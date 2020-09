Mentre si avvicina la scadenza per i colloqui commerciali post-Brexit tra l’Unione europea e il Regno Unito, sono sorte preoccupazioni sulla possibilità delle due parti di concludere un accordo. In termini di accordo di Brexit, il Regno Unito dovrebbe lasciare il mercato unico dell’UE e l’unione doganale il 1 ° gennaio 2021, ma la prospettiva di concludere un simile accordo è stata messa in dubbio dalla recente pubblicazione di un nuovo controverso disegno di legge da parte del governo britannico che cerca di annullare parti del patto di ritiro della Brexit.

Secondo Mills Soko, Docente di Bussiness all’University of the Witwatersrand, il risultato di questi colloqui avrà implicazioni per l’economia sudafricana, in particolare per il commercio. L’UE come blocco regionale è il principale partner commerciale del Sudafrica nel mondo, e il Sud Africa è il principale partner commerciale dell’UE in Africa. Il Sudafrica ha relazioni commerciali di lunga data ed estese con il Regno Unito. Prima di uscire dall’UE, il Regno Unito era il secondo partner commerciale del Sudafrica, dopo la Germania, nella comunità regionale dell’UE. Il Paese è anche il quarto mercato più grande per le esportazioni del Sudafrica, dietro solo a Cina, Germania e Stati Uniti.

Fino a quando il Regno Unito non ha deciso di lasciare l’UE, ha commerciato con il Sudafrica nell’ambito di un accordo di partenariato economico (EPA) tra l’UE e alcuni stati membri della Comunità per lo sviluppo dell’Africa meridionale (SADC). Questo accordo, spiega Mills Soko, UE-SADC è entrato in vigore il 10 ottobre 2016, permettendo alll’UE di cancellare in tutto o in parte i dazi doganali per le esportazioni sudafricane, ad eccezione dell’alluminio e di vari prodotti agricoli.

L’accordo UE-SADC specifica le regole di origine da rispettare affinché i prodotti ottengano un accesso preferenziale al mercato. Le regole di origine si riferiscono ai criteri utilizzati per determinare la fonte nazionale di un prodotto. Contiene inoltre misure di salvaguardia per aumentare i dazi all’importazione nei casi in cui un’impennata delle importazioni minacci indebitamente di causare un grave pregiudizio al mercato interno.

La decisione del Regno Unito di lasciare l’UE significava che non sarebbe più stato parte dell’accordo UE-SADC. Ciò implicava, a sua volta, che il commercio tra i Paesi della SADC e il Regno Unito non avrebbe più goduto delle condizioni preferenziali esistenti nell’ambito dell’accordo UE-SADC.

Per prevenire l’interruzione del commercio, afferma Soko, le nazioni dell’Unione doganale dell’Africa meridionale hanno raggiunto un accordo con il Regno Unito nel 2017. I Paesi dell’unione doganale sono Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia ed Eswatini, oltre al Mozambico (SACUM). L’accordo definisce che SACUM e UK trasferiranno i termini delle disposizioni dell’accordo UE-SADC in un nuovo accordo commerciale bilaterale. Il rinnovo aveva lo scopo di garantire la continuità dei legami commerciali dopo che il Regno Unito aveva lasciato l’UE.

Dopo due anni di negoziati, nel settembre 2019 è stato concluso un nuovo accordo, l’accordo SACUM-UK. In sostanza, dice Soko, ciò ha comportato il trasferimento dei termini dell’accordo SADC-UE a quello SACUM-UK. Questi termini riguardano le regole per: commercio di merci, aliquote tariffarie preferenziali su tutti i lati, rimedi commerciali, norme tecniche per la salute e la sicurezza dei prodotti agricoli e industriali,

protezione delle indicazioni geografiche del Sudafrica e del Regno Unito, e risoluzione delle controversie.

Tuttavia, c’erano alcune questioni che necessitavano di ulteriori discussioni e soluzioni. Si tratta di contingenti tariffari e di approvvigionamento di input provenienti da tutta la regione dell’UE nella produzione per l’esportazione. C’è anche il trattamento delle misure di salvaguardia bilaterali, altri accordi transitori, indicazioni geografiche e l’ordine del giorno integrato.

I Paesi SACUM hanno diritto all’accesso senza dazi e quote per le loro esportazioni nell’ambito dell’accordo UE-SADC. Data la natura sviluppata della sua economia, il Sudafrica gode di un trattamento meno favorevole per alcune delle sue esportazioni di agricoltura, pesce e alluminio. È stata concordata una nuova disposizione commerciale che consentiva alle nazioni SACUM e al Regno Unito di procurarsi e utilizzare input dell’UE per la produzione per esportare nei reciproci mercati.

L’accordo SACUM-Regno Unito prevede disposizioni transitorie. Questi consentono il trasferimento ad esso di alcune disposizioni dall’accordo UE-SADC. Questi includono, tra l’altro, questioni doganali riguardanti la protezione delle indicazioni geografiche. D’altra parte, il Regno Unito è tenuto a fornire tempo sufficiente agli esportatori dei Paesi SACUM per adeguarsi alle nuove regole tecniche per i manufatti nei casi in cui queste si discostano dalle normative UE.

C’è stata molta ansia – sostiene Soko – da parte dei Paesi SACUM circa il risultato finale dei colloqui commerciali UE-Regno Unito e l’impatto che ciò avrà sulle relazioni commerciali tra le nazioni SACUM e il Regno Unito. Un accordo tra l’UE e il Regno Unito contribuirà a rafforzare la certezza e la continuità che l’accordo SACUM-Regno Unito cerca di raggiungere quando il Regno Unito uscirà dalla zona doganale dell’UE. Se l’UE e il Regno Unito non sono in grado di concordare alcun accordo, i loro rapporti commerciali saranno regolati dalle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Ciò significa che il Regno Unito sarà trattato come una nazione commerciale che non gode di scambi preferenziali con l’UE.

In questo scenario, conclude Soko, l’accordo SACUM-Regno Unito sarà preservato, ma introdurrà anche nuove complicazioni nel commercio e incertezza su come determinate questioni, come il livello e la quantità di input locali nella produzione di autoveicoli in Sudafrica per l’esportazione in saranno affrontati i mercati dell’UE e del Regno Unito. Un accordo tra l’UE e il Regno Unito, quindi, sarà il risultato più preferibile per i Paesi SACUM.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti