltivati ​​al sole e in serra. Sebbene indoor il più delle volte possa batterli sia in termini di aroma che di densità delle gemme, la potenza della cannabis outdoor è stata testata più volte e può essere forte quanto quella dei fiori indoor. Alla fine della giornata, non è una questione di fiori di canapa indoor VS fiori di canapa outdoor ma una questione di abilità e dedizione degli stessi coltivatori. Ci sono varietà di fiori di canapa outdoor che possono superare le varietà indoor in tutte le categorie di interesse e viceversa.

Mentre le varietà indoor vinceranno il più delle volte, gli appassionati di fiori di canapa dovrebbero essere altrettanto curiosi e aperti a provare varietà outdoor come farebbero indoor.

Proprio come i vini giovani hanno battuto i vecchi vini nei test di degustazione alla cieca, ci sono varietà outdoor che hanno battuto le varietà indoor nelle competizioni per aroma, densità delle gemme e potenza. Questo era altrettanto vero per la cannabis tradizionale. Non c’è motivo di limitare te stesso e la tua esperienza quando si tratta di fiori di canapa fumabili

Conclusione: il mercato dei fiori di canapa è un “nuovo mondo coraggioso”, con nuovi eccitanti ceppi, profili aromatici ed effetti che aspettano di essere scoperti, indipendentemente dal metodo di coltivazione di una pianta. Richiedi qualità, varietà di varietà e standard di conformità elevati dal tuo fornitore di fiori di canapa e goditi ogni nuova scoperta.

La morte del candidato Legal Marijuana Now in Minnesota ritarda le elezioni

L’elezione del Secondo Distretto del Congresso del Minnesota è stata ritardata a causa della morte inaspettata del candidato del Legal Marijuana Now Party Adam Charles Weeks.

La morte del candidato del Legal Marijuana Now Party Adam Charles Weeks sta costringendo il Minnesota a ritardare le elezioni del Secondo Distretto del Congresso fino al 9 febbraio, riporta lo Star Tribune. Secondo la legge statale, «se un candidato di un partito importante muore entro 79 giorni dal giorno delle elezioni, il secondo martedì di febbraio deve tenersi un’elezione speciale», ha detto il Segretario di Stato Steve Simon in una dichiarazione dopo la morte di Weeks.

Kevin O’Connor, il candidato Legal Marijuana Now per il Senato degli Stati Uniti, ha definito la morte di Weeks a 38 anni «una cosa triste e improvvisa». Weeks, un agricoltore biologico di Red Wing, stava affrontando la rappresentante democratica degli Stati Uniti Angie Craig e il candidato repubblicano Tyler Kistnerin quella che dovrebbe essere una delle gare congressuali più competitive del Minnesota.

In una dichiarazione, Craig ha detto di essere «profondamente rattristata per la tragica notizia» del passaggio di Weeks.

Kistner ha definito Weeks «un appassionato sostenitore delle cause in cui credeva».

Simon ha indicato che il Legal Marijuana Now Party ha tempo fino al 10 novembre per scegliere un sostituto per Weeks. Dennis Schuller, con il Legal Marijuana Now Party, ha detto che il partito non ha determinato chi sarebbe il candidato alle urne di febbraio ma che il partito si riunirà nelle prossime due settimane per scegliere un sostituto.

Gli elettori nello stato possono ancora votare per la corsa alla Camera degli Stati Uniti su schede per posta o alle urne, ma quei voti non contano. Il mandato di Craig termina il 3 gennaio e il seggio rimarrà vacante fino a quando non avrà prestato giuramento il vincitore delle elezioni di febbraio.

Nel 2018, il Legal Marijuana Now Party ha raccolto il 5% dei voti in tutto lo Stato, spingendolo allo status di maggior partito nello stato.

Un rapporto del Minnesota Reformer di giugno ha rilevato che gli agenti repubblicani avevano reclutato candidati di orientamento GOP per la linea Legal Marijuana Now Party, comprese le Weeks che avevano sostenuto il presidente Donald Trump ei repubblicani nei cicli elettorali del 2016 e del 2018. In un’intervista con il riformatore, Weeks ha restituito il suo sostegno a Trump, dicendo che aveva “torto” sul suo sostegno al presidente.

Il candidato legale Marijuana Now Party per il Senato di Stato Robyn Smith, ha affermato che mentre crede che la cannabis debba essere legalizzata, la sua campagna sui social media si concentra sul sostegno a Trump e ad altre cause di destra, secondo il rapporto Reformer. Tyler Becvar, che è in lizza per il seggio del senatore democratico Dan Sparks sotto lo stendardo del Legal Marijuana Now Party è anche un sostenitore di Trump e la sua pagina Facebook contiene post che attaccano i democratici e diffondono cospirazioni su George Soros, un donatore di lunga data dei democratici e il partito, secondo il rapporto.

Marty Super, presidente uscente del Legal Marijuana Now Party, ha affermato che il neonato partito era preoccupato per il fatto di essere cooptato una volta raggiunto lo status di partito di maggioranza perché chiunque può presentare la candidatura sotto lo stendardo senza dover raccogliere firme per entrare nel ballottaggio.

Il TGA dell’Australia approva il Cannabidiolo medicale

GW Pharmaceuticals ha annunciato la scorsa settimana che l’Australian Therapeutics Goods Administration (TGA) ha approvato il suo medicinale a base di cannabidiolo Epidyolex per il trattamento delle crisi associate alla Sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) o alla Sindrome di Dravet in pazienti di due anni di età e oltre.

La LGS e la Sindrome di Dravet sono forme sia rare che gravi di epilessia e sono resistenti al trattamento attraverso l’uso di farmaci convenzionali. Coloro che soffrono di entrambe le condizioni possono sperimentare più crisi ogni giorno.

Epidyolex, che è commercializzato come Epidiolex negli Stati Uniti, è stato un vincitore per GW Pharmaceuticals.

Epidiolex è stato il primo farmaco al CBD approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Ha poi ottenuto l’approvazione nell’Unione Europea per il trattamento della Sindrome di Lennox Gastaut e della Sindrome di Dravet.

Nell’aprile di quest’anno la DEA (Drug Enforcement Administration) degli Stati Uniti ha stabilito che Epidiolex non era più soggetta al Controlled Substances Act (CSA) e ha immediatamente ritirato il farmaco. Poi, a giugno, il Ministero dell’Interno britannico ha riprogrammato Epidyolex da un farmaco Schedule 5 a Schedule 2; rendendo più facile l’accesso e più economico laggiù – quest’ultimo importante perché è roba incredibilmente costosa.

Ad agosto, Epidiolex è stato approvato dalla FDA statunitense per il trattamento delle crisi associate al complesso della sclerosi tuberosa (TSC), raggiungendo un obiettivo che GW Pharmaceuticals si era prefissata per l’anno.

GW ha stretto una partnership con Chiesi Australia per rendere Epidyolex disponibile in Australia. Chiesi Australia è nata solo quest’anno, il risultato dell’acquisizione di Emerge Health di Melbourne da parte di Chiesi Farmaceutici, un’azienda farmaceutica globale italiana.

«Siamo lieti di annunciare la registrazione TGA di EPIDYOLEX®, un importante passo avanti per la gestione della LGS e della sindrome di Dravet», ha affermato Chris Rossidis, Direttore generale Chiesi Australia. «Stiamo lavorando a stretto contatto con il Dipartimento della Salute per ottenere un maggiore accesso a questo medicinale il prima possibile».

Per quanto riguarda il lato dei costi, che limiterebbe certamente l’accessibilità ai pazienti e alle loro famiglie, le due società lavoreranno con il Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) australiano per garantire il rimborso tramite il Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS).

