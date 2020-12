Canada e USA -ovvero le due principali piazze borsistiche per quel che riguarda la produzione, il trattamento e la commercializzazione della canapa– nella settimana che conclude al 18 dicembre 2020, chiudono entrambe con valori negativi, troppa volatilità nelle Borse internazionali in questa cupa era del Covid-19.

Indice Marijuana Canada 196.61

In data 18/12/2020 è

Negativo: -4,98

Costituenti: 14

Cambio: -2,47%

Prezzo di apertura: 202.66

Volume Totale: 270.91 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

11 dicembre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 198.39

14 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 197.56

15 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 193.11

16 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 202.95

17 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 196,77

18 dicembre 2020 ore 04,30 PM raggiunto 196.15

Indice Marijuana Stati Uniti 80.61

In data 18/12/2020

Negativo: -0,69

Costituenti: 29

Cambio: -0,85%

Prezzo di apertura: 80.97

Volume Totale: 29.77 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

11 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 80.38

14 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 81.03

15 dicembre 2020 ore 10.30 AM raggiunto 77.99

16 dicembre 2020 ore 10,00 AM raggiunto 79.10

17 dicembre 2020 ore 10,30 AM raggiunto 81.48

17 dicembre 2020 ore 10,30 PM raggiunto 80.48

10 dicembre 2020 ore 04,00 PM raggiunto 80,56

Andamento borsistico aggiornato in data 18 dicembre 2020

Uno sguardo contestualizzato alla data del 18 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

La canapa all’1% di THC vince la nuova proposta del Senato

Un disegno di legge per triplicare il limite di THC per la canapa coltivata negli Stati Uniti è stato introdotto dal senatore del Kentucky Rand Paul. La proposta del repubblicano di aumentare la linea di demarcazione del THC tra canapa e marijuana dallo 0,3% all’1% di THC ha poche possibilità di successo nel Congresso abbreviato della papera zoppa. Ma il suggerimento riflette la diffusa preoccupazione nel settore che l’attuale limite di THC per la canapa sia troppo basso per un nuovo raccolto con genetica instabile. Il disegno di legge aumenterebbe anche il limite di THC per i sottoprodotti della canapa come gli oli estratti. I prodotti con più dell’1% di THC rimarrebbero sostanze illegali della Tabella 1. Inoltre, la proposta consentirebbe agli agricoltori di testare i prodotti finali di canapa, non la materia prima vegetale, aprendo la porta per mitigare la canapa calda.

I dati sui prezzi della canapa sono ora disponibili su Chicago Mercantile Exchange

La canapa è un altro passo avanti verso l’essere riconosciuta come un prodotto agricolo tradizionale con nuovi dati sui prezzi aggiunti al Chicago Mercantile Exchange. Il CME Group, un mercato diversificato di derivati ​​che consente ai clienti di negoziare futures, opzioni, contanti e mercati over-the-counter, inclusi prodotti agricoli, energia e metalli, ha annunciato martedì che i clienti possono accedere ai dati sui prezzi della canapa in DataMine, il suo self-service online piattaforma dati. I dati sui prezzi della canapa sono un set di dati alternativo fornito da Hemp Benchmarks, una divisione dell’agenzia indipendente di reporting dei prezzi New Leaf Data Services LLC di Stamford, Connecticut.I set di dati dell’azienda consentono ai clienti di CME DataMine di accedere ai dati mensili sui prezzi all’ingrosso della canapa per oltre 20 tipi di prodotti di canapa tra cui biomassa CBD, olio di canapa grezzo, distillati e isolati di CBD e prodotti CBG.

Aphria Tilray per formare la più grande azienda globale di cannabis per fatturato

Aphria e Tilray, due giganti canadesi della cannabis, hanno deciso di unire le operazioni e formare un colosso internazionale con un valore azionario combinato di circa 5 miliardi di dollari canadesi ($ 3,9 miliardi). L’entità risultante dalla fusione include Manitoba Harvest, un produttore di Winnipeg di prodotti alimentari di canapa che è stato acquisito lo scorso anno da Tilray. Sulla base dei dati riportati da Aphria e Tilray, la nuova società assume il titolo di più grande azienda globale di cannabis. Secondo una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì, avrebbe avuto un fatturato di 12 mesi di CA $ 874 milioni, battendo i giganti del settore Curaleaf e Canopy Growth. In base all’accordo su tutte le azioni, la società combinata opererebbe con il nome Tilray, con sedi negli Stati Uniti, Canada, Portogallo e Germania.

Studio: i consumatori non conoscono i livelli di CBD e THC nei prodotti a base di cannabis

Un nuovo studio mostra che i consumatori non sono in grado di identificare i livelli di cannabinoidi nei prodotti che usano. Inoltre, dal 20% al 50% non conosce il rapporto THC: CBD dei prodotti che usano normalmente. Questa mancanza di consapevolezza dei consumatori potrebbe avere implicazioni per la sicurezza e l’efficacia dell’uso terapeutico e mette in discussione la dipendenza dalla potenza della cannabis auto-dichiarata negli studi scientifici.La ricerca, condotta presso l’Università di Waterloo in Ontario, mirava a valutare la comprensione da parte dei consumatori dei livelli di THC e CBD dei comuni prodotti a base di cannabis, tra cui cannabis a base di erbe, edibili, vaporizzatori e prodotti topici.I dati sono stati raccolti online su un file

Hanno raccolto 150 milioni di dollari da investire in società di canapa ma non sono riusciti a trovare i partner giusti

Le aziende di canapa non beneficeranno direttamente dei 150 milioni di dollari raccolti da una società di acquisizione per scopi speciali inizialmente fondata nella speranza di investire e sviluppare ulteriormente il mercato della canapa negli Stati Uniti. Ma un accordo è stato fatto nello spirito di allineare il settore con i grandi produttori in futuro, secondo Geoff Whaling, presidente di Collective Growth Corp con sede ad Austin, in Texas. In una mossa per compensare gli investimenti degli azionisti, Collective Growth Corp., una SPAC lanciata questa primavera, ha annunciato l’intenzione di sciogliersi con la “fusione inversa” di Innoviz Technologies, una società con sede in Israele che produce sensori LiDAR e software di percezione per guidare veicoli. In base alle leggi che circondano una SPAC, la Crescita Collettiva è stata costituita esclusivamente per raccogliere capitali attraverso un’offerta pubblica iniziale allo scopo di acquisire una società esistente. È stato creato dall’ex CEO di Canopy Growth Bruce Linton, dal CFO Tim Saunders e da Whaling.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti