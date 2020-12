Il mondo attende il rilascio di diversi vaccini COVID-19, ma il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro no. “Non lo prenderò. È un mio diritto “, ha detto in una trasmissione sui social media del 26 novembre. Bolsonaro, che è rimasto contagiato dal COVID-19 a luglio, ha anche criticato le mascherine. Lui e i suoi più fedeli sostenitori si oppongono a qualsiasi suggerimento di vaccinazioni obbligatorie contro il Coronavirus.

Come afferma Pedro Cantisano dell’University of Nebraska Omaha, la resistenza ai vaccini ha una lunga storia in Brasile. Nel novembre 1904, migliaia di persone nella città di Rio de Janeiro protestarono contro le vaccinazioni contro il vaiolo imposte dal governo in una famosa rivolta che quasi si concluse con un colpo di stato. Il vaccino contro il vaiolo era arrivato in Brasile quasi un secolo prima. Ma le siringhe erano lunghe, lasciavano la pelle lesionata e potevano trasmettere altre malattie come la sifilide. Tra il 1898 e il 1904, solo il 2-10% della popolazione di Rio veniva vaccinata ogni anno, secondo lo storico Sidney Chalhoub. Nel 1904, il vaiolo uccise lo 0,4% dei residenti di Rio, una percentuale più alta della popolazione rispetto alle vittime del COVID-19 a New York quest’anno.

Ma queste non erano le uniche ragioni per cui il Brasile rese obbligatorie le vaccinazioni nel 1904. Infatti, secondo Cantisano, come parte di un piano di ‘modernizzazione’ per attirare l’immigrazione europea, il Presidente Rodrigues Alves si era impegnato a sradicare le epidemie – non solo il vaiolo, ma anche la febbre gialla e la peste bubbonica. Per liberare Rio de Janeiro, allora capitale della nazione, dai rischi sanitari mentre si apriva lo spazio per viali ed edifici in stile parigino, centinaia di case popolari furono demolite tra il 1903 e il 1909. Quasi 40.000 persone – per lo più afro-brasiliane ma anche poveri italiani, portoghesi e Immigrati spagnoli – sono stati sfrattati e rimossi dal centro di Rio. Molti sono rimasti senza casa, costretti a trasferirsi sui pendii vicini o in zone rurali lontane. Nel frattempo, gli agenti della sanità pubblica accompagnati dalla polizia armata hanno sistematicamente disinfettato le case con lo zolfo che ha distrutto mobili e altri oggetti, indipendentemente dal fatto che i residenti li accolgessero o meno.

I politici e gli ufficiali militari che si sono opposti al Presidente Alves hanno visto l’opportunità nell’indignazione provocata da queste iniziative sanitarie. Hanno alimentato il malcontento. Gli oppositori di Alves guidarono una campagna contro i mandati di sanità pubblica del Brasile per tutto il 1904. Senatori e altri personaggi pubblici hanno dichiarato che le vaccinazioni obbligatorie hanno invaso le case e i corpi delle persone. A metà novembre di quell’anno, migliaia di manifestanti si sono riuniti nelle piazze pubbliche per manifestare contro gli sforzi di salute pubblica. La polizia di Rio ha reagito con una forza sproporzionata, innescando sei giorni di disordini nella città.

Nel frattempo, dietro le quinte, sostiene Cantisano, i cospiratori mobilitano giovani cadetti militari. Il loro piano: abbattere il governo di Alves. Il loro piano è stato sventato quando il Presidente ha invitato sia l’esercito che la marina a contenere i manifestanti e trattenere presunti ribelli. La grande rivolta del Brasile contro i vaccini fu presto soppressa. Uno dei leader popolari della rivolta, Horácio José da Silva – noto come “Black Silver” – fu considerato un ‘delinquente disordinato’.

Le caratteristiche violente e segregazioniste del piano urbano di Alves sono una causa delle rivolte. All’inizio del XX secolo in Brasile, la maggior parte delle persone – donne, persone che non sapevano leggere, disoccupati – non potevano votare. Per questi brasiliani, le strade erano l’unico posto dove sentire la loro voce. Ma perché si sarebbero opposti in modo così virulento ai metodi che controllavano la diffusione della malattia? Approfondendo giornali e documenti legali, Cantisano ha scoperto che i critici della spinta alla salute pubblica del 1904 in Brasile spesso hanno espresso la loro opposizione in termini di ‘inviolabilità della casa’, sia per le strade che in tribunale. Per i brasiliani d’élite, invocare questo diritto costituzionale significava proteggere la sicurezza delle loro famiglie, dove gli uomini governavano su mogli, figli e servi.

Gli agenti della sanità pubblica hanno minacciato questa autorità patriarcale chiedendo l’accesso alle case e ai corpi delle donne. Anche gli uomini e le donne poveri di Rio avevano valori patriarcali. Ma per loro nel 1904 era in gioco qualcosa di più della privacy. Per tutto il XIX secolo, gli afro-brasiliani schiavi avevano formato famiglie e costruito case, anche nelle piantagioni, ritagliandosi spazi di relativa libertà dai loro padroni. Dopo che la schiavitù fu abolita nel 1888, molti afro-brasiliani liberati condivisero case affollate con gli immigrati. Al tempo della campagna di vaccinazione di Alves, i poveri di Rio combattevano da decenni gli sfratti e la violenza della polizia. Per i brasiliani neri, quindi, difendere il proprio diritto di scegliere cosa fare – o non fare – con le proprie case e corpi era parte di una lotta molto più lunga per l’inclusione sociale, economica e politica.

Quattro anni dopo la rivolta del 1904, Rio fu colpita da un’altra epidemia di vaiolo.Con così tante persone non vaccinate, le morti sono raddoppiate;quasi l’1% della città morì.È stata un’esperienza di apprendimento mortale.Da quel momento in poi, i leader brasiliani hanno inquadrato l’obbligo di vaccino contro il vaiolo, morbillo e altri come mezzi per proteggere il bene comune e hanno investito in campagne educative per spiegare perché.Per tutto il XX secolo, le vaccinazioni hanno avuto un enorme successo in Brasile.Dagli anni ’90, il 95% dei bambini è stato vaccinato, anche se i numeri sono in calo.Oggi, sostiene Cartisano, il Brasile è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus.Come in passato, gli afro-brasiliani stanno soffrendo più di altri.Invocando il diritto individuale dei brasiliani a non farsi vaccinare contro il COVID-19, il Presidente Bolsonaro sta ignorando le lezioni del 1904, minando un secolo di duro lavoro nella lotta alle malattie in Brasile.

