Gli europarlamentari britannici si preparano a lasciare Bruxelles e Strasburgo in vista della Brexit il 31 gennaio, quando il Regno Unito lascerà l’Unione europea. Inoltre, nella notte fra il 31 gennaio ed il 1 febbraio saranno tolte le bandiere del Regno Unito, la Union Jack, davanti alle istituzioni europee. Nel corso della prima giornata della Plenaria gli eurodeputati saranno chiamati a votare l’Accordo di Recesso del Regno Unito. Con il voto in Plenaria alle 18 si completa così il processo di ratifica da parte del Parlamento europeo. Per entrare in vigore infatti, l’Accordo di Recesso tra l’Unione europea e il Regno Unito deve essere approvato a maggioranza semplice dei voti espressi dai deputati europei (articolo 50, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea), prima di essere sottoposto al voto (a maggioranza qualificata) in Consiglio. Dopo la votazione, il Presidente David Sassoli rilascerà una dichiarazione in Plenaria. Secondo Sam Lowe del CER, le relazioni commerciali del Regno Unito con l’UE rimangono le più importanti dal punto di vista economico. Tuttavia, il desiderio del Regno Unito di avere il pieno controllo delle normative nazionali e della politica commerciale limita significativamente la portata potenziale delle relazioni UE-Regno Unito. L‘UE e il Regno Unito sono in procinto di concludere un accordo di libero scambio (ALS) che elimina tutte le tariffe e le quote, ma crea nuovi e significativi ostacoli amministrativi e regolamentari agli scambi di beni e servizi. Quindi una relazione affine alla Svizzera, che è di fatto all’interno del mercato unico dell’UE per le merci. Tuttavia, se l’UE accoglierà una richiesta del genere rimane incerto.

Alcuni accordi – ricorda Lowe – dovranno essere rinegoziati nella loro totalità a causa del rifiuto da parte dei paesi partner di ribaltarli, ad esempio gli ALS dell’UE con Canada e Giappone. Degli accordi ancora da rinnovare, quello con la Turchia – che è in un’unione doganale con l’UE – è particolarmente complicato. Il Regno Unito non può rimanere in un’unione doganale con la Turchia a meno che non sia anche in un’unione doganale con l’UE, che il governo britannico ha escluso. Il Giappone è il terzo più grande investitore nel Regno Unito (dopo Stati Uniti e UE), ma le sue società e il suo governo considerano la Brexit come un tradimento della fiducia. Il governo britannico dovrà ricostruire quella relazione. Inoltre, il Regno Unito dovrà lavorare a stretto contatto con il Giappone (dal quale può imparare molto) presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altri forum al fine di difendere gli interessi britannici e promuovere il commercio basato sulle regole.

Il Regno Unito – afferma l’esperto del CER – deve impegnare gli Stati Uniti nei negoziati commerciali immediatamente dopo la Brexit, ma deve abbandonare il suo ottimismo dagli occhi stellati. Il Regno Unito non avrà gioco facile solo a causa della sua cosiddetta relazione speciale con gli Stati Uniti. Se il Regno Unito resiste alle richieste degli Stati Uniti, in particolare nel settore dell’agricoltura e dell’igiene alimentare, la conclusione di un accordo di libero scambio globale potrebbe richiedere anni.

Tuttavia, il Regno Unito potrebbe trovare alcuni punti commerciali per ottenere vittorie politiche sia per Trump che per il Primo Ministro Boris Johnson. Ad esempio, il governo britannico potrebbe chiedere agli Stati Uniti di esonerare il Regno Unito dalle tariffe applicate contro l’UE, dopo che quest’ultimo ha perso la disputa Boeing-Airbus dell’OMC, in cambio di aver dato a Trump qualcosa che voleva. Ma la Gran Bretagna dovrà procedere con cautela.

Le relazioni del Regno Unito con la Cina – dice Lowe – potrebbero rivelarsi particolarmente complicate. Trump probabilmente richiederà il pieno sostegno della Gran Bretagna nella sua battaglia contro le pratiche commerciali cinesi, in cambio di un accordo commerciale statunitense. Il Regno Unito dovrebbe certamente appoggiare iniziative plurilaterali dell’UE, degli Stati Uniti e del Giappone per affrontare i sussidi industriali e il trasferimento forzato di tecnologia in Cina.

Questo perché, il Regno Unito sta entrando in un mondo in cui non può fare affidamento sull’OMC per risolvere le controversie commerciali, a causa del rifiuto degli Stati Uniti di nominare nuovi membri all’organo di appello dell’oraganizzazione. Questo problema, tra i molti di fronte all’OMC, non è un problema che il Regno Unito può risolvere da solo. Il governo del Regno Unito dovrebbe considerare ciò che spera di ottenere e in che modo un accordo commerciale potrebbe aiutare. Finora il governo ha lottato per produrre risposte. Ad esempio, le politiche del Regno Unito progettate per scoraggiare l’immigrazione minano gli sforzi per rendere il Regno Unito attraente per gli investimenti e qualsiasi aspirazione a liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi. Più positivamente, alcuni dei grandi del Regno Unito.

il bilancio degli aiuti potrebbe essere destinato alla costruzione della capacità commerciale e delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo e al sostegno alla creazione della zona di libero scambio continentale africana, misure che promuovono la crescita economica e offrono maggiori opportunità agli esportatori del Regno Unito.

Johnson – conclude Lowe del CER – è stato un entusiasta sostenitore di ‘Global Britain’ – un’ambizione di essere un leader globale, tra l’altro nella promozione del libero scambio – che è diventato un mantra per i sostenitori della Brexit che sostengono che la voce del Regno Unito sarà più influente al di fuori dell’UE. Il Regno Unito ha un contributo positivo da apportare al sistema commerciale globale, ma dovrebbe prendere fiato, mettere in pausa e valutare la realtà della sua situazione e il ruolo che può svolgere – e quindi pianificare di conseguenza. Brexit significa che è tempo che cresca il dibattito sulla politica commerciale britannica.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti