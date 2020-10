Dopo un paio di settimane col segno rosso profondo, sia la Borsa canadese sia la borsa statunitense chiudono in positivo. C’è da annotare, però, che la settimana si era aperta in modo molto più propositivo con curve e indici in netto rialzo, a metà settimana -solitamente il momento cruciale dell’andamento del settore canapa nello scenario borsistico settimanale- le curve hanno cominciato una netta discesa. La chiusura si è poi ufficializzata comunque con valori positivi.

Indice Marijuana Canada 167.06

In data 30/10/2020 è

Positivo: +2,08

Costituenti: 15

Cambio: 1,26%

Prezzo di apertura: 166.75

Volume Totale: 31.21 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

22 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 174.88

23 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 176.42

26 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 173.42

27 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 170.65

28 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 166.09

29 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 166,64

Indice Marijuana Stati Uniti 53.60

In data 30/10/2020

Positivo: 1.32

Costituenti: 29

Cambio: 2,52%

Prezzo di apertura: 52.23

Volume Totale: 10.68 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

15 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 55.01

16 ottobre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 56.10

19 ottobre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 53.78

20 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.19

21 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.43

22 ottobre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 56.55

Andamento borsistico aggiornato in data 30 ottobre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 30 ottobre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

La Nazione Navajo accusa 33 coltivatori per coltivazione illegale di canapa

Una Nazione tribale del New Mexico ha citato in giudizio 33 agricoltori per presunta violazione della legge sovrana coltivando canapa e marijuana. Nella seconda causa relativa alla canapa presentata dalla Navajo Nation, la Nazione tribale accusa gli agricoltori di possedere o controllare terre Navajo che vengono utilizzate per coltivare, produrre, fabbricare, trasportare o vendere illegalmente canapa industriale e possibilmente marijuana, secondo il Navajo Times . La causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale di Shiprock nel New Mexico. La causa afferma che le azioni degli agricoltori stanno “danneggiando e contaminando irreparabilmente le terre, le acque e altre risorse naturali della Nazione“. La Navajo Nation ha intentato la prima causa contro il membro tribale e presidente di un consiglio di fattoria locale, Dineh Benally, che è stato accusato di coltivare canapa su terreni tribali senza permesso. La nazione tribale ha chiuso la maggior parte delle fattorie collegate a Benally e ha anche rafforzato il linguaggio legale che richiede il permesso tribale per coltivare cannabis. Il Farm Bill del 2018 consente alle tribù di supervisionare la produzione di canapa se lo desiderano, e più di tre dozzine di tribù hanno in programma di farlo, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. La Navajo Nation non è una di queste.

Un panel di esperti consiglia alle Bahamas di legalizzare la canapa e i suoi estratti

Un comitato delle Bahamas incaricato di elaborare un piano di ripresa economica raccomanda al Paese di legalizzare la canapa e gli estratti di canapa. Presentato la scorsa settimana, il rapporto del Comitato per la ripresa economica invita anche la nazione a legalizzare la marijuana. Le raccomandazioni facevano parte di un rapporto più ampio presentato al primo ministro Hubert Minnis. Rivolgendosi alla Camera dell’Assemblea delle Bahamas, Minnis ha definito le leggi sulla cannabis del paese “obsolete” e ha affermato che devono essere modificate. Non ha elaborato, anche se ha detto che le aziende di cannabis dovrebbero essere di proprietà delle Bahamas o di proprietà della maggioranza delle Bahamas. “Ci sono potenzialmente molte opportunità per gli imprenditori creativi delle Bahamas di essere coinvolti in questa nuova industria”, ha detto alla House of Assembly.

Circle K aumenta la propria offerta negli USA del Sud Est

Una delle più grandi catene di minimarket del Nord America ha contattato un’azienda di CBD della California per espandere il proprio portafoglio di prodotti CBD negli Stati Uniti sudorientali. Circle K afferma di aver portato le tinture e i vaporizzatori Wild By Nature di Newport Beach in oltre 150 negozi in Florida e Alabama. Il lancio nella divisione Gulf Coast di Circle K è solo l’inizio di ciò che includerà “centinaia di altri punti vendita all’orizzonte”, ha annunciato Wild By Nature. I vaporizzatori CBD della società privata provengono dalla canapa coltivata negli Stati Uniti. Il direttore della categoria Circle K Jordan Rizzo ha dichiarato a Convenience Store News che la vendita di vaporizzatori CBD nelle stazioni di servizio “ci consente di fornire ai nostri consumatori la flessibilità di portare con sé la loro dose giornaliera di CBD in qualsiasi momento e ovunque”. Circle K vende CBD anche in Georgia, Carolina e Virginia. Circle K è di proprietà di Alimentation Couche-Tard Inc., una rete di vendita al dettaglio con sede a Laval, Quebec, Canada. Couche-Tard gestisce circa 9.900 c-store in Nord America, circa 5.900 negli Stati Uniti e il resto in Canada. Gestisce o concede in licenza anche minimarket in altri 22 paesi o territori in tutto il mondo

Hemp Industry Daily lancia un sondaggio annuale del settore per i dati aziendali

È arrivata l’occasione per i dirigenti e gli investitori dell’industria della canapa di contribuire a mettere i numeri dietro l’hype partecipando al sondaggio annuale Hemp Industry Daily.L’indagine aiuta la HID con sede in Colorado a fornire dati chiave di mercato, finanziari e operativi per aziende e imprenditori. Il sondaggio anonimo può essere condotto qui fino al 30 ottobre. Il sondaggio è aperto a proprietari, fondatori e dirigenti con attività commerciali, operazioni di coltivazione commerciale, produttori di prodotti infusi e aziende integrate verticalmente, nonché investitori in società di canapa. Le informazioni raccolte dal sondaggio aiuteranno le aziende produttrici di cannabis nella costruzione di piani aziendali, nello sviluppo di budget, nella definizione di parametri di performance chiave, nell’analisi di benchmark competitivi e nella preparazione per la raccolta di fondi. I dati raccolti verranno utilizzati nei rapporti di ricerche di mercato, incluso il Factbook 2020 su canapa e CBD. Tutti coloro che completeranno il sondaggio riceveranno un riepilogo esecutivo migliorato del Factbook di quest’anno una volta pubblicato.

Una società del tabacco investe 15 milioni di dollari per portare la linea di cannabis LA sui mercati privi di THC

Una società di tabacco del Kentucky sta distribuendo $ 15 milioni a una società di vaporizzatori di marijuana di Los Angeles che prevede di espandere la sua impronta costruendo una linea di prodotti CBD senza THC. Turning Point Brands of Louisville afferma che il suo investimento in dosist verrà utilizzato per sviluppare nuovi prodotti privi di THC e un nuovo marchio nazionale di CBD che non è stato annunciato. Dosist attualmente vende prodotti THC in 700 dispensari in California, Colorado, Nevada e Canada. La partnership con Turning Point consente di accedere ad altri 180.000 punti vendita a livello nazionale.Turning Point afferma che il suo investimento non verrà utilizzato per le linee di business THC negli Stati Uniti. Ma l’accordo offre a Turning Point un’opzione per investire nelle operazioni di THC di dosist se diventano legali ai sensi della legge federale, così come un posto nel consiglio di amministrazione di dosist.L’investimento di Turning Point Brands va verso le unità commerciali canadesi e prive di THC di Dosist e non può essere utilizzato in relazione o per alcuna operazione relativa alla cannabis o alla cannabis negli Stati Uniti fino a quando non sarà legalizzata. Turning Point è quotata alla Borsa di New York come TPB.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

