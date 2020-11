Soffia un vento positivo in tutto il contesto borsistico internazionale, dalle Borse asiatiche a quella statunitense e persino quelle europee, nonostante il dramma del Covid che si avvinghia sulle persone e sulle economie del Vecchio Continente. Varie le motivazioni, come la fine del tunnel delle presidenziali USA, l’andamento del prezzo del petrolio e i segnali di timida ripresa produttiva nelle tenebre della tempesta del Covid.

Indice Marijuana Canada 179.99

In data 6/11/2020 è

Positivo: +12,69

Costituenti: 15

Cambio: 7,59%

Prezzo di apertura: 177.23

Volume Totale: 118.97

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

29 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 166,64

30 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 163.78

2 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 168.56

3 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 174.43

4 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 169.22

5 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 174.07

Indice Marijuana Stati Uniti 61.01

In data 6/11/2020

Positivo: +3.59

Costituenti: 29

Cambio: 6,25%

Prezzo di apertura: 58.98

Volume Totale: 16.40 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

15 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 55.01

16 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 56.10

19 ottobre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 53.78

20 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.19

21 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.43

22 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.55

Andamento borsistico aggiornato in data 6 novembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 6 novembre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Il produttore di Epidiolex, GW Pharma segnala un trimestre record di 137 milioni di dollari

La GW Pharmaceuticals, con sede nel Regno Unito, ha registrato maggiori ricavi nel trimestre terminato il 30 settembre, in gran parte guidata dalle vendite negli Stati Uniti del suo medicinale a base di cannabidiolo Epidiolex. Il fatturato totale di GW per il terzo trimestre ha raggiunto $ 137,1 milioni, circa il 16% in più rispetto ai $ 121,3 milioni del trimestre precedente. Le vendite di Epidiolex negli Stati Uniti hanno rappresentato l’87% dei ricavi complessivi dell’azienda. La perdita netta trimestrale di GW è salita a $ 12,2 milioni, in aumento rispetto alla perdita del trimestre precedente di $ 8,8 milioni. Durante i primi nove mesi del 2020, la società ha registrato un fatturato totale di 378,6 milioni di dollari. Finora, la crescita costante dei ricavi di GW sta dimostrando la filosofia dell’azienda di commercializzare prodotti a base di cannabis medica di origine vegetale che seguono il tradizionale percorso di approvazione farmaceutica, con studi clinici che sottolineano l’efficacia e la sicurezza. In una teleconferenza con gli analisti, il CEO Justin Gover ha dichiarato: “La nostra pipeline in fase iniziale e avanzata sta prendendo forma. Ciò è particolarmente evidente per i nabiximols, dove abbiamo molteplici opportunità per la nostra presentazione di NDA già a metà del prossimo anno “.

Report: l’agenzia sanitaria della Nuova Zelanda reprime le vendite illegali di CBD

Le autorità della Nuova Zelanda hanno minacciato due coltivatori di canapa con una multa di $ 100.000 e la perdita della licenza di canapa per la vendita di prodotti contenenti cannabidiolo, che è consentita solo nei farmaci prescritti nel Paese. Sarah Gibson e Aaron Silcock, coltivatori di canapa nella città di Reefton nella regione della costa occidentale della nazione insulare, hanno ricevuto l’avvertimento dall’ente di regolamentazione medica Medsafe della Nuova Zelanda, secondo quanto riportato mercoledì da Stuff. Medsafe ha affermato che i due prodotti venduti dal punto vendita al dettaglio della coppia Larry’s Gold – EPIK Daily Drops e EPIK Hemp Balm – contenevano CBD, che è stato definito come ingrediente programmato e medicinale da prescrizione ai sensi della legge neozelandese. Secondo il rapporto Stuff, un portavoce di Medsafe ha affermato che sono state fatte affermazioni terapeutiche sui due articoli, il che viola una legge che vieta la vendita o la pubblicità di medicinali non approvati.Gibson ha detto che la coppia non aveva fatto affermazioni terapeutiche, ma che i clienti avevano lasciato recensioni lodando i prodotti per ridurre al minimo dolori e dolori.

La maggior parte dei coltivatori di ortaggi statunitensi per ora si allontana dalla produzione di canapa

I coltivatori di ortaggi negli Stati Uniti non erano tra gli agricoltori tradizionali che si diversificavano pesantemente nella produzione di canapa nel 2020. Secondo un sondaggio condotto su 437 agricoltori dalla rivista specializzata American Vegetable Grower, il 77% ha affermato di non avere intenzione di piantare il raccolto quest’anno. Solo il 4% degli agricoltori ha dichiarato di aver pianificato di coltivare la canapa, mentre il 19% ha dichiarato che lo stava considerando. Tuttavia, il sondaggio è stato condotto a marzo, proprio quando il coronavirus globale ha iniziato a chiudere l’economia. È possibile che i coltivatori si siano orientati verso colture alternative come la canapa quando le vendite di ortaggi sono diminuite quando i ristoranti e altri grandi clienti sono stati chiusi, costringendo gli agricoltori a buttare via gran parte dei raccolti. Le preoccupazioni dei coltivatori di ortaggi erano simili a quelle di altri agricoltori che hanno affermato di tenere a bada la coltivazione della canapa quest’anno mentre aspettavano di vedere cosa fosse successo nella nascente industria della canapa, che ha subito colli di bottiglia letterali e figurativi a causa dell’eccesso di offerta del raccolto e dei prezzi in continua diminuzione nel 2019, una carenza di processori e una mancanza di regolamentazione federale per i prodotti di consumo di cannabidiolo. La preoccupazione maggiore tra il 43% degli intervistati all’indagine sugli ortaggi era che il mercato delle colture di canapa è sottosviluppato, il che è particolarmente vero rispetto all’industria orticola consolidata, che mostrava proiezioni di entrate positive per la stagione, secondo il 28% del coltivatori intervistati.

CBD per anziani: le migliori pratiche per vincere in un mercato emergente

Con l’invecchiamento della popolazione statunitense, le aziende del settore della salute e del benessere stanno iniziando a riconoscere i consumatori più anziani come un mercato nuovo ed emergente. I dati del censimento hanno indicato che il numero di Boomer (dai 55 ai 73 anni) e anziani (dai 74 anni in su) negli Stati Uniti si è attestato a circa 95 milioni l’anno scorso e molti dei disturbi cronici che devono affrontare: dolori articolari, dolori muscolari, disturbi del sonno – sono disturbi che l’industria del CBD mira ad affrontare. “È un mercato molto redditizio”, ha affermato Jackie Berg, co-fondatore e chief marketing officer presso CBD Marketing Hub con sede nel Michigan. “Rappresenta assolutamente un’area di crescita per le aziende di CBD, ma non tutte le aziende la sfruttano molto bene”. Quali dovrebbero essere le considerazioni più importanti per i marchi di CBD che desiderano raggiungere la popolazione di oltre 55 anni con i loro prodotti? Hemp Industry Daily ha esaminato attentamente i dati recenti e ha parlato con i migliori esperti di marketing del settore per distillare cinque migliori pratiche nel marketing del CBD per gli anziani.

Strategie di sopravvivenza per il 2020: perché Elixinol ha ridotto la metà della sua forza lavoro, interrotto la produzione e rifocalizzato i piani per la crescita futura

Il produttore di integratori CBD derivati ​​dalla canapa Elixinol ha perso metà della sua forza lavoro globale e ha chiuso le linee di produzione nella prima metà di quest’anno in risposta al declino del mercato derivante dalla pandemia globale COVID-19. Ora l’azienda australiana sta cercando di sfruttare un’operazione più snella e concentrarsi sui suoi marchi principali di CBD per il successo futuro. Parlando con gli investitori la scorsa settimana, il CEO Oliver Horn ha affermato che i licenziamenti sono dovuti in gran parte a una domanda dei consumatori inferiore al previsto e a un mercato che “si è materializzato molto lentamente”. Riassumendo i costi operativi per la prima metà dell’anno, Elixinol ha dichiarato che il numero dei suoi dipendenti era di 62 a giugno, rispetto ai 129 alla fine dello scorso anno. Molti dei tagli hanno colpito le vendite e la catena di fornitura negli Stati Uniti, sebbene il team europeo di Elixinol abbia anche visto una riduzione del 40% del personale, scendendo a 12 dipendenti da 20. “Ci siamo preparati per un’esplosione della domanda”, ha detto Horn a Hemp Industry Daily. “Nel 2019, ci aspettavamo che emergesse un mercato enorme, in particolare negli Stati Uniti, e ci siamo impegnati per questo. Abbiamo ampliato i nostri stabilimenti di produzione, assunto personale di marketing e vendita, ma la domanda dei consumatori prevista non si è concretizzata. Abbiamo dovuto attraversare un doloroso periodo di adattamento negli ultimi sei mesi. “Abbiamo attraversato un periodo piuttosto difficile per l’azienda, rendendoci conto che l’intero mercato del CBD è depresso e consolidato”, ha detto. “Abbiamo dovuto ridurre i costi e gestire i costi in modo appropriato alle nostre entrate”. Oliver Horn I licenziamenti hanno contribuito al completamento da parte dell’azienda di un programma di riduzione dei costi a giugno, che ha ridotto i costi di circa il 45% dal 2019.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

