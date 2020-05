Milioni di buddisti in cerca di protezione e guarigione dal nuovo coronavirus si stanno rivolgendo ai tradizionali riti religiosi. Secondo Pierce Salguero, Docente di studi storici e religiosi asiatici della Pennsylvania State University, dall’emergere di Covid-19, il Dalai Lama, altri monaci senior e organizzazioni buddiste in Asia e nel mondo hanno sottolineato che questa pandemia richiede meditazione, compassione, generosità e gratitudine. Tali messaggi rafforzano una visione comune in Occidente del buddismo come più filosofia che religione – una pratica spirituale, forse, ma secolare associata alla consapevolezza, alla felicità e alla riduzione dello stress.

Ma per molte persone in tutto il mondo il buddismo è una religione – un sistema di credenze che include una forte fiducia nei poteri soprannaturali. Come tale, il buddismo ha un vasto repertorio di rituali di guarigione che vanno ben oltre la meditazione.

Dopo aver studiato l’interazione tra buddismo e medicina come storico ed etnografo negli ultimi 25 anni, Salguero ha documentato il ruolo che queste pratiche rituali svolgono nella pandemia di coronavirus.

Il buddismo è nato in India circa due millenni e mezzo fa. Oggi, con oltre mezzo miliardo di aderenti in tutto il mondo, è una tradizione molto diversificata che si è adattata a molti contesti culturali e sociali.

Ci sono tre principali scuole di buddismo tradizionale: Theravada, praticata nella maggior parte del sud-est asiatico; Mahāyāna, la forma più diffusa in Asia orientale; e Vajrayāna, comunemente associati con il Tibet e la regione dell’Himalaya.

Nei luoghi a maggioranza buddista, la risposta ufficiale alla pandemia COVID-19 include misure convenzionali di emergenza sanitaria e servizi igienico-sanitari come raccomandare maschere per il viso, lavarsi le mani e ordini di rimanere a casa. Ma, afferma il Professore della Pennsylvania University, all’interno delle comunità religiose, anche i leader buddisti stanno usando una serie di rituali – riti di protezione magica – per proteggere dalle malattie.

In Tailandia, ad esempio, i templi Theravada stanno distribuendo “yant“, talismani che portano immagini di spiriti e simboli buddisti. Queste benedette carte arancioni sono un oggetto rituale comune tra i buddisti nel sud-est asiatico che vedono crisi come le malattie epidemiche come un segno che le forze demoniache sono in aumento.

Gli amuleti e gli incantesimi di Theravada tracciano i loro poteri magici per respingere gli spiriti maligni non solo per il Buddha, ma anche per spiriti della natura benefica, semidei, monaci carismatici e maghi.

Ora, questi oggetti benedetti vengono specificamente creati con l’intenzione di proteggere le persone dal contrarre il coronavirus.

I buddisti Mahāyāna usano simili oggetti sacri, ma pregano anche un intero pantheon di Buddha e bodhisattva per protezione. In Giappone, ad esempio, le organizzazioni buddiste hanno condotto riti che invocano divinità buddiste per aiutare a liberare la terra dal coronavirus.

I praticanti di Mahāyāna – prosegue Salguero- credono che le benedizioni conferite da queste divinità possano essere trasmesse attraverso statue o immagini. In chiave moderna su questa antica credenza, un sacerdote affiliato al tempio Tōdaiji a Nara, in Giappone, ad aprile ha twittato una foto del grande Buddha Vairocana. Disse che l’immagine avrebbe protetto tutti coloro che la fissavano.

La terza forma principale di buddismo, Vajrayāna, che si è sviluppata nel periodo medievale ed è ampiamente influente in Tibet, incorpora molti rituali delle tradizioni precedenti. Ad esempio, il Dalai Lama ha esortato i praticanti in Tibet e in Cina a cantare mantra al bodhisattva Tārā, una dea femminile associata alla compassione e al benessere, per ottenere la sua protezione.

I praticanti di Vajrayāna sostengono anche una forma unica di visualizzazione in cui il praticante genera una vivida immagine mentale di una divinità e quindi interagisce con loro a livello di energia sottile. Le risposte al COVID-19 suggerite da figure di spicco della medicina tradizionale tibetana coinvolgono spesso questo tipo di pratica di visualizzazione.

Dall’apice del periodo coloniale nel XIX secolo, i ‘modernisti buddisti’ hanno costruito con cura un’immagine internazionale del buddismo come filosofia o psicologia. Nel sottolineare la sua compatibilità con l’empirismo e l’obiettività scientifica hanno assicurato il posto del buddismo nel mondo moderno e hanno spianato la strada alla sua popolarità al di fuori dell’Asia.

Avendo documentato la ricchezza della storia e la pratica contemporanea della guarigione buddista e dei rituali protettivi, tuttavia, sostengo che queste pratiche non possono essere cancellate così facilmente.

Nella maggior parte delle tradizioni viventi del buddismo, i rituali protettivi e curativi sono presi sul serio. Hanno sofisticate giustificazioni dottrinali che spesso si concentrano sul potere curativo della credenza.

Sempre più ricercatori concordano sul fatto che la fiducia in se stessa svolge un ruolo nella promozione della salute. Fino ad oggi, non esiste un modo noto per prevenire COVID-19 se non quello di rimanere a casa per evitare il contagio e nessuna cura miracolosa. Ma per milioni di persone in tutto il mondo, afferma Salguero, talismani buddisti, preghiere e rituali protettivi offrono un modo significativo per affrontare le ansie della pandemia globale di coronavirus, fornendo conforto e sollievo.

