Canada e USA -ovvero le due principali piazze borsistiche per quel che riguarda la produzione, il trattamento e la commercializzazione della canapa- nella settimana che volge alla conclusione il 15 gennaio 2021, mostrano entrambe valori vistosamente positivi. Le due principali piazze borsistiche della canapa a livello mondiale, sembrano gradire il cambio di vertice alla Casa Bianca negli USA e colgono il desiderio di dare una svolta a livello globale in campo borsistico.

Indice Marijuana Canada 260.13

In data 15/1/2021 è

Positivo: +21,38

Costituenti: 14

Cambio: 8,96%

Prezzo di apertura: 245.22

Volume Totale: 247.61 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

7 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 214,34

8 gennaio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 208.99

11 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 218.55

12 gennaio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 221.68

13 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 226.50

14 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 252,73

Indice Marijuana Stati Uniti 120.10

In data 15/1/2021

Positivo: +6,41

Costituenti: 27

Cambio: 5,64%

Prezzo di apertura: 116.25

Volume Totale: 17.58 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

7 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 101.35

8 gennaio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 102,92

11 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 102,46

12 gennaio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 110.04

13 gennaio 2021 ore 10,00 AM raggiunto 110.35

14 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 116.83

Andamento borsistico aggiornato in data 15 gennaio 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 15 gennaio 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Molson Coors, HEXO, lanciano bevande al CBD in Colorado

Molson Coors Beverage Co. afferma di aver lanciato le bevande CBD in Colorado attraverso TRUSS CBD USA, la sua joint venture con HEXO Corp. La linea di bevande sarà disponibile in tre gusti: pompelmo dragoncello, ibisco fragola e lavanda mirtillo con il nome “Verywell”, hanno dichiarato mercoledì Molson Coors e HEXO. Le aziende hanno collaborato per la prima volta nel 2018 per lanciare bevande in Canada attraverso un’altra joint venture chiamata Truss Beverages, che vende bevande non alcoliche a base di cannabis. “La nostra joint venture con Molson Coors Canada ha visto Truss Beverage Brands diventare la scelta numero 1 per i consumatori in Canada, e ci aspettiamo risultati altrettanto grandi negli Stati Uniti”, ha affermato Sebastien St-Louis, CEO e co-fondatore di HEXO. La produzione e la distribuzione delle bevande Colorado CBD saranno mantenute entro i confini statali perché il Colorado è uno dei pochi stati con un quadro normativo consolidato per il CBD derivato dalla canapa negli alimenti e nelle bevande, hanno detto in precedenza le società.

Una azienda della canapa del Texas acquista una impresa processatrice del Kentucky

Generation Hemp Inc., con sede a Dallas, ha acquisito una società di trasformazione in Kentucky con una struttura di 48.000 piedi quadrati per $ 5,1 milioni. L’acquisizione di Halcyon Thruput LLC sarà pagabile in $ 2,5 milioni di azioni ordinarie limitate, $ 1,75 milioni in contanti e una cambiale da $ 870.000, ha detto Martedì Generation Hemp. Generation Hemp prenderà anche oltre $ 1 milione di debiti esistenti. Halcyon Thrutput elabora la canapa raccolta direttamente dal campo e la canapa in balle umide presso lo stabilimento dell’azienda a Hopkinsville, Kentucky. “La tecnologia dei servizi di essiccazione aumenta notevolmente l’efficienza e la capacità durante il raccolto per gli agricoltori che hanno bisogno di spostare rapidamente la canapa raccolta preservando la potenza dei cannabinoidi”, secondo Generation Hemp. L’impianto può elaborare circa 4.000 libbre bagnate all’ora.

Sospesa causa in California per la distruzione della canapa

Un giudice federale della California ha frenato una causa legale di un coltivatore di canapa che ha visto il Dipartimento statale della pesca e della fauna selvatica demolire 500 acri delle sue piante.Apothio ha citato in giudizio lo stato e anche le autorità della contea di Kern per 1 miliardo di dollari dopo che le piante sono state rase al suolo nel 2019. Apothio sostiene che la distruzione si basava su un mandato di perquisizione imperfetto. Il Department of Fish and Wildlife dice che il caso dovrebbe essere buttato via perché le piante erano contrabbando illegali, non canapa legale. Un anno dopo il raid, il preside di Apothio è stato accusato di coltivazione e vendita illegali di marijuana. Il giudice Jennifer Thurston ha ordinato la sospensione della causa giovedì, mentre il tribunale accetta la decisione dell’agenzia di archiviare il caso. La legge 360 ​​ha segnalato per prima il ritardo.

Nuovo Gruppo industriale in Spagna ha come obbiettivo di cambiare l’opposizione del Governo contro le infiorescenze

GenCanna, una società di canapa e CBD del Kentucky che ha presentato istanza di fallimento per il Capitolo 11 a febbraio, ha intentato una causa contro la società di CBD Medterra per fatture non pagate del valore di $ 4,5 milioni. GenCanna, ora nota come OGGUSA Inc., aveva citato in giudizio Medterra il mese scorso, sostenendo che quest’ultima non era riuscita a pagare le spedizioni di estratti di CBD e altri prodotti che accettava, secondo quanto riportato da Law360. La denuncia diceva che Medterra era agganciata per più di una dozzina di fatture non pagate risalenti a giugno 2019. Il conto più alto, per una spedizione di CBD cristallino, è arrivato a poco meno di $ 3 milioni. La causa è stata archiviata il 30 dicembre, come mostrano i documenti del tribunale. Secondo il rapporto Law360, GenCanna ha affermato che la causa era “basata su un’errata interpretazione di fatti e circostanze” e che la società aveva risolto la controversia, affermando in una dichiarazione che avrebbe collaborato con Medterra come “partner a lungo termine”. La società ha rifiutato di commentare ulteriormente, afferma il rapporto.

Daniel Fernandez spera in una rinascita della canapa in Spagna quest’anno con il lancio di una nuova associazione industriale spagnola. Ma prima, il nativo della Galizia afferma che le autorità federali devono essere istruite sulle possibilità economiche del raccolto in modo che la Spagna possa sfruttare il potenziale sottostante per la collaborazione su progetti di canapa con il Portogallo, l’Europa orientale e l’America Latina. Fernandez ha lanciato l’Associazione spagnola della canapa a novembre con un evento virtuale a cui hanno partecipato circa 70 persone. Ora è concentrato sulla creazione della sua base di membri. “Data la limitata comprensione e proattività delle istituzioni pubbliche, c’è bisogno di una voce chiara che indichi le incongruenze [e]le opportunità”, ha detto Fernandez a Hemp Industry Daily. L’attuale legislazione spagnola consente la coltivazione della canapa industriale, ma solo per cereali e fibre e con semi certificati per l’utilizzo nell’Unione europea.

Le licenze per la canapa sono aumentate ma la superficie è diminuita nel 2020, tuttavia l’industria è ottimista circa la crescita

Nonostante tutta la crescita che l’industria della canapa e del CBD ha visto come un’industria nascente negli ultimi anni, l’anno scorso gli agricoltori hanno fatto un passo indietro e hanno dedicato meno risorse al raccolto – l’entusiasmo degli anni precedenti mitigato dall’eccesso di offerta, dai problemi della catena di approvvigionamento e da una mancanza di infrastrutture. La superficie coltivata a canapa autorizzata è diminuita nel 2020 per la prima volta da quando il Farm Bill statunitense del 2014 ha istituito un programma pilota nazionale sulla canapa. Gli acri autorizzati sono scesi a circa 375.000 acri, in calo del 27% rispetto a una stima di 511.000 acri nel 2019. E meno di un terzo di quegli acri sono stati piantati nel 2020. L’incertezza normativa e l’eccesso di offerta nel 2019 hanno guidato la diminuzione, anche se il numero di coltivatori di canapa autorizzati è aumentato, poiché più stati hanno lanciato programmi di canapa e hanno portato più nuovi giocatori nell’ovile.L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno stabilito un record con circa 20.000 licenze di coltivazione della canapa rilasciate in tutto il paese, rispetto a quasi 17.000 nel 2019. Tuttavia, il numero di licenze rilasciate non equivale ai licenziatari, poiché molte entità agricole richiedono più di un permesso. Le tendenze divergenti – più coltivatori ma meno acri – suggeriscono che gli agricoltori sono ancora interessati alla coltivazione della canapa, ma stanno investendo meno in essa, sia in termini di spazio terrestre che di input genetici.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

