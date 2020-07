La semaine dernière, le Burundi a été le théâtre d’une nouvelle tournure du régime au pouvoir illégal. Les médias sociaux ont fait circuler la rumeur selon laquelle le Premier Ministre, Alain-Guillaume Bunyoni, était gravement malade, voire mourant. L’insistance de ces nouvelles a conduit à une enquête sur le fait. Enquête très compliquée, car il y avait un silence absolu de la part du régime. Même les médias de l’opposition (qui ont leurs rédactions en exil et opèrent en ligne) n’ont pas abordé le sujet, bien qu’il s’agisse de l’actualité du sujet au sein de la population burundaise.

Jeudi 9 juillet se répand la nouvelle d’une soudaine maladie du Premier Ministre. La nouvelle ne trouve aucune confirmation officielle, mais devient si insistante sur les réseaux sociaux qu’elle suscite de sérieux doutes. Est-ce une réalité cachée par le régime pour des raisons politiques ou un plan de désinformation bien orchestré? Si dans la première hypothèse les raisons sont faciles à comprendre, dans la seconde hypothèse la question de savoir qui aurait eu intérêt à diffuser une fausse nouvelle sur l’état de santé du Maréchal Général Bunyoni et dans quel but, reste sans réponse.

Diverses indications très étranges sont apparues dans l’enquête menée. Le quartier de Rohero, où réside Bunyoni, aurait été militarisé par des unités de l’armée et de la police, selon nos sources. La diffusion des informations (ou des fausses informations) sur les réseaux sociaux n’est ni démentie par le «Gouvernement», ni par le Premier Ministre lui-même, qui a littéralement disparu de la scène publique. Sa dernière apparition publique a eu lieu le mardi 7 juillet, lorsqu’il a visité un centre de diagnostic de pandémie Covid-19 dans un établissement de santé à Kemenge (Bujumbura).

Des sources contactées disent que le Premier ministre aurait été hospitalisé dans la nuit du 7 au 8 juillet à l’hôpital privé de la Clinique la Colombe, géré par Sophonie Niyondavyi, situé dans le même quartier où réside Bunyoni : Rohero, dans la commune de Mukaza, Bujumbura réside. Le quartier aurait été militarisé pour protéger la clinique où le Premier Ministre aurait été hospitalisé de peur qu’il ne subisse “le même sort que Nkurunziza”. La population est toujours convaincue que quelqu’un a «aidé» le guide suprême éternel du patriotisme à mourir.

Le dictateur Pierre Nkurunziza a été hospitalisé le 6 juin à l’hôpital Cinquantenaire de Karusi et est décédé le 8 juin 2020 des suites d’un arrêt cardiaque (selon la version officielle) ou d’une vasculopathie cérébrale (infarctus aigu du myocarde) due au diabète , aggravée par la contagion de Covid-19, selon les révélations d’un médecin de l’hôpital du Cinquantenaire, dirigé par Tot ò Cuffaro, ancien gouverneur de Sicile.

Après la mort du dictateur, le Général Évariste Ndayishimiye (alias Neva) était soupçonné d’avoir profité de la maladie de Nkurunziza pour accélérer son résultat final. La poursuite n’a jamais été prouvée. La mort inattendue de Nkurunziza a cependant été «providentielle» pour le Général Neva. La disparition du dictateur a permis au nouveau président d’assumer ses pleins pouvoirs, la figure du Guide Suprême du Patriotisme censée contrôler et influencer les décisions du président et de l’Assemblée Nationale ayant échoué.

Cette suspicion a créé pas mal de difficultés pour le Président nouvellement élu, qui a pris ses fonctions contre la volonté populaire à travers des élections truquées. Évariste Ndayishimiye a immédiatement inauguré une politique de«réformes» recommandées par des experts du gouvernement français et d’une communauté catholique européenne bien connue, des alliés fidèles de Nkurunziza et du CNDD-FDD, malgré l’idéologie de la suprématie raciale clairement exprimée et les crimes contre l’humanité mis en œuvre par ce régime.

La première étape concrète vers des « réformes « a consisté à reconnaître la situation de santé très grave de la population burundaise, affectée par la pandémie de coronavirus Covid-19, en raison de la décision du régime de l’ignorer afin de tenir des élections farfelues. Issu des«canular des blancs» (tel que Nkurunziza l’avait défini le 1er mai 2020 avec le plein consentement du Fénéral Neva), le coronavirus est devenu «la première menace du Burundi», reprenant les paroles du Général Neva lui-même.

Le changement soudain en vers de lapandémie aurait été conseillé par les «experts» de la Cellule Africaine à l’Élysée (FranceAfrique) et par ceux de la communauté catholique européenne, comme stratagème pour changer l’attitude négative de deux financiers importants, les États-Unis et le Union Européenne.

«Ndakira, sinandura kandi sina nduza abandi» est la campagne nationale lancée contre la pandémie de coronavirus qui comprend des tests et des soins gratuits. Divers centres de diagnostic ont été créés à Bujumbura, Gitega et Ngozi, tandis que le régime a déclaré que sa priorité était celle de la santé des citoyens. Le Maréchal Général Bonyoni lui-même a affirmé publiquement: «Je ne comprends pas la réticence de la population à se soumettre aux tests de Covid19. C’est pour leur bien. ”

Une tentative claire de faire porter la responsabilité de la grave situation sanitaire au Burundi sur la population et non sur les choix politiques cyniques du régime, dont Bunyoni fait partie des piliers. Il y a encore quelques semaines, il était interdit d’effectuer des tests de diagnostic, de porter le masque dans les lieux publics, de respecter les distances sociales. Ceux qui ont été hospitalisés pour Covid-19 ont été emmenés par la police (de Bunyoni) et ont été fait «disparaître», selon les rapports de dizaines de témoignages jugés crédibles par la communauté internationale.

Le bureau de l’OMS, fermé en mai dernier, a également été rouvert. À l’époque, le Dr Walter Kazadi Mulombo, représentant de l’OMS au Burundi, a été déclaré «Persona Non Grata» et expulsé du pays pour s’être opposé à la politique de déni du gouvernement face à la pandémie.

Si d’une part la population apprécie le brusque changement de cap du régime vers la pandémie, d’autre part les mesures préventives seraient difficiles à appliquer par manque de fonds, comme le rapporte le seul journal indépendant resté actif au Burundi, ‘Iwacu’

La campagne anti-Covid-19 commence à porter ses fruits, non pas du point de vue sanitaire, mais économique. Les caisses de l’État (vides) ont reçu 5 millions de dollars de la Banque Mondiale et 14 millions de dollars plus 3 respirateurs pulmonaires VG70, 30 motos, 6 véhicules tout-terrain HardTop et 27 ordinateurs du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD.

L’OMS a commencé à fournir le premier lot de tests rapides. “Je ne considère pas l’aide reçue par les agences de l’ONU comme négative. Ils le font pour le bien de la population. Malheureusement, l’argent reçu sera largement détourné pour payer les salaires des soldats et des policiers, peut-être même des fonctionnaires, au cours des deux prochains mois. Une autre partie servira à satisfaire la faim d’argent des généraux et des hiérarchies du régime. Le changement lâche qui restera sera utilisé pour endiguer la pandémie. Il est courant que le régime vole des aides financières étrangères, comme le démontre amplement le rapport de la Banque mondiale en mars dernier “, a déclaré un représentant de la société civile qui vit toujours au Burundi et ne parle que parce qu’il est protégé par l’anonymat.

« L’intérêt soudain pour la santé des citoyenset la volonté suspecte de les protéger des conoravirus, alors que pendant des mois l’infection a été intentionnellement favorisée et que toute mesure préventive a été violemment interdite, visent à obtenir le plus d’argent possible pour les utiliser ailleurs. Pour cette raison, l’Union européenne n’a pas encore répondu aux appels à l’aide lancés par le régime. Évidemment, vous ne voulez pas jeter de l’argent par la fenêtre, en l’utilisant pour aider des gouvernements plus attentifs à la santé de leurs citoyens comme le Congo voisin ».

La Banque Mondiale (contrôlée par les États-Unis, notoirement opposée au régime de Gitega) s’est limitée à donner 5 millions de dollars, “c’est-à-dire un simple jeton de présence, étant donné que le paquet d’aide pour mieux faire face à la pandémie des pays africains est de 14 milliards de dollars. De plus, le soutien de la Banque Mondiale au Burundi avait déjà été décidé en avril dernier, mais les fonds ont été gelés alors que le régime continuait de nier l’existence de la pandémie “, conclut notre interlocuteur.

Le régime a besoin d’argent et immédiatement. Les caisses sont vides. L’armée détient un stock de carburant pendant seulement deux mois. Les salaires des soldats et des policiers sont menacés, ainsi que le paiement mensuel des services rendus par les terroristes rwandais FDLR et les “ cadeaux” offertes aux miliciens Imbonerakure pour qu’ils continuent de massacrer et de réprimer la population.

La France a réussi à convaincre l’Organisation Internationale de la Francophonie de prendre au sérieux la possibilité d’abroger les sanctions décidées à l’encontre du Burundi (État membre de l’OIF) qui bloquent toute aide à la coopération bilatérale. Grâce à un théâtre diplomatique sordide, la déclaration de bonne intention envers le régime burundais a été proclamée jeudi dernier.

Un geste plus politique qu’un soulagement financier concret, étant donné que les seuls pays membres des FOI capables d’aider le Burundi sont la France, le Canada et le Luxembourg. Malgré la déclaration d’intention, le gouvernement canadien demeure hostile et douteux au régime burundais, préférant soutenir les projets humanitaires des ONG internationales et burundaises, évitant soigneusement toute aide bilatérale.

Le paquet d’aide du Luxembourg est pratiquement insignifiant. La France reste, mais au sein de l’OIF elle peut allouer des fonds limités. L’argent réel provient de la Coopération française. À l’heure actuelle, ce serait un pari pour Paris de réactiver sérieusement la coopération avec le régime de Gitega tandis que les autres États membres de l’UE restent fermes sur les sanctions contre le Burundi.

Ce dernier aspect est au cœur de l’opération mise en œuvre par l’OIF. L’objectif est de créer des précédents et de convaincre l’Union Européenne de lever les sanctions. Le théorème proposé est simple: le «méchant» était Pierre Nkurunziza. Avec le Général Neva, le Burundi deviendra démocratique et civil. Malgré cet objectif, la prudence a prévalu parmi les États membres de l’OIF. La décision sur l’éventuelle levée des sanctions sera examinée lors du prochain Conseil, est prévue pour octobre et sera conditionnée par la preuve de réformes politiques et économiques claires, en plus du retour des réfugiés et du rétablissement des droits de l’homme.

A partir du 3 janvier 2019, la secrétaire générale de l’OIF est Louise Mushikiwab. Le plan de Paris, utilisant l’OIF, prévoit également le rétablissement de bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda. Si cela se produit, ce sera un argument fort pour persuader l’Union Européenne de lever les sanctions, sauvant le régime de la catastrophe économique actuelle. Après l’attaque contre le Rwanda, menée par des terroristes des FDLR rwandais en collaboration avec l’armée burundaise (démentie par le régime de Gitega), il y a d’intenses activités diplomatiques dans les coulisses entre les deux pays jumeaux. Le Rwanda serait disposé à rétablir de bonnes relations et à accepter la « légitimité » de l’Administration Neva à condition que les FDLR soient neutralisés, les Imbonerakuresdésarmés et les Généraux HutuPower sous contrôle, y compris le Maréchal Général Alain-Guillaume Bunyoni.

Dans ce complexe jeu diplomatique, Alain Guillaume Bunyoni joue un rôle de premier plan. Jouant bien ses cartes. Bien exploitant le poste du Commissaire Générale de la Police et son control des services de renseignements, il a pu occuper le poste le plus élevé dans l’armée lorsqu’il a été nommé Maréchal Général par Nkurunziza. Bunyoni contrôle la police et les services secrets. Il est également «l’agent de liaison» des terroristes rwandais des FDLR au Burundi, qui à leur tour contrôlent les Imbonerakures. En bons termes avec les Généraux HutuPower des FDD (tous inclus dans les listes de sanctions américaines et européennes et dans l’enquête de la CPI sur les crimes contre l’humanité), Bunyoni est en fait un contre-pouvoir au Général Neva. Un contre-pouvoir exercé en utilisant la fonction de Premier Ministre, spécialement restauré.

Le dernier Premier ministre était Pascal-Firmin Ndimira e n fonction sous le gouvernement du président Pierre Buyoya, de juillet 1996 à juin 1998. Le poste de Prime Mionstre, créé en 1972 par le président Micombero, a toujours été nominal. Au contraire, Bunyoni s’est vu confier tous les pouvoirs lui permettant de maintenir la position de numéro deux du régime, détenue pendant la dictature de Nkurunziza après l’ assassinat du Général Adolphe Nshimirimana, qui a eu lieu en août 2015.

Le général Neva n’a pas remporté les élections de mai dernier. Les prévisions les plus optimistes lui donnent un maigre 20% des voix. Il a été placé à la présidence par les «durs» des FDD, qui contrôlent le CNDD, un parti qui a perdu le soutien populaire et profondément divisé en son sein. Contre toute logique, tous ces Généraux ont acquis des positions proéminentes dans le nouveau gouvernement, renforçant les soupçons de Washington et de Bruxelles que rien ne changera au Burundi. Bunyoni lui-même a veillé au respect des pactes, formant un gouvernement différent de la liste proposée par le général Neva. Un gouvernement bien plus contrôlé par les faucons du parti qu’Evariste ne le voulait.

Bunyoni a également réussi à obtenir le contrôle des Gouverneurs des principales provinces du pays. Le Sénat a approuvé la nomination de 5 gouverneurs de l’armée et de la police. La ville de Bujumbura sera contrôlée par le général de brigade Jimmy Hatungimana. Le colonel Léonidas Bandenzamaso est à la tête de la province de Bururi, le Colonel Gaspard Gasanzwe de la province de Mwaro. Le Colonel Rémy Cishahayo devient Gouverneur de la province de Kayanza, tandis que le Colonel Carême Bizoza de la province de Cibitoke.

Ce sont toutes des provinces connues pour leur opposition au régime, fiefs du parti d’opposition CNL, d’Agathon Rwasa (véritable vainqueur des élections présidentielles de mai 2020) et sympathisants de l’opposition armée RED Tabara. La nomination de ces officiers supérieurs de l’armée et de la police, connus pour leurs innombrables actes criminels, est un avertissement clair à l’opposition burundaise et un renforcement du Premier Ministre par rapport au président. Des rendez-vous qui ont confirmé la méfiance américaine et européenne.

Même la campagne médiatique exaspérée contre les “ colons ” occidentaux, qui contient de fortes doses de racisme, semble incompréhensible, étant donné que l’argent des “ colonialistes ” américain et européen est vital pour la reprise économique du Burundi et le renforcement politique du régime. Cette campagne de haine raciale, devenue un devoir pour tout “ bon ” membre du CNDD-FDD et fidèle patriote, aurait été imposée par Bunyoni et les faucons du FDD, en contraste frappant avec les tentatives de réconciliation d’Evariste. Les faucons FDD continueraient également de soutenir le plan du groupe terroriste rwandais FDLR de reconquérir le Rwanda.

S’il est évident que la mort de Nkurunziza (Evariste soupçonné de l’avoir “ accélérée ”) empêche la dualité de pouvoir qui aurait inévitablement éclaté entre le président et le chef suprême, une dualité entre le président et le Premier Ministre est également évidente.

Evariste, dans son rôle de pseudo-réformateur, est conscient qu’il ne pourra mettre fin aux sanctions européennes, sauver le pays de la faillite, qu’à condition de se débarrasser des FDLR, de désarmer les Imbonerakure et de faire la paix avec le Rwanda. Pour atteindre ces objectifs, il doit réduire la puissance des Généraux, principalement Bunyoni, qui soutiennent les«forces négatives» de manière anti-rwandaise, et ne voient pas la nécessité de regagner l’aide occidentale. Au contraire, les Généraux font pression pour renforcer l’alignement géostratégique déjà existant vers la Russie et la Chine. Un alignement également dicté par la nécessité des intérêts économiques de ces deux puissances émergentes qui ont réussi à «voler» les concessions minières précédemment signées avec les États-Unis et certains pays européens. S’ouvrir à l’Occident reviendrait à prétendre respecter les accords signés pour l’exploitation des ressources naturelles, toujours valables, avec la demande que les multinationales occidentales remplacent celles russes et chinoises.

Pour rendre l’alliance anti-occidentale attrayante, Pékin aurait mis à disposition les fonds nécessaires pour permettre au régime de régulariser sa position contributive envers la Communauté d’Afrique de l’Est. Un plan de sauvetage, étant donné que l’Assemblée Législative de laEAC a approuvé la semaine dernière une motion qui oblige les États membres à payer des cotisations annuelles de contribution financière dans un délai d’un mois, sous peine d’expulsion immédiate de la communauté économique, comme le prévoient les articles 143 et 146 du traité EAC. Les cotisations annuelles non payées par le Burundi s’élèvent à 15 millions de dollars. Le deuxième pays débiteur est le Soudan du Sud, avec 27 millions de dollars à payer.

La position actuelle du Général Neva est loin d’être stable. Rejetée par la population lors des élections de mai, elle contrôle au minimum les forces armées (pour la plupart fidèles à Bunyoni et aux Généraux). Il bénéficie que d’un premier soutien de la France et d’une ouverture presque imperceptible de l’Occident, qui attend de voir des réformes concrètes et radicales se dérouler avant de rouvrir le robinet de l’aide bilatérale et des relations commerciales.

Il n’est pas possible de comprendre quelle est la pathologie de la mystérieuse maladie du Maréchal Général Bunyoni, ni si les rumeurs d’un empoisonnement sont bien fondées. Cependant, il y a d’étranges coïncidences. A’ distance de seulement 30 jours, Bunyoni serait la deuxième figure principale du régime à avoir des problèmes de santé soudains et très graves (Covid-19?); si la situation empirait, comme pour Nkurunziza, sa mort résoudrait de nombreux problèmes au sein du régime, tout d’abord il mettrait fin à la dualité du pouvoir, extrêmement dangereuse pour la survie du CNDD-FDD lui-même.

Les dernières rumeurs montrent une nette amélioration de él’tat de santé du Bunyoni. Nous verrons les événements à venir, en gardant à l’esprit que Bunyoni est un homme politique et militaire très astucieux, puissant et extrêmement vindicatif.

Entre-temps, le principal parti d’opposition, le CNL du Rwasa, vainqueur des élections présidentielles, administratives et municipales, est entré dans la clandestinité, tandis que des mouvements suspects d’unités rebelles du RED Tabara sont enregistrés dans le nord du Burundi (près de la frontière rwandaise).

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti