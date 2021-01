L’Era della Pandemia porta non solo instabilità sulla scena sociale ma anche in campo economico e finanziario, come si sta verificando con mano, giorno per giorno. I settori della produzione, trattamento e commercializzazione di canapa e marijuana non sono da meno. Accade, così, che i giganti del tabacco a livello internazionale -delle vere e proprie multinazionali- che avevano investito cifre cospicue nei settori della canapa e della marijuana, in varie forme e destinazioni d’uso, al giorno d’oggi tra fallimenti societari e volatilità delle piazze finanziare e commerciali internazionali, stanno sempre più recedendo dagli investimenti e stanno sempre più chiudendo tali attività. L’Arizona avrebbe potuto aprire le vendite di marijuana per uso adulto la scorsa settimana, ma il primo round di licenze di vendita al dettaglio, progettate o meno, lascia alcune delle città più popolate dello Stato al di sotto dei servizi. Un’associazione di vendita al dettaglio di cannabis del Massachusetts sta ritirando la sua sfida legale al piano di licenza di consegna incentrato sull’equità sociale dello Stato dopo una rapida reazione da parte di molti membri del gruppo. In Canada si investe sempre più nella vendita online di cannabis.

Stati Uniti

Il primo attore del settore marijuana Big Tobacco esce dal settore della marijuana, dopo il fallimento nel settore canapa

Big Tobacco, la prima società a fare un’incursione nell’industria della marijuana e della canapa sta uscendo da entrambi i settori nel tentativo di sostenere i suoi profitti.

Pyxus International, uno dei maggiori fornitori di tabacco al mondo, ha detto giovedì scorso che si concentrerà sui suoi prodotti più redditizi a base di tabacco e nicotina liquida dopo la dichiarazione di fallimento a giugno. Pyxus è entrato nello spazio della cannabis nel 2018 .

Con sede a Morrisville, nella Carolina del Nord, Pyxus coltivava canapa negli Stati Uniti e marijuana in Canada. Ma la società è stata duramente colpita dal calo del consumo di tabacco e dalle interruzioni dell’offerta provocate dal coronavirus.

Le filiali canadesi di Pyxus, Figr Brands, non facevano parte della dichiarazione di fallimento iniziale, ma da allora hanno presentato istanza di protezione dalla bancarotta in quel Paese. Pyxus sta cercando un acquirente per le sue società Figr.

Stati Uniti

Le prime licenze di marijuana concesse per uso adulto in Arizona lasciano alcune città poco servite

L’Arizona avrebbe potuto aprire le vendite di marijuana per uso adulto la scorsa settimana, ma il primo round di licenze di vendita al dettaglio, progettate o meno, lascia alcune delle città più popolate dello Stato al di sotto dei servizi.

Allo stesso tempo, la distribuzione delle licenze ha creato un vantaggio per le licenze per alcune città più piccole.

Le 86 licenze iniziali per uso adulto assegnate dal Dipartimento dei Servizi Sanitari dell’Arizona ai dispensari di marijuana medica esistenti in tutto lo stato saranno collocate in sedi commerciali di pietra per anni a venire.

In breve, i licenziatari in alcune città come Tucson e Gilbert dovranno affrontare relativamente pochi concorrenti, almeno per ora. Al contrario, i titolari di permesso nei comuni più piccoli, tra cui Youngtown o Guadalupe, dovranno affrontare una concorrenza relativamente maggiore.

L’analisi della distribuzione delle licenze da parte di Marijuana Business Daily mostra che alcune delle città più popolose dello Stato, tra cui Tucson e Gilbert, hanno meno licenze pro capite se confrontate con la popolazione.

Phoenix, la città più grande dello Stato, ha ricevuto 23 licenze, ovvero 1,37 ogni 100.000 residenti.

Confrontalo con Tucson, la seconda città dell’Arizona, dove tre dispensari hanno ricevuto permessi per 0,5 licenze pro capite, che non è neanche lontanamente vicino ai numeri di Phoenix.

Una quarta licenza è stata rilasciata nella vicina Marana, ma la sola area metropolitana di Tucson contiene più di un milione di persone, il che rende il numero pro capite ancora più piccolo.

Alcuni comuni stanno attivamente cercando di tenere la marijuana per uso adulto fuori dalle loro comunità.

Gilbert, una città a Est di Phoenix con circa 250.000 residenti, ha approvato preventivamente un’ordinanza in ottobre che rende illegale l’acquisto e la vendita di marijuana per adulti entro i confini del comune, anche se c’è un’eccezione per un dispensario MMJ già operativo gestito dall’operatore multistato del Massachusetts, Curaleaf.

In alcune delle aree più dense dell’area metropolitana di Phoenix, la mancanza di dispensari potrebbe essere un vantaggio per le aree più piccole e meno popolate.

La città di Guadalupe, situata a ovest di Gilbert vicino all’Interstate 10, ha solo 6.400 residenti, ma ha ricevuto due delle licenze iniziali per uso adulto, che gli danno 30,8 pro capite se si tiene conto delle sue piccole dimensioni.

Ovviamente, il numero di licenze nello Stato cambierà. L’iniziativa approvata dagli elettori consente ai 130 dispensari di cannabis medica esistenti in Arizona la prima possibilità di richiedere un’ulteriore licenza per uso adulto.

Ma può essere rilasciato un numero limitato di licenze aggiuntive, inclusi permessi di equità sociale e licenze per contee con uno o meno dispensari medici esistenti.

Stati Uniti

Harvest chiude un contratto di vendita in Florida da 34,6 milioni di dollari con la marijuana REIT

L’operatore multistato di marijuana Harvest Health & Recreation lunedì ha chiuso una transazione di vendita con diritto di recesso , vendendo un impianto di coltivazione e lavorazione ad Alachua, in Florida, a proprietà industriali innovative per $ 23,8 milioni.

Harvest prevede circa $ 34,6 milioni di proventi totali dall’accordo, inclusi $ 10,8 milioni in miglioramenti non specificati che saranno completati da Harvest e rimborsati dalla proprietà industriale innovativa REIT (Real Estate Investment Trust) con sede in California.

Harvest, con sede in Arizona, continuerà a gestire la struttura con un contratto di locazione tripla.

«La Florida è uno dei nostri mercati principali con una popolazione di pazienti medici in rapida crescita», in un comunicato stampa, Steve White, CEO di Harvest.

«Non vediamo l’ora di aprire nuovi punti vendita in Florida dopo che la capacità aggiuntiva di Alachua sarà online».

Il rilascio di Harvest non ha specificato come la società intende utilizzare i proventi della vendita dell’impianto.

Innovative Industrial Properties ora possiede 67 proprietà in 17 stati, ha affermato la società annunciando l’accordo.

Le azioni Harvest sono negoziate sul Canadian Securities Exchange come HARV. Innovative Industrial Properties è quotata alla Borsa di New York come IIPR.

Stati Uniti

Il boicottaggio spinge un gruppo commerciale della cannabis del Massachusetts a ritirare la causa intentata per la distribuzione

Un’associazione di vendita al dettaglio di cannabis del Massachusetts sta ritirando la sua sfida legale al piano di licenza di consegna incentrato sull’equità sociale dello Stato dopo una rapida reazione da parte di molti membri del gruppo.

La Commonwealth Dispensary Association (CDA), che rappresenta dozzine di rivenditori, ha detto che ritirerà la causa contro la Commissione statale per il controllo della cannabis , che ha deciso alla fine dello scorso anno di riservare licenze di consegna per i partecipanti all’equità sociale e ai richiedenti di emancipazione economica per i primi tre anni di il programma.

Un certo numero di membri del CDA ha visto l’azione legale dell’associazione come un attacco agli sforzi di equità sociale, se non una mossa razzista, ha riferito il Boston Globe.

In pochi giorni, 10 aziende avrebbero annunciato che avrebbero lasciato l’associazione per protesta, inclusa la New England Treatment Access (NETA), il più grande operatore di marijuana dello Stato.

In una dichiarazione fornita al Globe, il CDA ha affermato di aver stabilito che era «nel migliore interesse del settore e dei nostri membri rinunciare alla causa».

«Abbiamo tutti bisogno di lavorare insieme per raggiungere i nostri numerosi obiettivi condivisi, incluso l’aumento della partecipazione di un gruppo diversificato di imprenditori nel settore», ha osservato la dichiarazione dell’associazione.

Lunedì non era chiaro se NETA e altri si uniranno nuovamente all’associazione ora che ritirerà la causa o se altre aziende contesteranno la decisione dello Stato sulle licenze di consegna.

Canada

Il rivenditore canadese di marijuana High Tide acquista un head shop online negli Stati Uniti per 8 milioni di dollari

High Tide, rivenditore di marijuana con sede a Calgary, in Alberta, sta per investire 8 milioni di dollari per acquisire Smoke Cartel, un sito di e-commerce statunitense che vende accessori per cannabis e prodotti CBD.

Secondo i termini dell’accordo, High Tide pagherà $ 2 milioni in contanti e $ 6 milioni in azioni High Tide per tutte le azioni di Smoke Cartel con sede in Georgia.

Quando l’accordo sarà concluso, High Tide ha affermato che «gestirà sia la più grande che la seconda più grande piattaforma di e-commerce per accessori di consumo nel mondo e (crede) che sarà ben posizionata per iniziare le vendite di cannabis online se gli Stati Uniti si muovono verso legalizzazione».

High Tide possiede già Grasscity.com, un rivenditore online di accessori per cannabis negli Stati Uniti, nonché il negozio online di cannabidiolo negli Stati Uniti CBDcity.com. L’azienda possiede anche il grossista di accessori Valiant Distribution.

«L’acquisizione di Smoke Cartel è un ottimo modo per integrare ulteriormente verticalmente la nostra attività di accessori ed espandere la nostra presenza negli Stati Uniti, soprattutto in parallelo con la nostra attuale applicazione per l’elenco sul Nasdaq» , ha detto in un comunicato stampa il CEO di High Tide Raj Grover rilasciato lunedì.

«Ci aspettiamo che la tecnologia di drop shipping proprietaria e con licenza di Smoke Cartel migliori immediatamente la nostra attività di e-commerce, insieme all’elenco incrociato di inventari tra il suo sito Web e le nostre piattaforme Grasscity e CBDcity».

High Tide ha affermato che Smoke Cartel prevede un fatturato di circa 7,4 milioni di dollari nel 2020 e ha circa 1 milione di dollari in contanti.

Smoke Cartel è stato lanciato nel 2013 da Darby Cox e Sean Geng. High Tide ha completato l’acquisizione del concorrente al dettaglio canadese Meta Growth a novembre.

Le azioni della società vengono scambiate sul TSX Venture Exchange come HITI.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti