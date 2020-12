Canada e USA -ovvero le due principali piazze borsistiche per quel che riguarda la produzione, il trattamento e la commercializzazione della canapa- nella settimana che conclude all’11 dicembre 2020, chiudono entrambe con curve in netto rosso. Pesano diversi fattori internazionali, in un clima di generale incertezza.

Indice Marijuana Canada 197.45

In data 11/12/2020 è

Negativo: -0,61

Costituenti: 14

Cambio: -0,31%

Prezzo di apertura: 194.48

Volume Totale: 157.12 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

3 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 219.96

4 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 227.08

7 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 209.09

8 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 205.97

9 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 206,45

10 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 195.33

10 dicembre 2020 ore 04,00 PM raggiunto 197.29

Indice Marijuana Stati Uniti 80.41

In data 11/12/2020

Negativo: -0,03

Costituenti: 29

Cambio: -0,04%

Prezzo di apertura: 80.26

Volume Totale: 18.34 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

3 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 81.53

4 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 85.18

7 dicembre 2020 ore 02.30 PM raggiunto 85.90

8 dicembre 2020 ore 03,00 PM raggiunto 86.02

9 dicembre 2020 ore 04,00 PM raggiunto 83.69

10 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 80.09

10 dicembre 2020 ore 04,00 PM raggiunto 80,56

Andamento borsistico aggiornato in data 11 dicembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 11 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Il Congresso messicano ritarda il dibattito sulla legge del settore canapa, spostando l’approvazione al 2021

La Camera bassa messicana ha rinviato almeno fino a febbraio un disegno di legge per la legalizzazione della canapa e della marijuana. I media locali riferiscono che i legislatori affermano di aver bisogno di più tempo per studiare il disegno di legge. La versione attuale legalizza la marijuana ricreativa e la canapa industriale, ma esclude esplicitamente la regolamentazione della cannabis medica. Il Congresso avrebbe dovuto legalizzare la marijuana entro martedì per ottemperare a un mandato della Corte Suprema. La Camera dei Deputati, o Camera dei Deputati, dovrebbe chiedere alla Corte di Cassazione una nuova proroga del termine, già prorogato due volte. Secondo l’ultima versione del disegno di legge, in seguito sarebbe stata istituita un’agenzia di regolamentazione per determinare le regole per le sue nuove industrie della canapa e della marijuana. Questo è un processo che potrebbe richiedere anni. La potenziale industria messicana della marijuana medica è rimasta neutrale da quando un emendamento legale della metà del 2017 è stato approvato dai legislatori.

La Florida prevede che la superficie coltivata a canapa crescerà fino alla metà della superficie coltivata ad agrumi

Il capo dell’agricoltura della Florida prevede che la superficie coltivata a canapa nel Sunshine State crescerà fino a circa la metà della famosa superficie coltivata ad agrumi entro tre o cinque anni. Il commissario per l’agricoltura Nikki Fried ha dichiarato martedì che i 22.078 acri di canapa dello stato quest’anno aumenteranno a 300.000 entro il 2025, circa la metà della superficie coltivata ad agrumi dello stato. La superficie coltivata a canapa della Florida è già quasi uguale alla superficie coltivata in Florida di pomodori, anguria e piselli, e il doppio della produzione di fragole, ha riferito l’Orlando Sentinel. “Immagina tutta l’industria degli agrumi qui nello stato della Florida, circa 700.000 acri, e quindi ci avvicineremo alla metà”, ha detto Fried al Consiglio di amministrazione di Enterprise Florida in una chiamata martedì. L’ottimismo di Fried arriva dopo un primo anno di crescita irregolare per i produttori di canapa della Florida. Circa il 14% della superficie coltivata a canapa in Florida quest’anno è stata distrutta. Fried ha stimato che l’attuale superficie coltivata a canapa della Florida produrrebbe 270 milioni di dollari di impatto economico, 136 milioni di dollari di entrate e sosterrebbe più di 8.000 posti di lavoro.

I prodotti per il benessere da CBD del Marchio Martha Stewart hanno raggiunto gli scaffali dei negozi USA

Uno dei maggiori rivenditori a catena di integratori per la salute della nazione, The Vitamin Shoppe, è il primo rivenditore nazionale a portare la linea completa di prodotti per il benessere CBD derivati ​​dalla canapa del guru dello stile di vita Martha Stewart, secondo Smith Falls, operatore di cannabis con sede in Ontario Canopy Growth Corp. In precedenza, il marchio Martha Stewart, sviluppato in collaborazione con Canopy Growth Corp. e Marquee Brands, proprietario e marketer globale di un marchio con sede a New York, era disponibile solo tramite le vendite online. The Vitamin Shoppe e la sua catena di affiliati Super Supplements, trasporteranno l’assortimento completo di prodotti Martha Stewart CBD, che include caramelle gommose, gocce di olio di CBD e softgel. “Siamo entusiasti di essere il primo rivenditore nazionale” che vende la linea di sette prodotti Martha Stewart CBD, ha dichiarato Sharon Leite, CEO di The Vitamin Shoppe in una dichiarazione. I prodotti sono disponibili presso più di 580 punti vendita “CBD HQ” di The Vitamin Shoppe e Super Supplements. “Siamo lieti di collaborare con The Vitamin Shoppe per rendere Martha Stewart CBD più accessibile ai consumatori negli Stati Uniti al culmine della stagione dello shopping natalizio di quest’anno”, ha affermato David Klein, CEO di Canopy Growth. Con sede a Seacaucus, nel New Jersey, The Vitamin Shoppe è una filiale di Franchise Group Inc., che opera sul Nasdaq come FRG.

In un’economia in crisi, la legalizzazione della canapa in Costa Rica acquista slancio

Il Governo del Costa Rica e il pubblico stanno abbracciando l’idea che la canapa industriale possa essere un motore economico tanto necessario se legalizzata, ma la questione di consentire la marijuana per uso medico è stata una vendita più difficile.L’ultima volta che i legislatori del Costa Rica hanno presentato una misura di legalizzazione della cannabis per un voto è stata nel 2016, ma è stata respinta da una coalizione di conservatori-religiosi, ha affermato Valeria Grant, partner dello studio legale Arias nel Paese. Il livello di opposizione questa volta non è lo stesso, ha detto, anche se la proposta deve ancora superare degli ostacoli. La proposta del vice Zoila Rosa Volio legalizzerebbe la canapa con fino all’1% di THC per usi industriali. Inoltre legalizzerebbe la marijuana per uso medicinale, e questa è la parte del disegno di legge che è nell’aria a causa delle preoccupazioni espresse dal presidente della Costa Rica Carlos Alvarado Quesada. Il tasso di disoccupazione della Costa Rica è del 23% a causa del COVID-19, ha detto Volio.

I coltivatori della canapa in Texas affermano che le barriere legali e genetiche devono essere superate per far decollare l’industria

I coltivatori di canapa del Texas stanno concludendo la loro prima stagione con il nuovo raccolto con molto ottimismo, ma anche la sensazione che il settore non esploderà senza alcune modifiche alle leggi e alcuni miglioramenti genetici. Lo stato ha enormi ambizioni quando si tratta di figurare in un mercato nazionale per la nuova merce. Il Texas è il produttore di cotone numero 1 della nazione e prevede di diventare uno dei principali produttori di fibre di canapa, oltre a coltivare cereali e sommità fiorite. Anche il commissario per l’agricoltura del Texas Sid Miller ha dato alla canapa quest’anno una possibilità sulla sua terra. Lo stato ha finito per concedere licenze a più di 1.000 produttori su 5.600 acri e oltre 15 milioni di piedi quadrati di spazio in serra quest’anno. Ma lo stato è “un po’ indietro” rispetto agli altri stati nello sviluppo di un’industria della canapa, ha detto Miller recentemente alla Texas Marijuana Policy Conference.Sid Miller: “Penso che presto saremo alla guida della nazione nella coltivazione della canapa. Stiamo solo imparando come “, ha detto. “Siamo cinque anni indietro rispetto a tutti gli altri. Ma dacci cinque anni e penso che saremo lì, prima di tutti gli altri “.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

