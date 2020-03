Per valutare i progressi e il successo della legalizzazione della cannabis, i canadesi hanno bisogno di buone informazioni sulle vendite di prodotti legali.

Sfortunatamente, la maggior parte delle agenzie provinciali di cannabis mantengono i risultati eccessivamente segreti. E alcune stime disponibili al pubblico mancano di precisione.

Un esempio di segretezza dell’agenzia per la cannabis ha fatto notizia la scorsa settimana. Un’indagine ha rilevato che i prezzi dell’olio di cannabis variano “selvaggiamente” tra le province.

Le differenze di prezzo interprovinciali hanno superato il 50% per metà dei prodotti esaminati. Il rapporto non ha potuto spiegare le differenze “sospette”.

Ma non è un segreto che il piatto legale abbia un costo maggiore, ad esempio, in Ontario rispetto al Québec. L’agenzia di cannabis dell’Ontario segna i prezzi triplicando quello che fa l’agenzia più redditizia del Québec.

Possiamo vederlo analizzando i loro bilanci 2018-19. Le entrate al dettaglio del Québec sono state in media del 23% superiori a quelle pagate ai produttori. Al contrario, i markup dell’Ontario sono stati in media intorno al 77%.

Le cifre corrispondenti erano del 38% nell’isola del Principe Edoardo, del 55% nel New Brunswick e del 90% nella Terranova. La Nuova Scozia e la Columbia Britannica non hanno rivelato dettagli sufficienti per stimare i markup. Le province della prateria non hanno negozi di proprietà del governo.

Per vedere l’impatto dei markup, considera un ipotetico prodotto a base di olio di cannabis che il produttore vende alle agenzie per $ 20 più tasse. In Québec, il prodotto potrebbe essere stato venduto a $ 30,41. Ciò include $ 4,95 per il markup dell’agenzia, $ 3,76 per le tasse provinciali e $ 1,70 per le tasse federali.

A Terranova e Labrador, lo stesso prodotto potrebbe essere venduto al 54% in più, a $ 46,98. Ciò dà $ 19,35 all’agenzia, $ 5,21 alla provincia e $ 2,42 ai federali.

Le differenze di prezzo non sono intrinsecamente sbagliate. Indicano solo priorità diverse. Markup più alti forniscono maggiori entrate per i governi. Un markup più basso rende i prodotti legali più competitivi con quelli illegali.

Ciò che è sbagliato è che i governi non stanno pubblicizzando questa decisione politica chiave. Gli elettori di Terranova e Ontario sanno che i loro governi pongono più enfasi sul fare soldi che sull’allontanare gli affari dai venditori del mercato nero?

I residenti della Nuova Scozia e della Columbia Britannica sono curiosi delle priorità non divulgate dei loro politici?

Sfortunatamente, questo è solo un esempio del paternalismo provinciale.

Considera una semplice domanda: quanta cannabis vende la tua provincia?

Il Québec risponde meglio a questa domanda. I rapporti trimestrali e annuali della sua agenzia per la cannabis sono molto dettagliati. New Brunswick è altrettanto aperto sui suoi risultati.

Altre province sono meno trasparenti. Pubblicano brevi annunci trimestrali o sommari sintetici di fine anno. Presumibilmente “aperto agli affari”, l’Ontario non ha fornito un rapporto trimestrale o annuale completo da marzo 2018.

Non conoscendo i numeri reali delle province, dobbiamo usare approssimazioni federali.

Ad esempio, Statistics Canada ha recentemente stimato che le vendite nazionali di cannabis hanno raggiunto $ 146 milioni a dicembre, con un aumento dell’8% rispetto a novembre. Stimava anche le vendite provinciali.

Tali stime non sono mai perfette. Ma per la cannabis, i margini di errore possono essere sostanziali.

Prendi in considerazione le vendite totali durante i primi sei mesi di legalizzazione. La stima di StatCan per l’Isola del Principe Edoardo è cresciuta, raggiungendo il due per cento del totale effettivo.

Ma ha sostenuto le vendite della Columbia Britannica del 50%: $ 9,3 milioni stimati contro circa $ 18,8 milioni effettivi.

Ha anche sottovalutato le vendite del Québec del 17% da settembre a dicembre 2018. E le ha sopravvalutate dello stesso importo nel trimestre successivo.

L’agenzia da allora ha apportato modifiche. Apparentemente ora ottiene i dati sulle vendite dal sistema di monitoraggio della cannabis di Health Canada, piuttosto che solo sondaggi.

Sfortunatamente, permangono alcuni problemi. StatCan ha dichiarato di disporre di dati “eccellenti” per le vendite da ottobre a dicembre della Nuova Scozia. Ma la sua stima era troppo bassa del 25%.

Le stime di StatCan sono sicuramente migliori di niente. Ma anche su base trimestrale, sono stati precisi solo di circa il 35%, 19 volte su 20.

StatCan ha anche confrontato il consumo di cannabis prima e dopo la legalizzazione. Il suo riassunto grafico indica che prima della legalizzazione, il 23% dei consumatori ha riferito di aver preso parte della loro cannabis da fonti legali, contro il 52% dopo.

Tuttavia, il rapporto di accompagnamento di StatCan rileva che il numero effettivo di utenti autorizzati di cannabis prima che la legalizzazione ricreativa fosse solo un terzo della sua stima. E il sito web di Health Canada mostra che il numero di persone che hanno effettivamente acquistato cannabis legalmente era solo un settimo della stima. Questa è una grande inesattezza.

Il Canada è in vantaggio su paesi come Stati Uniti e Nuova Zelanda per quanto riguarda la legalizzazione della cannabis, ma rimane ancora molto lavoro. L’industria deve ridurre i costi e migliorare la qualità. I governi devono imparare dai reciproci successi.

Ma è difficile quando i numeri chiave sono nascosti o incerti. Le aziende, i governi e gli elettori hanno bisogno di una buona misurazione dei progressi della legalizzazione per sapere quali cambiamenti sono necessari.

Ad esempio, la stima delle vendite nel New Brunswick è aumentata del 18% a dicembre.

Rappresenta una vendita al dettaglio intelligente delle agenzie? Miglioramento della politica governativa? O errore di calcolo statistico? Al momento non possiamo dirlo.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘Why is cannabis so expensive in some provinces? Don’t ask Statistics Canada’ di Micheal J.Armstrong della Brock University per ‘The Conversation’

