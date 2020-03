Il violento conflitto scoppiato nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali del Camerun nel 2016 continua senza sosta. È stato innescato dalla repressione da parte del governo delle proteste per la crescente influenza del francese nelle istituzioni legali ed educative di lingua inglese e dalla percezione dell’emarginazione delle regioni anglofone del Paese.

Alcuni anglofoni chiedono un aumento del decentramento, mentre altri lottano violentemente per uno stato indipendente chiamato ‘Ambazonia’.

Il conflitto ha avuto conseguenze devastanti per le regioni anglofone. Sono morte circa 3.000 persone e mezzo milione sono stati sfollati. Si stima che una persona su tre nelle regioni anglofone abbia bisogno di aiuti umanitari.

Sono stati fatti tentativi, incluso il coinvolgimento di altri paesi, per risolvere la crisi. Ad esempio, la Svizzera ha guidato un’iniziativa di mediazione nel 2019. Ma, da parte sua, l’Unione africana è rimasta in gran parte silenziosa sul conflitto.

Ha sostenuto l’iniziativa guidata dalla Svizzera. Ha inoltre partecipato a una dichiarazione congiunta su un impegno tripartito a sostegno del processo di pace e riconciliazione in corso in Camerun. E il capo dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha visitato il Presidente del Camerun Paul Biya nel luglio 2018 e ha discusso della necessità di un dialogo nazionale per risolvere il conflitto. Ha visitato di nuovo a novembre 2019.

Ma il conflitto è evidentemente assente dal Consiglio di pace e sicurezza dell’Unione Africana, il suo organo decisionale sulla “prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti”. Ciò, nonostante il mandato del consiglio di “facilitare la risposta tempestiva ed efficiente alle situazioni di conflitto e crisi in Africa”.

La ragione di ciò, crediamo, è che una parte importante della lotta in Camerun è di carattere separatista. L’integrità territoriale del Camerun è quindi in pericolo. Nel 1963, l’Organizzazione dell’Unità Africana, predecessore dell’Unione Africana, adottò il principio dell’inviolabilità dei confini ereditati dalla colonizzazione.

Da allora c’è stato scarso sostegno ai movimenti secessionisti in Africa. L’Eritrea e il Sud Sudan sono stati in grado di diventare stati indipendenti e molti paesi africani sostengono la ricerca di autodeterminazione del Sahara occidentale. Ma una miriade di altri – tra cui Biafra, Katanga, Bioko, Zanzibar, Darfur, Casamance, Somaliland – non hanno visto molto supporto.

Molti vicini del Camerun, e alcuni nel Consiglio per la pace e la sicurezza, affrontano sfide simili e non sono quindi in sintonia con questa causa. In effetti, il presidente dell’Unione Africana, durante la sua visita al Presidente Biya nel 2018, ha riconfermato “l’impegno incrollabile dell’Unione Africana per l’unità e l’integrità territoriale del Camerun”.

Ma l’Unione Africana è vitale per trovare una soluzione sostenibile al conflitto in Camerun. Deve superare questa difficoltà e intensificare la sua scarsa risposta alla gestione dei conflitti.

Le Nazioni Unite (ONU) hanno il compito di prevenire e gestire i conflitti a livello globale. Nel 2017 essa e l’Unione africana hanno firmato un “quadro congiunto per un partenariato rafforzato in materia di pace e sicurezza”. Ha sottolineato la collaborazione e la prevedibilità nell’affrontare i conflitti in Africa.

Le organizzazioni regionali hanno il compito, se del caso, di rispondere ai conflitti nelle rispettive regioni. Ci sono molti aspetti positivi in ​​questa divisione del lavoro. Ma possono esserci anche delle sfide in caso di mancanza di capacità o mancanza di volontà di rispondere ai conflitti.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tentato di discutere del Camerun nel maggio 2019, ma ha dovuto accontentarsi di una discussione informale dopo che i membri africani hanno bloccato una presentazione formale della questione.

Da parte sua, l’Unione Africana ha istituito una solida architettura di pace e sicurezza. Oltre al Consiglio di pace e sicurezza, ha anche l’African Standby Force, per l’applicazione della pace e il mantenimento della pace; il Panel of the Wise, per la diplomazia preventiva; il Continental Early Warning System, che monitora, analizza e fornisce avvisi di imminenti situazioni di conflitto in Africa; e l’Africa Peace Fund, istituito nel 1993 per essere il principale finanziatore di attività di pace e sicurezza.

L’Unione africana ha utilizzato queste varie strade per risolvere i conflitti in numerosi paesi. Questi hanno incluso la Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del Congo, il Mali, la Somalia, la Gambia e il Sudan.

La sua esperienza in conflitti ha funzionato bene nella gestione del conflitto in Sudan, ma non così bene in Libia o nel Sud Sudan. Le ragioni spesso citate per i fallimenti includono la quasi assenza di leadership regionale, il ricorso a finanziamenti esterni, i problemi di armonizzazione con le comunità economiche regionali e la mancanza di capacità.

C’è anche una mancanza di volontà politica da parte del consiglio di pace e sicurezza dell’Unione Africana di essere coinvolto in un conflitto considerato in gran parte una questione interna.

Il fatto che un capo dell’Unione Africana abbia visitato il Paese potrebbe indicare una “diplomazia silenziosa” in corso in background. Ma questo non è abbastanza.

Se l’Unione Africana non diventa più proattiva nel risolvere il conflitto in Camerun, rischia di vederlo intensificare e forse alimentare l’instabilità nella regione.

Per molti anni il Camerun è stato considerato un paradiso di pace nell’Africa centrale, una delle regioni più instabili del continente con conflitti nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, nel Burundi e nel Ciad. La regione non ha un solo stato democratico.

Esistono diverse questioni che devono essere affrontate contemporaneamente nella gestione del conflitto in Camerun.

In primo luogo, l’Unione africana e le Nazioni Unite devono coordinare i loro sforzi per far fronte alle esigenze umanitarie dei rifugiati e degli sfollati. E la Commissione dell’Unione Africana per i diritti umani e dei popoli deve indagare sulle numerose denunce di violazioni dei diritti umani in Camerun e intraprendere le azioni appropriate.

In secondo luogo, l’organismo continentale deve schierare il suo ‘Panel of the Wise’ per determinare il modo migliore di gestire il conflitto. In terzo luogo, deve anche inviare un inviato speciale nella regione anglofona per attuare una strategia di gestione dei conflitti che porterà a un accordo di pace sostenibile.

In quarto luogo, deve risolvere le controversie sul diritto all’autodeterminazione attraverso le appropriate strutture delle Nazioni Unite.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘African Union needs a more robust response to conflict in Cameroon’ di Cheryl Hendricks, Human Sciences Research Council, e Gabriel Ngah Kiven, University of Johannesburg per ‘The Conversation’

