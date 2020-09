Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data dell’11 settembre hanno visto chiudersi una settimana con valori positivi, più netti nel caso canadese, più limitati nel caso della Borsa USA. Entrambe le due Borse hanno visto un picco fortemente negativo intorno alla data del 4 settembre scorso, salvo poi riprendersi chiudendo entrambe con valori positivi, sebbene nel caso statunitense le ferite settimanali sono state rimarginate solo in parte.

Indice Marijuana Canada 191.46

In data 11/9/2020 è

Positivo: +1,86

Costituenti: 18

Cambio: 0,98%

Prezzo di apertura: 190.67

Volume Totale: 5.61 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

3 settembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 198.85

3 settembre 2020 ore 02,30 PM raggiunto 194.43

4 settembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 187.28

8 settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 190.62

9 settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 191,14

10 settembre 2020 ore 10,05 AM raggiunto 191.38

Indice Marijuana Stati Uniti 51.04

In data 11/9/2020

Positivo: +0.25

Costituenti: 31

Cambio: 0,49%

Prezzo di apertura: 51.25

Volume Totale: 2.92 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

3 settembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 50.55

4 settembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 48.86

8 settembre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 50.15

9 settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 50.86

10 settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 51.08

Andamento borsistico aggiornato in data 11 settembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data dell’11 settembre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Le Autorità australiane sostengono le vendite OTC di CBD

Le autorità di regolamentazione presso il Ministero della Salute australiano sono un passo avanti per consentire la vendita da banco di prodotti a base di cannabidiolo. La Therapeutical GoodsAdministration (TGA) ha dichiarato mercoledì di aver raggiunto una decisione ad interim di modificare lo standard sui veleni del paese e ridurre il CBD in un prodotto Schedule 3 in formule orali, mucose orali e sublinguali per uso terapeutico. In Australia, il CBD è attualmente una sostanza Schedule 4, che lo rende disponibile solo con prescrizione medica. Secondo un rapporto di Business News Australia, le azioni di diverse società di cannabis medicinale sono aumentate dopo l’annuncio, tra cui Bod Australia, Elixinol Global, Althea, THC Global e Cann Group.

BevCanna acquisisce il venditore online di prodotti naturali per un controvalore di 4.6 milioni di Dollari canadesi

BevCanna, un produttore di bevande al CBD con etichetta bianca a Vancouver, nella Columbia Britannica, ha acquisito una società online in un accordo su tutte le azioni del valore di $ 4,6 milioni (CA $ 6 milioni). L’acquisto di Naturally Pure Therapy Products Corp. porta il produttore di bevande ad accedere a nuovi clienti negli Stati Uniti, ha affermato BevCanna in una dichiarazione aziendale. “Vediamo questo come un eccellente punto di ingresso nel fiorente mercato statunitense e mondiale”, ha dichiarato nella dichiarazione John Campbell, chief strategico officer di BevCanna. BevCanna emetterà 30.000.000 di azioni ordinarie del valore di 20 centesimi per azione. BevCanna coltiva cannabis su 298 acri e commercia sul Canadian Securities Exchange come BEV.

Esclusivo: la canapa da fumo raggiunge un mercato con un controvalore di 80 milioni di dollari previsti per il 2020, con una crescita prevista di cinque volte

Gli operatori della canapa affermano che la canapa fumabile è uno dei segmenti in più rapida crescita e più redditizi nel nascente settore della canapa e del CBD e gli analisti di mercato concordano con le aspettative che il mercato registrerà una crescita di cinque volte nei prossimi cinque anni. Per il 2020, i ricercatori di mercato di Nielsen progettano vendite nell’attuale mercato della canapa fumabile per raggiungere da $ 70 milioni a $ 80 milioni. Ciò include categorie come fiori di CBD sfusi, pre-roll di canapa-CBD, sigari e altri inalabili. Scorporando questo in categorie, i mercati per i fiori di CBD di canapa fumabile e i pre-roll di CBD di canapa fumabile, che includono sigarette e sigari di canapa, hanno un valore di circa $ 35 milioni a $ 40 milioni ciascuno. Comparativamente, le vendite totali di tutti i prodotti di consumo CBD derivati ​​dalla canapa negli Stati Uniti sono state di circa $ 1,2 miliardi per il 2019.

Aurora assume un veterano della canapa come nuovo CEO segnalando un calo delle entrate e massicce svalutazioni

Aurora Cannabis ha promosso Miguel Martin a CEO, avvertendo gli investitori di aspettarsi un calo delle entrate trimestrali e svalutazioni fino a 1,8 miliardi di dollari canadesi ($ 1,37 miliardi) quando riferirà i risultati del quarto trimestre in due settimane.Martin, ex CEO della società di canapa Reliva, è entrato in Aurora come chief commercial officer dopo aver acquisito Relivaall’inizio di quest’anno. Sotto la guida di Martin, Aurora ha detto che si aspetta di concentrarsi su: Crescente quota di mercato “nelle principali categorie di consumatori canadesi redditizie”.Proteggere e migliorare “la quota di mercato leader di Aurora nel settore medico canadese (marijuana)”. Crescere il suo business internazionale della marijuana medica. “(Costruire) marchi leader sotto Reliva nel mercato CBD degli Stati Uniti.” “In definitiva, Aurora ritiene di essere in grado di supportare livelli significativamente più elevati di ricavi netti in futuro senza un corrispondente livello di crescita in (spese di vendita, generali e amministrative)”, ha affermato la società. La società di Edmonton, in Alberta, è quotata come ACB alla Borsa di Toronto e alla Borsa di New York.

Prospettive sulla raccolta canapa 2020: la superficie di produzione diminuisce per il primo anno da quando il progetto pilota del 2014 ha reintrodotto il raccolto

L’industria della canapa ha visto la sua quota di lotte e crescenti dolori nell’ultimo anno, ma ha anche assistito a un anno pieno di cambiamenti e progressi in avanti. Dopo che il Farm Bill del 2018 ha reso la canapa una merce legale e ha tolto la pianta dalla lista delle sostanze controllate negli Stati Uniti, il mercato è decollato. La gente si precipitò sulla scena della canapa, ma molti di loro erano inesperti e non avevano mai piantato nulla prima. Gli Stati hanno concesso in licenza 511.442 acri di produzione in 34 stati nel 2019, più che quadruplicare il numero di acri concessi in licenza dal 2018, secondo il gruppo di difesa del settore Vote Hemp. Di quel totale autorizzato, gli agricoltori alla fine hanno piantato circa 230.000 acri e probabilmente hanno raccolto più vicino a 115.000 acri.

