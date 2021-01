La crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 soprattutto negli USA ma non solo, sta stringendo sempre più forte la propria morsa sull’intera filiera produttiva della canapa. A tutto questo -si segnala negli USA- c’è anche da considerare il peso delle normative eccessivamente stringenti che certo non facilitano i coltivatori e le imprese che ruotano la propria produzione sull’intero apparato della canapa. Ci sono poi sempre più casi di fallimenti societari e di imprese che finiscono sul lastrico, non avendo più denaro per pagare debiti ed i propri dipendenti. Sono in fase di identificazione e strutturazione forme assicurative specifiche per tutelare i coltivatori e produttori di canapa. Anche da questo punto di vista gli USA sono esempio trainante a livello mondiale.

Stati Uniti

Soffocato dalla catena delle forniture: le richieste USDA, la mancanza di laboratori di test rendono la maggior parte degli agricoltori di canapa indifesi

Se la passata stagione del raccolto non fosse abbastanza turbolenta per i coltivatori di canapa americani, un nuovo ostacolo al successo si profila nel perseguimento di standard e test: si prevede che una mancanza generale e diffusa di capacità di test approvata dalla DEA non solo limiti la capacità degli agricoltori di portare prodotti sul mercato, ma potrebbe anche costringerli a infrangere la legge trasportando canapa con livelli proibitivi di THC (0,3% in peso) attraverso i confini statali.

Dal rilascio delle regole del Dipartimento federale dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per il programma federale di canapa nazionale, l’industria ha fatto i conti con le ultime realtà normative. Oltre ai nuovi standard di test che richiedono che le colture di canapa siano controllate per il contenuto totale di THC, le regole dell’USDA richiedono inoltre che i test siano eseguiti da laboratori registrati presso la Drug Enforcement Administration (DEA).

Qui c’è un problema

Secondo il sito web dell’USDA, ci sono 44 laboratori in tutto il Paese registrati dalla DEA per gestire sostanze controllate. Al contrario, ci sono più di 16.000 coltivatori di canapa autorizzati negli Stati Uniti. Pertanto, la media nazionale delle aziende agricole per laboratorio registrato dalla DEA si riduce a circa 380 coltivatori e circa 11.078 acri di canapa.

I numeri peggiorano ancora se si considerano fattori semplici come la geografia. I laboratori operativi registrati dalla DEA sono limitati a 22 stati, sei dei quali non avevano un programma di canapa attivo nel 2019 (il che significa che quei laboratori sono probabilmente impreparati per l’afflusso e la scala della biomassa di canapa che richiede la verifica). Inoltre, tre dei primi 10 stati produttori di canapa (cioè Oregon, Illinois e Montana) non hanno laboratori di test; altri due (New York e Tennessee) ne hanno uno ciascuno. Tra i 38 stati che hanno programmi attivi sulla canapa, meno della metà (16) ha un laboratorio di test registrato dalla DEA.

A complicare ulteriormente la crisi di capacità è l’obbligo per i coltivatori di canapa di testare i raccolti entro 15 giorni dal raccolto. Anche in quegli stati che combinano un programma di canapa attivo con l’accesso a un laboratorio di prova, un matrimonio veloce sarà un compito arduo dato un rapporto medio di 491 coltivatori per laboratorio: in poche parole, sarà impossibile per i laboratori disponibili soddisfare la domanda.

Nella speranza di evitare il collo di bottiglia dei test, alcuni legislatori statali si stanno muovendo per fare pressioni sull’USDA. In Colorado, il Senato statale ha approvato all’unanimità una risoluzione che chiede all’USDA di rivedere le sue regole per il programma di canapa nazionale, inclusa la rimozione del requisito che i laboratori registrati dalla DEA gestiscano i test.

«Per quanto riguarda il requisito della regola provvisoria che un laboratorio registrato presso l’agenzia federale per l’applicazione delle droghe (DEA) deve condurre test sulla canapa», si legge nella risoluzione, «i commenti scritti dello Stato suggeriscono che l’USDA dovrebbe invece consentire l’uso di o laboratori certificati tribali».

(Nota del redattore: sebbene questa settimana fosse attesa una decisione dai legislatori di Capitol Hill, nessun risultato era stato approvato al momento della pubblicazione.)

Salvo un aumento significativo del numero e della capacità dei laboratori certificati, gli agricoltori corrono il rischio di gravi perdite economiche. Molti falliscono se non riescono a portare il raccolto sul mercato. Sulla base di uno studio dell’anno scorso, la fattoria di canapa americana media comprende circa 27 acri, molti dei quali operano su margini sottili come un rasoio, e quindi sono compromessi da ulteriori ritardi.

Mercoledì l’USDA avrebbe chiuso il commento pubblico sulle sue regole provvisorie sulla canapa. Indipendentemente dalla risoluzione dell’agenzia, l’industria della canapa in generale sembra inevitabilmente a rischio di essere soffocata nel collo di bottiglia della catena di approvvigionamento immatura dell’industria nascente.

Stati Uniti

Secondo i ricercatori, le piantine di baby green di canapa potrebbero essere il prossimo superfood nel settore dell’insalata

Le verdure alla canapa potrebbero essere il prossimo superfood indispensabile per le insalate dei consumatori? I ricercatori di tutto il Paese stanno studiando la fattibilità di un altro potenziale flusso di entrate per i produttori, oltre alle colture di cereali, fibre e fiori per le quali la pianta di canapa è diventata più strettamente associata. I baby green di canapa vengono coltivati ​​e testati sul gusto come potenziale nuovo raccolto di ortaggi a foglia di nicchia di alto valore da aggiungere al piatto del consumatore.

Ma la legalità dei baby green di canapa come coltura non è chiara. Mentre i semi di canapa e gli alimenti a base di cereali sono stati considerati e riconosciuti generalmente come sicuri dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, non esiste ancora alcun precedente legale stabilito dalla regola finale provvisoria del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per la produzione di canapa per la pianta da produrre e commercializzata come una foglia ancora verde, secondo Robert Masson, un agente di estensione dell’agricoltura con l’estensione della contea di Yuma dell’Università dell’Arizona.

Colture coltivate in campo

Nella regione di coltivazione dei prodotti della “insalata invernale” a Yuma, al confine con la California, in Arizona, dove viene prodotto il 90% delle verdure a foglia verde della nazione nei mesi invernali, i consumatori si sono messi in fila per assaggiare i baby green di canapa e determinare se possono essere si aggiunge alle insalate confezionate che la regione produce per la distribuzione nazionale.

L’Arizona è il secondo produttore di lattuga negli Stati Uniti, dopo la California, e la maggior parte dei prodotti coltivati ​​in Arizona è coltivata nella contea di Yuma.

«Abbiamo il sistema di coltivazione per questo; abbiamo … mietitrici meccaniche che possono raccoglierlo; abbiamo refrigeratori e infrastrutture di spedizione per nutrire la nazione con verdure a foglia verde, lattuga, lattuga romana, lattuga iceberg», ha detto Masson a Hemp Industry Daily. «Questo qui ora è il nostro raccolto di denaro».

Masson ha piantato 17 diverse varietà di canapa da grano e fibra nei campi di prova di Yuma, mantenendo il raccolto per 18 giorni prima della raccolta delle verdure a foglia di canapa.

I baby green di canapa «crescono come un’erbaccia», ha detto Masson. Il raccolto è stato coltivato fino allo stadio a tre foglie e persino fiorito, il che ha contribuito a neutralizzare parte del sapore amaro della foglia.

Anche i baby green di canapa possono offrire un alto valore nutritivo, sebbene la ricerca in questo settore sia in corso.

«Quando lo mangi, è molto denso», ha detto Masson dei baby green di canapa «Puoi sentire la fibra che si muove attraverso di te; anche se è bello e tenero, ha ancora molta fibra».

Test di gusto

Su 17 varietà, cinque sono risultate avere le migliori qualità gustative, sulla base di un test di gusto condotto da 89 volontari.

Le cinque verdure sono state campionate insieme a verdure a foglia verde comuni come la lattuga romana, il cavolo nero e gli spinaci a foglia per il confronto. Un altro campione è stato trasformato in un pesto di canapa.

Secondo Masson, ai consumatori piacevano i baby green di canapa, riportando sapori di menta e fruttati, con influenze floreali, mentre la freschezza della canapa era valutata simile al cavolo, e i consumatori hanno detto che la canapa aveva più “peluria di pesca” rispetto ad altre verdure.

In generale, le verdure come la lattuga romana e gli spinaci hanno un punteggio superiore alla canapa, ma su una scala da 1 a 5, la canapa ha valutato proprio nel mezzo un 3,3. I consumatori preferivano la canapa al cavolo, ha detto Masson.

Nel frattempo, alcuni coltivatori della regione sono entusiasti della prospettiva di un nuovo raccolto di verdure a foglia verde. Gli agricoltori della zona si sono tenuti alla larga dalla coltivazione della canapa per il CBD, vedendolo come un potenziale “boom-bust” simile al jojoba, ha detto Masson. «La maggior parte degli agricoltori qui sono molto conservatori e quindi sono stati neutrali riguardo ai baby green di canapa); tuttavia, ci sono stati un paio di agricoltori molto grandi e centri di lavorazione solidi che vogliono davvero farlo», ha detto Masson. Sulla base delle prime prove, i baby green di canapa sembrano avere una buona durata di conservazione e le vicine strutture di lavorazione della lattuga di Yuma stanno eseguendo i propri test sulla freschezza e sulla qualità post-raccolta, ha affermato. «Sono tutti molto chiusi perché sanno che se, se questo si trasforma in qualcosa di grande, hanno bisogno di fare i compiti ora e non dirlo a nessuno, quindi quando diventa legale, possono semplicemente lasciar perdere e andare», ha detto Masson. «Ma quello che sento è che sta andando molto bene per la durata di conservazione».

Considerazioni sui costi

I baby green di canapa nelle prove di Masson sono germogliati più velocemente degli spinaci baby leaf, che sono densamente piantati a circa 3 milioni di semi per acro.

A quella densità, i produttori di canapa potrebbero temere che i produttori di baby-green competano per la fornitura di semi. Questa è una considerazione seria per un raccolto con semi relativamente costosi.

Henry Huntington, presidente e CEO di Lef Farms, un produttore di verdure a foglia verde in serra a Loudon, nel New Hampshire, ha affermato che l’alto costo dei semi di canapa potrebbe influire sulla redditività della pianta come baby green redditizio.

«I baby green sono così giovani che ci vuole un sacco di semi per produrre un chilo di verdure; dal momento che si tratta di un raccolto una tantum, il costo del seme è una considerazione significativa», ha detto Huntington a Hemp Industry Daily.

Ma Masson ha detto che sta lavorando con i produttori di sementi locali per costruire l’inventario. Sulla base delle prove e della reazione dei consumatori, Masson prevede che i baby green di canapa saranno un raccolto iconico che si venderà come un «fuoco diretto“.

«La maggior parte delle verdure sono solo moda – è l’abito primaverile che devi vendere in primavera – non può durare fino all’autunno perché nessuno lo comprerà e andrà a male», ha detto Masson.

«Non riesco a pensare a un verde frondoso più alla moda della foglia di marijuana. È iconico», ha detto. «Le persone non hanno tatuaggi di lattuga romana – le persone hanno tatuaggi di foglie di marijuana».

Coltivare indoor

Masson ha affermato che lo studio dell’Università dell’Arizona è stato ispirato da uno studio di due anni presso la Cornell University condotto dallo studente laureato in orticoltura Renyun Mi che esamina i requisiti di produzione e le qualità sensoriali del nuovo raccolto. Secondo la pubblicazione del commercio orticolo Greenhouse Grower, la divisione Controlled Environment Agriculture della Cornell University sta studiando nuove e nuove colture che possono essere prodotte in ambienti interni. In una serie di esperimenti di Mi e di un team di colleghi ricercatori della Cornell, i semi di canapa sono stati piantati in pianticelle di plastica e raccolti da 13 a 18 giorni dopo la semina, quando gli steli sono meno fibrosi e le foglie sono tenere.

Il team della Cornell ha utilizzato cultivar da varietà di canapa e fibre di fibre e ha condotto prove per:

• Le migliori cultivar

• Densità di semina e peso fresco e secco risultante

• L’effetto della dimensione del seme sulla resa. A seguito degli esperimenti in crescita, i ricercatori hanno chiesto a un gruppo di consumatori di valutare sei specie di lattuga baby in base a gusto, consistenza, retrogusto e aspetto. Le specie includevano canapa, cavolo nero, lattuga romana, lattuga al burro, spinaci e rucola.

Secondo il Panel Cornell, i baby green di canapa avevano un «gusto relativamente delicato, con aromi fruttati e floreali unici, e una consistenza morbida e leggermente sfocata».

Il team di ricerca della Cornell ha notato che sono necessarie ulteriori ricerche, allevamento, selezione di cultivar e tecniche di gestione colturale per ottimizzare completamente questo nuovo raccolto.

Uno degli obiettivi del lavoro di Mi era quello di sviluppare un protocollo standard per ottimizzare la resa e la qualità della produzione di baby leaf di canapa, compreso lo screening delle cultivar, la densità di semina e la dimensione dei semi. Lo studio è stato pubblicato sull’indice di pubblicazione accademica di Basilea, in Svizzera, sottoposto a revisione paritaria, MDPI.

Il potenziale raccolto è così nuovo che molti produttori di ortaggi a foglia indoor non hanno ancora avuto il tempo di considerarlo. Huntington, il produttore di verdure del New Hampshire, ha detto che un’altra preoccupazione per la produzione in un ambiente serra è l’umidità. Ha notato che i coltivatori di cannabis spesso lottano con l’oidio.

«I nostri baby green crescono così velocemente, traspirano come piccole macchine della nebbia», ha detto Huntington. “Mi preoccuperei della compatibilità».

Seguendo gli standard alimentari

Se adottati per la produzione alimentare, i baby green di canapa sarebbero soggetti alle stesse regole di sicurezza alimentare e agli stessi standard di tracciabilità stabiliti ai sensi della legge sulla modernizzazione della sicurezza alimentare del 2011.

L’industria delle verdure a foglia è stata oggetto di un ampio controllo negli ultimi anni, a seguito di richiami su larga scala di lattuga romana e spinaci dopo che le malattie di origine alimentare di E. coli sono state collegate alle lattughe originarie della contea di Yuma in Arizona e nella valle centrale della California.

Secondo Masson, il segmento delle verdure a foglia del settore dei prodotti ortofrutticoli ha sviluppato uno sforzo su vasta scala per concentrarsi sulla sicurezza alimentare nell’ambito del Leafy Greens Marketing Agreement con sede in California, a cui i produttori devono aderire se vogliono avere qualche speranza di vendere colture a foglia verde.

Il mese scorso, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha annunciato il lancio di uno studio pluriennale sul miglioramento della sicurezza alimentare che mira a migliorare la comprensione dell’ecologia dei patogeni umani nell’ambiente che possono causare focolai di malattie di origine alimentare.

Stati Uniti

Cinque cose da conoscere circa i Programmi Assicurativi per la Coltivazione della Canapa dell’USDA

Più di 13 mesi dopo l’approvazione del Farm Bill 2018, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) sta lanciando due programmi pilota di assicurazione delle colture per la stagione di coltivazione 2020 dell’industria della canapa. Ci sono cinque dettagli chiave a proposito dei contenuti dei provvedimenti che i coltivatori devono conoscere:

# 1) Il CBD si qualifica per l’assicurazione sul raccolto

Quando la canapa è stata resa legale a livello federale ai sensi del Farm Bill 2018, gli agricoltori erano curiosi di sapere se le colture coltivate per il CBD potevano essere assicurate. Inizialmente, l’USDA consentiva di coprire solo le colture coltivate per fibre, fiori e semi, ma incluse le colture per il CBD nell’annuncio dei programmi assicurativi.

# 2) Gli agricoltori di canapa possono richiedere entrambi i tipi di assicurazione

Il primo programma dell’USDA, la Multi-Peril Crop Insurance (MPCI), offre protezione contro varie cause naturali tra cui siccità, umidità eccessiva, gelo e malattie. L’MPCI include spesso protezione del rendimento e protezione del prezzo contro le fluttuazioni del mercato.

MPCI offre una copertura 50/55 contro le perdite assicurabili, il che significa che se la produzione di una stagione scende al di sotto del 50% del rendimento medio di un’azienda agricola, le perdite vengono pagate a un tasso del 55% del prezzo più alto. È disponibile una protezione aggiuntiva fino a una copertura 75/100.

Il secondo tipo di copertura dell’USDA è il Programma di assistenza in caso di disastro delle colture non assicurate (NAP). Offerto in aree in cui non è disponibile un programma di assicurazione federale permanente delle colture, la copertura NAP di base inizia a 50/55, con copertura aggiuntiva disponibile a pagamento. La copertura è di $ 325 per raccolto o $ 825 per produttore per contea, per non superare $ 1.950 per i produttori con attività in più contee.

# 3) Come qualificarsi

I coltivatori che desiderano una copertura assicurativa per il raccolto devono essere autorizzati in conformità con le normative statali, tribali o federali, oppure operare nell’ambito di un programma pilota di ricerca come autorizzato dal Farm Bill 2014. I coltivatori devono anche segnalare la superficie coltivata a canapa alla Farm Service Agency dell’USDA dopo la semina.

Oltre ai requisiti federali di base per l’assicurazione delle colture di canapa, i produttori devono avere almeno un anno di storia della produzione e un contratto di vendita per la canapa assicurata e soddisfare i requisiti di superficie di 5 acri per CBD e 20 acri per grano e fibra.

# 4) La copertura MPCI non è disponibile a livello nazionale

Per ora, la copertura MPCI è disponibile solo in una manciata di contee in stati selezionati tra cui Alabama, California, Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota,Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Virginia e Wisconsin. Le contee idonee sono identificate nel Browser delle informazioni attuariali dell’Agenzia per la gestione dei rischi dell’USDA.

# 5) La canapa calda non è coperta

I test sulle colture di canapa oltre il limite federale di THC dello 0,3% non saranno coperti dai programmi.

La scadenza per richiedere l’assicurazione per il raccolto di canapa è il 16 marzo.

Stati Uniti

I contratti di acquisto a termine offrono agli agricoltori di canapa una garanzia o un vantaggio aggiuntivo

Con un eccesso di biomassa sul mercato che deve affrontare una carenza di potenziali acquirenti, i coltivatori di canapa sono alla ricerca di modi alternativi per vendere i propri raccolti e proteggersi dal calo dei prezzi. Un modo per ottenere questo risultato è la creazione di contratti di acquisto a termine.

Per chi non lo sapesse, ci sono alcune cose da tenere a mente sul processo.

Che cos’è un contratto di acquisto a termine?

In sostanza, si tratta di un contratto personalizzato tra due parti per acquistare o vendere una merce o un bene specifico a un prezzo specificato, solitamente confrontato con un benchmark del settore. Nel caso della canapa, i prezzi sono spesso confrontati con i tassi determinati da una terza parte come il benchmark del settore della canapa PanXchange. Gli accordi di acquisto a termine, vagamente regolamentati, non sono negoziati su borse centralizzate e sono considerati transazioni over-the-counter (OTC). Sebbene l’accordo garantisca una maggiore flessibilità ad acquirenti e venditori, uno svantaggio può essere rappresentato dal rischio di insolvenza più elevato.

«Questo è qualcosa che i mercati maturi fanno ogni giorno“, ha affermato Julie Lerner, fondatrice e CEO di PanXchange. «Il trading a prezzo fisso è il segno di un mercato immaturo».

Contratti di acquisto a termine e contratti future

Un errore comune è confondere gli accordi di acquisto a termine con i contratti futures. Sebbene siano molto simili, presentano alcune differenze fondamentali. Gli accordi di acquisto a termine sono personalizzabili, mentre i contratti futures funzionano come contratti standardizzati e sono negoziati su borse come il NASDAQ. Anche i contratti di acquisto a termine vengono regolati alla scadenza del contratto, mentre i contratti future vengono determinati giornalmente.

Come funziona un contratto di acquisto a termine

Ad esempio, se un coltivatore prevede di coltivare 1 milione di libbre di biomassa entro sei mesi per venderla a un’azienda di estrazione, il coltivatore può accettare di vendere la canapa all’attuale benchmark di settore o di venderla a qualunque prezzo risulti essere alla fine di quei sei mesi. Accettando di vendere al prezzo corrente, i coltivatori si proteggono dal calo dei prezzi, ma potrebbero finire per vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello che il benchmark del settore è tra sei mesi. Al contrario, accettando di vendere al futuro benchmark, i coltivatori scommettono tra ottenere un prezzo di acquisto più alto o più basso, a seconda delle condizioni di mercato. Quando si negozia un contratto di acquisto a termine, sia l’acquirente che il venditore spesso dettano determinati termini che influenzano il prezzo. Ad esempio, un venditore con un prodotto di alta qualità potrebbe voler vendere il proprio raccolto a un prezzo superiore rispetto al benchmark del settore, mentre un acquirente potrebbe richiedere uno sconto per compensare il costo del trasporto.

Quanto sono comuni i contratti di acquisto a termine?

Secondo Lerner, gli accordi di acquisto a termine sono relativamente rari nell’industria della canapa. Poiché i prezzi della canapa sono stati relativamente volatili nell’ultimo anno, sia gli acquirenti che i venditori sono stati riluttanti a impegnarsi. Tuttavia, poiché i prezzi della canapa iniziano a stabilizzarsi, Lerner è ottimista sul fatto che la pratica diventerà più diffusa, con la sua azienda al centro.

«Non è ancora una cosa a livello di settore“, ha spiegato Lerner. “Abbiamo clienti e amici nel settore che stanno cercando di promuovere contratti a termine sulla base del benchmark PanXchange».

Stati Uniti

Il fallimento di due società della canapa getta una luce oscura sullo sviluppo dell’industria di settore nello Stato

Due società di canapa del Kentucky di alto profilo – rispettivamente GenCanna Global e Sunstrand, LLC – hanno dichiarato bancarotta questo mese, creando dubbi sul futuro dell’industria della canapa nello Stato.

GenCanna Global ha presentato istanza di protezione per il Capitolo 11 il 5 febbraio, dopo tre mesi di licenziamenti, cause legali e battute d’arresto presso la sua struttura di Winchester. GenCanna, uno dei maggiori produttori di CBD della nazione, ha dovuto affrontare problemi legali dall’inizio dello scorso anno, quando la società è stata oggetto di una causa separata da 13 milioni di dollari da parte di appaltatori che sostenevano di non essere stati pagati per i lavori di costruzione presso gli impianti di produzione dell’azienda. Sebbene la presentazione del Capitolo 11 consentirà a GenCanna di continuare a operare senza interruzioni, alcuni hanno messo in dubbio il futuro dell’industria della canapa pubblicizzata nel Kentucky. Il membro del Congresso James Comer, uno sponsor chiave del Farm Bill 2018, ha osservato che «nel bene o nel male, GenCanna è stata vista come il leader dell’industria CDB in Kentucky. E GenCanna ha sicuramente dato un occhio nero all’industria».

Grandi operazioni integrate verticalmente come quelle di GenCanna sono sempre più comuni nel settore del CBD. Sebbene l’integrazione verticale offra alle aziende efficienze in termini di costi e un maggiore controllo sulle loro catene di approvvigionamento, richiede anche enormi investimenti di capitale e rende molto difficile sostenere la redditività ei margini durante i periodi di eccesso di offerta. In un mercato incerto e in rapida evoluzione come il CBD, questo modello di business è sempre più oggetto di esame.

La notizia dei guai di GenCanna arriva sulla scia di un altro fallimento di alto profilo nel settore. Tra i più grandi trasformatori statunitensi di fibra di canapa, Sunstrand LLC ha presentato istanza di fallimento del Capitolo 7 un mese prima. L’azienda si è definita un “produttore di materiali sostenibili” che ha convertito la fibra di canapa grezza per applicazioni quali plastica, carta e lettiere per animali. Sebbene molti operatori di canapa si aspettino che il 2020 sia un grande anno per la fibra, la chiusura di Sunstrand – e la mancanza di impianti di lavorazione delle fibre a livello nazionale – getta un’ombra minacciosa sul settore.

La serie di fallimenti legati alla canapa rispecchia le difficoltà nell’industria della marijuana, dove molti dei più grandi LP canadesi (ad esempio, Aurora e Tilray) hanno licenziato percentuali considerevoli della loro forza lavoro a fronte di prestazioni finanziarie poco brillanti. Tutto ciò indica un clima operativo e di investimento più impegnativo in tutto il mondo della cannabis. Secondo il market tracker di New Frontier Data WeedEx, le società di cannabis quotate in borsa sono scese di quasi il 20% dal picco nel marzo 2019, poiché le aziende in tutto lo spazio lottano con normative incerte, elaborazione e colli di bottiglia al dettaglio e carenze della catena di approvvigionamento.

Sebbene scoraggiati, gli operatori sperano di non reagire in modo eccessivo. Tali ostacoli che il settore deve affrontare possono essere superati a tempo debito: nonostante le continue fluttuazioni, coloro che investono a lungo termine possono trarre conforto dal fatto che il 2020 dovrebbe anche portare maggiore chiarezza da parte delle autorità di regolamentazione, capacità ampliata dai processori e maggiori investimenti nella produzione di fibre.

