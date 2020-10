Dopo una settimana con piccoli cenni di ripresa, la settimana corrente si chiude in negativo un po’ in tutto il Mondo borsistico globale. Le due principali Borse canapa nel contesto borsistico internazionale, Canada e USA non sono da meno. Anzi, nel caso canadese, in chiusura della settimana borsistica corrente, si può parlare di valori negativi in modo drammatico, in quanto intorno alla data del 15 c’è stato un vero e proprio tracollo. Valori negativi più limitati nel caso della Borsa canapa degli Stati Uniti.

Indice Marijuana Canada 174.08

In data 16/10/2020 è

Negativo: -5,27

Costituenti: 15

Cambio: -2,94%

Prezzo di apertura: 175.69

Volume Totale: 66.69 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

8 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 179.32

9 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 185.45

13 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 185.44

14 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 180,29

15 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 173.05

15 ottobre 2020 ore 03.14 PM raggiunto 174.08

Indice Marijuana Stati Uniti 55.46

In data 16/10/2020

Negativo: -1.08

Costituenti: 29

Cambio: -1,91%

Prezzo di apertura: 54.80

Volume Totale: 10.87 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

8 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 50.02

9 ottobre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 53.73

12 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 55.57

13 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 54.73

14 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.40

15 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 55.01

Andamento borsistico aggiornato in data 16 ottobre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 16 ottobre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

HIA, società del settore CBD presenta un’altra denuncia contro la DEA sugli estratti da canapa

La Hemp Industries Association e un produttore di CBD della Carolina del Sud chiedono a un secondo tribunale federale di impedire alla US Drug Enforcement Administration di criminalizzare gli estratti di canapa. Il problema è se la DEA stia semplicemente aggiornando le sue politiche per conformarsi al Farm Bill 2018, che ha rimosso la cannabis a basso contenuto di THC dal Controlled Substances Act, o se la DEA stia facendo una presa di potere illegale dicendo che gli estratti di canapa sono controllati dalla Schedule 1 sostanze durante una parte del processo di estrazione quando i livelli di THC della pianta aumentano al di sopra di quanto consentito. La causa intentata lunedì al tribunale distrettuale di D.C. è la seconda azione legale che HIA e RE Botanicals hanno intentato sulla questione. Il mese scorso, HIA e RE Botanicals hanno contestato la regola che la DEA ha pubblicato ad agosto per motivi procedurali.

Arthritis Foundation, CBDMEDIC lanciano un accordo di sponsorship

La Arthritis Foundation, il primo grande gruppo di difesa dei pazienti a emettere raccomandazioni sul CBD, ha nominato una filiale di Charlotte’s Web, CBDMEDIC, come sponsor.L’annuncio arriva più di un anno dopo che il gruppo ha raccomandato le linee guida del CBD a circa 50 milioni di pazienti con artrite. La raccomandazione includeva avvertimenti che le persone con artrite dovrebbero evitare qualsiasi prodotto CBD contenente THC a causa di problemi di equilibrio. La Arthritis Foundation ha anche avvertito che i prodotti CBD possono interagire con molti farmaci comunemente prescritti per l’artrite. CBDMEDIC è stata acquisita da Charlotte’s Web, con sede in Colorado, a marzo, in un accordo su azioni del valore di 69 milioni di dollari. Un mese dopo, CBDMEDIC era tra gli sponsor di una raccolta fondi online della Arthritis Foundation che ha raccolto più di $ 200.000.

Il Governatore del Connecticut firma il piano per la coltivazione della canapa nel pieno dell’incertezza USDA

Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha firmato le nuove norme statali sulla coltivazione della canapa per allinearsi ai requisiti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Il Connecticut ha già presentato il suo piano per la canapa all’USDA, ma l’agenzia deve ancora approvarlo. La nuova legge attua comunque tali modifiche e fornisce ai produttori di canapa del Connecticut nuove regole per il 2021. Lamont ha firmato lunedì il piano statale di produzione della canapa, riferisce WTIC-TV. Più di 20 stati hanno fatto approvare i loro piani dall’USDA, ma quasi la metà degli stati ha scelto di coltivare la canapa quest’anno in base alle normative meno restrittive del 2014. Quelli sono stati acquisiti quando l’USDA ha stabilito un quadro nazionale lo scorso autunno. Quel periodo del nonno avrebbe dovuto terminare alla fine del mese, il che ha suscitato proteste da parte dei gruppi industriali e degli stati che hanno sostenuto che le regole dell’USDA propongono di essere troppo restrittive per essere rispettate in tempo. Il mese scorso, il Congresso ha concesso agli agricoltori una proroga di un anno per conformarsi ai requisiti.

Il mercato britannico del CBD si affretta per prepararsi per la scadenza relativa ai nuovi prodotti alimentari

Il mercato del Regno Unito per gli edibili al CBD è a meno di sei mesi da uno sconvolgimento radicale, ma Gavin Ogilvie non è preoccupato. A partire dal 1 ° aprile, nessun prodotto CBD sul mercato del Regno Unito sarà autorizzato a rimanere lì senza la convalida delle autorità per la sicurezza alimentare, e la società di Ogilvie – il fornitore di cannabinoidi con sede a Manchester ed etichettatrice bianca Always Pure Organics – è una delle centinaia di aziende che lo sono sul gancio per ottenerlo. Ogilvie, amministratore delegato della società, ha lavorato alla raccolta dei dati e dei risultati dei test per due domande di autorizzazione di nuovi alimenti convalidate da marzo di quest’anno. Always Pure Organics, che acquista il suo CBD dalla Svizzera, ha chiesto il parere di un esperto di tossicologia e di un consulente separato per esaminare le applicazioni. Ogilvie stima che ogni applicazione finirà per costare circa 150.000 sterline ($ 195.000).

Amazon invita produttori selezionati di CBD a partecipare al programma pilota del Regno Unito

Il gigante della vendita al dettaglio online Amazon ha lanciato un programma pilota che consente la vendita di ingeribili CBD selezionati sul suo sito Web nel Regno Unito. La società afferma che “i venditori che partecipano a un progetto pilota limitato e solo su invito” sul sito del Regno Unito sono esentati dal divieto di vendita di prodotti commestibili contenenti CBD o altri cannabinoidi. “Questo progetto pilota si applica solo ai prodotti elencati su Amazon.co.uk e non è disponibile su altri siti Web di Amazon”, ha scritto la società. “Al momento il progetto pilota non accetta altri venditori”. I marchi che partecipano al programma pilota includono i produttori di integratori con sede nel Regno Unito Healthspan e Natures Aid. Harry Staight, che gestisce le comunicazioni aziendali presso l’ufficio britannico di Amazon, ha dichiarato a Hemp Industry Daily che il programma è stato lanciato durante l’estate. Ha rifiutato di commentare quante aziende sono state invitate a prendere parte al programma, i criteri utilizzati per selezionarle e come verrà valutato il programma pilota.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

