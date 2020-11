Dopo una brezza di vento positivo nell’arco della settimana scorsa, le due principali borse mondiali nel settore canapa virano sul rosso e cadono in picchiata, in modo più vistoso nel caso della Borsa canadese. Impera forte la volatilità nelle Borse di tutto il mondo ed il settore della canapa non è esente dallo spirito che aleggia in tutto il mondo nell’era cupa del Covid-19.

Indice Marijuana Canada 196.23

In data 13/11/2020 è

Negativo: -11,39

Costituenti: 15

Cambio: -5,49%

Prezzo di apertura: 203.68

Volume Totale: 339.82 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

5 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 174.07

6 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 207,69

9 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 250.15

10 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 207.07

11 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 204.26

12 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 202.70

Indice Marijuana Stati Uniti 63.73

In data 13/11/2020

Negativo: -0,39

Costituenti: 29

Cambio: -0,61%

Prezzo di apertura: 63.72

Volume Totale: 29.21 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

12 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 64.13

12 novembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 64.68

12 novembre 2020 ore 02.30 PM raggiunto 64.12

12 novembre 2020 ore 03,00 PM raggiunto 64.22

12 novembre 2020 ore 04,00 PM raggiunto 63.90

12 novembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 63.72

Andamento borsistico aggiornato in data 13 novembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 13 novembre 2020. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Il Gruppo Hemp guarda ai mercati cinese e dell’UE dopo essersi assicurati i finanziamenti USDA per i mercati esteri

Il National Industrial Hemp Council ha messo gli occhi sui mercati asiatici ed europei della canapa dopo aver affermato di aver stanziato $ 200.000 dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per promuovere i prodotti di canapa degli Stati Uniti all’estero. Kevin Latner, vicepresidente senior per il commercio del NIHC, ha dichiarato a Hemp Industry Daily che il gruppo è stato informato di essere stato selezionato per partecipare al Market Access Program dell’USDA, che aiuterà il settore della canapa statunitense a identificare le opportunità del mercato internazionale e sviluppare una strategia di esportazione. Il programma consente ai gruppi di commercio agricolo degli Stati Uniti, alle cooperative e alle piccole imprese di collaborare con il Foreign Agricultural Service dell’USDA per condividere i costi delle attività di marketing all’estero che aiutano a costruire mercati di esportazione commerciali per i prodotti e le materie prime statunitensi. Hemp Industry Daily non è stato in grado di confermare immediatamente la selezione di NIHC come partecipante al programma di accesso al mercato; il FAS non ha ancora pubblicato i documenti ufficiali.

Il rivenditore di CBD del Missouri esulta per l’ordine del giudice nella causa intentata contro la Credit Card VISA

Il rivenditore di CBD del Missouri MNG 2005 applaude l’ordine di un giudice che mantiene viva la sua battaglia legale contro il gigante delle carte di credito Visa mentre intraprende una battaglia per accedere ai servizi di elaborazione dei pagamenti. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti John Ross ha stabilito questa settimana che MNG può perseguire accuse di diffamazione contro Visa per aver affermato che la società CBD era “impegnata in attività illegali” quando ha interrotto l’elaborazione dei suoi pagamenti. Ross ha anche tenuto in vita la richiesta di MNG per circa $ 66.000 trattenuta da Paymentech, una sussidiaria di JPMorgan Chase Bank, “sulla base di una determinazione impropria che (MNG) era impegnata in vendite illegali”. Tuttavia, il giudice ha respinto la maggior parte delle affermazioni di MNG, comprese le violazioni antitrust. MNG ha affermato che le società di carte di credito hanno cospirato illegalmente per farla fallire, pur continuando a elaborare pagamenti con carta di credito relativi al CBD da parte di clienti più grandi, tra cui Costco, Amazon e Sephora. Il giudice Ross ha stabilito che MNG non ha fatto abbastanza per dimostrare che Visa stava “eliminando intenzionalmente e sistematicamente i piccoli fornitori a vantaggio dei suoi clienti più grandi”.

Il rivenditore tedesco Aldi lancia una linea di canapa a marchio privato nel Regno Unito

Aldi UK, il braccio britannico della catena di supermercati tedesca, ha lanciato una linea di prodotti per la cura della pelle all’olio di semi di canapa, unendosi ai ranghi dei droghieri che trasportano la canapa e incorporandola nei prodotti a marchio del negozio. La linea di prodotti Lacura del rivenditore, che comprende un burro per il corpo, una crema per le mani e il “CBD Facial Serum”, è stata resa disponibile sugli scaffali e online a partire dalla scorsa settimana. Aldi potrebbe essere il rivenditore più importante nel canale alimentare a incorporare derivati ​​della canapa in una linea interna di prodotti a marchio privato. Si dice che la lozione per il corpo e la crema per le mani di Aldi siano “arricchite con olio di semi di canapa”, mentre il siero è commercializzato come contenente “olio di semi di cannabis Stavia (sic) naturale”. Una portavoce di Aldi UK non ha risposto a diverse richieste di Hemp Industry Daily per scoprire perché il droghiere ha aggiunto la canapa alla sua linea di casa o dove vengono prodotti gli ingredienti della canapa.

I ricercatori del Minnesota sviluppano un test genetico che prevede la produzione di CBD e THC nelle piante di cannabis

Un team di ricercatori dell’Università del Minnesota ha sviluppato un test genetico in grado di prevedere se una pianta di cannabis produrrà principalmente molecole di CBD o THC. Il gruppo, guidato dal laboratorio di George Weiblen, professore al College of Biological Sciences e Science Director & Curator of Plants del Bell Museum, ha studiato tre diverse varietà di piante di Cannabis sativa provenienti da coltivatori di canapa industriali, autoctoni o selvatici “fossa erba ”e campioni di marijuana dal National Institute on Drug Abuse. I ricercatori hanno confrontato i marcatori genetici con il rapporto tra THC e CBD, verificando che la genetica fosse un buon predittore del rapporto. Le piante di cannabis sono designate come canapa industriale o marijuana in base alla quantità di THC che contengono, ma i ricercatori hanno affermato che la definizione non corrisponde alla biologia e hanno proposto di utilizzare il rapporto tra THC e CBD per separare piante di tipo THC rispetto a CBD- genere. Inoltre, i ricercatori hanno trovato impurità nelle varietà di canapa industriale importate dal Canada, alcune delle quali si sono rivelate pure piante di tipo CBD al 100%, mentre altre avevano troppo THC per soddisfare la definizione legale di canapa industriale. Ciò causa scetticismo sui prodotti CBD che affermano di essere realizzati al 100% con canapa industriale, secondo Weiblen.

Riepilogo del raccolto: il clima della Florida sfida la nuova industria della canapa

L’anno inaugurale della coltivazione della canapa in Florida è stato un anno impegnativo, con il clima tropicale dello stato che ha dimostrato che le varietà di semi che funzionano altrove non funzionano allo stesso modo nello Stato del sole. I coltivatori hanno lottato con brevi cicli di luce diurna, clima umido e talvolta una mancanza di familiarità con alcuni aspetti della coltivazione della canapa, vale a dire: negli stati settentrionali, puoi farla franca con piante appese ad asciugare in una stalla, ma se lo fai in Florida le piante si modelleranno, ha osservato Jeff Greene, co-fondatore del Florida Hemp Council. “C’è ancora una curva di apprendimento da coltivare le piante, raccogliere le piante, essiccare le piante, estrarre le piante o vendere il fiore – quel genere di cose”, ha detto. “Tutti pensavano, ‘È davvero facile uscire e coltivare una pianta e venderla e fare tutti i soldi che l’industria dice che puoi fare’, e penso che la realtà sia iniziata”. Greene e altri credono ancora che un’industria della canapa possa prosperare in Florida, ma ci vorranno un paio d’anni per allevare cultivar ideali per il clima dello stato e imparare dagli errori di quest’anno. “Gli agricoltori della Florida sono alcune delle persone più resilienti del pianeta e lo scopriranno”, ha detto.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

