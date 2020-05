Il 20 maggio 2020, nonostante la pandemia di Coronavirus, i burundesi andranno alle urne per eleggere un nuovo presidente. La campagna elettorale è iniziata con forti scontri tra le forze lealiste burundesi e l’esercito di liberazione RED Tabara presso la località di Bijombo, nel Sud Kivu,in Congo. La località è prossima ad Uvira, città frontaliera con il Burundi.

I lealisti dell’esercito burundese sono affiancati dalla milizia tutsi congolese Banyamulenge guidata dal Generale Gumino e da reparti dei terroristi hutu ruandesi FDLR

L’incombente Pierre Nkurunziza ha annunciato di farsi da parte dopo 15 anni di carica. Il partito al potere ha selezionato un generale dell’esercito, Evariste Ndayishimiye, come candidato.

Come spiegano Thomas Stubbs, esperto in Relazioni Internazionali del Royal Holloway, e Pamela Abbott, Direttore del Centre for Global Development dell’University of Aberdeen, già l’elezione di Nkurunziza nel 2015 fu controversa e scatenò un fallito colpo di stato militare e una repressione dell’opposizione. Molti giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati costretti ad andare in esilio.

Tre anni dopo, nel 2018, Nkurunziza annunciò che non avrebbe accettato la rielezione. Sono trascorsi 15 anni da quando il Burundi è emerso da una guerra civile di 12 anni tra i gruppi etnici Hutu e Tutsi. Inizialmente l’accordo di pace raggiunto tra i due gruppi è stato salutato come un successo, ma la crisi economica e dei diritti non ha tardato a manifestarsi.

Nkurunziza, ex leader ribelle di Hutu, è stato eletto dal parlamento come presidente alla fine della guerra civile del Burundi del 1993-2005 tra le forze Hutu e Tutsi. Ha servito un secondo mandato nel 2010 dopo la rielezione con voto popolare. Nonostante Nkurunziza abbia annunciato la sua rinuncia, è improbabile, tuttavia, che si verifichi la fine dell’instabilità sociale, politica ed economica.

Mentre il partito al potere rimane al potere, l’aspettativa è che ci sarà un ulteriore inasprimento del governo autoritario e del declino delle condizioni di vita.

L’indice democratico del Burundi mostra che Nkurunziza e il partito al potere (il Consiglio nazionale per la difesa della democrazia – Forze per la difesa della democrazia) sono diventati gradualmente più autoritari nel tempo, sempre più coinvolti nell’intimidazione di oppositori politici, frodi elettorali e violazioni dei diritti umani.

La costituzione del Burundi – spiegano i due esperti – fissava un limite presidenziale a due termini. Ma nell’aprile 2015, Nkurunziza ha annunciato che avrebbe cercato un terzo mandato in carica. Ha basato questo su un’interpretazione contestata della costituzione. L’alta Corte del Paese alla fine appoggiò la decisione.

Il Burundi è precipitato nella crisi politica ed economica. Ciò è stato accompagnato da un crescente autoritarismo nel 2015. Il successivo colpo di stato fallito e le proteste anti-Nkurunziza hanno portato a violenti scontri con il governo. I media indipendenti furono chiusi e molti oppositori politici si unirono all’esodo di oltre 350.000 burundesi verso i paesi vicini. Tra la scarsa affluenza alle urne, Nkurunziza ha vinto un terzo mandato quinquennale con circa il 70% dei voti.

Il terzo mandato di Nkurunziza è stato caratterizzato da un aumento dell’autoritarismo e della repressione, dimostrato da ulteriori cali dell’indice della democrazia dal 2015. Nel 2019, una commissione delle Nazioni Unite ha accusato il governo di orchestrare violazioni diffuse dei diritti umani, tra cui reclutamento forzato nel partito al potere, estorsione di beni e fondi, esecuzioni, arresti arbitrari, torture e violenza sessuale.

Molte delle atrocità sono state commesse dall’ala giovanile del partito al potere, le Imbonerakure.

Il governo ha imposto la censura alla stampa e ad altri critici, notoriamente vietando alla BBC di documentare queste atrocità. Il Burundi è diventato anche il primo paese al mondo a lasciare il Tribunale penale internazionale.

Nel maggio 2018, emendamenti costituzionali che hanno consentito a Nkurunziza di rimanere in carica fino al 2034 sono stati approvati in un referendum contaminato da intimidazioni e frodi. Ha anche concentrato il potere nella presidenza.

Nonostante ciò, affermano gli esperti, Nkurunziza ha forti incentivi a dimettersi. Non da ultimo, riceverà una serie di vantaggi. Il parlamento del Burundi ha approvato la legge per un pacchetto di pensionamento presidenziale che vedrà Nkurunziza ricevere una somma forfettaria di 530.000 dollari, una villa di lusso, uno stipendio per il resto della sua vita.

Nkurunziza lascia il Burundi isolato e ad un precipizio. Ha alienato l’Unione Africana e le Nazioni Unite respingendo inviati speciali e vietando agli investigatori dei diritti umani di lavorare liberamente nel paese.

Sei candidati si sono registrati per le elezioni presidenziali. Ma Evariste Ndayishimiye del partito al potere è il vincitore quasi certo dopo anni di repressione e intimidazione dell’opposizione politica da parte del partito.

Ndayishimiye è già un politico influente. È il segretario generale del partito al potere, in precedenza ha ricoperto il ruolo di ministro degli interni e della sicurezza e ha svolto un ruolo chiave nell’accordo di pace di Arusha che ha posto fine alla guerra civile.

Ma -dicono Abbott e Stubbs – è improbabile che Ndayishimiye apra spazi per l’opposizione politica, la società civile e i media. Al contrario, si prevede che il partito al potere spinga verso riforme che consolidino una graduale transizione di fatto verso un sistema a partito unico.

Agathon Rwasa, candidato al National Freedom Council, è il principale sfidante. Ex leader del gruppo ribelle Hutu, le forze di liberazione nazionale, Rwasa è meglio conosciuto all’elettorato di Ndayishimiye, avendo servito come figura perenne nelle precedenti elezioni.

Si teme che le prossime elezioni possano riaccendere le vecchie tensioni hutu-tutsi. Ma confrontato con il quadro più ampio della transizione del Burundi dalla guerra civile, la probabilità di violenza etnica su vasta scala è bassa.

La guerra civile del Burundi si è conclusa con un accordo negoziato che ha riprogettato le istituzioni statali sulla base della condivisione del potere etnico attraverso posizioni politiche e militari. Si formarono partiti politici che non erano divisi secondo le linee etniche. In effetti, i principali avversari al momento stanno combattendo gruppi politici dominati dagli hutu.

Il sistema di condivisione del potere è stato estremamente resistente. Ad esempio, affermano gli esperti, l’opposizione politica al terzo mandato di Nkurunziza ha superato i confini etnici.

Le Imbonerakure e le modifiche costituzionali rappresentano un rischio per questo sistema, ma non è chiaro fino a che punto. Infatti le Imbonerakure non sono soggetti ai requisiti delle quote etniche, quindi reclutano principalmente Hutu etnici. Eppure sia Hutu che Tutsi soffrono della loro violenza.

I cambiamenti costituzionali hanno reso neutrale la vicepresidenza, generalmente detenuta da un tutsi. Ma le quote etniche che affermano che governo e parlamento devono essere costituite per il 60% da Hutu e per il 40% da tutsi sono state mantenute. Sono stati anche estesi alla magistratura.

È probabile che la violenza basata sull’appartenenza politica continui. Il partito al potere restringerà ulteriormente lo spazio politico nel tentativo di rafforzare la sua presa sul potere. Le elezioni, concludono gli studiosi, si terranno, truccate in modo tale che vince il partito al potere. E l’opposizione politica dovrà affrontare la minaccia o l’attualità della violenza.

In tal modo il partito al potere potrà mantenere il potere per diversi anni. Ma a lungo termine dovrà mettere in atto strategie per consolidare il suo potere se si vuole evitare disordini sociali destabilizzanti.

