Finalmente qualche segno di chiara apertura positiva sullo scenario borsistico internazionale, anche nel settore della produzione, commercializzazione e trattamento della canapa. Infatti, le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 2 ottobre hanno visto chiudersi una settimana con andamento positivo soprattutto nella coda di chiusura, in specie nel caso canadese, dove la curva si è particolarmente innalzata già nella parte mediana della settimana stessa.

Indice Marijuana Canada 177.81

In data 9/10/2020 è

Positivo: +5,29

Costituenti: 15

Cambio: 3,07%

Prezzo di apertura: 174.99

Volume Totale: 27.50 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

1° ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 167.82

2 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 162.33

5 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 168,69

6 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 168.47

7 ottobre 2020 ore 10.30 PM raggiunto 168.93

8 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 179.32

Indice Marijuana Stati Uniti 50.35

In data 9/10/2020

Positivo: +1.37

Costituenti: 29

Cambio: 2,80%

Prezzo di apertura: 49.13

Volume Totale: 10.62 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

1° ottobre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 48.40

2 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 48.64

5 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 48.87

6 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 48.39

7 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 48.51

8 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 50.02

Andamento borsistico aggiornato in data 9 ottobre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 9 ottobre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

REM Technologies introduce Breakthrough THC Remediation Solution -i sistemi D970L e D915L- dove la rimozione di THC non è mai stata così netta, veloce e maneggevole

Erlanger, KY – REM Technologies, un rivoluzionario player con sede negli Stati Uniti incentrato sulla fornitura della migliore soluzione di rimozione del THC (tetraidrocannabinolo) al mondo, introduce due delle sue tecnologie più avanzate fino ad oggi: iSistemi di bonifica D970L e D915L. Le nuove tecnologie di bonifica della distillazione armonica sono le prime del loro genere perché risolvono il dilemma di vecchia data dei modi costosi e spesso pericolosi di rimuovere il THC dalle soluzioni derivanti dacanapa. “Altri metodi di bonifica prevedono l’aggiunta di solventi o sostanze chimiche aggressive per separare il THC per la rimozione. Questi solventi devono quindi essere rimossi dal prodotto tramite un altro processo. Aggiunge un costo extra significativo, oltre alla conformità ambientale e potrebbero rimanere solventi residui nell’olio”, ha affermato Todd Lewis, CEO di REM Technologies. “Il nostro costo iniziale delle apparecchiature è inferiore alla metà del costo di altri metodi, senza costi di consumo continui”.

Il primo HPLC portatile della cannabis ora fornisce 11+ cannabinoidi, Next GenLightLab 3 consente agli utenti non tecnici di fare test come in un laboratorio

Orange Photonics, un fornitore di strumentazione per test sulla cannabis, ha annunciato il lancio di LightLab 3, il suo analizzatore di cromatografia liquida portatile di nuova generazione ad alte prestazioni. LightLab è progettato per utenti non tecnici in applicazioni di test specifiche per la cannabis. Le aziende e i regolatori che toccano la cannabis e la canapa hanno lottato a lungo per l’assenza di informazioni accurate sui cannabinoidi in tempo reale, le stesse informazioni che consentono operazioni efficienti, innovazione e conformità. Tutto ciò cambia con LightLab 3, che può misurare 11 cannabinoidi, inclusi THC e CBD, nelle piante e nei prodotti di cannabis fino a una soglia di rilevamento dello 0,05%. “La piattaforma LightLab 3 avanzata offre un livello di risoluzione che in precedenza era ottenibile solo con un analizzatore da banco di fascia alta.” afferma Dylan Wilks, CTO di Orange Photonics. “La risoluzione cromatografica combinata con analisi sofisticate significa che LightLab non solo corrisponde alla precisione degli strumenti HPLC di laboratorio, ma può anche misurare altrettanti cannabinoidi. A differenza di uno strumento da laboratorio, LightLab utilizza una semplice preparazione del campione e una facile interfaccia utente, il che significa che un utente non tecnico può produrre misurazioni accurate dei cannabinoidi in un ambiente non di laboratorio”.

MJBizCon 2020 si riavvia come esperienza interamente digitale, annullata in presenza

Marijuana Business Daily ha annunciato che annullerà la sua conferenza di punta in presenza, MJBizCon, per il 2020 a causa della pandemia di coronavirus e offrirà invece una conferenza digitale e una fiera di cinque settimane a partire dal 2 novembre e culminerà con l’evento principale 2 dicembre. 4. MJBizCon, il più grande evento dell’industria della cannabis, era originariamente previsto per il Las Vegas Convention Center (LVCC). MJBizDailyha ricevuto la notizia ufficiale dall’LVCC che quest’anno non può ospitare un evento delle dimensioni di MJBizCon. Ciò segue un annuncio simile da parte del governatore del Nevada Steve Sisolak, che ha affermato che le restrizioni sugli eventi di persona continuano a impedire che si verifichi una conferenza delle dimensioni di MJBizCon a causa del coronavirus e del rischio di diffusione. Con queste decisioni, MJBizDaily non può tenere l’evento dal vivo quest’anno. Invece, i partecipanti al MJBizConpossono partecipare a un evento digitale di cinque settimane che inizia il 2 novembre, un giorno prima delle elezioni presidenziali. “Anche se è deludente non poter riunirsi a Las Vegas quest’anno, riuniremo il settore per imparare, fare rete, stabilire contatti commerciali, creare flussi di affari e, cosa altrettanto importante, divertirsi un po ‘”, ha affermato Chris Walsh, CEO di MJBizDaily.Oltre 40 relatori tratteranno argomenti come l’impatto delle elezioni statunitensi, analisi del mercato regionale e globale, progressi e opportunità nell’investimento nella cannabis e nella scienza.

Il produttore di caramelle CBD vede chiusa la causa dopo che il giudice ha dichiarato esservi mancanza di linee guida precise da parte della FDA per emettere una sentenza

È stato raggiunto un accordo completo nella causa di un uomo contro un produttore di prodotti infusi per presunta falsa rappresentazione del contenuto di THC e CBD dei suoi prodotti di cioccolato e violazione delle leggi sulla protezione dei consumatori in California. In una mozione presentata venerdì, Charles Ballard ha affermato che “la causa è stata risolta nella sua interezza per quanto riguarda tutte le parti e tutte le cause dell’azione”. I dettagli della transazione non sono stati resi pubblici. Ballard ha intentato una causa contro la BhangCorp. con sede a Toronto nel 2019, sostenendo di aver acquistato Bhang Medicinal Chocolate con “una quantità specifica di THC e CBD” tra il 2016 e il 2018 in tutta la California meridionale. Ballard in seguito disse di aver fatto testare il cioccolato da un laboratorio indipendente, ei risultati avrebbero rivelato che il cioccolato Bhangnon conteneva la quantità di CBD pubblicizzata. Ballard ha raggiunto un accordo parziale con Bhang in agosto, ma una denuncia modificata aveva elencato diverse altre parti come imputate nel caso, inclusa la società canadese di cannabis Origin House, che rientra nell’ombrello della società di prodotti e marchi di cannabis CannaRoyalty Corp. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jesus G. Bernal ha affermato in una sentenza la scorsa settimana che il caso di Charles Ballard era incentrato su presunte violazioni della legge sulla protezione dei consumatori della California e non sulle tanto attese regole della FDA sul CBD, rendendo inutile la sospensione a tempo indeterminato del caso attendere il regolamento dell’agenzia. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti non ha ancora emanato regolamenti su come i produttori possono commercializzare il cannabidioloderivato dalla cannabis in alimenti e integratori e diversi giudici hanno sospeso le azioni legali sul CBD mentre l’industria attende le linee guida della FDA. L’agenzia ha affermato di aver bisogno di più dati sulla sicurezza del CBD prima di poter emanare i regolamenti.

Gli investitori accusano i dirigenti del settore CBD di truffare gli investitori, ottenendo falsi prestiti PPP

Una società del settore CBD in Arizona è accusata di aver raggirato gli investitori di milioni di dollari e di aver ottenuto un prestito di emergenza in caso di pandemia mentre -in realtà- gli imprenditori hanno usato i soldi per acquistare un jet privato e finanziare altre spese sontuose. Il CBD integrato (ICBD) ha ricevuto fino a $ 350.000 all’inizio di quest’anno attraverso il programma di protezione dello stipendio degli Stati Uniti (PPP) per aiutare con le buste paga per 50 dipendenti. Tuttavia, la società aveva licenziato tutti i suoi dipendenti mesi prima, secondo la causa intentata dagli investitori presso il tribunale statale della contea di Maricopa. La causa sostiene che i leader della società “hanno investito l’ICBD nel terreno” mentre i soldi degli investitori sono svaniti “in tutte le casse dell’imputato”. I dirigenti dell’azienda non sono stati accusati di attività criminale. Ma la causa rappresenta la prima accusa legale di frode di PPP imposta contro una società legata alla cannabis che ha ricevuto un prestito.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

