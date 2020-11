L’ambiente borsistico globale ha respirato un sorso di aria pura nell’arco della settimana. In special modo le due principali Borse del settore canapa, ovvero Canada e USA hanno mostrato un andamento con valori nettamente positivi. Nel caso specifico della Borsa canadese, particolarmente sofferente negli ultimi tempi, si è notato un vistoso innalzamento degli indici di Borsa di settore intorno alla metà della settimana. Uno spiraglio di ottimismo che -sebbene ancora volatile- fa ben sperare almeno nel breve periodo.

Indice Marijuana Canada 179.90

In data 27/11/2020 è

Positivo: +0,15

Costituenti: 14

Cambio: 0,08%

Prezzo di apertura: 179.84

Volume Totale: 252.63 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

20 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 166.98

23 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 167.65

24 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 179,41

25 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 178.14

26 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 179.67

26 novembre 2020 ore 04,50 PM raggiunto 179.90

Indice Marijuana Stati Uniti 71.49

In data 27/11/2020

Positivo: +4,39

Costituenti: 29

Cambio: 6,54%

Prezzo di apertura: 67.40

Volume Totale: 41.64 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

12 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 64.13

13 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 64.16

16 novembre 2020 ore 02.30 PM raggiunto 65.32

17 novembre 2020 ore 03,00 PM raggiunto 64.82

18 novembre 2020 ore 04,00 PM raggiunto 66.30

19 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 66.12

Andamento borsistico aggiornato in data 27 novembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 27 novembre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

In Germania, la decisione UE sul CBD porta ulteriore sostegno politico alla liberalizzazione all’accesso

I politici tedeschi si stanno unendo a coloro che chiedono un accesso più facile al CBD sulla scia di una storica sentenza dell’UE secondo cui il CBD non è un narcotico e può quindi essere scambiato liberamente tra gli Stati membri dell’UE. Una mezza dozzina di membri del Bundestag tedesco, il parlamento federale del paese, si sono espressi a favore di un mercato CBD regolamentato negli ultimi mesi. Questo è secondo la Cannabis Business Industry Association tedesca. I legislatori appartengono a cinque dei sei gruppi politici della legislatura. Due dei commenti dei legislatori sono stati fatti dopo che la Corte di giustizia dell’UE ha emesso la sua sentenza spartiacque che ha aperto il commercio per la CBD tra le nazioni dell’UE. Proprio questa settimana, il legislatore Niema Movassat ha definito la sentenza “gratificante”. “Il cannabidiolo non mostra alcun potenziale di abuso o dipendenza. La decisione della Corte di giustizia è una buona notizia per tutte le aziende di CBD e per i consumatori di CBD “, ha affermato in una dichiarazione.

I coltivatori di canapa dell’Iowa hanno assistito ai propri campi provare temperature elevate nel 13% nel primo anno di produzione dello Stato

Il primo raccolto di canapa dell’Iowa nel 2020 ha avuto successo per alcuni agricoltori ma devastante per altri. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura dell’Iowa, quest’anno gli agricoltori dello stato hanno piantato la canapa su circa 680 acri, sperando di incassare nel fiorente mercato del CBD derivato dalla canapa.Prima del raccolto, il dipartimento dell’agricoltura statale ha eseguito 119 test iniziali sui campi di canapa. Di questi, 103 test sul campo sono stati superati, ma 16 campi hanno superato la soglia legale federale dello 0,3% per il THC e hanno dovuto essere completamente o parzialmente distrutti, secondo The Des Moines Register. Il piano di produzione della canapa dell’Iowa è stato tra i primi piani statali approvati dall’USDA a marzo in base alla regola finale provvisoria dell’agenzia federale. Lo Iowa Hemp Act, la legge statale sulla produzione di canapa, non è stato attuato fino a quando non ha ricevuto l’approvazione dell’USDA. Una nuova legge statale in Iowa quest’anno consentirà la produzione e la vendita di beni di consumo realizzati con la canapa in Iowa, una mossa che potrebbe aumentare il mercato dei raccolti dei coltivatori. Prima che la legge fosse promulgata, i prodotti contenenti CBD erano illegali da vendere o acquistare allo sportello in Iowa, poiché il CBD si qualificava ancora come sostanza controllata nello Stato. Secondo la legge sui consumatori di canapa e sulla sicurezza pubblica, la canapa fumabile rimane illegale in Iowa e le nuove regole impongono sanzioni e restrizioni su qualsiasi canapa raccolta utilizzata per inalazione come sigarette, vaporizzatori e altri.

Condizioni ideali di decarbossilazione trovate per massimizzare il CBD ed altri cannabinoidi

I produttori di cannabis necessitano di processi di produzione precisi per massimizzare le concentrazioni di CBD nei prodotti finiti. Una recente ricerca sulla decarbossilazione, condotta presso Callaghan Innovation, un’agenzia governativa che supporta le attività tecnologiche in Nuova Zelanda, descrive le condizioni ideali – temperatura, tempo e quantità di materiale vegetale – per ottimizzare le concentrazioni di cannabinoidi bersaglio durante la decarbossilazione. La decarbossilazione converte l’acido cannabidiolico (CBDA) e l’acido tetraidrocannabinolico delta-9 (THCA) nelle loro forme neutre o attive: CBD e THC. Questa reazione chimica avviene naturalmente nel tempo, ma può essere accelerata con alte temperature, luce e ossigeno. Mentre fumare o vaporizzare cannabis decarbossilano efficacemente i cannabinoidi, la gamma di prodotti commestibili a base di olio sul mercato richiede la decarbossilazione prima dell’uso; sono le forme neutre che attraversano la barriera emato-encefalica, dove hanno i loro effetti psicoattivi e terapeutici. Il THCA ha mostrato il tasso di decarbossilazione più veloce, quasi il doppio di quello del CBDA ad alcune temperature, un tasso che aumenta a temperature più elevate.

I gruppi industriali e gli esperti legali valutano le implicazioni della storica sentenza CBD nell’UE

L’industria europea della canapa ha raggiunto una pietra miliare la scorsa settimana quando la massima corte dell’Unione europea ha liberato la CBD dalla giurisdizione di un trattato internazionale sulla droga, dichiarando che il cannabidiolo derivato dalla canapa non è un narcotico. I gruppi di canapa in Francia e altrove in Europa hanno espresso ai cinque giudici una standing ovation per la sentenza Kanavape, che dichiarava che il divieto nazionale francese di commercializzare prodotti CBD derivati ​​dalla canapa violava il diritto dell’UE sulla libera circolazione delle merci all’interno del blocco. Il CBD è coperto dalla disposizione dell’UE sulla libera circolazione, hanno detto i giudici, perché non è un narcotico in “lo scopo e lo spirito generale” della Convenzione Unica sugli stupefacenti (1961). “È la decisione più positiva possibile a nostro avviso, sollevare il velo sullo status ‘non narcotico’ degli estratti dell’intera pianta di canapa … e consentirne la libera circolazione all’interno dell’UE”, ha affermato Aurelien Delecroix, presidente dell’industria della canapa francese gruppo Syndicat du Chanvre. “Questo è un segnale molto positivo per l’intera industria europea del CBD e può servire da impulso per l’evoluzione delle legislazioni nazionali ancora poco chiare e quindi armonizzare il mercato del CBD in Europa”, ha detto Delecroix.

La FDA descrive le sfide e le lacune nella ricerca nell’ambito della regolamentazione dei prodotti derivati dalla cannabis

Turning Point Brands, una compagnia di tabacco del Kentucky che si muove sempre più nello spazio della cannabis, ha acquisito una quota del 20% nel marchio di sigarette di canapa con sede in Texas Wild Hempettes. L’accordo, che include opzioni per Turning Point Brands di aumentare la propria partecipazione fino a una posizione di proprietà del 100% sulla base di determinate pietre miliari, è stato annunciato all’inizio del mese scorso. La joint venture Wild Hempettes è stata scorporata da Crown Distributing LLC e creata per consentire a Turning Point di essere il distributore esclusivo di sigarette a marchio Hempette ai rivenditori statunitensi con un accordo di partecipazione agli utili, secondo una dichiarazione della società. Altri terminidell’investimento non sono stati resi noti. Turning Point ha sede a Louisville e produce e distribuisce prodotti tra cui tabacco da masticare, sigaretti, cartine, liquidi elettronici e prodotti per lo svapo.

I regolatori federali di alimenti e farmaci questa settimana hanno evidenziato le sfide che stanno affrontando nella regolamentazione del CBD e di altri prodotti derivati ​​dalla cannabis, sottolineando le lacune di conoscenza che ancora esistono a causa della continua mancanza di dati riguardanti la scienza del CBD e altri cannabinoidi. Kaveeta Vasisht, direttore dell’Office of Women’s Health della FDA e commissario associato per la salute delle donne, ha affermato che poiché i prodotti CBD sono onnipresenti nel mercato dei consumatori e molti di loro sono commercializzati per le donne, l’agenzia ha indetto una conferenza multidisciplinare giovedì su CBD e sesso e genere. differenze per evidenziare sia la ricerca esistente che quella necessaria per rispondere alle domande relative a questi prodotti. “Poiché le donne sono generalmente le principali consumatori di assistenza sanitaria negli Stati Uniti, la comprensione delle differenze di sesso e di genere tra donne e uomini deve essere in prima linea nelle nostre menti”, ha detto Vashist. Vasisht ha affermato che una comprensione più profonda delle differenze di genere in risposta ai prodotti a base di cannabis come il CBD consentirà alla FDA e alla comunità medica di fornire cure più personalizzate. Douglas Throckmorton, vicedirettore per i programmi di regolamentazione presso il Center for Drug Evaluation and Research della FDA, ha illustrato le sfide dell’agenzia nella regolamentazione dei prodotti derivati ​​dalla cannabis e il suo piano per andare avanti. Throckmorton ha sottolineato che la FDA sta valutando gli effetti non solo del CBD, ma anche di altri prodotti derivati ​​dalla cannabis, inclusi molti composti chimici di interesse: THC, cannabinoidi minori come CBN, CBG e composti non cannabinoidi come i terpeni. “Le responsabilità della FDA riguardano l’intero spettro dei prodotti derivati ​​dalla cannabis e la FDA deve essere pronta a regolamentarli nei modi più appropriati”, ha detto Throckmorton.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

