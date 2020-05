Il Burundi, a meno di una settimana dal voto, ha un nuovo Presidente, è il generale Evariste Ndayishimiye. E’ stato nominato dal regime, ovvero dal partito al potere, il CNDD-FDD, (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie), con il bene placido, più o meno sincero (più meno che più), di Pierre Nkurunziza, il Presidente – dittatore che da 15 anni governa il Paese, nel corso di una cerimonia di annuncio dell’esito elettorale (quello provvisorio, e pare che i dati definitivi non saranno mai ufficializzati) delle consultazioni dello scorso 20 maggio, lunedì 25 maggio, presso l’Hotel Club du Lac Tankanika, un resort di lusso di proprietà di un imprenditore italiano, Alfredo Frojo.

Lontano dalle cronache italiane, pur essendo operativo anche con la sua società in Italia , Frojo si è costruito una carriera e una nuova famiglia nel piccolo Paese africano, all’ombra di una amicizia importante, quella con l’ora ex Presidente Nkurunziza.

Alfredo e Pierre sono amici di lunga data. Di Alfredo Frojo, ingegnere, originario di Ischia, compagno di una ‘moglie’ burundese hutu, Natacha Burundi , ‘cantante di regime’, si è iniziato a parlare -poco, quasi di striscio- lo scorso novembre, quando ‘Il Venerdì di Repubblica’, pubblica un articolo, a firma di Maria Pace Ottieri, dal titolo ‘ Ma quanti buoni amici ha il dittatore del Burundi ’. Articolo che chi conosce bene l’Africa lo ha subito definito “un articolo da cui si avvince che qualcuno ha passato alla giornalista ottime informazioni non reperibili dall’Italia. Qualcuno che conosce bene il Paese, e potrebbe avere interessi contrari a certi suoi connazionali divenuti improvvisamente benefattori del Burundi, e a cui certo il dittatore non piace”. In effetti, il servizio,nel quale Frojo non è ‘il’ protagonista, anzi, meno di una comparsa, insieme ad un altro corregionale, molto più noto e certo tra i protagonisti del servizio, Totò Cuffaro, a leggerlo attentamente , è un pezzo che avanza domande non esplicitate, insinua dubbi, velate critiche, scritto da mano che conosce molto bene gli equilibri locali, dove affari, politica in stile africano, ONG e lobby politico-religiose che sono un tutt’uno, diventano, qualche volta, un piatto pesante da digerire.

Dopo quel servizio, chi ha voluto saperne di più di quell’hotel citato quasi distrattamente dal servizio di Ottieri ha raccolto rumors che girano tra la diaspora burundese, presso la quale l’ingegnere è tra le figure invise. Per altro cosa ovvia, considerato che lo stesso Frojo non fa mistero delle sue relazioni intime con Nkurunziza, facendosi fotografare insieme all’amico Pierre, e partecipando a importanti avvenimenti pubblici del partito, dove la sua moglie burundese, Natacha Burundi, si esibisce in performance sonore che alcuni considerano l’esternazione artistica della mediocrità del CNDD-FDD. Rumors accusatori tutti da verificare e tanto più da provare, ma che sarebbero (condizionale d’obbligo visto che i documenti comprovanti non sarebbero al momento a disposizione) stati sufficienti a spingere le Nazioni Unite a ‘sconsigliare’ al suo personale di risiedere presso l’Hotel Gran Lac. Gli stessi rumors avrebbero spinto la diplomazia italiana a prendere le distanze da Frojo che, da quasi quattro anni si dice sogni di diventare Console Onorario in Burundi, supportato dall’ex Presidente, che, si sostiene, avrebbe espressivamente chiesto al Governo italiano di nominare Alfredo Frojo Console Onorario, informando che le credenziali di nessun altro sarebbero mai state accettate.

Nel fine settimana si è saputo che la cerimonia ufficiale della proclamazione dei risultati elettorali provvisori (e di fatto definitivi per il Governo burundese) si sarebbe svolta presso la struttura alberghiera Hotel Club du Lac Tankanika.

Scelta logica quella dell’hotel, in quanto la più idonea a Bujumbura ad ospitare eventi di simile portata, facilmente difendibile, per la sua ubicazione, da parte dell’Esercito, e per altro da sempre punto di riferimento dei vertici del regime e delle sue forze in armi. Non solo, una struttura il cui proprietario è in affari con lo Stato burundese e che da sempre è un punto di riferimento dello Stato.

La struttura alberghiera sul lago Tanganika, dove attualmente sorge l’Hotel Club du Lac Tanganika, ha una storia che si identifica a pieno nell’avventura imprenditoriale di Alfredo Frojo nel Paese africano. Prima di essere la prestigiosa struttura che conosciamo, era una proprietà statale. Nel 1992 fu messa all’asta dal primo governo di Pierre Buyoya, bisognoso di valuta estera. La struttura fu acquistata da Frojo, insieme a soci investitori italiani, per un valore nettamente inferiore a quello reale.

Durante il breve Governo estremista hutupower di Melchior Ndadaye, la struttura alberghiera viene requisita dal Presidente Ndadaye e trasformata in un centro per l’alloggio dei militari hutu. I soci italiani fuggono. Frojo recupera la struttura dopo l’assassinio di Ndadaye, da parte dell’Esercito, per bloccare i piani di genocidio contro i tutsi in corso. Nonostante il recupero, non riesce a impossessarsi materialmente della struttura che continua ad essere occupata dai militari.

Nel 1996, durante il secondo Governo di Pierre Buyoya, in piena guerra civile, l’Alta Corte di Bujumbura emette una sentenza favorevole a Frojo, a seguito di una causa intentata da terzi che poneva dubbi sulla regolarità della gara pubblica statale del 1991 e sul prezzo di acquisto. Dalle informazione raccolte si pensa che le accuse fossero state indirettamente mosse dal Governo Buyoya per recuperare l’albergo svenduto nel 1992.

A distanza di 5 anni dalla sentenza la struttura alberghiera vieni ridata a Frojo. La struttura è devastata. Costosi lavori di ristrutturazione terminano nel 2005, quando Frojo riesce finalmente ad inaugurare l’Hotel Club du Lac Tankanika, dotato di 80 camere, strutture sportive, sauna, spiaggia privata, discoteca, sala conferenze.

Frojo ha (o aveva, in questo momento i dati scarseggiano) 220 impiegati e la struttura alberghiera rappresenterebbe tra il 15% e il 20% della capacità ricettiva del settore turistico nazionale, secondo quanto afferma pubblicamente l’imprenditore italiano. L’Hotel pubblica una rivista interna, ‘Club Info’, dove per alcuni anni compariva un fumetto a puntate che descriveva le ‘avventure” e il successo, di Alfredo Frojo in Burundi.

Causa la crisi politica e causa le sanzioni economiche di Unione Europea e Stati Uniti, l’hotel ha perso quasi tutta la clientela straniera, subendo un collasso economico. È lo stesso Frojo ad ammetterlo, in una intervista al ‘The New Humanitarian’, rilasciata nell’ottobre 2019: «Noi dipendiamo dai turisti stranieri, ma non vengono più. Lo scorso anno l’hotel ha perso il 50% del fatturato».

I turisti stranieri sono stati rimpiazzati da una clientela molto particolare: membri e gerarchi del CNDD-FDD e della sua ala militare all’interno dell’Esercito e della Polizia, come affermano fonti burundesi.

Insomma, l’hotel è ritornato punto di riferimento dei militari, come prima che Alfredo Frojo lo ristrutturasse e gli assicurasse il successo, anche, probabilmente, la stretta amicizia con Pierre Nkurunziza.

Il trait d’union di quella tra Frojo e Nkurunziza sarebbe Natasha Burundi. Lei sarebbe all’origine dell’avvicinamento dell’imprenditore italiano al regime. Un avvicinamento testimoniato da un vasto repertorio fotografico dove Frojo immancabilmente si fa fotografare con il dittatore burundese. Frojo non fa mistero delle simpatie politiche per il CNDD-FDD, convinto che le atrocità commesse da Nkuruniziza (sotto inchiesta presso la CPI) siano frutto di un complotto occidentale contro il Burundi.

Nel 2011, dunque, Frojo incontra Natasha Ngendabanka, una cantante da cabaret che inizia a cantare presso la sua struttura alberghiera. Progressivamente nasce una storia d’amore, che fa diNatasha la ‘moglie’ burundese. Frojo diventerà il mecenate della cantante Natasha Ngendabanka, (sulla scena con svariati nomi d’arte: Natasha Burundi, Lamaba, The Boss), finanziandole, nel 2012, il primo album, ‘Mawe Mwiz’.

Per rafforzare la sua carriera, Natasha si avvicinerà al regime CNDD-FDD, allacciando una amicizia personale con il dittatore Pierre Nkurunzia, e diventando la cantante del regime. Le sue canzoni iniziano a contenere messaggi politici, veicolando la propaganda del CNDD-FDD, come testimonia la canzone ‘Ubrundi Bwacu’, che incita i burundesi a sviluppare il Paese mettendosi a lavorare sotto la guida del partito. Canzone che le farà vincere, nel 2014, il primo premio al festival SICA in Guinea Conacry.

Natasha Burundi in varie interviste esalta la sua felice situazione finanziaria, ringraziando continuamente il ‘marito’ italiano per i grandi regali. Famosa l’intervista rilasciata da ‘La Bamba’ sul quotidiano musicale online ‘EJO’ relativa al regalo di una auto con targa personalizzata, ‘La Boss’, ricevuto dal marito in occasione del suo anniversario, il 5 gennaio 2019. Queste interviste fanno parte della comunicazione da ‘gossip’ tipica delle pop star africane, su riviste scandalistiche e social media, ma irritano la popolazione che considera del tutto inappropriato sfoggiare pubblicamente ricchezza e benessere in interviste mondane mentre la maggioranza dei burundesi vive nella miseria totale, a causa della disastrosa gestione economica del regime e al furto sistematico delle ricchezze nazionali collegato a fughe di capitali su conti esteri privati del dittatore e dei gerarchi del regime.

La pop star, dal 2014, ha sviluppato un forte network di conoscenze all’interno del regime in supporto alla sua carriera professionale. Tra queste amicizie, quella particolare con Adoti Umugwizatunga, un magnate burundese legato al CNDD-FDD. Assieme hanno avviato, nel 2015, un esperimento di comunicazione su Facebook denominato ‘kurya mumutwe abntu’ (letteralmente: ‘mangiare la testa della gente’). Un esperimento mediatico teso a indurre la popolazione a credere a realtà artificiali e fiabesche fabbricate da ‘esperti’, come riporta un articolo del giugno 2018 pubblicato sul sito di informazione culturale ‘Jimbere’.

Adoti è un personaggio molto odiato nel suo Paese, soprattutto per aver pubblicato una foto sul suo profilo Facebook con la dicitura: ‘L’argent que je dépense pour mon petit-déjeuner équivaut à la ration alimentaire de 8 mois au Burundi’ (‘I soldi che spendo per la mia colazione equivalgono alla razione alimentari di 8 mesi in Burundi’).

Ma torniamo agli affari.

Malgrado la crisi dell’hotel, Frojo, come abbiamo anticipato, si sta apprestando a compiere un importante investimento di 33 milioni di euro per la realizzazione di una mega infrastruttura a Bujumbura che verrà adibita a centro congressi internazionale, in società con lo Stato burundese.

A darne notizia è stato un comunicato stampa del regime, relativo alla riunione del 05 giugno 2019 del Consiglio dei Ministri. Al punto 7 dell’ordine del giorno si legge che una Commissione tecnica ha accolto e sostenuto la proposta presentata dall’imprenditore italiano per la costruzione della mega infrastruttura.

Nel comunicato stampa si specifica chel’imprenditore ha richiesto un periodo di esenzione fiscale pari a 15 anni. Si definisce, inoltre, la composizione della società del futuro Centro Congressi. 20% allo Stato burundese,60% al Hotel Club du Lac Tanganyka e 20% alla società con responsabilità limitata Frojo Engineering con sede a Napoli.

Il progetto per la realizzazione del nuovo centro congressi, che sostituirà quello esistente a Kigobe (costruito nel 2012), è stato approvato dal Presidente Pierre Nkurunziza, durante la riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2020, come riportato dalla Televisione Nazionale ‘RTNB’, controllata da Eric Nshimirimana, leader della milizia paramilitare Imbonerakure .

Un progetto molto importante, e molto rischioso per l’azienda dell’ingegner Frojo, in un Paese all’ultimo posto nella classifica delle mete africane del turismo internazionale.

La Frojo Engineering S.r.l. ha un capitale di 300.000 euro con un solo impiegato. Nel 2018 il fatturato totale dichiarato è stato di 137.310 euro, con un capitale circolante di 291,688 euro e un profitto dopo le tasse di 2.526 Euro, secondo i dati pubblicati dal Global Database 2019.

Il Rapporto 2019 Investistimenti nel Mondo, redatto da UNCTAD (Unite Nation Conference on Trade and Development), classifica il Burundi agli ultimi posti dei Paesi africani dove gli investimenti sono convenienti e sicuri. Classifica confermata nel rapporto ‘Dove Investire in Africa nel 2020’ redatto dalla banca sudafricana Rand Merchant Bank (RMB).

Il prestigioso gruppo francese Société Générale,pubblica pareri negativi riguardo gli investimenti stranieri nel Burundi. Nel parere si legge tra l’altro: «L’instabilità politica, il costo elevato dei servizi pubblici, le ambiguità delle politiche commerciali, la mediocrità delle infrastrutture, la corruzione, l’inaffidabilità della mano d’opera, l’insufficienza dei programmi di privatizzazione e la mancanza cronica di valuta estera sono tutti fatto che limitano fortemente gli investimenti stranieri nel Paese. Di conseguenza il Burundi si classifica al 168simo posto sulle 190 economie nel rapporto “Fare Affari 2019” con una retrocessione di quattro punti rispetto all’anno precedente.».

Nonostante i pareri negativi delle principali organizzazioni finanziarie internazionali, pubbliche e private, con un Hotel che sta subendo il 50% annuo di perdite del fatturato a causa della situazione politica attuale, e una società, la Frojo engenering, con un fatturato annuo dichiarato di 137.310, Alfredo Frojo ha programmato un investimento di 33 milioni di dollari, superiore al totale delle sovvenzioni per investimenti per lo sviluppo economico del Burundi 2017 dati dalla OPED Organisation Pour l’Environnement et le Développement durable, (11 milioni), eleggermente inferiore al totale degli aiuti concessi, nello stesso anno, dalla FIDA (Fonds international de développement agricole) che ammontavano a 42 milioni.

Ovviamente, non manca chi insinua dubbi sulla fattibilità del progetto e sulla reperibilità di capitali tanto ingenti.

L’altro lato di Frojo è quello dell’imprenditore di successo che si dedica al prossimo.

Frojo sarebbe molto amico di Totò Cuffaro, tra i protagonisti del servizio di ‘Il Venerdì di Repubblica’, che Frojo avrebbe incontrato nel 2017, l’ex Governatore della Sicilia, infatti, è quasi di casa in Burundi oramai da tre anni.«Finito di scontare quasi cinque anni di carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra, bandito dall’ordine dei medici, Cuffaro ha trovato nel Paese di Nkurunziza la vocazione umanitaria, offrendo cure per i bambini, occhiali, attrezzature ospedaliere e sementi gratuite, piantare vigne e costruire chiese tramite la sua Onlus AiutAmo il Burundi », fa notare l’articolo di Ottieri. L’Hotel Gran Lac, sarebbe stato scelto da Cuffaro come dimora provvisoria durante le sue innumerevoli missioni ‘umanitarie’ in Burundi. L’arrivo di Cuffaro è stato reso possibile da un prete di Messina, don Rosario Lenzo, che vive da oltre vent’anni nel Paese.

Frojo e Cuffaro sarebbero legati da interessi filantropici. Anche Frojo, con un passato da imprenditore in Italia legato alla DC e a De Mita, si presenta come un filantropo e benefattore dei poveri burundesi, impegnato in varie campagne sociali. È la stretta amicizia con il dittatore a rovinare la sua immagine. Eppure per Frojo l’amicizia personale con Pierre Nkurunziza è motivo di vanto. Durante varie interviste, ha offerto un quadro fin troppo roseo e positivo del regime, motivo per il quale l’opposizione lo considera un ‘nemico’.

Un ex imprenditore di Ischia padrone di un favoloso resort turistico in affari con lo Stato burundese, un ex politico italiano accusato di essere colluso con Cosa Nostra, un progetto faraonico per realizzare un Centro Conferenze regionale di cui il Paese non necessita, ma che assorbirà enormi fondi in valuta pregiata per la sua realizzazione: questo strano intreccio è oggi l’immagine che Alfredo Frojo esprime presso la popolazione burundese, stanca e oramai sospettosa di tutti.

All’interno della complicata situazione del Burundi sta emergendo progressivamente il non limpido ruolo di alcuni imprenditori ed ex politici italiani. È notizia di questi giorni dell’approvazione da parte del regime burundese di un piano per la costruzione di un moderno Centro Congressi con l’obiettivo di trasformare l’ex capitale Bujumbura in un centro di convegni regionale. Non si conosce l’entità del finanziamento necessario per la realizzazione, ma le fonti ci assicurano che l’opera è faraonica e quindi molto costosa. La realizzazione del Centro Congressi è frutto di una collaborazione con imprenditori stranieri privati, tra cui compare il nome del ingegnere Alfredo Frojo , proprietario dell’Hotel Lac Tanganica , e sposato con una donna hutu ‘ Natacha Burundi , cantante di regime’.

Frojo è stato soggetto di interesse in un recente articolo pubblicato su ‘il Venerdì di Repubblica’ dal titolo ‘ Ma quanti buoni amici ha il dittatore del Burundi ’. Sull’ingegnere, originario di Ischia, circolano voci inquietanti di collaborazioni non chiare con il partito al potere CNDD, i miliziani Imbonerakure e le FDLR. Si nutrono sospetti anche sulla provenienza del denaro necessario per costruire il costosissimo residence turistico Hotel Gran Lac in un Paese all’ultimo posto nella classifica delle mete africane del turismo internazionale. Queste accuse girano tra la diaspora burundese, ma non trovano altra conferma oltre alla dichiarata simpatia per il dittatore burundese.

Lo stesso Frojo non fa mistero delle sue relazioni intime con Nkurunziza, facendosi fotografare insieme al dittatore e partecipando a importanti avvenimenti pubblici del partito, dove sua moglie Natacha Burundi, si esibisce in performance sonore che alcuni le considerano l’esternazione artistica della mediocrità del CNDD-FDD. Nonostante queste accuse siano tutte da provare, sarebbero stati sufficienti dei ‘rumors’ per spingere le Nazioni Unite a ‘sconsigliare” al suo personale di risiedere presso l’Hotel Gran Lac. Gli stessi rumors avrebbero spinto la diplomazia italiana a prendere le distanze dal Frojo che, da quasi quattro anni sogna di diventare Console Onorario in Burundi. Posto onorevolmente coperto dall’imprenditore italiano Guido Ghirini fino al 2015. Il sogno odi Frojo di diventare Console Onorario è stranamente supportato dal dittatore. Nkurunziza ha espressivamente chiesto al Governo italiano di nominare Alfredo Frojo Console Onorario, informando che non concederà le credenziali a nessun altro all’infuori del suo amico ischitano. Il governo italiano ha invece preferito che il posto di Console rimanga vacante. Dal 2016 il Consolato italiano a Bujumbura è coordinato da Antonio Zivieri in veste di Corrispondente Consolare per il Burundi.

Frojo avrebbe allacciato dal 2017 un’amicizia con l’ex Governatore della Sicilia Totò Cuffaro, che si aggira in Burundi da tre anni. «Finito di scontare quasi cinque anni di carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra, bandito dall’ordine dei medici, Cuffaro ha trovato nel Paese di Nkurunziza la vocazione umanitaria, offrendo cure per i bambini, occhiali, attrezzature ospedaliere e sementi gratuite, piantare vigne e costruire chiese tramite la sua Onlus AiutAmo il Burundi », fa notare l’articolo comparso su ‘Il Venerdì della Reppubblica’. Cuffaro sembra aver trovato la via della redenzione facendo opere caritatevoli in Burundi, diventando un cliente assiduo presso l’Hotel Gran Lac, scelto come sua dimora provvisoria durante le sue fin troppo innumerevoli missioni ‘umanitarie’ in Burundi. L’arrivo di Cuffaro è stato reso possibile da un prete di Messina, don Rosario Lenzo, che vive da oltre vent’anni nel Paese.

Frojo e Cuffaro sarebbero legati da interessi filantropici. Anche Frojo, con un passato da imprenditore in Italia legato alla DC e a De Mita, si presenta come un filantropo e benefattore dei poveri burundesi, impegnato in varie campagne sociali. È la stretta amicizia con il dittatore a rovinare l’immagine. Eppure per Frojo l’amicizia personale con Pierre Nkurunziza è motivo di vanto. Durante varie interviste, ha offerto un quadro fin troppo roseo e positivo del regime. Un’amicizia che forse è alla base della decisione del Ministero degli Affari Esteri di non nominarlo Console Onorario, come da richiesta di Nkurunziza.

Strane coincidenze tutte riunite in un piccolo Paese africano che di certo non è ai primi posti dell’attenzione commerciale a livello internazionale. Un ex imprenditore di Ischia padrone di un favoloso resort turistico, un prete italiano di cui si sa ben poco, un ex politico italiano accusato di essere colluso con Cosa Nostra. Un progetto faraonico per realizzare un Centro Conferenze regionale di cui il Paese non necessita, ma che assorbirà enormi fondi in valuta pregiata per la sua realizzazione.

A questo occorre aggiungere che il Burundi sotto il regime di Nkurunziza è diventato un hub di riciclaggio di oro, diamanti e coltan ruba ti dal vicino Congo. Coincidenze che fanno sicuramente riflettere come ha fatto la collega Maria Pace Ottieri su ‘Il Venerdì della Repubblica’, scrivendo un articolo da cui si avvince che qualcuno le ha passato ottime informazioni non reperibili dall’Italia. Qualcuno che conosce bene il Paese, e potrebbe avere interessi contrari a certi suoi connazionali divenuti improvvisamente benefattori del Burundi.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti