«Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une grande tristesse la mort inattendue de Son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, qui s’est produite à l’hôpital Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque le 8 juin 2020», annonce (document officiel du gouvernement: pag. 1, pag. 2) le gouvernement Burundais sur Twitter, décrétant 7 jours de deuil national pour commémorer le Guide suprême éternel du patriotisme.

Comme ce fut le cas pour les récentes élections, la version officielle donnée par le régime cache et mystifie la vérité. Ce n’est pas une mort subite mais un drame prédit. Le Président est décédé des complications de la contagion de coronavirus Covid.19, la pandémie que Nkurunziza a ironiquement qualifiée de ‘canular blancs’ il y a un mois.

C’est ce que prétendent des sources burundaises de santé et de sécurité qui nous ont fourni une explication détaillée des dernières heures de la vie du seigneur de guerre HutuPower (qui incarnait le pire du mal burundais) responsable de dizaines de milliers de morts depuis son début de guérillero contre le gouvernement du président Pierre Buoyoya en 1993 inaugurant l’une des guerres civiles les plus tragiques et sanglantes d’Afrique.

Les crimes contre l’humanité commis entre 1993 et 2000 ont fait de lui la peine de mort prononcée par le tribunal de Bujumbura. Jugement annulé par lui en 2009 (trois ans après son accession à la présidence). Quelqu’un, comme la Communauté de Sant’Egidio (auteur des accords de paix d’Arusha 2000), avait espéré qu’en accédant à la présidence, Nkurunziza oublierait son passé sanglant pour devenir un bon politicien en faveur de la démocratie et de la paix. C’est pourquoi Sant’Egidio, Nelson Mandela et les États-Unis avaient favorisé sa conquête pacifique en 2005 non pas dictée par une victoire militaire mais par un compromis imposé par la communauté internationale.

Tous avaient tort et étaient gros. Ses trois mandats présidentiels (2005 – 2020) ont été caractérisés par des violences inouïes, des persécutions ethniques contre la minorité tutsie, le vol organisé de richesses nationales qui a détruit l’économie du Pays, des milliers de meurtres politiques, dont le triple assassinat des trois des religieuses italiennes (Lucia Pulici, Olga Raschietti et Bernadetta Boggian) se sont produites en septembre 2014.

Pour imposer le troisième mandat présidentiel en 2015, Nkurunziza va entamer une véritable orgie de violence et de sang qui obligera la Cour Pénale Internationale à ouvrir une enquête sur les crimes contre humanité engagée.

Rêvant d’une puissance éternelle, Nkurunziza en 2017 chérira le rêve de se proclamer Roi Prêtre en abolissant la République pour proclamer le premier royaume Hutu au Burundi. À la suggestion des conseillers chinois, il abandonnera les rêves monarchistes et réécrira la Constitution pour se proclamer Guide suprême et éternel du patriotisme avec droit de veto en ce qui concerne les décisions prises par l’Assemblée Nationale et le président. Un escamotage suggéré par Pékin pour tromper les ‘wasungu’ en leur faisant croire qu’ils renoncent à la présidence en passant le bâton de commandement au général ‘modéré’ Evariste Ndayishimiye (alias Neva) pour acquérir en réalité de plus grands pouvoirs.

Le couronnement en tant que chef suprême et éternel devait avoir lieu le 20 août avec la nomination du président du général Neva (obtenu grâce aux faux résultats électoraux inventés par le candidat du régime lui-même). Malheureusement, Pierre Nkurunziza n’a pas pu réaliser le rêve de sa vie, laissant de nombreux orphelins, dont un célèbre entrepreneur italien au Burundi.

“Le régime burundais a affirmé que Pierre Nkurunziza était décédé d’un arrêt cardiaque et non de complications résultant de l’infection Covid19. Je trouve ça hilarant. Nous mourons tous d’un arrêt cardiaque, quelle que soit la véritable cause du décès. En fait, le président montrait tous les symptômes de l’infection à coronavirus depuis le 18 mai de l’année dernière. Très probablement, il a été infecté par son épouse Denise Nkurunziza qui a été évacuée en urgence et décédée à l’hôpital privé d’Aga Kahn à Nairobi, au Kenya“, explique un médecin qui a joué un rôle important dans les dernières heures du Guide suprême et éternel. “Le président Nkurunziza est décédé des complications causées par Covid19 pour deux raisons: son refus de reconnaître la possibilité d’avoir été infecté et de subir des tests cliniques. Son état de santé précaire avant l’infection. Nkurunziza souffrait depuis des années d’une forme aiguë de diabète“.

Nous arrivons aux dernières heures de Nkurunziza, reconstruites selon les témoignages de témoins proches de l’entourage du pouvoir. Comment ne pas remarquer que toutes ces fuites de l’intérieur sont un symptôme clair d’un sentiment d’insécurité et de peur malgré la «victoire» électorale volée au peuple?

«Samedi 6 juin, nous étions en service pour la protection de Pierre Nkuruniziza qui jouait un match de football au stade Ngozi. Soudain, au milieu du jeu, il s’est effondré au sol. Nous nous sommes immédiatement précipités pour organiser l’évacuation du seul hôpital moderne et équipé du pays: l’hôpital Karusi Cinquantenaire“, il raconte une ‘garde approchée’ protégée par l’anonymat.

Une fois à l’hôpital, le Guide Suprême était dans le coma dont il ne se remettrait jamais. Fidèles au mépris classique du régime pour la population, tous les patients ont été évacués de la salle où Nkurunziza a été hospitalisé afin de garantir sa sécurité personnelle.

Malgré les tentatives désespérées de l’équipe médicale Pierre Nkurunziza, il est décédé à 16h00 le lundi 08 juin.

Le régime a immédiatement décidé de garder la nouvelle aussi secrète que possible. A cet effet, une garde présidentielle présente lors de l’évacuation sanitaire du match de football à Ngozi a été tuée par ses camarades. Ils ne lui faisaient pas confiance car il était tutsi. Ironiquement, les fuites proviennent d’autres gardes présidentiels: tous hutus …

Quatre généraux de l’état-major (à l’exclusion du général Neva alias Evariste) ont décidé d’empêcher toute confirmation officielle jusqu’à ce que l’impact socio-politique de l’annonce de la mort du dictateur ait été évalué. La première dame Denise Nkurunziza a été informée du décès de son épouse à Nairobi, où elle se remet.

“Les causes de décès sont imputables à une vaculopathie cérébrale (infarctus aigu du myocarde) due à l’état diabétique existant, aggravé par la contagion de Covid19“, révèle le médecin contacté.

En raison de trop de fuites de nouvelles de l’intérieur (que nous avions collectées et, avec prudence, diffusées d’abord en Europe), le régime a été contraint d’officialiser prématurément la mort du leader.

La confusion et l’anxiété règnent au Burundi à Bujumbura et à l’intérieur du Pays.

Selon nos sources, une deuxième hypothèse des causes de décès s’insinue. Nkurunziza aurait été hospitalisé dans un état critique par Covid–19 et quelqu’un en a profité pour régler les comptes, ordonnant de l’empoisonner.

Lundi après-midi (quelques heures avant sa mort), un hélicoptère a atterri sur le terrain de l’hôpital du Cinquantenaire à Karuzi. Une personne très importante à l’intérieur de cet hélicoptère aurait rendu visite au Chef de l’État dont la situation sanitaire se détériorait de plus en plus, ordonnant la solution finale, tandis qu’un petit groupe de généraux de l’état-major de l’armée se serait réuni pour déclarer une cellule gestion de crise (ce qui exclurait pour le moment le futur président: le général Neva).

Alors que les nouvelles de la mort du dictateur étaient désormais incontrôlables, l’ambassadeur Willy Nyamitwe, le conseiller en communication du président, les a démenties sur Twitter en les qualifiant de “fausses nouvelles diffusées par des détracteurs téméraires de la patrie“. Depuis la période postélectorale, l’ambassadeur Nyamitwe est particulièrement soucieux d’une ‘stabilisation’ politique. Des bruits à Bujumbura l’identifient comme le médiateur et peut-être le partenaire commercial burundais pour la construction du Palais des Congrès. Un investissement très suspect de 33 millions de dollars.

Le régime essaie désespérément de contenir la joie populaire. Dans toutes les régions du Pays, les masses portent un toast à la mort du dictateur. À Bujumbura, la police a commencé à arrêter des dizaines de citoyens pris en train de porter un toast à la ‘bonne et heureuse nouvelle’.

Avec la mort du timide professeur de gymnastique devenu Lord of War ‘Terror of the Tutsi’ pendant les années de la guerre civile, dictateur hutupower depuis 15 ans et proche de devenir le guide éternel du pays, une situation extrêmement dangereuse s’ouvre pour la stabilité du pays, déjà compromis par la victoire volée par le général Neva.

Le CNDD-FDD n’ést rien de plus qu’un comité des affaires mafieux soutenu par divers lobbies d’intérêts, dans lequel chaque faction peut désormais revendiquer le pouvoir. La victoire du général Neva, déclarée officiellement par la Cour Constitutionnelle, vaut moins de deux piques, car tous les généraux et les hiérarchies savent comment elle a été obtenue et peuvent revendiquer le droit identique de diriger le pays.

À cela s’ajoutent les terroristes rwandais des FDLR qui, par des mercenaires appelés à soutenir Nkurunziza en 2015, jouent maintenant désormais un rôle de premier plan au Burundi.

Dans les événements dramatiques et convulsifs de ce petit Pays africain apparaissent toujours certains noms de citoyens italiens qui jouent le rôle de victimes (comme dans le cas des trois religieuses), le rôle des associés d’affaires avec la mandoline en main, ou le rôle des étranges philanthropes. L’hôpital du Cinquantenaire de Karuzi, où le dictateur est décédé, est géré par … Totò Cuffaro, un ancien gouverneur de Sicile condamné à 5 ans de prison pour sa collaboration avec la Mafia. Le même client philanthrope à l’hôtel de l’homme d’affaires italien Alfredo Frojo cher ami de cœur de Nkurunziza. Un trio édifiant…

Le 14 avril 2019, Nkurunziza a annoncé à la population qu’elle avait conclu une alliance avec Dieu qui le protégerait, lui et tous les Burundais, de la pandémie mondiale de Covid–19. Moins de deux mois plus tard, Nkurunziza devient la victime la plus ‘illustre’ de cette pandémie. “Nkurunziza. le blasphème n’a jamais compris le sens du Second Commandement“, un pasteur protestant de Bujumbura dit. “Il est écrit: vous ne prononcerez pas en vain le nom du Seigneur votre Dieu, parce que le Seigneur ne laissera pas impuni ceux qui prononceront son nom en vain”

Les rêves de gloire du prêtre roi qui a parlé directement à Dieu se terminent le lundi 8 juin 2020 à 16h00 heure locale.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti