La maggior parte dei pediatri canadesi si sta allontanando dalla cannabis medica per i pazienti, sapendo che può danneggiare il cervello in via di sviluppo e che non ci sono molte ricerche per guidarli.

Ma i medici affermano che stanno ricevendo richieste crescenti di cannabis dai genitori, per un elenco crescente di condizioni.

Adam Rapoport, direttore medico del team di cure palliative pediatriche presso l’Ospedale per bambini malati di Toronto, afferma: “Questo è principalmente guidato da genitori e i medici sono rimasti indietro”.

Lauren Kelly è d’accordo. “Sta succedendo e stiamo giocando al passo.”

Kelly è farmacologa e direttrice scientifica del Canadian Childhood Cannabinoid Clinical Trials, un consorzio di ricerca nazionale. Il suo gruppo sta lavorando rapidamente per sviluppare risposte alle domande sulla cannabis per i bambini. “Il suo utilizzo ha superato di gran lunga le prove e questa è la sfida più grande.”

Il cinquanta per cento dei pediatri intervistati nel 2017 aveva almeno un paziente che aveva usato cannabis per motivi medici nell’ultimo anno. Ma l’uso di cannabis non deriva dalle prescrizioni (chiamate autorizzazioni dei medici). Solo il quattro per cento dei pediatri ha dichiarato di aver autorizzato la cannabis medica per uno dei suoi pazienti.

Da allora, pediatri come il Dr. Daniel Flanders, direttore di Kindercare Pediatrics a Toronto, affermano che le richieste sono diventate solo più frequenti e le ragioni delle richieste più diverse.

Alle Fiandre viene chiesto della cannabis terapeutica almeno due o tre volte alla settimana per problemi come dolore cronico, problemi di salute mentale, artrite, ADHD e problemi del sonno.

Ma ci sono solo poche condizioni per cui la scienza è solida quando si tratta di usare la cannabis nei bambini.

Indicando una manciata di studi controllati randomizzati ben eseguiti e una recente revisione sistematica della letteratura sulla cannabis medica per i disturbi complessi delle crisi pediatriche, il dott. Evan Lewis, neurologo pediatrico a Toronto, afferma che ci sono prove molto valide a sostegno del suo uso in alcuni condizioni convulsive, come la sindrome di Lennox-Gastaut, la sindrome di Dravet e la sclerosi tuberosa.

“A parte questo, è una specie di estrapolazione dalle prove e dall’utilizzo di prove meno solide in letteratura”, dice.

Ciò non sta impedendo ad alcuni genitori e medici di superare i limiti.

È un percorso che vale la pena intraprendere in alcuni casi, afferma Lewis.

Lewis ora sta usando la cannabis per altri tipi di convulsioni e autorizza anche la cannabis in casi selezionati per una serie di condizioni come emicrania, commozione cerebrale, problemi del sonno, autismo, tic, disturbi del movimento e problemi comportamentali nei bambini con condizioni neurologiche. Viene anche utilizzato in Canada per il sollievo dei sintomi nelle cure palliative, i disturbi del dolore cronico, la spasticità, i tumori maligni incurabili e l’ADHD.

Ma Lewis afferma che la ricerca non è così alta come vorrebbe, e per molte condizioni, non esiste affatto.

Un’altra difficoltà è che il dosaggio standard non è stato stabilito e che i protocolli sperimentali sulla cannabis usano spesso cannabidiolo purificato (CBD), un composto di marijuana senza effetti psicoattivi.

Questo tipo di preparazione solo per CBD non è disponibile per i pazienti in Canada, quindi i medici devono scegliere prodotti che contengono sia CBD che il composto delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che è psicoattivo e fornisce agli utenti un alto.

Il dottor Richard Huntsman, neurologo pediatrico presso l’Università del Saskatchewan, fa parte di un team che cerca di risolvere il problema del regime di dosaggio per i bambini con disturbi convulsivi complessi. Oltre a stabilire una dose target usando oli, il suo studio ha anche misurato i livelli di CBD e THC nel sangue e ha mostrato che questi livelli sono rimasti bassi. Lo studio ha utilizzato un olio che conteneva 20 parti di CBD in una parte di THC.

“Le persone sono molto preoccupate per il fatto che i loro figli si stiano sballando”, ha detto, ma sulla base di questi risultati, aggiunge, questo non è “tanto preoccupante”, almeno in questa popolazione.

E contrariamente alla credenza comune, ha scoperto che il farmaco sembrava aiutare con la funzione cognitiva, invece di comprometterlo. È tuttavia cauto e avverte che lo studio è stato condotto su un piccolo numero di bambini.

Con il panorama della cannabis che cambia rapidamente in Canada, i medici sono in cerca di consigli. La Canadian Pediatric Society ha in programma di pubblicare documenti di orientamento questa estate, secondo il suo copresidente del gruppo di lavoro sulla cannabis, la dott.ssa Christina Grant, specialista in salute degli adolescenti presso il McMaster Children’s Hospital.

Nel frattempo, dice che ogni giorno consiglia agli adolescenti nel suo ufficio di Hamilton che la cannabis non è una buona opzione terapeutica per l’ansia e la depressione.

“L’effetto è l’opposto”, afferma, osservando che un sesto dei giovani che sperimentano la cannabis, anche per automedicazione, sviluppano un disturbo da consumo di cannabis.

Mentre i medici attendono le raccomandazioni, Kelly afferma che il suo consorzio di ricerca ha avviato cinque nuovi studi clinici sulla cannabis medica nei bambini e altri gruppi di ricerca canadesi stanno rapidamente cercando di recuperare.

“Certamente non penso che possa essere la cura per tutti. Non è magico. Ma ci sono alcune aree che stanno promettendo … dovremmo investire nella ricerca “, afferma Kelly.

Traduzione dell’articolo ‘Peditricians seeing a growing demand for medical cannabis for kids’ di Michelle Ward, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

