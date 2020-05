Hier, les élections ont eu lieu au Burundi pour élire le président de la République. Dans le meme jour également lesélections législatives et municipales. Tout devait se passer selon les plans de fraude du gouvernement, le président avait déjà été presque proclamé, il aurait été le général Evariste Ndayishimiye. Mais non. Quelque chose s’est mal passé pour le général, pour l’ancien dictateur du pays, Pierre Nkurunziza, et pour le régime du CNDD-FDD. La surprise est venue en fin d’après-midi: l’opposition du Congrès National pour la Liberté (CNL), avec Agathon Rwasa, a réussi à renverser toutes les prévisions et dans les résultats partiels publiés par la Commission électorale est en tête.

Allons dans l’ordre et voyons les faits des dernières heures.

La campagne électorale s’est déroulée sous la bannière de la violence et de l’intimidation orchestrées par le parti au pouvoir depuis 15 ans, le CNDD-FDD. Les crimes commis au cours du mois dernier ont convaincu la communauté internationale de la partialité et de la partisannerie du processus électoral contrôlé par le régime du seigneur de guerre Pierre Nkurunziza. “Les élections au Burundi ne sont pas crédibles et libres“, a déclaré Doudou Diene, président de la Commission d’Enquête des Nations Unies sur le Burundi dans une interview accordée au journal allemand ‘DW’. L’épreuve de force finale a été largement annoncée.

Aucun observateur étranger des Nations Unies, de l’Union Africaine, de l’Union Européenne n’a reçu la permission d’être présent lors des élections. Les seuls observateurs admis étaient ceux de la Communauté de l’Afrique de l’Est (Communauté économique de l’Afrique de l’Est) à condition qu’ils subissent la quarantaine de 14 jours comme mesure préventive contre la contagion de Covid-19. Une mesure qui a évidemment empêché leur présence.

À la veille des élections, une réunion a eu lieu à Bujumbura entre les hauts responsables du régime, les dirigeants de la CENI (Commission électorale nationale indépendante) et les chefs de la milice génocidaire d’Imbonerakure, pour organiser la fraude électorale et la répression des manifestations populaires en faveur du candidat. de l’opposition AgathonRwasa, un grand favori des élections de 2020, mais qui selon ce qui a été donné à coup sûr n’aurait eu aucune chance.

Voici les instructions données aux Imbonerakures selon une fuite du régime, jugée crédible par les diplomaties régionales.

Tous les membres du bureau de vote seront des militants du CNDD-FDD. En cas de doute sur l’appartenance politique d’un de ses membres, cela sera immédiatement signalé à la police et donc rejeté.

Aucun représentant de la CNL, le parti de Rwasa, ne peut être membre du bureau de vote ou scrutateur. À cette fin, une opération est prévue pour arrêter des agents du CNL qui ne sont pas encore derrière les barreaux.

Les 3 personnes qui seront choisies parmi les électeurs pour le dépouillement seront essentiellement choisies parmi les membres du CNND-FDD. Seuls, ils seront autorisés dans les bureaux de vote. Cela facilitera le comptage des cartes et les fraudes associées. Ils ont été chargés d’annuler le plus grand nombre de voix en faveur d’Agathon Rwasa.

Notre source au sein du CNDD-FDD a expliqué la veille du scrutin, mardi 18 mai: “Si le plan de fraude électorale ne fonctionne pas face à la détermination de la population à contrôler le bon déroulement des élections, il y a la possibilité que les élections soient suspendues ou que le dépouillement soit interrompu. Le régime a indiqué que toutes les communications téléphoniques et Internet devaient être interrompues, le pays a isolé. Les Imbonerakure devront générer des violences contre tous les citoyens qui tenteront de s’y opposer. Les préparatifs de fraude électorale et de répression sanglante se sont terminés hier, notamment la distribution d’armes automatiques et de machettes à la milice Imbonerakure qui a été chargée d’exterminer tous les opposants et citoyens qui tenteront de remettre en question les résultats falsifiés de la CENI en faveur de la Général Evariste “.

Nous arrivons hier, le jour du vote.

La journée de vote s’est déroulée au nom de la violence et de l’intimidation et les mesures préventives révélées par la taupe du CNDD-FDD ont été mises en œuvre. Tout d’abord, le pays a été isolé du reste du monde par la coupure des lignes téléphoniques, radio et Internet pour empêcher tout type de diffusion d’informations sur la tendance du vote. Des milices Imbonerakure, des mercenaires congolais et des terroristes FDLR rwandais ont dominé tout le territoire national, intimidant les électeurs. La police a déployée dans les forces de guerre. L’armée est restée en alerte.

La fraude a également commencé. Des centaines de militants du CNDD-FDD et d’Imbonerakure ont tenté à plusieurs reprises de voter en exhibant des “procurations” de citoyens qui “ne se sentaient pas bien et ne pouvaient pas venir voter“. Même beaucoup d’entre eux étaient en possession de cartes d’électeur de personnes décédées il y a des années mais qui figuraient sur les listes électorales. Certains miliciens sont entrés dans les cabines de vote avec les électeurs pour s’assurer qu’ils votaient pour leur maître, le général Evariste Ndayishimiye. Le régime a également tenté de créer des sièges fantômes dans des régions isolées du pays.

Après le vote, la CENI, sous le contrôle strict du CNDD-FDD et des Imbonerakure, aurait dû truquer les résultats dans chaque bureau de vote, donnant une victoire écrasante au général Evariste. Les Imbonerakure, les FDLR, les mercenaires congolais et la police ont été chargés d’étouffer les manifestations dans les prochains jours avec violence. Aujourd’hui, le confinement sanitaire préventif aurait été déclenché pour contenir une pandémie de Covid-19, qui jusqu’à il y a deux jours était considérée comme un «canular des blancs». Les résultats n’auraient été annoncés par la CENI que le 28 mai en plein confinement sanitaire.

Tout ce plan étudié en détail n’a soudainement pas fonctionné. Vers 14 heures, étonnamment, les premiers signes sont arrivés que la puissante machine de fraude et de répression électorale était en train de se bloquer. Différentes unités de policiers ont commencé à arrêter des miliciens Imbonerakure qui sont surpris d’entrer dans les bureaux de vote avec des dizaines de bulletins de vote avec le vote déjà en faveur d’Evariste. Tous les miliciens Imbonerakure ont été libérés sur ordre direct du gouvernement, mais les faux bulletins de vote ont été retenus et brûlés.

Dans diverses régions du pays, les attaques des Imbonerakurespour neutraliser les sièges «chauds» par vote majoritaire pour Rwasa ont été violemment rejetées par les jeunes du parti d’opposition CNL sans que la police n’intervienne. Les techniciens des télécoms ont désobéi aux ordres reçus par le régime en interrompant partiellement le blocus des communications et d’Internet permettant ainsi la diffusion des informations électorales.

Mais la surprise la plus grande et la plus inattendue est venue de la CENI. À partir de 18 heures, heure locale, la Commission électorale et les scrutateurs ont commencé (sans autorisation) à rendre publics les résultats partiels des élections, siège après siège.

Grâce aux liens constants avec nos sources à Burund, les résultats partiels des sièges ont été reçus. Des résultats qui démontreraient la victoire du candidat de l’opposition AgathonRwasa. Les dernières données reçues de 48% des sièges nationaux donnent Agathon Rwasa en tête avec 62% des voix. Le général Evariste suit avec un maigre 20%.

Qu’est-il arrivé? “La population, la majorité de la CENI, les scrutateurs, les policiers ont trahi le CNDD-FDD qui comptait sur la peur des électeurs et sur la complicité de l’appareil d’Etat. C’est le signe que la population a déclaré la mort politique du régime préférant Agathon Rwasa “, explique notre taupe, évidemment sous la protection de l’anonymat.

Ce témoin avertit que ce n’est pas encore fini, et la tragédie pourrait être au coin de la rue. «Le régime ne s’attendait pas à cette réaction populaire. Maintenant, tous les plans, de la fraude à la répression et à le confinement sanitaire pour le Covid-19, ont disparu. Agathon Rwasa semble avoir gagné démocratiquement. Nous devons encore vérifier les votes des grands sièges, tels que Bujumbura, mais la tendance enregistrée jusqu’à présent devrait être confirmée. Ce sera précisément dans les grands sièges que le régime tentera de frauder pour renverser les résultats. Malheureusement pour eux, il sera difficile de renverser le pourcentage misérable obtenu jusqu’à présent par Evariste (20%) et de rendre crédibles les résultats que le régime pourrait donner “.

Maintenant, le CNDD-FDD a deux choix, continue ce témoin et cette taupe. «Accepter la défaite électorale infligée par le peuple burundais ou proclamez la victoire du général Evariste. Une victoire, à la lumière des données, qui n’est plus crédible aux yeux de la communauté internationale et des burundais. S’ils choisissent la deuxième option, ils essaieront de maintenir le pouvoir avec des armes. ”

CNL, le parti d’Agathon Rwasa, n’a pas perdu de temps. Dans la soirée, il a publié le communiqué de presse suivant: «LeCND félicite la population burundaise qui, malgré toutes sortes d’intimidations, a défié la peur et a répondu massivement au vote pour investir SE. Rwasa Agathon et CNL, pour guider le pays vers un avenir radieux ».

Les observateurs régionaux confirment la victoire probable de Rwasa, mais sont d’accord avec le témoignage de l’ancien membre du CNDD-FDD. Il est à craindre que le régime ne puisse et ne renonce pas au pouvoir pour diverses raisons. Tout d’abord, l’impossibilité de prendre le risque d’être jugé devant les tribunaux burundais et la Cour pénale internationale pour des crimes contre l’humanité commis au cours de ces 15 années de pouvoir. La criminalité a quadruplé depuis le début de la crise (avril 2015) à aujourd’hui.

Il y a aussi la question de la dissolution presque impossible de la milice paramilitaire Imbonerakure qui, au cours des 4 dernières années, a assumé un rôle de premier plan, en venant à contrôler la télévision nationale, le “ RTNB ”. Ils ont même réussir à mettre un de leurs hommes comme Ministre des Affaires Etrangères. Enfin, il y a les terroristes rwandais des FDLR. Après avoir subi de lourdes défaites dans l’est du Congo (qui les contraignent désormais à commettremaintenant des actes terroristes au Nord et au Sud Kivucomme unique réponse à l’armée congolaise), le Burundi reste leur dernier rempart.

Dans les prochains jours, le début de la guerre civile et une probable intervention des pouvoirs régionaux pour protéger les civils pourraient être constatés.

La nouvelle arrive qu’Agathon Rwasa est protégé dans un endroit secret au Burundi et que les États-Unis ont envoyé il y a une semaine un contingent de Marines chargé de protéger les derniers citoyens restants et (selon la rumeur) d’intervenir en cas de massacres généralisés de civils .

Malgré la victoire probable de Rwasa, la fin du régime HutuPower de Nkurunziza ne semble pas définitivement décrétée.

