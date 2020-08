La svolta del Brasile, un mercato potenziale interno di almeno 210 milioni di consumatori. Il più grande Paese del Sud America, il Brasile è il quarto mercato farmaceutico più grande del mondo. Gli osservatori affermano che il potenziale per la cannabis medica potrebbe aumentare con l’approvazione della nuova legislazione oggi in discussione, con stime le quali prevedono che il settore potrebbe raggiungere un fatturato di 4,7 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Kamala Harris, scelta da Biden per essere la seconda componente del ‘ticket’ presidenziale per concorrere alla conquista della Casa Bianca, ha dichiarato -nella loro prima intervista congiunta- che l’Amministrazione Biden-Harris perseguirà una politica nazionale volta alla depenalizzazione della cannabis. Grandi polemiche in Svezia, dove si sono verificati alcuni casi di distruzione di raccolti di canapa da parte delle Forze dell’Ordine, evidenziando la ancor oggi estesa ignoranza da parte delle Autorità preposte nel più grande mercato scandinavo costituito da 10 milioni di consumatori

Brasile

Una nuova legge potrebbe spalancare un massiccio mercato della canapa

Il Brasile potrebbe avere regolamenti in vigore per la cannabis medica e la canapa entro l’inizio del prossimo anno, aprendo un mercato di quasi 210 milioni di consumatori, se venisse emanata una legge proposta di recente. Il progetto di legge annunciato la scorsa settimana stabilirà regole per i settori specifici nell’ambito di una proposta formulata da una commissione formata lo scorso anno. Il consulente brasiliano della canapa Lorenzo Rolim da Silva ha detto a HempToday che si aspetta che la legge venga accelerata durante la attuale legislatura brasiliana. «Non sarei sorpreso se iniziassimo il 2021 con un regolamento funzionale in vigore in Brasile, che consenta al Paese di competere finalmente nel settore», ha affermato Rolim da Silva, che è anche Presidente dell’Associazione latino-americana della canapa industriale (LAIHA). «E credetemi, daremo ai coltivatori di canapa americani ed europei una grande accelerata per i loro soldi. I nostri costi in agricoltura sono complessivamente inferiori e abbiamo condizioni climatiche eccellenti per diventare il player più competitivo al mondo».

Aperture sulla canapa

Al di là delle applicazioni mediche, la nuova legge aprirebbe tutti i settori della canapa in Brasile, che ha una ricca eredità nella cannabis e nella canapa.

Il disegno di legge autorizza la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di canapa industriale a condizione che non siano destinati ad uso medico o commercializzati per «scopi profilattici, curativi o palliativi». Spianerebbe la strada ai prodotti per la salute e la bellezza, la cellulosa, le fibre e i prodotti veterinari non medici purché tali prodotti non contengano più dello 0,3% di THC. Solo i semi sarebbero ammessi negli alimenti.

Le attuali norme consentono già l’importazione e la vendita di medicinali derivati ​​dalla cannabis in tre categorie: 1) quelli registrati come prodotti farmaceutici; 2) Prodotti con “autorizzazione sanitaria” che non richiedono sperimentazioni cliniche; e 3) Autorizzazione «Uso compassionevole» che consente ai pazienti di importare prodotti a base di cannabis su base individuale. Il CBD sarebbe considerato «medicinale vegetale» e quindi relegato nella categoria «autorizzazione sanitaria», richiedendo una prescrizione.

Il potenziale del Brasile

Il più grande Paese del Sud America, il Brasile è il quarto mercato farmaceutico più grande del mondo. Gli osservatori affermano che il potenziale per la cannabis medica potrebbe aumentare con l’approvazione della nuova legislazione, con stime le quali prevedono che il settore potrebbe raggiungere un fatturato di 4,7 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Diversi importatori hanno già stabilito punti di riferimento in Brasile, tra cui GW Pharmaceuticals del Regno Unito, che vende i suoi farmaci a base di CBD Sativex nelle farmacie. Anche l’azienda farmaceutica brasiliana Prati-Donaduzzi è autorizzata a produrre e distribuire alcuni prodotti a base di cannabis attraverso le farmacie, ma non lo ha ancora fatto.

Il gigante della cannabis Merck ha recentemente annunciato che sta entrando in Brasile, con l’intenzione di «fornire il mercato con conoscenze tecniche orientate alla ricerca e sviluppo, controllo qualità e applicazioni biometriche per potenziare la coltivazione della canapa», afferma Fabio Demétrio, responsabile della ricerca e delle soluzioni per Merck Brasile.

Generosi sussidi ai pazienti

Il Paese ha diversi milioni di epilettici e pazienti con altri disturbi come l’autismo e il dolore cronico che potrebbero trarre beneficio dal CBD. Si stima che 7.000 pazienti siano registrati e ricevano olio di CBD approvato dal Governo per scopi medici ma il mercato nero potrebbe aumentare questa cifra. Con i sussidi per i medicinali in Brasile, il Governo offre un sostegno generoso ai pazienti. Almeno un venditore di CBD ha stimato di ottenere fino alla metà delle sue entrate da tali sussidi.

Se la legge per consentire la coltivazione e la produzione in Brasile fosse emanata, il prezzo del CBD e di altri estratti sarebbe molto più basso, poiché i costi di esportazione dagli Stati Uniti e i tassi di cambio fluttuanti contribuiscono attualmente agli alti prezzi interni.

Necessità di un giusto accordo

Sebbene Rolim da Silva abbia accolto con favore gli sviluppi legislativi, ha affermato che la nuova legge proposta potrebbe richiedere una messa a punto.

«Ci sono domande su aspetti tecnici, come la definizione del limite di THC per la canapa, che è definito allo 0,3%; ma la legge afferma anche in seguito che non è considerato psicoattivo se è inferiore all’1,0%», ha osservato. Inoltre, non è chiaro come i test del THC verranno eseguiti su vasta scala con un preavviso così breve. «Il governo federale dovrà stanziare un budget considerevole per coprire questo requisito, soprattutto considerando il ritmo veloce con cui si sta muovendo», ha detto Rolim da Silva.

«Il modo in cui è stato sviluppato metterà molta pressione sul Ministero dell’Agricoltura e sull’Agenzia nazionale per la salute e la sorveglianza (ANVISA), poiché avranno alcune sfide molto complesse per adattare i propri regolamenti e le normative interne per riflettere i cambiamenti proposti nella legge», ha aggiunto, sottolineando che LAIHA si sta rivolgendo ai legislatori e al Ministero dell’Agricoltura per risolvere questi problemi al fine di «evitare tutti gli errori commessi in altri Paesi durante le proprie modifiche normative».

L’eredità della canapa

Dall’inizio della colonizzazione del Brasile fino all’inizio del XX secolo, i brasiliani coltivavano legalmente la canapa in varie regioni del paese, così come il governo, raccogliendo principalmente fibre da utilizzare nei tessuti. I documenti storici mostrano anche che fino al 1932 estratti e altri rimedi derivati ​​dalla canapa erano considerati legittimi e raccomandati dai medici per vari disturbi. L’industria della canapa brasiliana ha guidato tutti i settori dell’agricoltura alla fine del 1800.

Stati Uniti

Kamala Harris assicura che l’Amministrazione Biden depenalizzerà la cannabis

Kamala Harris, scelta da Biden per essere la seconda componente del ‘ticket’ presidenziale per concorrere alla conquista della Casa Bianca, ha dichiarato -nella loro prima intervista congiunta- che l’Amministrazione Biden-Harris perseguirà una politica nazionale volta alla depenalizzazione della cannabis.

«L’amministrazione Biden perseguirà politiche per depenalizzare il possesso di cannabis e attuare alcune riforme della Polizia», ha detto il senatore Kamala Harris (Democratica – California) -la scelta di Joe Biden per il ruolo di Vice Presidente- in un’intervista trasmessa ieri da ABC News.

Durante l’intervista, la senatrice Harris è stata sottoposta a pressioni sul suo passato da Procuratore e a favore delle Forze dell’Ordine. Ha detto che il movimento Black Lives Matter, che è stato ancora una volta alla ribalta mondiale dopo l’omicidio di George Floyd da parte della polizia del 25 maggio, ha cambiato il tono dei suoi interventi ed ha affermato che è un’importante «forza contraria» allo status quo americano. Ha descritto i piani per indagare sui Dipartimenti di Polizia con una «storia» e un «modello» di discriminazione e ha detto che il ticket presidenziale perseguirà una «politica che riguarderà la depenalizzazione della marijuana».

La campagna di Biden ha affermato a maggio che il suo «Piano per l’America nera» includeva politiche di depenalizzazione della cannabis e l’eliminazione delle condanne per cannabis.

Nel frattempo, una task force composta da membri della campagna di Biden e della campagna presidenziale del senatore Bernie Sanders (Democratico – Vemont) ha cercato di lenire la tensione tra Biden e le ali più progressiste del partito. Quella coalizione alla fine ha abbracciato le riforme di depenalizzazione della cannabis ma -come lo stesso Biden, che fino all’anno scorso ha affermato di considerare ancora la cannabis una droga di passaggio- si è fermato prima di approvare la piena legalizzazione.

Da quando è stato eletto al Senato, la senatrice Harris ha sponsorizzato il 2018 MORE Act, o Marijuana OpportunityReinvestment and Expungement Act, che avrebbe legalizzato la cannabis a livello federale e reinvestito i proventi a sostegno di comunità eccessivamente controllate. «I tempi sono cambiati, la marijuana non dovrebbe essere un crimine», ha detto allora. «Dobbiamo iniziare a regolamentare la marijuana e cancellare le condanne per la marijuana dai registri di milioni di americani in modo che possano andare avanti con le loro vite».

Svezia

I raid nelle fattorie a conduzione familiare mostrano l’approccio regressivo sulla canapa

Le parti interessate affermano che il recente raid in una fattoria familiare di canapa in Svezia riflette la persistente ignoranza delle autorità che sta frenando il settore nel più grande mercato scandinavo di 10 milioni di consumatori. «L’intera faccenda riguarda probabilmente l’ignoranza da parte della polizia in quanto devono aver scambiato la canapa industriale per marijuana e quindi distrutto la coltivazione», ha detto Michael Henell delle forze dell’ordine sull’isola di Öland, dove Henell e la sua famiglia gestiscono Magic Herb, un’azienda boutique di canapa che coltiva e vende gemme di canapa e prodotti a base di estratti.

Henell ha detto che la polizia ha fatto irruzione nella sua attività legale di produzione della canapa senza preavviso il 13 agosto mentre lui e la sua famiglia erano in vacanza, distruggendo il suo piccolo raccolto di canapa e, armati di un mandato di perquisizione, sequestrando i prodotti finiti che erano conservati nella casa della famiglia.

‘Niente scuse’

È legale coltivare varietà di canapa certificate in Svezia su autorizzazione del Consiglio svedese dell’agricoltura. «Ho controllato tre volte che tutti i documenti siano corretti per la coltivazione. Abbiamo avuto la canapa per diversi anni e non è mai stato un problema», ha detto Henell, che aveva l’approvazione sia degli amministratori locali che del consiglio nazionale per l’agricoltura per una coltivazione di canapa di circa 1.000 piante che stava coltivando sia all’aperto che in serra. Henell crede che l’ignoranza non sia una scusa. «È assolutamente dannoso che la polizia possa venire e distruggere il lavoro della nostra vita, per il quale abbiamo versato sangue, sudore e lacrime. Il nostro intero raccolto annuale è stato ora distrutto dalla polizia», ha detto.

Il pregiudizio permane

Il pregiudizio delle autorità svedesi contro la canapa è radicato nelle campagne nazionali aggressive contro la cannabis condotte negli anni ’70 e ’80, secondo David Appelgren, Presidente della Swedish Hemp Association, un forte gruppo di 200 membri che sostiene il settore.

«Lentamente, ci stiamo voltando. La maggior parte dei giovani capisce che la canapa è una cosa normale, e anche le persone anziane usano il CBD», ha detto Appelgren, che è in tournée in Svezia per istruire sulla canapa. «Ma stanno spingendo questo programma per 40 anni“, ha detto riguardo agli elementi anti-cannabis nel Paese. «È ancora nella cultura ed è difficile liberarsene».

Piccola crescita

La canapa si registra a malapena nell’agricoltura svedese. I documenti dell’era moderna che risalgono al 2004 mostrano che in quell’anno gli ettari erano sotto i 150. Nel 2007, i campi di canapa erano cresciuti fino a 829 ettari ma poi hanno iniziato a diminuire. Secondo le statistiche del Governo, quest’anno sono stati coltivati ​​un totale di 170 ettari. Appelgren stima che ci siano circa 150 operatori di canapa in Svezia, la maggior parte dei quali sono piccole imprese familiari come quella di Henell.

Canapa coltivata in Svezia dal 2004, in ettari

Il settore è sopravvissuto solo a causa di casi giudiziari contro il Governo, hanno detto sia Henell che Appelgren. Degno di nota, il coltivatore di canapa Ulf Hammarsten ha ricevuto compensi per i danni ricevuti danni dallo Stato svedese dopo che il suo raccolto di canapa è stato ripetutamente distrutto dalle autorità. Dei Funzionari dell’UE si sono trovati a favore di Hammarsten nel 2003, stabilendo che la legislazione nazionale che vieta la coltivazione e il possesso di canapa industriale era incompatibile con la ‘organizzazione comune dei mercati’ ai sensi del diritto dell’UE.

La storia della canapa in Svezia

La canapa è nella storia della Svezia, hanno scoperto gli archeologi, con la coltivazione che generalmente si presume sia iniziata nella seconda metà del I secolo d.C., come indicato dai registri dei pollini. I ritrovamenti di semi dimostrano che la pianta era coltivata e lavorata localmente durante quell’epoca.

Stati Uniti

Mitch McConnel consiglia le mascherine a base di fibre di canapa

Il Senatore leader della maggioranza Mitch McConnel ha riferito ai reporter durante un evento pubblico tenutosi nel Kentucky che ritiene le persone debbano indossare mascherine a base di fibre di canapa per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

Il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell(Repubblicano -Kentucky) ha suggerito che gli americani indossino mascherine facciali a base di canapa per prevenire la diffusione di COVID-19, riferisce Marijuana Moment. La dichiarazione è arrivata durante una conferenza stampa tenutasi presso la società di canapa del Kentucky Ecofibre, che ha prodotto maschere per il viso a base di canapa in mezzo alla pandemia in corso.

Il senatore McConnell ha evidenziato Ecofibre come un esempio di come le aziende del Kentucky si siano «adattate alla situazione pandemica» per realizzare prodotti «utili».

«Il coronavirus non se n’è andato. Nel frattempo, consiglio una maschera di canapa come una delle migliori», ha affermato il senatore Mitch McConnell, in una dichiarazione

Il senatore McConnell è stato un sostenitore della canapa industriale per diversi anni e ha guidato la spinta a legalizzare a livello federale la canapa attraverso il conto agricolo del 2018. Ha firmato simbolicamente il suo nome su quella banconota con una penna di canapa.

Sebbene ottimista sulla canapa, tuttavia, il leader della maggioranza al Senato rimane uno scettico sulla marijuana. All’inizio di questo mese, ha incitato il leader della maggioranza alla Camera Nancy Pelosi (Democratica, California) sulla voce inserita nel piano di soccorso per il coronavirus della Camera che cerca di dare all’industria della cannabis l’accesso ai servizi bancari tradizionali https://www.ganjapreneur.com/mcconnell-attacks-pelosi-for-claiming-cannabis-is-proven-therapy/. Il senatore McConnell ha suggerito che le disposizioni sulla cannabis fossero «strani nuovi ritagli di interesse speciale» che non erano correlati al COVID-19, nonostante lo status quasi universale dell’industria come servizio essenziale durante la pandemia.

Francia

I gruppi di pressione chiedono che il Governo prenda posizione urgentemente sugli estratti

Il gruppo commerciale francese Syndicat Professionnel duChanvre (SPC) e altre tre organizzazioni industriali hanno invitato le autorità francesi a difendere i loro interessi tra i timori che la Commissione Europea stia per designare gli estratti di canapa come narcotici.

I gruppi hanno avvertito che una posizione sugli estratti di canapa annunciata di recente dalla Commissione «avrebbe ripercussioni drammatiche sul settore della canapa nel suo complesso».

Firmatari

Oltre a SPC, la lettera aperta è stata firmata dai rappresentanti di Synadiet, l’Unione Nazionale Francese dei Produttori di Integratori Alimentari; ITEIPMAII, l’Istituto di Ricerca Francese per Profumi, Piante medicinali e aromatiche; e Phytolia, che rappresenta le parti interessate nei settori della salute, della bellezza e del benessere in Francia.

Il mese scorso la CE ha emesso la «conclusione preliminare» che gli estratti naturali di canapa non medici dovrebbero essere considerati narcotici nell’UE e sembra che stia preparando una raccomandazione simile questioni relative alla cannabis e al CBD medicinale a una riunione della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) questo dicembre. Se la CE dovesse rendere definitiva la sua “conclusione preliminare“, getterebbe il mercato europeo del CBD nel caos, influenzando gli alimenti a base di canapa, gli integratori alimentari ei cosmetici formulati con CBD.

Riguarda un intero settore

I gruppi francesi hanno affermato che la classificazione degli estratti di canapa come narcotici non solo colpirebbe produttori e distributori nei settori del benessere e della salute e della bellezza, ma avrebbe un effetto a catena di mettere a repentaglio gli investimenti nei settori che trasformano la paglia di canapa per materiali da costruzione sostenibili, tessuti, carta, plastica e biocompositi.

I gruppi hanno anche notato che una tale mossa «promuoverebbe il consumo di CBD sintetico» limitando il CBD di origine naturale esclusivamente agli operatori farmaceutici. Ucciderebbe anche il potenziale di creazione di posti di lavoro nel settore della canapa, hanno detto i gruppi commerciali.

Intera catena di valore

«Noi, rappresentanti dell’industria della canapa in Francia e dell’intera catena del valore, dal seme al prodotto finito, chiediamo solennemente alle autorità francesi di difendere il nostro settore, di prendere posizione per i consumatori e di garantire la sopravvivenza di agricoltori e imprenditori che investono in questo settore promettente», hanno scritto i gruppi.

Creato nel giugno 2018, il Syndicat Professionnel du Chanvrecomprende circa 90 produttori, trasformatori, distributori e altri stakeholder dei settori del benessere della canapa e della cannabis terapeutica. Il Syndicate ha emesso in precedenza un manifesto che invitava i funzionari francesi a sviluppare il settore della canapa del paese consentendo l’uso del fiore di canapa, che ora è vietato in Francia, e ampliando l’uso della fibra di canapa.

