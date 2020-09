Le principali Borse canapa a livello mondiale, Canada e USA, intorno alla data del 4 settembre hanno vissuto una settimana fortemente negativa nel caso canadese e con una chiusura meno drammatica nel caso degli USA, sebbene pur sempre si tratti di valori negativi. Pesa su tutto lo scenario borsistico globale l’incertezza derivata dall’andamento del Covid-19, rendendo il quadro complessivo molto volatile, persino su base quotidiana. A tutto questo -nel caso statunitense- si aggiunge il clima arroventato delle elezioni presidenziali.

Indice Marijuana Canada 194.53

In data 4/9/2020 è

Negativo: -4,26

Costituenti: 18

Cambio: -2,14%

Prezzo di apertura: 198.99

Volume Totale: 26.21 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

27 agosto 2020 ore 10.30 AM raggiunto 198.33

28 agosto 2020 ore 10,30 AM raggiunto 197.27

31 agosto 2020 ore 10,30 AM raggiunto 199,07

1° settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 199.31

2 settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 198.25

3 settembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 198.85

3 settembre 2020 ore 02,30 PM raggiunto 194.43

Indice Marijuana Stati Uniti 50.63

In data 4/9/2020

Negaitivo: -1.91

Costituenti: 31

Cambio: -3,64%

Prezzo di apertura: 51.26

Volume Totale: 17.58 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

27 agosto 2020 ore 10.30 AM raggiunto 50.59

28 agosto 2020 ore 10,30 PM raggiunto 52.05

31 agosto 2020 ore 10,30 AM raggiunto 52.69

1° settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 52.96

2 settembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 52.92

3 settembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 50.55

Andamento borsistico aggiornato in data 4 settembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 4 settembre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Grossista tedesco fa causa alla città di Dusserdolf per divieto di vendita di CBD

Hempro International, un produttore e grossista di cibo, abbigliamento, accessori e cosmetici derivati ​​dalla canapa nella Germania occidentale, ha intentato una causa contro la città di Düsseldorf per il suo divieto di vendita di prodotti alimentari derivati ​​dalla canapa. La città di Düsseldorf ha pubblicato a luglio nella sua gazzetta ufficiale un annuncio che vieta la vendita di alimenti contenenti cannabidiolo in qualsiasi parte della città. Il divieto, che si applicava alle vendite di mattoni e malta, nonché alle vendite per corrispondenza e online, è entrato in vigore dopo che le autorità per la protezione dei consumatori nello stato del Nord Reno-Westfalia di Düsseldorf hanno emesso le proprie restrizioni sui prodotti alimentari a base di CBD in una lettera pubblicata in aprile.

Esclusivo: mercato della canapa da fumo per un valore fino a $80 milioni per il 2020, con una crescita prevista di cinque volte

Gli operatori della canapa affermano che la canapa fumabile è uno dei segmenti in più rapida crescita e più redditizi nel nascente settore della canapa e del CBD – e gli analisti di mercato concordano, con le aspettative che il mercato registrerà una crescita di cinque volte nei prossimi cinque anni. Per il 2020, i ricercatori di mercato di Nielsen progettano vendite nell’attuale mercato della canapa fumabile per raggiungere da $ 70 milioni a $ 80 milioni. Ciò include categorie come fiori di CBD sfusi, pre-roll di canapa-CBD, sigari e altri inalabili. Rompendo questo in categorie, i mercati per i fiori di CBD di canapa fumabile e i pre-roll di CBD di canapa fumabile, che includono sigarette e sigari di canapa, hanno un valore di circa $ 35 milioni a $ 40 milioni ciascuno. Comparativamente, le vendite totali di tutti i prodotti di consumo CBD derivati ​​dalla canapa negli Stati Uniti sono state di circa $ 1,2 miliardi per il 2019.

Rivenditore di CBD del Vermont accusato di raggirare i coltivatori di canapa per almeno $150.000

Il proprietario di un negozio di CBD nel Vermont è accusato di aver fregato i coltivatori di canapa e di aver scritto assegni errati.Douglas Bell, il proprietario del CBD-Vermont a Waterbury, si è dichiarato non colpevole di sette conteggi di furto del servizio, due conteggi di reati per falsi pretesti, due conteggi di reato di aver scritto un assegno errato e un conteggio di reato di piccolo furto e un conteggio di reato di falsi pretesti. A dicembre, Bell si è dichiarato non colpevole di due conteggi di reati di falsi pretesti, due conteggi di reati minori di assegni difettosi e due conteggi di reati minori di guida sotto l’influenza, ha riferito il quotidiano Times Argus. Un agente di polizia statale che ha avuto accesso ai registri bancari di Bell ad aprile con una citazione ha detto che Bell ha contratto un contratto con gli agricoltori nonostante non avesse fondi sufficienti per pagare quei contratti e che doveva a una fattoria più di $ 157.000, ha riferito il giornale. Bell rischia una pena massima di 120 anni di carcere se condannato a tutti i costi.

Canapa in California: la battaglia per una sana regolamentazione vicina alla stretta finale

Una lunga disputa sulla canapa e la legislazione sul CBD in California sta arrivando al culmine, con una proposta di legge di compromesso possibile questa settimana. Non c’è molto tempo. La corsa è iniziata per far approvare la legislazione sulla CBD della California prima della fine di agosto, quando terminerà la sessione del legislatore statale del 2020. I legislatori devono presentare, discutere e approvare il disegno di legge entro lunedì, altrimenti le industrie della canapa e del CBD in forte espansione della California dovranno aspettare fino al 2021 per vedere un aggiornamento delle scricchiolanti normative sul CBD nello stato più popoloso della Nazione. Secondo quanto riferito, i negoziati sulla lingua per la legislazione aggiornata sul CBD si sono conclusi martedì mattina presto. I sostenitori hanno detto a HempIndustry Daily che esiste un potenziale compromesso dopo anni di tentativi falliti per trovare un accordo sulle regole del CBD.

La legge della California per consentire i prodotti a base di canapa con CBD fallisce

Una proposta della California per consentire gli estratti di canapa in alimenti e bevande è fallita ancora una volta a causa di un ampio disaccordo su come consentire i cannabinoidi al di fuori dei rivenditori di marijuana autorizzati. Il disegno di legge avrebbe anche stabilito requisiti di test ed etichettatura per la sicurezza e per garantire che i prodotti non superassero i livelli di THC dello 0,3%. Ma i leader legislativi della California non hanno programmato la votazione del disegno di legge prima della conclusione della sessione di lunedì sera. Il fallimento del disegno di legge lascia in vigore la politica della California del 2018 che vieta il CBD in alimenti e bevande. La deputata Cecilia Aguiar-Curry, uno degli sponsor della legislazione, aveva affermato che consentire la vendita di prodotti a base di CBD avrebbe aiutato a rilanciare l’economia dello stato, specialmente durante l’epidemia di COVID-19 in corso. Il disegno di legge avrebbe anche conferito al dipartimento della salute dello stato l’autorità di autorizzare e registrare gli impianti di produzione alimentare per i prodotti a base di canapa.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

