Le Burundi, moins d’une semaine après le vote, a un nouveau Président. Il s’agit du général major Evariste Ndayishimiye, actuel Secrétaire Générale du CNDD-FDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie). Le général Evariste a été nommé par le régime, contre la volonté populaire exprimée lors du vote, avec un bien placide, suite ou moins sincère (plus moins que plus), par Pierre Nkurunziza, le Président-dictateur qui dirige le pays depuis 15 ans et fait l’objet d’une enquête de la Cour Pénale Internationale pour crimes contre l’humanité.

La proclamation de la victoire d’Evariste a été faite le lundi 25 mai lors d’une cérémonie d’annonce du résultat électoral (provisoire, et il semble que les données définitives ne seront jamais officialisées) des consultations tenues le 20 mai dernier, à l’Hôtel Club du Lac Tankanika, un complexe de luxe appartenant à un homme d’affaires italien, Alfredo Frojo.

Evariste Ndayishimiye est un ancien commandant de laguérilla qui a combattu avec le dictateur Nkurunziza pendant les années de guerre civile (1993-2004), assumant le rôle de porte-parole de la guérilla Hutu Power CNDD-FDD. La guérilla n’a jamais gagné de bataille. Pendant les dix ans de guerre civile, Nkurunziza, Ndayishimiye et les autres compagnons ont utilise exclusivement la stratégie de la terreur, massacrant des dizaines de milliers de civils, compris beaucoup de Hutus, la majorité «opprimée» que le CNDD-FDD a dit vouloir défendre …

Après la guerre civile, le général Evariste a occupé le poste de Ministre de l’Intérieur entre 2006 et 2007, devenant par la suite directeur du Département des Affaires Militaires de la Présidence jusqu’en 2014, avec pour mission d’éradiquer la branche politique et militaire des FNL (Forces Libération Nationale) la deuxième guérilla hutu antagoniste à Nkurunzizaet le CNDD-FDD pendant la guerre civile, dirigée par … Agathon Rwasa.

En 2016, il a été nommé secrétaire général du CNDD-FDD. Poste qu’il occupe toujours en attendant l’investiture en tant que Président.

Le général Evariste, dépeint comme modéré, est en fait la continuité du régime sanglant et brutal, qui s’impose commePrésident avec force et contre la volonté populaire.

La cérémonie qui s’est tenue dans l’hôtel de l’entrepreneur italien a été caractérisée par le silence de cathédrale, un profil bas et une grande crainte des réactions populaires. “Une cérémonie du goût amer d’une Victoire volée ! Une gueule de bois d’un régime surpris par son impopularité ! “, a déclaré dans un twitter Cimpaye Pancrace, ancien porte-parole du Président hutu Ndayizeye Domitien, contraint à l’exil car il figurait sur la liste des personnes à éliminer écrites par Nkurunziza.

Alors qu’Agathon Rwasa prétend avoir gagné avec 58% des voix et a déposé hier l’appel, accusant la CENI de fraude électorale, les données provisoires et révisées seront validées par la Cour constitutionnelle le 6 juin, tandis que l’investiture en tant que Président du général Evariste Ndayishimiye est attendu dans deux mois, en août.

Une très longue période qui servira à vérifier si le plan de fraude électorale conçu par le régime a fonctionné, si la communauté internationale reconnaîtra Evariste comme Président légitime, si le régime pourra empêcher toute manifestation populaire par des menaces et la terreur et s’il pourra résoudre les profondes divergences entre le dictateur Nkurunziza et le futur Président Evariste. Divergences qui masquent le risque d’un règlement armé des comptes au sein du parti et des forces armées.

Dans ce contexte politique compliqué et sensible d’un petit pays africain à l’histoire tourmentée et sanglante, loin des chroniques italiennes, (bien qu’opérant également avec son entreprise en Italie), l’entrepreneur italien Alfredo Frojo s’est construit une carrière et une nouvelle famille dans l’ombre d’une amitié importante, celle avec Pierre Nkurunziza qui quittera dans deux mois le poste de Président pour assumer le rôle de «Guide Suprême du Patriotisme» de Hutupower, dont la nouvelle Constitution (refaite par le dictateur) prévoit de plus grands pouvoirs par rapport au Parlement et au Président lui-même, Evariste Ndayishimiye.

Alfredo et Pierre sont des amis de longue date.

Par Alfredo Frojo, ingénieur, originaire de l’île d’Ischia, près de Naples, compagnon d’une «épouse» burundaise: Natasha Ngendabanka, (noms de scène: Natacha Burundi, La Bamba, La Boss, et autres noms moins élégantes») qui est devenu, à partir de 2015,« chanteuse de régime », a commencé à parler – un peu, presque un frottis – en novembre dernier, quand le quotidien italien «La Repubblica» publie un article, signé par Maria Pace Ottieri, intitulé «Mais combien de bons amis le dictateur burundais a» (page 1 , page 2). Un article que ceux qui connaissent bien l’Afrique l’ont immédiatement qualifié “d’article dont quelqu’un a transmis au journaliste d’excellentes informations qui ne sont pas disponibles en Italie“. En fait, le service, dans lequel Frojo n’est pas le protagoniste, au contraire, moins d’une apparition, avec un autre co-régional, beaucoup mieux connu et certainement parmi les protagonistes du service, Totò Cuffaro pour le lire attentivement, est une pièce qui il pose des questions inexpliquées, insinue des doutes, des critiques voilées.

Après ce service, ceux qui voulaient en savoir plus sur cet hôtel mentionné presque absent du service de la Ottieri ont recueilli des rumeurs qui circulent parmi la diaspora burundaise, où l’ingénieur est parmi les personnages cachés, pour une raison évidente, étant donné que Frojo lui-même ne cache pas ses relations intimes avec Nkurunziza, étant photographié avec son ami Pierre à toutes les occasions possibles et participant à d’importants événements publics etfête du régime CNDD-FDD, où sa femme burundaise, Natacha Burundi, fait des performances musicales que certains considèrent comme l’expression artistique de la médiocrité du CNDD-FDD.

Au cours du week-end, on a appris que la cérémonie officielle de proclamation des résultats provisoires (et en fait définitifs pour le gouvernement burundais) s’est tenue à l’hôtel Club du Lac Tankanika. La nouvelle a surpris tout le monde. Dans aucun pays au monde, les résultats des élections Présidentielles ne sont communiqués dans un hôtel privé. Dans tous les pays, les données électorales sont divulguées dans les bureaux de la Commission électorale. Au Burundi no.

A Bujumbura, il y a plusieurs hôtels capables d’accueillir un événement similaire, par exemple le Kiriri Garden Hotel, l’Hôtel Belair Résidence, le Roca Golf Hotel Le choix de cet hôtel spécifique pourrait s’expliquer d’un point de vue militaire. Contrairement aux autres hôtels 5 étoiles, l’hôtel du Frojo a un emplacement périphérique par rapport à la ville, ce qui rend la structure facilement défendable par l’armée. De plus, le Club du Lac Tankanika est un hôtel qui, depuis 2016, est très apprécié par les dirigeants du CNDD-FDD. Non seulement cela, une structure dont le propriétaire est en affaires avec l’État burundais depuis juin 2019.

Alors que la triste cérémonie des données provisoires avait lieu à l’hôtel de l’homme d’affaires italien, toute la ville de Bujumbura a été paralysée et envahie par des milliers de soldats et de policiers pour défendre les «illustres» invités. Dans le même temps, les milices paramilitaires Imbonerakire(«ceux qui voient loin») ont dominé la ville, intimidant la population avec le cri de «Essayez de protester et on va vous massacrer». Quelques heures plus tôt, la résidence privée du candidat de l’opposition, Agathon Rwasa, était entourée des soldats lourdement armé.

L’installation hôtelière sur le lac Tanganika, où se trouve actuellement l’hôtel Club du Lac Tanganika, a une histoire qui s’identifie pleinement dans l’aventure entrepreneuriale d’Alfredo Frojo dans le pays africain. Avant d’être la structure prestigieuse que nous connaissons, c’était une propriété d’État. En 1992, il a été mis en vende par le premier gouvernement de Pierre Buyoya, qui avait besoin de devises étrangères. La structure a été achetée par Frojo, en collaboration avec des partenaires investisseurs italiens, pour une valeur bien inférieure à la vraie.

Pendant le bref gouvernement extrémiste Hutupower de Melchior Ndadaye, l’hôtel a été réquisitionné par le Président et transformé en un centre pour héberger les militaires hutus. Les partenaires italiens s’enfuient. Frojo reste et essaie derécupérer les installations après l’assassinat de Ndadaye par l’armée. Un meurtre inclus dans un coup d’État visant à bloquer les plans de génocide de Ndadaye contre les Tutsis en cours. Malgré la reprise, Frojo n’est pas en mesure de prendre physiquement possession de la structure, qui continue d’être occupée par les militaires.

En 1996, lors du deuxième gouvernement de Pierre Buyoya né à la suite d’un coup d’État sans effusion de sang, au milieu de la guerre civile, la Haute Cour de Bujumbura a prononcé un verdit favorable à Frojo, à la suite d’un procès intenté par un tiers qui soulevait des doutes quant à la régularité de l’appel d’offres public de 1991 et sur le prix d’achat.

Cinq ans après le verdit certifiant la régularité de l’achat, la structure hôtelière est restituée à Frojo. La structure est dévastée. Des rénovations coûteuses ont pris fin en 2005, lorsque Frojo a finalement inauguré l’hôtel Club du Lac Tankanika, comprenant 80 chambres, des installations sportives, un sauna, une plage privée, une discothèque et une salle de conférence.

Frojo a (ou avait, pour le moment, les données sont rares) 220 employés et la structure hôtelière représenterait entre 15% et 20% de la capacité d’hébergement du secteur national du tourisme, selon ce que l’entrepreneur italien déclare publiquement. L’hôtel publie un magazine interne, «Club Info», où pendant quelques années un épisode comique est apparu qui décrivait les «aventures» et le succès d’un entrepreneur occidental au Burundi de manière humoristique. C’était le propriétaire de l’hôtel, Alfredo Frojo, le héros principal de la bande dessinée burundaise qu’il a promu et financé.

En raison de la crise politique et des sanctions économiques de l’Union Européenne et des États-Unis, l’hôtel a perdu presque tous ses clients étrangers, subissant un effondrement économique. Frojo lui-même l’admet, dans une interview à «The New Humanitarian», publiée en octobre 2019: «Nous dépendons des touristes étrangers, mais ils ne viennent plus. L’année dernière, l’hôtel a perdu 50% de son chiffre d’affaires. ” Les touristes étrangers auraient été remplacés par une clientèle très particulière: les membres et les hiérarchies du CNDD-FDD et de sa branche militaire au sein de l’armée et de la police, comme le disent des sources burundaises, tout en restant un point de rendez-vous pour les déplacements du dimanche au bord du lac Tanganika des burundais du Bujumbura.

Frojo est un entrepreneur qui «compte» au Burundi. Un homme qui réussit avec un seul regret: ne pas avoir pu réaliser son rêve depuis 2010, d’être nommé Consul Honoraire d’Italie au Burundi. Depuis 2015, le consulat italien à Bujumbura (sous la juridiction de l’Ambassade d’Italie à Kampala) est privé du consul honoraire.

Mais revenons aux affaires.

Malgré la crise du Hotel Club du Lac Tanganika, Frojos’apprête à réaliser un important investissement de 33 millions d’euros pour la construction d’une méga infrastructure à Bujumbura qui servira de centre de congrès international, en partenariat avec l’Etat burundais.

Le nouveau centre des congrès devrait remplacer celui existant à Kigobe, un projet de 2012 d’une superficie de 0,24 km.

Le centre des congrès de Kigobe, ouvert depuis 2015, fait partie des travaux pharaoniques commandés par le dictateur Nkurunziza sur lesquels il y a le maximum de secret concernant les coûts de construction. Parmi les œuvres commandées par le dictateur, on se souvient du Palais Présidentiel de Gasenyi, construit par les Chinois, surnommé la “ Maison Blanche du Burundi ” pour sa ressemblance avec le monument historique de Washington D.C.

Un communiqué de presse du régime relatif à la réunion du Conseil des ministres du 5 juin 2019 a annoncé la construction d’un deuxième gigantesque Palais des Congrès. Au point 7 de l’ordre du jour, nous lisons qu’une commission technique a accepté et soutenu la proposition présentée par l’entrepreneur italien pour la construction de la méga infrastructure. Le communiqué de presse précise que l’entrepreneur a demandé une période d’exonération fiscale de 15 ans.

La composition de la société du futur Palais des Congrès est également définie: 20% dans l’Etat burundais, 60% dans l’Hôtel Club du Lac Tanganyka et 20% dans la SARL Frojo Engineering basée à Naples.

Le projet de construction du nouveau centre de conférence a été approuvé par le Président Pierre Nkurunziza lors de la réunion du Conseil des ministres du 22 janvier 2020, tel que rapporté par la télévision nationale “ RTNB ”, contrôlée par Eric Nshimirimana, chef de la milice paramilitaire Imbonerakure. En approuvant le projet, le dictateur Nkurunziza a accepté la proposition de l’homme d’affaires italien d’exonération fiscale pour une période de 15 ans. Une décision en contraste frappant avec la situation financière désastreuse à laquelle le gouvernement est confronté, entraîne les sanctions économiques de l’UE et des États-Unis. La situation des caisses publiques (pratiquement vides) est si dramatique qu’elle pousse le Ministère des Finances à alourdir la charge fiscale des citoyens, des entrepreneurs burundais et des très rares investisseurs étrangers laissés dans le pays.

Le nouveau Palais des Congrès est un projet très important et très risqué pour la société d’ingénieur Frojo, dans un pays en bas de la liste des destinations africaines pour le tourisme international.

Frojo Engineering S.r.l. dispose d’un capital de seulement 300000 euros avec un seul salarié. En 2018, le chiffre d’affaires total déclaré était de 137 310 euros, avec un fonds de roulement de 291 688 euros et un bénéfice après impôts très modeste : 2 526 euros, selon les données publiées par la Global Database 2019.

Le rapport Investissements dans le monde 2019, préparé par la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), classe le Burundi au bas des pays africains où les investissements sont pratiques et sûrs. Classement confirmé dans le rapport «Où investir en Afrique en 2020» préparé par la banque sud-africaine Rand Merchant Bank (RMB).

Le prestigieux groupe français Société Générale publie également un avis négatif concernant les investissements étrangers au Burundi. L’avis se lit entre autres: «L’instabilitépolitique, le coût élevé des services publics, les ambiguïtés des politiques commerciales, la médiocrité des infrastructures, la corruption, le manque de fiabilité de la main-d’œuvre, l’insuffisance des programmes la privatisation et le manque chronique de devises sont tous des facteurs qui limitent gravement les investissements étrangers dans le pays. En conséquence, le Burundi se classe 168e sur 190 économies dans le rapport “Doing Business 2019″ avec un recul de quatre points par rapport à l’année précédente. ”

Malgré les opinions négatives des principales organisations financières internationales, publiques et privées, avec un hôtel qui en 2019 a subit 50% des pertes de chiffre d’affaires en raison de la situation politique actuelle, et une entreprise -la Frojo Engenering– avec un chiffre d’affaires annuel déclaré de 137.310 Alfredo Frojo a prévu un investissement de 33 millions de dollars, supérieur à l’aide totale au développement économique du Burundi 2017 accordée par l’OPED-Organisation pour l’Environnement et le Développement Durable, (11 millions), et légèrement inférieur au montant total de l’aide octroyée la même année par le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) pour un montant de 42 millions d’euros.

L’autre côté de Frojo est celui de l’entrepreneur à succès qui se consacre à son voisin.

Frojo serait un ami proche de Salvatore Cuffaro (dit aussi : Totò), l’un des protagonistes du service sur les amis de Pierre Nkurunziza publié sur le quotidien italien «La Républica». Frojo aurait rencontré Totò (Salvaratore Cuffaro) en 2017. L’ancien gouverneur de Sicile, en fait, est presque chez lui au Burundi depuis trois ans maintenant. Ayant fini de purger près de cinq ans de prison pour avoir aidé et encouragé la Mafia de la Sicilie : Cosa Nostra, bannie de l’ordre des médecins, Cuffaro a trouvé la vocation humanitaire dans le pays de Nkurunziza, offrant des soins aux enfants, des lunettes, du matériel hospitalier et des semences gratuites, plantant des vignes et construire des églises à travers son organisation à but non lucratif AiutAmo il Burundi », note l’article d’Ottieri. Cuffaro aurait séjourné à l’hôtel Club du Lac Tankanika lors de ses innombrables missions «humanitaires» au Burundi. L’arrivée de Cuffaro a été rendue possible par un prêtre de Messine, Don Rosario Lenzo, qui vit au Burundi depuis plus de vingt ans.

Frojo et Cuffaro seraient liés par des intérêts philanthropiques. Même Frojo, avec un passé d’entrepreneur en Italie lié au parti Démocratie Chrétienne (maintenant disparu politiquement sur d’innombrables accusations de corruption) et du politicien italien Ciriaco De Mita, se présente comme un philanthrope et bienfaiteur des pauvres Burundais, engagé dans diverses campagnes sociales. C’est l’amitié étroite avec le dictateur Nkurunziza qui ruine son image.

Un ancien entrepreneur d’Ischia qui possède une fabuleuse station touristique en affaires avec l’État burundais, un ancien politicien italien accusé de collusion avec Cosa Nostra, un projet pharaonique pour construire un deuxième centre de conférence dont le pays n’a pas besoin, mais qui absorbera d’énormes fonds en monnaie étranger pour sa réalisation.

Cet étrange entrelacement de la politique et des affaires dans un pays où la population burundaise, fatiguée et maintenant méfiante de tous, est obligée de vivre dans la misère et la violence les plus dégradantes crée par une dictature primordiale et archaïque qui repose sur une idyllique ainsi que sur l’irréel et l’anachronisme ” monde paysan »qui devrait être le pilier social d’une idéologie de la mort tout aussi anachronique et terrible, le Hutupower (ou Manifeste Bahutu) inspiré par l’idéologie nazie de la supériorité raciale. Une dictature qui vient de priver les Burundais du droit démocratique de choisir leur Président, falsifiant les données électorales en faveur de son candidat, l’ancien guérilla Evariste Ndayishimiye.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti