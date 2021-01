Canada e USA sempre sull’ottovolante, questa settimana -però- chiudono entrambe in forte risalita, soprattutto per quel che riguarda la Borsa canadese. Forte volatilità ma anche chiusure molto redditizie per le società che operano sul mercato canapa a livello internazionale. I segnali che provengono dalla nuova Amministrazione Presidenziale USA conferiscono un ulteriore fattore positivo di supporto.

Indice Marijuana Canada 267.09

In data 28/1/2021 è

Positivo: +11,73

Costituenti: 14

Cambio: 4,59%

Prezzo di apertura: 265.95

Volume Totale: 2.09 b

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

21 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 255.56

22 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 254,37

25 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 263,17

26 gennaio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 255.54

27 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 249.93

28 gennaio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 269.82

Indice Marijuana Stati Uniti 107.52

In data 28/1/2021

Positivo: +1,05

Costituenti: 27

Cambio: 0,99%

Prezzo di apertura: 105.00

Volume Totale: 21.60 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

21 gennaio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 120.73

22 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 120.38

25 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 120.65

26 gennaio 2020 ore 10,30 AM raggiunto 114,14

27 gennaio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 104,81

28 gennaio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 105.85

Andamento borsistico aggiornato in data 28 gennaio 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 28 gennaio 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

L’impatto economico della canapa sull’economia statunitense potrebbe sfiorare i 16 miliardi di dollari entro il 2025

L’industria della canapa potrebbe essere giovane, ma il raccolto di nicchia ha ancora contribuito con almeno 4 miliardi di dollari all’economia statunitense lo scorso anno e potrebbe contribuire con quasi 16 miliardi di dollari entro il 2025. Questa è la proiezione del nuovo Factbook 2021 su canapa e CBD, una panoramica esclusiva del mercato della canapa che include le metriche chiave di cui le aziende hanno bisogno per navigare in questo settore emergente. Sulla base degli ultimi dati raccolti da industrie simili, Hemp Industry Daily ha fissato il moltiplicatore standard per la canapa a 1,9. Ciò significa che per ogni $ 10 spesi da consumatori e pazienti per i prodotti a base di canapa, altri $ 9 verranno iniettati nell’economia, in gran parte a livello locale.Alcuni esempi dell’impatto economico del settore includono: • Soddisfare le esigenze quotidiane dei lavoratori come alloggio, trasporti, cibo, abbigliamento e intrattenimento, che inietta capitale in una varietà di attività commerciali locali. • Tasse statali e locali utilizzate per finanziare attività governative come scuole e riparazioni stradali. • Aumento della domanda di prodotti e servizi da parte delle attività ausiliarie – quelle non coinvolte direttamente nella produzione e vendita di canapa, come i fornitori di HVAC oi trasportatori. Sulla base di questa metrica, con l’aumento delle vendite, l’industria della canapa ha avuto un impatto economico da $ 4 miliardi a $ 4,8 miliardi negli Stati Uniti nel 2020 e fino a $ 15,8 miliardi nel 2025.

La Brexit crea confusione normativa sul CBD per il mercato britannico

Se il mercato della CBD è un’indicazione di come altri settori saranno influenzati dal divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea, allaccia le cinture di sicurezza. I rallentamenti e i blocchi della catena di approvvigionamento dovuti alla pandemia di Covid-19 hanno già reso difficile fare affari nel Regno Unito.Secondo l’ultimo accordo commerciale sulla Brexit, tuttavia, la spedizione, le dogane, le tariffe e le nuove normative sugli alimenti sono molto più complicate, non solo per i produttori di CBD del Regno Unito, ma anche per i fornitori negli Stati Uniti e nell’Europa continentale e per chiunque speri di vendere ai clienti del Regno Unito. Quando il Regno Unito faceva parte dell’Unione europea, godeva della libera circolazione delle merci con altri stati membri dell’UE. Ciò ha contribuito a promuovere un mercato in crescita del CBD in Gran Bretagna, nonostante la legislazione nazionale che vieta ai coltivatori di canapa di utilizzare le sommità fiorite della pianta. Almeno 700 aziende di CBD sono attualmente attive sul mercato del Regno Unito, ma fissare il valore del mercato è più di una sfida. Un recente sondaggio condotto dal mercato britannico del CBD Alphagreen ha suggerito che il 15% dei britannici aveva utilizzato CBD nei primi quattro mesi del 2020 e che la spesa dei consumatori di CBD durante quel periodo ha superato i 150 milioni di sterline (205 milioni di dollari). Le prospettive per il CBD sono meno allegre nella realtà post-Brexit, tuttavia, poiché le imprese del Regno Unito ei loro partner internazionali devono affrontare nuove dichiarazioni doganali, moduli, ritardi di spedizione e tre diversi schemi di autorizzazione per i nuovi alimenti. Per alcune aziende, questi nuovi punti di attrito stanno mettendo a dura prova i rapporti della catena di approvvigionamento e creando costi aggiuntivi che dovranno essere trasferiti al consumatore.

L’Oreal alumna di Neutrogena, è stata scelta per guidare il produttore di CBD della California Papa & Barkley

Un dirigente di cosmetici è stato scelto per rilevare il produttore di CBD della California Papa & Barkley. Evelyn Wang sostituisce Adam Grossman come CEO. Grossman guiderà il consiglio di amministrazione della società. Wang proviene da Milani Cosmetics. In precedenza era vicepresidente assistente per L’Oreal Paris e, prima ancora, era direttore del prodotto per Neutrogena Cosmetics, parte di Johnson & Johnson. Grossman ha affermato in una dichiarazione che Wang è “il leader giusto per sfruttare il nostro slancio e il nostro marchio”. La società non ha detto perché Grossman si dimetta da CEO. Con sede a Eureka, in California, Papa & Barkley è meglio conosciuta per la produzione di commestibili di THC nel suo stato d’origine. Ma l’azienda privata produce anche topici, tinture e capsule CBD derivati ​​dalla canapa per la distribuzione naturale. Sempre martedì, Papa & Barkley ha annunciato che Zeeshan Hyder, ex direttore finanziario dell’operatore multistato di marijuana MedMen, entrerà a far parte della società come CFO.

Un coltivatore di canapa dell’Oregon chiamato a guidare il Comitato dei giovani coltivatori di Farm Bureau

Jon Iverson, un coltivatore di 34 anni la cui fattoria di famiglia coltiva canapa industriale e altre colture, è stato eletto presidente del Comitato Young Farmers & Ranchers dell’American Farm Bureau. L’agricoltore di terza generazione e laureato presso la Oregon State University fungerà da portavoce del programma YF&R e siederà nel consiglio di amministrazione dell’American Farm Bureau Federation durante il suo mandato annuale, ha riferito la Capital Press. Iverson ha dichiarato a Capital Press che i suoi obiettivi sono trovare modi per aumentare i membri dell’organizzazione e aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in agricoltura. Ha detto che un altro obiettivo è quello di espandere i collegamenti del Farm Bureau con i gruppi agricoli in altre parti del mondo per nuove prospettive sulla risoluzione dei problemi condivisi. “Sarebbe bello avere quella prospettiva internazionale”, ha detto. La sua fattoria di famiglia nella contea di Clackamas coltiva tulipani, zucca, nocciole e uva oltre alla canapa.

La FDA si ritira in attesa della proposta di applicazione del CBD

Le autorità di regolamentazione dei farmaci statunitensi hanno ritirato la loro proposta di regolamentare il CBD da banco, consegnando all’industria un’altra battuta d’arresto dopo anni di ritardo dalla Food and Drug Administration. La proposta in questione è stata ritirata a causa del cambiamento di amministrazione. Il ritardo era ampiamente previsto, ma ancora frustrante per gli operatori di CBD in attesa delle regole. La FDA ha inviato la proposta all’Office of Management and Budget della Casa Bianca lo scorso luglio, un’ultima fermata prima che i nuovi regolamenti diventino pubblici. Ma la FDA ha ritirato la sua proposta sul CBD giovedì scorso, un giorno dopo l’inaugurazione del presidente Joe Biden. Il ritiro è avvenuto poche ore dopo che l’amministrazione Biden ha emesso un promemoria a tutte le agenzie federali dicendo loro di ritirare le regole in sospeso, come la guida CBD della FDA. I dettagli della proposta non sono mai stati resi noti. Sono stati inviati più di un anno dopo che la FDA ha avviato una nuova revisione del CBD e di altri cannabinoidi. Non esiste una scadenza legale per la FDA per aprire un percorso per il CBD da banco legale. Ma l’agenzia ha ripetutamente confermato di sapere che il prodotto è comunemente venduto e che gli standard di sicurezza regolamentari sono in ritardo. Secondo quanto riferito, l’OMB della Casa Bianca di Trump si è incontrato per discutere le nuove regole del CBD con produttori e rivenditori di CBD, tra cui GW Pharmaceuticals e la catena di rivenditori General Nutrition Centers (GNC). Una portavoce della FDA ha dichiarato a Hemp Industry Daily Monday che l’agenzia “lavorerà a stretto contatto con la nuova amministrazione per far avanzare regolamenti e politiche appropriate che siano in linea con la missione di salute pubblica dell’agenzia”. Non ha fornito una tempistica per ripresentare una proposta di CBD.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

