Tra i registi che più si sono affermati nel mondo del cinema per aver creato delle opere che ad oggi sono considerati dei veri e propri cult troviamo sicuramente Quentin Tarantino.

Tarantino, con i suoi film, ha portato sul grande schermo opere di grande qualità sia per quanto riguarda la sceneggiatura, le musiche, le inquadrature, le storie e l’interpretazione dei vari attori che hanno preso parte alle varie pellicole.

Film come ‘Le Iene’, ‘Pulp Fiction’ e ‘Kill Bill’ sono diventati dei veri e propri capolavori conosciuti ancora ad oggi in tutto il mondo e che ci hanno regalato scene iconiche, tra cui possiamo ricordare la mitica scena della gara di ballo che vedeva come protagonisti Uma Thurman e John Travolta.

Una delle ultime pellicole dirette da Tarantino è ‘C’era una volta a … Hollywood’, film del 2019 che vede come attori protagonisti nomi del calibro di Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

La vicenda si svolge nella Los Angeles degli anni ‘70 ed il protagonista è Rick Dalton, un attore che interpreta una popolare serie TV chiamata ‘Bouny Law’ in cerca del successo che sa di meritarsi, ma che non riesce ad ottenere.

Rick decide di accettare l’offerta di trasferirsi in Italia per girare una serie di film che lo vedrà come protagonista di pellicole western di serie B, ma che lo porteranno ad avere molta popolarità; in tutto questo Rick è sempre affiancato da Cliff Booth, stuntman che verrà successivamente ingaggiato dallo stesso Rick per essere la sua guardia del corpo.

Altra protagonista della pellicola a cui Tarantino dedica il film è Sharon Tate, attrice realmente esistita e protagonista di alcuni film di successo, (interpretata da Margot Robbie) che mentre porta avanti la sua carriera di attrice si innamora e sposa il regista Roman Polansky con il quale andrà ad abitare dopo il matrimonio diventando vicina di casa di Rick.

Il fulcro della storia saranno gli ultimi minuti del film in cui un gruppo di ragazzi, sotto la guida di Charles Manson, personaggio molto controverso realmente esistito, tenterà di entrare nella casa della donna, incinta, per uccidere chiunque si trovi al suo interno. Le cose però prenderanno una piega diversa trasformandosi in una scena tragicomica al limite del credibile.

Tarantino ha deciso di dedicare il film omaggiando Sharon Tate in quanto, purtroppo, la vicenda che si narra è un vero fatto di cronaca che ha visto l’attrice come protagonista; la vicenda infatti nella realtà ha non ha avuto purtroppo un lieto fine.

‘C’era una volta a… Hollywood’ è una ricostruzione perfetta di quello che era il mondo del cinema a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘70, mettendo in risalto la bellezza di quegli anni, come si vede nelle scene colorate e piene di musica, ma anche le sue controversie a causa inoltre del massiccio uso di droghe soprattutto nelle comunità hippie, di cui si vede un esempio.

Ancora una volta Tarantino è riuscito con la sua bravura a creare un piccolo grande capolavoro.

