Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 31 luglio hanno vissuto una settimana caratterizzata da estrema volatilità. In questa settimana, però, a differenza delle precedenti dove si è ravvisato il ‘peso’ di fattori come la guerra fredda commerciale e diplomatica tra USA e Cina, si è dovuto assistere alla recrudescenza dei dati tutt’altro che rassicuranti relativi alla diffusione del virus Covid-19 in molte parti del Mondo.

Indice Marijuana Canada 221.43

In data 31/7/2020 è

Negativo: -1,22

Costituenti: 18

Cambio: -0,55%

Prezzo di apertura: 224.29

Volume Totale: 23.02 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

23 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 217,53

24 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 215.52

27 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 222.10

28 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 228.62

29 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 223.25

30 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 220.34

30 luglio 2020 ore 2,18 PM raggiunto 221,44

Indice Marijuana Stati Uniti 45.36

In data 31/7/2020

Negativo: +0.53

Costituenti: 31

Cambio: +1,18%

Prezzo di apertura: 44.77

Volume Totale: 12.16 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

23 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 42.66

24 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 41.28

27 luglio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 42.27

28 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 43.28

29 luglio 2020 ore 10.30 AM raggiunto 44.30

30 luglio 2020 ore 02,30 PM raggiunto 44.99

30 luglio 2020 ore 1,10 PM raggiunto 45,16

Andamento borsistico aggiornato in data 31 luglio 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 31 luglio 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

L’EPA finanzia la coltivazione di canapa in California

Un progetto per rendere più sostenibile il processo di estrazione delle fibre di cellulosa dalla canapa sta ottenendo un nuovo round di finanziamenti dalla US Environmental Protection Agency. I ricercatori dell’Università della California, a Riverside, stanno lavorando a nuovi metodi di spappolamento delle piante di canapa per estrarre gli steli di canapa senza lasciarsi alle spalle sostanze chimiche tossiche note come “liquore nero”. Il professore di ingegneria Charles Cai ha sviluppato un metodo per spappolare e gettare la canapa che lascia dietro di sé solo la cenere minerale. Il suo metodo pulping ha vinto una borsa di studio l’anno scorso dal programma People, Prosperity and the Planet dell’EPA. La scuola ha annunciato questa settimana che l’EPA ha assegnato a Cai un ulteriore fondo di $74,822 per studiare applicazioni commerciali per il processo. Il metodo “one-pot” di Cai separa gli steli di canapa in: Fibra pulsata; lignina; Estratti; zuccheri. La scuola ora prevede di lavorare con aziende di canapa per commercializzare il metodo, compresa la creazione di grandi blocchi di canapa. I partner di ricerca includono: InnovaCan, Hempire USA, Match Patch Pro, The Hurd Co. La prossima fase del finanziamento APE durerà fino al 2022

Cercando di espandere l’impronta commerciale, CV Sciences lancia i prodotti non-CBD

Il produttore di CBD della California CV Sciences sta avviando una linea di prodotti non CBD nel tentativo di espandersi in più negozi. La società con sede a San Diego ha annunciato mercoledì il lancio di “CV Acute“, una linea di integratori alimentari che non contengono ingredienti derivati ​​dalla cannabis. È il primo di numerosi prodotti che dovrebbero essere rilasciati nell’ambito del tentativo dell’azienda di espandersi nei canali di vendita del benessere chiusi al CBD e ad altri cannabinoidi. La società non ha spiegato dove sarebbe stata venduta la nuova linea. “Questa nuova linea di prodotti non CBD aprirà mercati e canali di vendita compresi i principali rivenditori di e-commerce non attualmente accessibili dai prodotti basati su CBD“, ha affermato CV Sciences in una nota. La società ha riconosciuto che le vendite sono scese nell’ultima metà del 2019 a causa della forte concorrenza e di forti sconti per rivendicare spazio sugli scaffali nella categoria dei prodotti naturali CV Sciences opera sui mercati over the counter con il simbolo CVSI ticker. Il prossimo rapporto trimestrale sugli utili è il 6 agosto.

Il divieto di fumo da canapa entra in vigore in Texas dalla prossima settimana

I funzionari del Texas hanno certificato che il codice -secondo il quale si vieta la vendita al dettaglio e la distribuzione di prodotti di canapa fumabili- è stato approvato e diventa effettivo il 2 agosto. La misura controversa, parte di una più ampia legge sulla canapa firmata dal governatore Greg Abbott la scorsa estate, impone il divieto di fabbricazione, trasformazione, distribuzione o vendita al dettaglio di prodotti di canapa consumabili per il fumo. Secondo un avviso pubblicato venerdì da Barbara Klein, consigliere generale del Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas, il legale ha esaminato l’adozione del divieto e “ha ritenuto che si trattasse di un valido esercizio dell’autorità legale dell’agenzia”. La regola è stata approvata nonostante migliaia di membri del settore esprimessero opposizione alla misura. L’Associazione delle industrie della canapa del Texas il mese scorso ha chiesto al Dipartimento della Salute Pubblica dello Stato di modificare la proposta di vietare le vendite di canapa fumabili, affermando che va oltre gli statuti statali e federali, è un mandato non finanziato ed è inapplicabile.

Compagnia farmaceutica californiana annuncia i propri piani di investimento per acquisto di prodotti di bellezza a base di CBD e nel settore dei marchi per prodotti per animali

Una società di consegna e sviluppo di farmaci in California con l’ambizione di entrare nel mercato dei prodotti di consumo di CBD ha fatto un’offerta di 20 milioni di dollari per acquistare un’azienda di prodotti di bellezza e animali domestici CBD. La CURE Pharmaceutical di Oxnard ha dichiarato martedì di aver raggiunto un accordo con Sera Labs con sede a Los Angeles per acquisire il 100% della società privata per $ 20 milioni. L’offerta consiste in $ 19 milioni in azioni CURE e $ 1 milione in contanti, con ulteriori $ 4 milioni di capitale circolante per sostenere la crescita di Sera Labs, secondo la dichiarazione della società. L’accordo dovrebbe concludersi nel quarto trimestre di quest’anno, in attesa di un accordo definitivo e delle consuete condizioni di chiusura. “La nostra acquisizione di Sera Labs aggiungerà a CURE un portafoglio di marchi in crescita e una piattaforma di monetizzazione che si adattano perfettamente alle capacità di sviluppo, ai prodotti e ai mercati verticali esistenti di CURE“, ha dichiarato Rob Davidson, CEO di CURE Pharmaceutical. Sera Labs vende i propri prodotti nelle catene nazionali di droghe e drogherie e nei rivenditori di massa. Vende anche prodotti a marchio del distributore ai principali rivenditori e tramite ordini diretti al consumatore (DTC) e siti Web online. In base all’acquisizione proposta, Nancy Duitch, fondatrice e amministratrice delegata di Sera, rimarrebbe in qualità di CEO e l’intera linea Sera esistente si sposterà nella struttura cGMP di CURE per la produzione, ha affermato la società. CURE opera sui mercati over the counter come CURR.

Professore della West Virginia riceve un finanziamento di fonte federale pari a 200mila dollari per studiare i motivi alla base delle variazioni di livelli di THC nella coltivazione delle piante di canapa

Le autorità federali dell’agricoltura hanno assegnato $ 200.000 a un professore della West Virginia University per studiare ciò che porta a livelli incoerenti di THC nelle piante di canapa, a volte al di sopra di ciò che è legale. Michael Gutensohn, un assistente professore di orticoltura collaborerà con due ex membri della facoltà della WVU per il progetto, che include vedere quali fattori genetici e ambientali portano all’accumulo di THC nelle piante. Lo studio è finanziato da un braccio di ricerca del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, l’Istituto Nazionale per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Gutenshon afferma che le prove che l’ambiente gioca un ruolo nel livello di THC di una pianta di canapa è stata circostanziale e non analizzata scientificamente, secondo il West Virginia Explorer. Gutenshon studia ancora la canapa coltivata ad alte temperature, in siccità, con intensità della luce variabile, con diverse quantità di fertilizzanti per coprire i diversi ambienti in cui sarebbero piantate le piante. Dopo aver analizzato i diversi effetti ambientali sulla canapa, Gutenshon e il suo team proveranno a modificare geneticamente la pianta. “Ogni volta che vedi una tale risposta in una pianta, normalmente significa che sta avvenendo una regolazione genetica“, ha detto Gutenshon. “Per risolvere definitivamente questo problema, dobbiamo avere una migliore comprensione della regolazione genetica“.

