Le misure di allontanamento sociale e di domicilio in tutto il mondo sono state necessarie per affrontare la crisi COVID-19. Eppure queste misure hanno portato ad un aumento dei tassi di solitudine e depressione mentre le persone continuano a distanziarsi fisicamente l’una dall’altra.

Natalie Slawinski, Docenti di management alla Memorial University of Newfoundland, e Wendy K. Smith, Docente di Business e leadership alla University of Delaware, affermano che il 30% della popolazione mondiale deve ora affrontare restrizioni legate al COVID-19. L’impatto sulla salute mentale è diventato rapidamente evidente. Secondo uno studio recente, i livelli di depressione in Canada sono più che raddoppiati nelle ultime settimane, passando al 16% dal 7%.

Il campo di applicazione delle sfide per la salute mentale continua a crescere, ma il problema di fondo si sta sviluppando da molto tempo. Negli ultimi decenni, la crescente globalizzazione e le interazioni online ci hanno disconnesso dalle nostre comunità locali.

Ora ordiniamo cibo e prodotti su Amazon e arrivano comodamente e anonimamente alla nostra porta. Senza il contatto diretto con le persone dietro i nostri prodotti, perdiamo la connessione umana.

La ricerca approfondita del team guidato dalle due docenti offre un antidoto alla perdita di connessione umana. Per sette anni hanno studiato la Shorefast, un’organizzazione benefica canadese registrata con l’obiettivo di rivitalizzare l’isola di Fogo, una comunità di 2.500 persone al largo della costa nord-orientale di Terranova.

Come altre comunità di pescatori, l’isola di Fogo è stata duramente colpita dal crollo della sua industria primaria, la pesca del merluzzo. Nel 1992, il governo canadese impose una moratoria sulla pesca del merluzzo, causando la perdita di mezzi di sussistenza e la fuga dalle comunità in cerca di lavoro nei centri urbani.

Nel 2006, Shorefast ha iniziato a ricostruire l’isola di Fogo e ripristinare la sua economia locale sviluppando una serie di imprese sociali, tra cui la premiata Fogo Island Inn, una locanda con 29 camere progettata per onorare il posto.

Attingendo a una profonda cultura dell’ospitalità, la locanda assume residenti locali per offrire agli ospiti tour personali dell’isola, collegandoli alla sua cultura e storia.

Gli artigiani locali hanno realizzato le trapunte che adornano tutti i letti e i mobili in legno trovati in tutta la locanda. Questi prodotti sono venduti nel Fogo Island Shop, un’altra delle imprese sociali di Shorefast. Queste imprese, le cui eccedenze vengono reinvestite nella comunità, hanno creato nuove opportunità economiche promuovendo al contempo connessioni umane più profonde.

Cosa può insegnarci Shorefast su come rivitalizzare le comunità impoverite? La ricerca delle due docenti ha scoperto cinque approfondimenti chiave inserite nel modello PLACE di sviluppo comunitario, così chiamato per evidenziare l’importanza dei luoghi locali per il benessere umano.

Premiare i campioni della comunità.Le imprese sociali possono identificare e supportare i campioni della comunità come agenti di cambiamento positivi . Shorefast ha consentito ai membri della comunità, giovani e meno giovani, di avviare nuove attività, fare volontariato negli eventi della comunità e partecipare alla governance locale, tutti elementi chiave per rivitalizzare una comunità.

. Shorefast ha consentito ai membri della comunità, giovani e meno giovani, di avviare nuove attività, fare volontariato negli eventi della comunità e partecipare alla governance locale, tutti elementi chiave per rivitalizzare una comunità. Collegare prospettive divergenti . Per creare nuove capacità, le imprese sociali possono mediare collegamenti tra conoscenza interna ed esterna e competenze nuove e tradizionali. Ad esempio, Shorefast ha invitato designer di fama mondiale a lavorare a fianco di falegnami locali per creare nuovi pezzi ispirati alla locanda.

. Per creare nuove capacità, le imprese sociali possono mediare collegamenti tra conoscenza interna ed esterna e competenze nuove e tradizionali. Ad esempio, Shorefast ha invitato designer di fama mondiale a lavorare a fianco di falegnami locali per creare nuovi pezzi ispirati alla locanda. Valutare le capacità locali . Le imprese sociali possono aiutare le comunità a riscoprire e riutilizzare i propri beni umani, ecologici, istituzionali e infrastrutturali. Per scoprire il potenziale di Fogo Island nello sviluppo di nuove attività e iniziative, Shorefast ha iniziato facendo domande ai membri della comunità come: “Che cosa abbiamo? Cosa amiamo Cosa ci manca?

. Le imprese sociali possono aiutare le comunità a riscoprire e riutilizzare i propri beni umani, ecologici, istituzionali e infrastrutturali. Per scoprire il potenziale di Fogo Island nello sviluppo di nuove attività e iniziative, Shorefast ha iniziato facendo domande ai membri della comunità come: “Che cosa abbiamo? Cosa amiamo Cosa ci manca? Comunicando storie positive, le imprese sociali possono fornire speranza. Questi messaggi, a loro volta, attirano visitatori, nuovi residenti e investitori.

Scegliere il pensiero ‘e/e’. Le imprese sociali possono avvicinarsi a quelli che sembrano essere opposti, come obiettivi sociali e finanziari, come un “e / e” anziché un “o / o” per rivelare soluzioni innovative. Ad esempio, Shorefast ha cercato nuovi usi con le cose vecchie. Questo approccio ha ispirato tessuti moderni fatti a mano e un’architettura contemporanea basata sul luogo che ha attirato l’attenzione globale, ha imposto prezzi premium e stimolato l’economia locale.

Dovremo ristabilire prosperità, benessere e connessione umana durante e dopo questa pandemia globale, affermano le due esperte. Ciò dipenderà- concludono- dalla nostra capacità di ricostruire le nostre comunità locali e le imprese sociali che ci aiutano a sostenerle. È questo approccio orientato alla comunità che svolgerà un ruolo centrale nella ricostruzione della nostra economia e anche nel miglioramento della nostra esperienza umana.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti